Londra'nın en keyifli Christmas Market'leri

Londra'nın Noel pazarları tüm yıl boyunca alışveriş yapmanın en keyifli yollarından biridir, ancak Noel zamanında parıldayan ışıklar, kurnaz hediyeler ve liberal bir neşe serpintisiyle gerçekten canlanırlar. Bir fincan sıcak şarapla hediye toplamak mevsimsel bir geçiş törenidir ve bu yıl şehrin dört bir yanında göz atabileceğiniz çok sayıda pazar ve fuar var. İster nehir kenarında bir yürüyüşe çıkın, ister rahat İskandinavya'ya taşınmak isteyin, bunlar 2023'ün Londra'daki en iyi Noel pazarları!

Christmas Market: Dünyanın en keyifli Noel Pazarları!

Southbank Market

Ne zaman?: 23 Aralık'a kadar... Pazar - Perşembe 12:00 - 22:00 / Cuma ve Cumartesi 11:00 - 23:00

Adres: Southbank Market, The Queen's Walk, Londra SE1 8XX

Web sitesi: southbankcentre.co.uk

Giriş ücretsiz!

Thames Nehri, Southbank Center ile London Eye arasındaki kıyılara yayılan pazarın parıldayan Noel ışıklarını yansıttığından, festival sezonu boyunca hiçbir zaman Southbank boyunca uzanan alan kadar büyüleyici görünmüyor! Southbank Centre'ın sezonluk yiyecek stantları ve kışın açılan pop-up barları, bol miktarda bayram favorisi, sıcak içecekler ve genel bir neşe atmosferi arayanlar için temel bir unsur haline geldi. Gurme peynirli tostlar, trüflü burgerler, fondü, domuz sosisi, yumurta likörü, Hollandalı krepler, kıymalı turtalar, sıcak şarap ve elde yenecek diğer şenlikli lezzetler için yemek tutkunları gözlerini dört açmalı veya daha sıcak bir deneyim için ısıtmalı bir kar küresi rezervasyonu yaptırmalı...

Noel'in ertesi gününe kadar bağımsız satıcıların hediyelik eşyalarına, dekorasyonlarına ve el işlerine göz atabilirsiniz; bu nedenle hemen satın almak için panik yapmanıza gerek yok.

Borough Market

Ne zaman?: Her gün açık...

Adres: Borough Market, 9 Stoney Street, Londra SE1 9AA

Web sitesi: boroughmarket.org.uk

Giriş ücretsiz!

Yıl boyu açık olan gıda pazarında Aralık ayı için şenlikli bir görünüm var. Açılış saatleri akşama kadar uzatılacak olan pazar; çelenkler, simler ve peri ışıklarıyla süslenecek. Tezgahlarda her zamanki leziz ikramların yanı sıra sıcak şarap, Noel pastaları ve hediyeler gibi şenlikli ilaveler de satılacak. Mükemmel Noel Günü peynir tahtası için Borough Cheese Company'ye veya özel yapım ekmekler için Olivier's Bakery'ye mutlaka göz atın.

East Princes Street Gardens

Ne zaman?: 17 Kasım 2023 Cuma - 6 Ocak 2023 Cumartesi

Adres: Doğu Princes Caddesi Bahçeleri, EH2 2AN

Web sitesi: edinburghwinterfestivals.com

Giriş ücretsiz!

Eşsiz Meclis (Hogmanay kutlamalarının da arkasında) üst üste iki yıldır Noel ruhunu İskoçya'nın başkentine getiriyor. Big Wheel ve İskoçya'dan ve Avrupa'nın dört bir yanından zanaatkarların, sanatçıların ve bağımsız perakendecilerin tezgahlar kurduğu East Princes Street Gardens'taki pazar da dahil olmak üzere tüm festival favorileri geri döndü. Küçükleri St Andrew Meydanı'ndaki Noel Baba Hikayeleri'ne yönlendirin - çocukların Noel Baba ile tanışabilecekleri, Noel dileklerini Kuzey Kutbu'na göndermeden önce kendi hediyelerini vermenin ve almanın önemini öğrenebilecekleri büyülü bir hikaye anlatma deneyimi. Bu yıl pazar 17 Kasım 2023 Cuma gününden 6 Ocak 2024 Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Blenheim Palace

Ne zaman?: 17 Kasım 2023 Cuma - 17 Aralık 2023 Pazar

Adres: Blenheim Sarayı, Woodstock, OX20 1PP

Web sitesi: blenheimpalace.com

Giriş ücretsiz!

Bir sarayı keşfetmekten daha büyülü bir şey var mı? Işıltılı bir harikalar diyarını keşfetmek için bu festival sezonunda Blenheim Sarayı'na gidin. 17 Kasım Cuma gününden 17 Aralık Pazar gününe kadar Büyük Mahkeme, her birinde leziz atıştırmalıklardan çorap dolduruculara kadar satın alınabilecek Noel hediyeleri koleksiyonunun sergilendiği ahşap dağ evi tarzı tezgahlardan oluşan bir köye ev sahipliği yapacak. Büyük Avlu'nun ötesinde, parlayan tüneller, küreler ve tesislerle tamamlanan saray arazisindeki büyülü ışık yolu boyunca parıldayan ışıkları takip edin veya her odanın Uyuyan Güzel'in öyküsünü şenlikli bir şekilde anlatmak için tasarlandığı saraya dalın. Çırpınan perilerden mumlarla aydınlanan yatak odalarına ve döner merdivenlere kadar uzanan bir çeşitlilik.

