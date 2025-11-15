Izaka Terrace’ta Lezzet ve İyilik Dolu Bir Chef’s Table Geccesi

Boğaz’ın ışıkları akşama zarif bir fon oluştururken, Izaka Terrace gastronomiyi, kültürel mirası ve iyilik hareketini aynı çatı altında bir araya getiren özel bir geceye imza attı. 13 Kasım Perşembe akşamı düzenlenen “3 Şef · 1 Sofra · 3 Hikaye” temalı Chef’s Table buluşması, İstanbul’un önde gelen şeflerini ve gastronomi tutkunlarını aynı masada buluşturdu. Şehrin enerjisini taşıyan bu etkinlik, yalnızca bir yemek deneyimi sunmakla kalmadı; her tabağa ilham veren yaşam öykülerinin gücünü de ortaya koydu.

Üç Şef, Üç Hikaye, Tek Sofra

Gecenin merkezinde, üç usta şefin yaratıcılığı yer aldı: Serhat Eliçora, Okan Aydemir ve Soner Kesgin. Her biri, kendi mutfak kültüründen aldığı ilhamla hazırladığı özel tabaklarla misafirlere benzersiz bir deneyim sundu. Şefler, sahnede gerçekleştirdikleri canlı sunumlarla yalnızca mutfak becerilerini sergilemedi; aynı zamanda geçmişlerinden gelen tatları ve duygu yükü taşıyan hikayelerini de paylaştı. Böylece masadaki her tabak, gastronominin birleştirici gücünü hisseden konuklara yeni bir bakış açısı sundu. Bu özel atmosfer, Izaka Terrace’ın misafirlerine her zaman vadettiği kaliteli ve yaratıcı yaklaşımı daha da belirgin hale getirdi.

Lezzetle Başlayan Yolculuk, Kültürle Derinleşti

Etkinlik boyunca sunulan menü, her bir şefin imzası niteliğindeki dokunuşları bir araya getirdi. Serhat Eliçora’nın Deniz Tacı ile açılan yolculuk, Okan Aydemir’in Antalya Patlıcanı ve yine Eliçora’nın hazırladığı Ördek Mantısı ile devam etti. Lezzet çizgisi, Soner Kesgin’in güçlü ve rafine tatlarla hazırladığı Madhu’s Etli Royal Seti ile doruğa ulaştı. Tatlı bölümünde ise geceyi kusursuzca tamamlayan Islak Hurmalı Kek, sofraya hem sıcaklık hem de hafif bir teatral dokunuş kattı. Menünün her aşaması, şeflerin karakterlerini, kültürel dokunuşlarını ve yaratıcı dünyalarını hissettiren bir lezzet senfonisi yarattı.

Bir Sofradan Daha Fazlası: İyiliğe Uzanan Bir Hikaye

Bu değerli gecenin kalbinde yalnızca gastronomi yoktu; güçlü bir sosyal sorumluluk mesajı da vardı. Etkinlikten elde edilen tüm gelir, eğitime destek misyonuyla bilinen TOÇEV’e bağışlandı. Böylece Chef’s Table buluşması, lezzeti iyilikle birleştirerek çok daha büyük bir anlam kazandı. Misafirler, hem unutulmaz bir akşama tanıklık etti hem de geleceğe uzanan bir iyilik hareketine katkıda bulunmanın gururunu yaşadı. Izaka Terrace, bu gecede yalnızca misafirlerini ağırlamadı; aynı zamanda şehirdeki gastronomi kültürüne sosyal bir derinlik de ekledi.

Etkinliğin Menü Detayları

Gecce boyunca sunulan menü, ustalıkla hazırlanmış beş özel tabaktan oluştu..



• Deniz Tacı – Serhat Eliçora

• Antalya Patlıcanı – Okan Aydemir

• Ördek Mantısı – Serhat Eliçora

• Madhu’s Etli Royal Seti – Soner Kesgin

• Islak Hurmalı Kek – Serhat Eliçora

Her tabak, kendi kültürel dokusunu ve şefin karakterini taşıyarak misafirlere çok katmanlı bir lezzet deneyimi sundu.