Bluey’nin Şehri Brisbane Artık Gastronomi Cenneti

Her ağustos ayında Brisbane, geleneksel “Ekka” festivaliyle kırsalı şehre getiriyor. Bu etkinlik, Queensland’in başkentinin “Avustralya’nın büyük taşra kasabası” ününü pekiştiriyor. Bugünse daha az kovboy var belki ama şehirde aynı neşe, heyecan ve masumiyet sürüyor.

Bu masalsı atmosferin modern simgesi ise Bluey. Tüm dünyada hayranlık uyandıran çizgi film, Brisbane’de doğdu. Bu sevimli köpek ailesi, şehrin önce kendi kimliğini bulmasına, sonra Avustralya içindeki algısını değiştirmesine ve şimdi de küresel sahnede öne çıkmasına yardımcı oldu. Bluey döneminin Brisbane’i, tıpkı dizinin kendisi gibi: güneşli, içten ve biraz da şapşal. Ancak bu yüzeyin altında sessiz, derinden büyüyen bir sofistikasyon yatıyor.

Yükselen Restoran Sahnesi

Şehrin en iyi örneklerinden biri James Street bölgesi. 2018’de açılan ikonik The Calile Hotel, bölgeyi canlandırdı. Bugün bu sokak, bağımsız butiklerin ve şehrin en iyi restoranlarının yuvası.

Gerard’s’da tütsülenmiş yoğurt ve tuz çalısı ile gelen organik kuzu, Same Same’de parlak sarı köri içinde pişen Moreton Bay bugs gibi yerel deniz canlıları, Brisbane mutfağının özgüvenini kanıtlıyor.

Ayrıca Sydney’in efsane şefi Martin Boetz, Longrain’den sonra memleketi Brisbane’e dönüp Shortgrain’i açtı. Onun izinden giden eski çırağı Louis Tikaram da Stanley’de modern Kanton mutfağına imza atıyor. Melbourne’ün ünlü şefi Andrew McConnell bile Supernormal’ı Brisbane’e taşıdı. Bu restoranlar artık Brisbane’i sadece Avustralya için değil, dünya için de lezzet durağı yapıyor.

Şehrin Ruhu: Brown Snake Kıyısında Yaşam

Brisbane Nehri, halk arasında Brown Snake diye anılıyor. Kıvrımları ve zaman zaman taşkınlara yol açan doğasıyla bu nehir, şehrin yaşamını şekillendiriyor.

Yürüyüş yolları, bisiklet parkurları ve yeni açılan köprü üzerindeki Stilts Dining gibi mekanlar, bu nehri Brisbane’in atan kalbi yapıyor. Güney kıyısındaki South Bank, galerileri, kütüphaneleri ve kentsel plajıyla adeta kültürel merkez. Arkasında kalan West End ise genç barları, tarihi pubları ve asi ruhuyla şehrin enerjisini yükseltiyor.

Brisbane Seni Bekliyor

Kısacası Brisbane, Bluey ile gülümseten, mutfağıyla şaşırtan ve nehriyle hayat veren bir şehir. İster James Street’te yeni tatlar keşfet, ister South Bank’te sanata doy, istersen sadece Brown Snake boyunca yürüyerek Brisbane’in ritmini hisset. Bu şehir, artık kimse için eski “Brisvegas” değil. O, dünyanın en tatlı sürprizlerinden biri.