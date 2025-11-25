Kumiko’da Silver Night: Japon Lezzetlerinin En Parlak Hali

İstanbul’un merkezinde yer alan Kumiko Sushi & More, CVK Park Bosphorus Hotel’in modern ve şık atmosferini Japon zarafetiyle birleştirerek misafirlerini özel bir deneyime davet etti. Mekan, 21 Kasım Cuma akşamı düzenlenen “Silver Night” etkinliğiyle Japon mutfağının köklü geleneklerini çağdaş tekniklerle yorumladı. Işık dokuları, mimari detaylar ve zarif atmosfer gecenin ruhunu belirledi. Böylece konuklar yalnızca bir akşam yemeğine değil, titizlikle kurgulanan gastronomik bir yolculuğa adım attı.

Şeflerin İmzasını Taşıyan Silver Night Menüsü

Etkinliğin en dikkat çeken bölümü, Japon hükümeti tarafından “Silver Sertifika” ile onurlandırılan şefler Sinan Damgacıoğlu ve Didem Yalçınkaya tarafından hazırlanan seçkin menü oldu. Şefler, Japon mutfağının zamansız tekniklerini modern gastronominin estetik yaklaşımıyla buluşturarak gecceye özgün bir kimlik kazandırdı. Menüde sashimi seçkisi, trüflü tonkatsu sosuyla hazırlanan Kani Kurumi Korokke, çıtır dokusuyla öne çıkan Okaki kaplı avokado, dengeli aromasıyla beğeni kazanan Yuan Yaki ızgara somon ve bottargalı Japon omleti yer aldı. Her tabakta mevsimsellik, sadelik ve rafine lezzet ön plandaydı. Şeflerin ustalığı, Japon mutfağının minimal ruhunu modern tekniklerle harmanlayarak dengeli ve güçlü bir deneyim sundu.

Modern Japon Çizgileriyle Tasarlanmış Bir Atmosfer

Kumiko’nun iç mimarisi, etkinliğin kimliğini belirleyen en önemli unsurlardan biriydi. Ahşap dokular, zarif ışık kullanımı ve modern Japon çizgileri, konuklara kültürel bir atmosfer sundu. “Silver Night”, gastronominin ötesine geçip estetik bir bütünlüğe dönüştü. Mekanın sakin renk paleti ve dengeli tasarımı, Japonya’nın dingin ruhunu İstanbul’un enerjisiyle buluşturdu.

Şeflerden Gecceye Dair Özel Notlar

Etkinlik boyunca şeflerin paylaştığı yorumlar, gecceye ayrı bir değer kattı. Sinan Damgacıoğlu, “Japon mutfağının zamansız tekniklerini İstanbul’un modern gastronomi dokusuyla birleştirmek bizim için büyük bir keyifti.” dedi. Didem Yalçınkaya ise yaratıcı menünün aldığı ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şeflerin yaklaşımı, bu özel buluşmayı sadece başarılı bir menü değil, aynı zamanda anlamlı bir kültürel paylaşım haline getirdi.