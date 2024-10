İstanbul Sergi Takvimi: Sonbaharın Güncel Sergileri

Sonbaharın büyüleyici renkleri, İstanbul’da sanatla buluşuyor! Van Gogh, Paul Cézanne, Claude Monet ve Gustav Klimt gibi farklı sanat akımlarını temsil eden dört büyük sanatçının eserleri, doğanın dönüşümünü keşfetmek isteyenleri büyüleyici bir sergi yolculuğuna davet ediyor.

Bu ünlü sanatçılar, doğanın güzelliklerini ve sonbaharın renklerini tuvallere taşıyarak, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. İstanbul’daki bu sergiler, sanatın ilham verici dünyasında kaybolmak ve mevsimin güzelliklerini yeniden keşfetmek isteyenler için harika bir fırsat.

Sanatla dolu bu etkinliklerde, Van Gogh’un fırtınalı gökyüzüyle, Monet’nin huzurlu göletleriyle, Cézanne’ın zarif dağ manzaralarıyla ve Klimt’in altın sarısı dokunuşlarıyla dolu eserlerine yakından tanıklık edeceksiniz. Şehirde ilham arayan sanatseverler, bu sergilerde doğanın renklerini bir kez daha keşfedecekler!



İstanbul Sergi Takvimi

Ekim Sergi Takvimi

Frida Kahlo’nun Günlükleri | Grand Pera, 26 Ekim’e kadar





Grand Pera; sanatı, hayatı ve duruşu ile yirminci yüzyılın en sevdiğimiz sanatçılarından Frida Kahlo’yu ağırlıyor. Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen Frida Kahlo’nun Günlükleri başlıklı sergi, 26 Ekim’e kadar devam ediyor. Frida Kahlo’nun günlüklerinden ilham alınarak hem dijital hem de fiziksel olarak hazırlanan sergi, ziyaretçileri sanatçının iç dünyası ile tanıştırmayı amaçlıyor.

Detaylı bilgi…

Bu Ben Değilim | Galeri 77, 26 Ekim’e kadar

Çocuk kitapları üzerine takdim edilen en prestijli ödüllerden biri olan Hans Christian Andersen Ödülü’nü kazanan Sedat Girgin; farklı gerçekliklerin kapılarını aralayan önemli sanatçılarımız arasında yer alıyor. Galeri 77, 26 Ekim’e kadar Sedat Girgin’in çağdaş insanın derin iç çatışmalarını yansıttığı son dönem eserlerini bir araya getiriyor ve Bu Ben Değilim başlıklı sergisi ile karşımıza çıkarıyor. Estetik bir deneyimin ötesine geçen sergi; bizi, kendi yabancılaşma kaynaklarımız ile yüzleşmeye zorluyor.

Detaylı bilgi…

Drawing Rooms | Ferda Art Platform, 30 Kasım’a kadar

Belçikalı sanatçı Pierre Bergian, Ferda Art Platform ile ilk defa İstanbul’a geliyor. 30 Kasım’a kadar devam eden sergi, sanatçının metafizik iç mekân çizimlerini merkeze alıyor. Hayaletli malikaneler ve görkemli evler ile karşımıza çıkan Bergian, Drawing Rooms başlıklı sergisi için kaybolmuş manzaraların kalıntılarının ve hayali sanat koleksiyonların peşine düşüyor ve karşımıza 17. yüzyıl merak kabineleri, Frans Francken, Jan Brueghel the Elder gibi sanatçıların galeri resimlerinden esinlenen bir çalışma çıkıyor.

Detaylı bilgi…

Düğümler, Çözümler, İhtimaller | Pg Art Gallery, 2 Kasım’a kadar

Beden politikaları, inşa edilebilir kimlik ve cinsiyetsizlik gibi kavramlar üzerine çalışmalarına devam eden sanatçı Gözde Can Köroğlu, Pg Art Gallery’e konuk oluyor. 2 Kasım’a kadar devam eden Düğümler, Çözümler, İhtimaller başlıklı sergi, insan bedeni ile zihnin kurduğu ilişkiyi bilinçdışı arzular ve sosyal sınırlar üzerinden araştırıyor. Seri olarak heykel çalışmalarını gerçekleştiren sanatçı, yeni sergisi için bedeni sıkışan ve çözülmeyi bekleyen bir varlık olarak ele alıyor.

Detaylı bilgi…

Hubris | PİLEVNELİ Dolapdere, 9 Kasım’a kadar

Üretimlerini Berlin’de gerçekleştiren Serkan Sarıer, yeni sergisi ile PİLEVNELİ Dolapdere’ye konuk oluyor. 9 Kasım’a kadar devam eden sergi, ismini Antik Yunan’da “fazla kibirli, küstah” anlamına gelen Hubris’ten alıyor. Kimlik, aidiyet ve yabancılaşma temaları etrafında şekillenen Hubris, toplumda “öteki” olarak adlandırılan bireylerin sosyal baskılar ile mücadelesini merkeze alıyor. Kırılganlık ve meydan okuma anlarını birer birer yakalayan sergideki eserler, bizi hayatta kalma üzerine düşünmeye davet ediyor.

