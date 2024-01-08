Kırmızı Halı: Golden Globe 2024

2024 Altın Küre Ödülleri, Kaliforniya'daki The Beverly Hilton'da açıklandı. 81.Altın Küre Ödülleri'nin kazananları ve en iyi kırmızı halı görünümleri bir arada.

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81. Altın Küre Ödülleri töreni, ABD saatiyle 7 Ocak akşamı Los Angeles'taki Beverly Hilton Oteli'nde görkemli bir şekilde gerçekleştirildi. Sunuculuğunu komedyen Jo Koy'un üstlendiği ödül töreninin ilk töreni olduğu söylenebilir. Golden Globe; film endüstrisinin önemli bir etkinliği ve Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin geçen yıl dağılmasından bu yana düzenlenen ilk büyük ölçekli ödül töreniydi! Bu yıllık Altın Küre Ödülleri töreni, yalnızca film ve televizyon alanlarındaki olağanüstü çalışmaları ödüllendirmeyi amaçlamıyor, aynı zamanda dünya çapında uzun zamandır beklenen ödül sezonunu da başlatıyor; elbette Gecce Gusto'un size göstermek istediği ilk şey yıldızlar ve büyüleyen kırmızı halı görünümleri...

Margot Robbie

Gerçek Barbie burada! Margot Robbie, 9 ödüle aday gösterilen "Barbie" filminde başrol oynadı ve o gecce 1977'nin en muhteşem Süperstar Barbie'sine dönüştü. Armani Privé'nin detaylı pullu işlemeli, pembe örgü şal ve sivri uçlu yüksek topuklu ayakkabılarla tamamlanan haute couture pembe elbisesini seçti. Bu, en iyi kahramanın momentumunu gösteren güncel ve modaya uygun bir elbiseydi.

Taylor Swift

Performans filmi "Taylor Swift: The Age of Concert Tour" ile 2024 Altın Küre Ödülleri'ne aday gösterilen Taylor Swift, bu gecce yine en sevdiği "payetler" unsuru ve Gucci tasarımı yeşil pullu uzun elbiseyle göz kamaştırdı. Çok parlak ve göz alıcı, retro kıvırcık saçlı, tarzı basit olsa da yine de bir prenses kadar zarif, kendine özgü bir mizaca sahip.

Naomi Watt

Oscar ödüllü aktris Michelle Yeoh ve Naomi Watts, bu yılki Altın Küre Ödülleri'nde Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü sunmak üzere bir araya geldi.Kadın gücünün güçlü aurası apaçık ortada. Gecenin en güzel ödül töreninde Michelle Yeoh, Bottega Veneta'dan dar turuncu bir elbiseyle şık bir şekilde görünürken, Naomi Watts, Fendi couture düşük omuzlu gümüş rengi elbisesiyle karşımıza çıktı.

Dua Lipa

"Barbie" tema şarkısı "Dance the Night"ın solisti Dua Lipa da o gecce kırmızı halıda, eteğinde üç boyutlu siluetin yer aldığı Schiaparelli siyah kadife elbisesiyle muhteşem bir görünüm sergiledi. Kadife üst gövde, insan kemikleri ile işlenmiş değerli taşlarla kaplanmıştır. Şekillendirme, bu aynı zamanda Schiaparelli'nin klasik bir özelliğidir.

Selena Gomez; Armani Prive, ayakkabı Christian Louboutin ve takılar Bulgari.

Emily Blunt; Alexander McQueen, ayakkabı Jimmy Choo ve takılar Tiffany & Co.

Bir süper kahramanı canlandırmak Brie Larson'ı Altın Küre'de geçirdiği duygusal gecceye bile hazırlayamadı.

The Lessons in Chemistry oyuncusu etkinliğin kırmızı halısında, oyunculuğa ilham verdiği için çalışmalarına itibar ettiği Jennifer Lopez ile yüz yüze geldiğinde hayran kaldı.

ET ile viral bir kırmızı halı sohbeti sırasında Larson, Lopez'in tam arkasında durduğunu ve hatta ona doğru yürüdüğünü fark ettiğinde boğuldu. Larson gözlerini kapatırken, "Aman Tanrım. Ağlayacağım" dedi!

Meryl Streep; Valentino, ayakkabılar Jimmy Choo, clutch Bella Rosa Collection ve Fred Leighton takılar.

Greta Gerwig; Fendi Couture, ayakkabılar Jimmy Choo ve Pomelatto takılar.

Da'Vine Joy Randolph; Rodarte elbise.

Greta Lee; Loewe ve Tiffany & Co. takılar.

Karen Gillan; Iris Van Herpen ve Suzanne Kalan takılar.

Julia Garner; Gucci elbise.

Natalie Portman; Dior Haure Couture ve De Beers takılar.

Hunter Schafer; Prada elbise.

Keri Russell; Jil Sander, takılar, ayakkabı ve çanta Jacob & Co..