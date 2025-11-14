Kumiko Sushi & More’da “Silver Night”: Japon Zarafetinin En Lezzetli Hali

CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul bünyesindeki Kumiko Sushi & More, Japon mutfağının inceliklerini modern bir yorumla buluşturarak şehre farklı bir deneyim kazandırıyor. Şehrin merkezinde yer alan bu zarif restoran, 21 Kasım Cuma akşamı gerçekleşecek “Silver Night” etkinliğiyle misafirlerine unutulmaz bir gastronomi şöleni sunmaya hazırlanıyor. Minimalist tasarımı ve Japon estetiğini yansıtan ambiyansı ile Kumiko, misafirlerini hem lezzet hem kültür açısından zengin bir akşama davet ediyor.

Silver Sertifikalı Şeflerle Özel Bir Buluşma

Bu özel etkinlikte, Japon hükümeti tarafından “Silver Sertifika” ile onurlandırılan Türkiye’nin tek Japon mutfağı Silver Şefleri Sinan Damgacıoğlu ve Didem Yalçınkaya sahnede olacak. İki usta şef, Japon gastronomisinin zarif dokusunu, İstanbul’un kalbinde özenle hazırladıkları menüyle sunacak. Konuklar, geleneksel Japon tekniklerinin modern dokunuşlarla harmanlandığı bu geccede, Japon mutfağının ruhunu yakından tanıma fırsatı bulacak. Şefler, titizlikle oluşturdukları tabaklarla sadece lezzeti değil, Japon estetiğini de sofraya taşıyacak.

Özgün Menü: Gelenek ve Modernliğin Uyumlu Dansı

“Silver Night” için hazırlanan özel menü, Japon mutfağının sezonsal denge ve sadelik prensiplerini modern tekniklerle buluşturuyor.

Menüde; sashimi varyasyonları, trüflü tonkatsu sosuyla Kani Kurumi Korokke, Okaki kaplı kızarmış avokado, Yuan Yaki ızgara somon, bottargalı Japon omleti, misolu uskumru, sous vide dana sokum ve Matsutake mantarlı Japon pilavı gibi özel lezzetler yer alıyor. Her tabakta denge, sadelik ve ustalık bir araya gelirken, Japon kültürünün derinliği damakta zarif bir iz bırakıyor. Bu menü, gastronomi tutkunları için sadece bir yemek değil, adeta bir sanat deneyimi sunuyor.

Bir Kültürün Sofraya Yansıyan Hikayesi

Kumiko Sushi & More’un zarif atmosferiyle birleşen “Silver Night”, konuklara bir yemek deneyiminden çok daha fazlasını vaat ediyor. Şef Damgacıoğlu ve Yalçınkaya, Japon mutfağına duydukları saygıyı ve yılların birikimini bu özel akşamda misafirleriyle paylaşıyor. Her tabak, Japon geleneğinin özünü, modern gastronominin yaratıcı dokunuşlarıyla buluşturuyor. Katılımcılar, Japon mutfağının felsefesini hissederek; zarafet, disiplin ve lezzetin birleştiği bu deneyimle unutulmaz bir gecce yaşayacak.

Gümüş Işıltısında Bir Lezzet Yolculuğu

“Silver Night”, Kumiko Sushi & More’un İstanbul gastronomi sahnesindeki özgün konumunu bir kez daha vurguluyor. Bu özel etkinlik, Japon mutfağının ruhunu hisseden herkes için hem ilham verici hem unutulmaz bir deneyim olacak. Şehrin en sofistike adreslerinden biri olan Kumiko, 21 Kasım geccesi gastronomi severleri “gümüş” bir hikayenin parçası olmaya davet ediyor.