Detaylı bilgi…

What Trees Whisper? | Anna Laudel İstanbul, 10 Kasım’a kadar

Çok disiplinli üretimleri ile tanınan Ardan Özmenoğlu, yeni kişisel sergisi What Trees Whisper? ile Anna Laudel İstanbul’a geliyor. 10 Kasım’a kadar devam eden sergide Özmenoğlu’nun cam heykeller ve doğal malzemeler ile oluşturduğu eserleri, doğanın gizemli dilini keşfetmemiz üzere karşımıza çıkıyor. Modern yaşamın topluma dayattıkları sonucunda insanın doğaya bakış açısını yeniden yorumlayan sanatçı, gündelik yaşamın öğelerini geometrik formlar ile soyutlaştırıyor.

Detaylı bilgi…

Farz Et Ki Sen Yoksun | Arter, 29 Aralık’a kadar

Arter’in yeni sergisi Farz Et Ki Sen Yoksun, 29 Aralık’a kadar devam ediyor. Selen Ansen’in küratörlüğünü üstlendiği sergi, Ömer Koç Koleksiyonu’ndan seçilen dört yüzden farklı sanatçının eserini bir araya getiriyor. Sergi, bir koleksiyonerin hayalleri ve hayata geçirdikleri arasında kurulan farklı yakınlıkları takip ediyor. İsmini Ömer Hayyam’ın dizelerinden alan Farz Et Ki Sen Yoksun başlıklı sergi, dünyevilikten aldığı ilham ile ziyaretçilerini bir kaçış alanı bulmaya yönlendiriyor. Koleksiyon ve koleksiyonerlik kavramlarından yola çıkarak sergi; insanî zevkleri, tutkuları, gündelik olandan kalıcısına doğru jestleri, imaları araştırıyor.

Detaylı bilgi…

Vera Molnár’ın İzinde | Pera Müzesi, 26 Ocak 2025’e kadar

Şehirde çağdaş sanatın nabzını tutan Pera Müzesi, yeni sergisi ile bizi bilgisayar sanatın öncülerinden Vera Molnár’ın pratiğinin derinliklerine inmemizi sağlıyor. 1960’larda basit algoritmalarla deneysel çalışmalar yaparak sistematik görsel serilerinin çizimlerini yapan Molnár’ın eserlerinin günümüze etkilerini merkeze alan Vera Molnár’ın İzinde başlıklı sergi, 26 Ocak 2025’e kadar devam ediyor. Sergi için Josef Broich öncülüğünde Vera Molnár’dan esinle güncel yapıtlar üreten 16 sanatçı bir araya geliyor.

Detaylı bilgi…

Georg Baselitz Son On Yıl | Akbank Sanat & Sakıp Sabancı Müzesi, 2 Şubat 2025’e kadar

ürkiye’ye gelen muhteşem sanatçılar listesine Georg Baselitz de ekleniyor. Sanatçının gravür çalışmaları Akbank Sanat’ta, yakın geçmişte ürettiği eserleri ise Sakıp Sabancı Müzesi’nde 2 Şubat 2025’e kadar sergileniyor. 1980’den bu yana Alman çağdaş sanatında önemli bir etki yaratan Baselitz, özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı travma ve trajedisine bir tepki olarak pratiğini şekillendirerek karşımıza çıkıyor. 1969’dan beri kompozisyonlarını baş aşağı resmeden sanatçı, biçimi içerikten arındırması ile dikkat çekiyor.

Detaylı bilgi…

Dünyalar Arasında | İstanbul Modern, 20 Nisan 2025’e kadar

Chiharu Shiota’nın Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 100. yılı kapsamında gerçekleştirdiği Dünyalar Arasında başlıklı kişisel sergisi, İstanbul Modern’de 20 Nisan 2025’e kadar devam ediyor. “Ara bir yerde olma” duygusunu merkeze alan sergi, sanatçının Japonya’dan Almanya’ya olan göç hikâyesini anlatıyor. İstanbul Modern’deki yerleştirmesi için tüm salonu kırmızı iplikler ile saran sanatçı, bavulları da bu kütlenin içine yerleştirerek “yokluk içinde var olma” temasını öne çıkarıyor.

Detaylı bilgi…

İçimdeki Şehir | Borusan Contemporary, 17 Ağustos 2025’e kadar

Şehirde çağdaş sanatın nabzını uluslararası bir boyutta tutan Borusan Contemporary, Doug Aitken’in yeni sergisi ile karşımıza çıkıyor. 17 Ağustos 2025’e kadar devam eden İçimdeki Şehir başlıklı sergi, sanatçının son 12 yılda ürettiği eserlerini bir araya getiriyor. Eserlerinde şehirleri ön plana çıkaran Aitken, modernlik durumunu ve günümüzün aşırı etkileşimli dünyasındaki paradoksal yalnızlığımızı irdeliyor.

Detaylı bilgi…

Ebedi Prelüd | Borusan Contemporary, 17 Ağustos 2025’e kadar

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda yer alan eserlerden oluşan Ebedi Prelüd başlıklı sergi, 17 Ağustos 2025’e kadar Borusan Contemporary’de yer alıyor. Dr. Necmi Sönmez’in küratörlüğünü üstlendiği grup sergisi, insanlığın varoluş biçimlerini belirleyen sarmal döngülerin çağdaş sanatçılar tarafından nasıl yorumlandığını ele alıyor. Başlangıç, düşerek kaybolma gibi kavramları merkeze alan Ebedi Prelüd için Françoise Morellet’den Ayşe Erkmen’e, Rick Silva’dan Jerry Zeniuk’a, Axel Hütte’den Merve Şendil’e kadar Türkiye’den ve dünyadan birçok sanatçının eseri bir araya geliyor.

Detaylı bilgi…

İstanbul Modern Sergileri | Süresiz