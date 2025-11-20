İsviçre’nin Dağlarından Dünya Sahnesine Uzanan Gruyère Zaferi

Peynir dünyasının en prestijli yarışması kabul edilen World Cheese Awards 2025, bu yıl tarihe geçen bir rekabetle sonuçlandı. Bern’de düzenlenen yarışma, 5.244 peynir arasından yalnızca bir şampiyonu seçti: Gruyère AOP Vorderfultigen Spezial over 18 months. İsviçre Alpleri’nin eteklerinde üretilen bu özel peynir, damaklarda bıraktığı umami yoğunluğu, kristal dokusu ve aromatik gücüyle jürinin oybirliğiyle zirveye çıktı.

5.244 Peynir Arasında Zirveye Çıkan Tat

Bu yıl yarışma, katılımcı sayısı açısından da rekor kırdı. Dünya genelinden yüzlerce üretici, 265 deneyimli jüri üyesinin değerlendirmesi için peyniri Bern’e gönderdi. Uzmanlar arasında affineur’ler, peynir klasörleri, gurme gazeteciler ve profesyonel tadımcılar bulunuyordu. İlk aşamada peynirler kör tadımla incelendi; aromadan dokuya, görünümden ağız hissine kadar tüm kriterler büyük bir özenle puanlandı.

Tüm bu değerlendirmelerin sonunda yalnızca 110 peynir Super Gold statüsüne yükseldi. Ardından dünyanın en seçkin 14 peynir uzmanından oluşan Super Jury, her biri kendi favorisini öne sürerek final turunu gerçekleştirdi. Jüri başı Perry Wakeman, Gruyère’yi “et suyunu andıran derinlikte, kristal dokusunda, devasa bir lezzet etkisi yaratan bir peynir” olarak tanımladı.

Sonuç: 18 aylık Gruyère AOP, tüm rakiplerini geride bırakarak Dünyanın En İyi Peyniri ilan edildi.

Gruyère’nin Zaferinin Ardındaki Sır

Kazanan peynir, Bergkäserei Vorderfultigen’in ustası Piuz Hitz tarafından, Alpler’in çiçeklerle kaplı meralarında otlayan ineklerin sütüyle hazırlanıyor. Peynir, çiğ sütten üretiliyor; olgunlaşma süreci boyunca çiğ ladin tahtaları üzerinde bekletiliyor. Bu teknik, peynirin hem aromatik derinliğini artırıyor hem de gövdesinde oluşan tyrosine kristalleri sayesinde karakteristik bir çıtırtı hissi yaratıyor.

Hitz, ödülü alırken duygularını şöyle özetledi:

“Bu peynir bizimle 20 aya yakın zaman geçiriyor. Haftanın yedi günü, yılın 365 günü devam eden bir emeğin sonucu. Tüm ekibimiz bu başarıyla gurur duyuyor.”

Aynı üretici, ilk 14 içine giren Gantrisch Bergkäse ile yarışmadaki gücünü ikiye katladı.

ABD’nin Gururu: Stockinghall İlk 5’te

Bu yıl final listesine giren tek Amerikalı peynir, New York menşeli Stockinghall oldu. Murray’s Cheese tarafından üretilen bu bandajlı cheddar, tatlı aroması, kremamsı dokusu ve uzun et suyunu andıran bitişiyle jüriyi etkiledi ve beşinci sıraya yerleşti. ABD peynir endüstrisinin yükselişini temsil eden bu başarı, genç peynir ustası Hanna Lee’nin “Yılın Genç Peynir Uzmanı” ödülü almasıyla daha da güçlendi.

Dünya Peynir Sahnesinde İsviçre'nin Süregelen Hakimiyeti

Son yıllarda uluslararası yarışmalarda Gruyère AOP’nin sürekli zirveye oynadığı görülüyor. 2022’de yine bir Gruyère Dünya Şampiyonu seçilmişti; geçtiğimiz eylülde ise Le Gruyère AOP Vieux, Mondial du Fromage’da “Best in Show” unvanını almıştı.

Bu yılki sonuç, İsviçre’nin peynir konusundaki titizliğinin ve geleneksel üretim disiplininin hala dünya standartlarını belirlediğini bir kez daha kanıtladı.