Glasgow Winterfest

Ne zaman?: 25 Kasım 2023 Cumartesi - 7 Ocak 2024 Pazar

Adres: George Meydanı, Glasgow G2 1DH

Web sitesi: whatsonglasgow.co.uk

Giriş ücretsiz!

Bu yıl, Glasgow Winterfest, ailelerin kış faturalarını ödemelerine yardımcı olmak amacıyla Yoksulluk Üzerindeki Güç girişimi için fon toplamayı amaçlayan, şehir merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan The Clutha Trust tarafından yürütülüyor. Hem George Meydanı hem de St Enoch Meydanı'na yayılan pazarda, buz pateni pisti ve Noel benzeri eğlencelerden sessiz bir diskoya, korolar için bir sahneye, yerel müzikallere ve son dakika hediyeleri ve biblolar için tezgahlara kadar pek çok şenlikli lezzet yer alacak. Ayrıca bu yıl, duyusal ihtiyaçları olan tüm bireylerin dinlenebilecekleri sessiz bir alana sahip olmalarını sağlamak için bir “duyusal ve sessiz bölge” olacak. George Meydanı'ndaki pazar 25 Kasım 2023 Cumartesi'den 7 Ocak 2024 Pazar'a kadar açık olacak, Enoch Meydanı ise 10 Kasım Cuma'dan 30 Aralık 2023 Cumartesi'ye kadar açık olacak.

Christmas in Covent Garden

Ne zaman?: 7 Ocak Pazar gününe kadar...

Adres: Covent Garden, Market Binası, Londra WC2E 8RF

Web sitesi: coventgarden.london

Giriş ücretsiz!

Covent Garden'daki 115.000'den fazla renkli ışıkla ışıldayan Noel ağacından daha fazla Noel ruhu hissi bulmanız biraz zor! Onun ihtişamla yükseldiğini görmek için aşağıya doğru ilerleyin ve oradayken pazar binasının Doğu Meydanı'na yayılmış büyülü Noel Köyü'ne girin. Noel hediyesi alışverişi yapmak için el sanatları tezgahlarının etrafında dolaşın, sunulan 25 çeşit sıcak şaraptan biriyle ısının ve her gün yağan karla bembeyaz bir Noel olmasını sağlayın.

Columbia Road Christmas Wednesdays

Ne zaman?: Aralık ayı boyunca her Çarşamba

Adres: Columbia Yolu, Londra E2 7RG

Web sitesi: columbiaroad.info

Giriş ücretsiz!

Doğu Londra'daki Columbia Road'un bağımsız mağazaları ve restoranları, Noel çarşambaları yeniden geri dönerken Aralık ayı boyunca Çarşamba akşamları ilginizi çekebilir! Pazar sabahları Columbia Road Çiçek Pazarı'na ev sahipliği yapan yol, girip çıkabileceğiniz 60 bağımsız kafe, sanat galerisi, butik ve bardan oluşuyor. İşletmeler saat 21.00'e kadar açık olduğundan iş sonrası pitstop için mükemmel bir yerdir; ayrıca ilahiler söylenir, Noel ağaçları ve sıcak şarap da var!

St. Nicholas Fair

Ne zaman?: 16 Kasım 2023 Perşembe - 22 Aralık 2023 Cuma

Adres: Parlamento Caddesi, York, YO1 8SG

Web sitesi: visityork.org

Giriş ücretsiz!

Bu fuar 30 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve 2023'te ziyaretçiler, Parlamento Caddesi ve Sampson Meydanı'nda sıralanan, tamamı parıldayan ışıklarla süslenmiş ve oyuncaklar ve hediyelerle dolu olan İskandinav tarzı ahşap dağ evleriyle aynı şenlikli harikalar diyarını giriyorlar. Vinilden ilham alan müzik temalı bardak altlıkları, Mervyn Tay Art'ın ilginç tabloları ve Black Yak Ltd'nin el yapımı eldivenleri satan Popster'lara göz atın. Ayrıca yiyecek teklifleri arasında The York Gin Company ve Laura's Confectionary'den yapışkan şekerlemeler var.

Winchester Cathedral Christmas Market

Ne zaman?: 17 Kasım 2023 Cuma - 21 Aralık 2023 Perşembe

Adres: The Close, Winchester, SO23 9LS

Web sitesi: winchester-cathedral.org.uk

Giriş ücretsiz!

Winchester Katedrali'nin tarihi Close'u,100'den fazla ahşap dağ evinin bulunduğu, Alman esintili bu pazar için eşsiz bir ortam Özenle seçilmiş tüccarlar arasında Cabin & Cowshed sabunları, Flamingo Paperie (Noel kartları ve ambalaj kağıdı için uğrayın), meşe kesme tahtaları ve peynir tahtaları konusunda uzmanlaşmış Boardnbread ve el yapımı Viktorya dönemi süsleri ve ağaç süslemeleriyle ünlü Artifactually yer alıyor. Açık hava performans sahnesi, doğum sahnesi ve kremalı Comté peynirleri ve sosisleri gibi yemek tutkunlarının favorileri şenlik neşesini tamamlıyor. Kalabalıktan kaçmak istediğinizde, kızılcık sosisli rulo için katedralin karşısındaki antik çakmaktaşı duvarların arkasına korunan Yemekhane'ye gidin. Bu yıl pazar 17 Kasım Cuma gününden 21 Aralık Perşembe gününe kadar açık olacak.