Kadın Girişimciliğinde Büyük Gecce: Ödüller Sahiplerini Buldu!

Türkiye’de kadın girişimciliğini destekleyen en güçlü platformlardan biri olan Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması 2026, bu yıl 19. kez kazananlarını açıkladı. Garanti BBVA, KAGİDER ve Ekonomist Dergisi iş birliğiyle hayata geçirilen organizasyon, 28 Nisan’da düzenlenen gala geccesiyle sonuçlandı.

Bu yıl yarışma, beş farklı kategoride ödül dağıttı. Her kategori, farklı alanlarda değer yaratan kadın girişimcileri öne çıkardı. Böylece organizasyon, yalnızca bir ödül platformu olmanın ötesine geçerek güçlü bir etki alanı yaratmayı sürdürdü.

Kazananlar İlham Veren Hikayeleriyle Öne Çıktı

Gecenin en prestijli ödülü olan Türkiye’nin Kadın Girişimcisi unvanını, Gurvita’nın kurucusu Bahar Şamhili Tanju kazandı. Girişim, geleneksel üretim yöntemlerini modern tüketim alışkanlıklarıyla birleştirerek gıda alanında fark yaratıyor.

Novavera markasıyla Bahar Alan, sürdürülebilir tarım yaklaşımıyla yöresinde fark yaratan girişimci seçildi. Teknoloji kategorisinde Blueit girişimiyle Hülya Tomak öne çıktı. Aynı zamanda İpek Tüysüzoğlu, Yugen markasıyla sosyal etki alanında ödül aldı. Kooperatif kategorisinde ise Tekfındık Kadın Girişimi adına Sıla Elevli ödüle uzandı.

Bu tablo, kadın girişimciliğinin yalnızca tek bir alanda değil, birçok farklı sektörde güçlü bir dönüşüm yarattığını açıkça ortaya koyuyor.

Gamze Cizreli Geccenin İlham Veren İsimlerinden Oldu

Geccede yalnızca yeni kazananlar değil, geçmişin güçlü hikayeleri de sahneye taşındı. Gamze Cizreli, 16 yıl önce bu prestijli ödülü kazanan isimlerden biri olarak gecceye katıldı.

BigChefs’in kurucu ortağı olan Cizreli, yaptığı etkileyici konuşmayla salonda güçlü bir etki yarattı. Girişimcilik yolculuğunda karşılaştığı zorlukları ve elde ettiği başarıları samimi bir dille paylaşarak birçok kadına ilham verdi.

Aynı zamanda geccede kendisine verilen “İlham Veren Kadın Ödülü”, bu yolculuğun ve yarattığı etkinin güçlü bir sembolü oldu. Bu an, yarışmanın yalnızca bugünün değil, geçmişten bugüne uzanan bir başarı hikayesi olduğunu da net şekilde ortaya koydu.

Kadın Girişimciliğinde Güçlü Büyüme Mesajı

Yarışma yalnızca kazananlarıyla değil, yarattığı etkiyle de dikkat çekiyor. 2007 yılında 103 başvuruyla başlayan bu yolculuk, bugün 50 bini aşkın başvuruya ulaştı.

Bu büyüme, kadın girişimciliği Türkiye ekosisteminin gelişimini açıkça gösteriyor. Aynı zamanda kadınların iş dünyasındaki görünürlüğünün her geçen yıl arttığını ortaya koyuyor.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, kadın girişimciliğini finansman, eğitim, pazar erişimi ve cesaretlendirme başlıklarında desteklediklerini vurguladı.

Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etki Ön Planda

Bu yılki kazananlara bakıldığında sürdürülebilirlik odağı dikkat çekiyor. Novavera’nın tarım modeli ve Yugen’in atıklardan alternatif üretim yaklaşımı, yeni nesil girişimciliğin yönünü belirliyor.

Blueit gibi teknoloji girişimleri ise çevresel farkındalık yaratma konusunda önemli bir rol üstleniyor. Bu yaklaşım, kadın girişimciler ödülleri kapsamında toplumsal etkiyi daha da görünür kılıyor.

Kadınların Gücü Geleceği Şekillendiriyor

Esra Bezircioğlu, yarışmanın artık güçlü bir platforma dönüştüğünü vurguluyor. Kadın girişimcilerin yalnızca ekonomik değil, toplumsal dönüşüm yarattığını ifade ediyor.

Benzer şekilde Talip Yılmaz, kadın girişimcilerin ekosistemdeki payının yıllar içinde önemli ölçüde arttığını belirtiyor.

Bu gelişim, yarışmanın geleceğe dair güçlü bir vizyon sunduğunu net şekilde ortaya koyuyor.

Kazananlar Listesi

• Türkiye’nin Kadın Girişimcisi: Bahar Şamhili Tanju – Gurvita

• Türkiye’nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi: Bahar Alan – Novavera

• Türkiye’nin Teknolojide Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi: Hülya Tomak – Blueit

• Türkiye’nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi: İpek Tüysüzoğlu – Yugen

• Türkiye’nin Kadın Kooperatifi: Sıla Elevli – Tekfındık Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi

Girişimcilik Ekosisteminde Güçlü Bir Referans Noktası

Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması 2026, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilham veren hikayeleri görünür kıldı. Aynı zamanda yeni nesil girişimciler için güçlü bir motivasyon kaynağı oluşturdu.

Gamze Cizreli’nin sahnedeki varlığı ve mesajı ise gecenin duygusal zirvesi olarak öne çıktı. Bu güçlü an, kadın girişimciliğinin yalnızca başarı değil, aynı zamanda dayanıklılık ve ilham hikayesi olduğunu bir kez daha hatırlattı.