Kahveden Sanata Uzanan Güçlü Bir Sosyal Sorumluluk Hikayesi

Türkiye’de genç sanatçılar için yeni bir dönem başlıyor. Bu Fincan Sanat Yolunda projesi, bu yıl rotasını genişletiyor ve etkisini artırıyor. Üstelik proje, Migros’un desteği ve İstanbul Modern iş birliği ile daha güçlü bir yapıya kavuşuyor. Böylece sanat, yalnızca büyük şehirlerin değil, Anadolu’nun da gündeminde yer alıyor.

İlk etapta Nevşehir, Mardin, Trabzon ve Van’da 100 genç sanatçıya ulaşan proje, şimdi yeni bir yol haritası çiziyor. 2026’ya kadar Adana, Diyarbakır, Artvin ve Kars da bu yaratıcı yolculuğa dahil oluyor. Dolayısıyla sanat, şehirler arasında dolaşan dinamik bir enerjiye dönüşüyor.

Genç Sanatçılar İçin Güçlü Bir Eğitim Modeli

NESCAFÉ Gold, gençlerin sanata erişimini artırmak için somut adımlar atıyor. Proje, 25–35 yaş aralığındaki sanatçılara ücretsiz eğitim sunuyor. Ayrıca program, hem yüz yüze hem de çevrimiçi atölyelerle esnek bir katılım imkanı sağlıyor.

Eğitim sürecini, alanında uzman güzel sanatlar mezunları yürütüyor. Katılımcılar program sonunda İstanbul Modern onaylı katılım belgesi alıyor. Böylece genç sanatçılar yalnızca üretim yapmıyor; aynı zamanda profesyonel sanat dünyasında kendilerine güçlü bir referans oluşturuyor.

Bu model, yerel üretimi desteklerken ulusal ölçekte görünürlük sağlıyor. Üstelik sanatçılar, farklı şehirlerdeki yaratıcı topluluklarla da bağ kuruyor. Bu etkileşim, kolektif üretim kültürünü besliyor.

Adana’dan Kars’a Uzanan Atölye Serisi

Projenin bu yılki ilk durağı Adana oldu. İstanbul Modern sanatçısı Neriman Polat, “Bellek ve Kolektif Hafıza” başlıklı atölyeyi yönetti. Katılımcılar kişisel hafıza ile toplumsal belleği birlikte ele aldı. Böylece üretim süreci, yalnızca teknik değil, düşünsel bir derinlik de kazandı.

Sonraki etapta Diyarbakır’da Seçkin Pirim “Yeni Form Arayışları” üzerine çalışacak. Artvin’de Ahmet Elhan “Nesneler ve Gölgeler” başlığında üretim alanı açacak. Kars’ta ise Gül Ilgaz, “Video Sanatında Özne” konusunu ele alacak. Her şehir, kendi hikayesini çağdaş sanat diliyle anlatma fırsatı yakalayacak.

Sanat ve Sosyal Sorumluluk Aynı Masada

Migros mağazalarında satışa sunulan özel tasarımlı NESCAFÉ Gold paketleri projeye doğrudan katkı sağlıyor. Böylece kahve, yalnızca bir içecek olmaktan çıkıyor; kültürel bir desteğe dönüşüyor. Marka, sosyal sorumluluk yaklaşımını sanat üzerinden somutlaştırıyor.

Nestlé Türkiye İçecekler İş Birimi Genel Müdürü Umut Tavaşoğlu, gençlere yatırım yapmayı öncelik olarak gördüklerini vurguluyor. Ayrıca İstanbul Modern Eğitim Direktörü Neslihan Varol, çağdaş sanat eğitimini İstanbul dışına taşımayı hedeflediklerini belirtiyor. Bu yaklaşım, sanatı merkezden çevreye değil; şehirden şehre yayılan bir ağ haline getiriyor.

Sonuç olarak Bu Fincan Sanat Yolunda, yalnızca bir eğitim programı değil. Aynı zamanda genç yetenekleri görünür kılan güçlü bir kültürel hareket. Üstelik Adana’dan Kars’a uzanan bu yolculuk, Türkiye’nin sanat haritasını yeniden çiziyor.