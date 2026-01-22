Inari Piku’da Japon Mutfağına Uygulamalı Sushi Yolculuğu

Japon mutfağını yalnızca tatmak değil, yakından öğrenmek isteyenler için Inari Piku, Etiler’de dikkat çeken bir gastronomi deneyimine imza atıyor. Inari Omakase çatısı altında düzenlenen sushi atölyeleri, katılımcıları Japon mutfağının teknik ve kültürel derinliğiyle buluşturuyor. Her hafta çarşamba akşamları gerçekleşen bu özel eğitimler, lezzet yolculuğunu deneyim odaklı bir keşfe dönüştürüyor.

Sushi Atölyeleri ile Japon Mutfağına Yakın Bakış

Inari Piku, Etiler’deki restoranında sushi yapımını interaktif bir eğitim formatıyla sunuyor. Her çarşamba 19.00–21.00 saatleri arasında gerçekleşen atölyeler, Japon mutfağına ilgi duyan herkes için erişilebilir ve öğretici bir deneyim yaratıyor. Katılımcılar, yalnızca tarif öğrenmekle kalmıyor; aynı zamanda sushi kültürünün temel prensiplerini de yakından tanıyor. Böylece etkinlik, klasik bir workshop formatının ötesine geçerek bütüncül bir gastronomi deneyimi sunuyor.

Uygulamalı Eğitim ve Profesyonel Rehberlik

Atölyeler, Inari Omakase’nin deneyimli mutfak ekibi eşliğinde gerçekleşiyor. Katılımcılar, balık seçimi ve doğru kesim tekniklerinden sushi pirincinin ideal kıvamına kadar sürecin tüm aşamalarını birebir uyguluyor. Bununla birlikte sashimi kesimi, nigiri formu ve sushi roll sarma teknikleri de eğitim içeriğinde yer alıyor. Uygulamalı öğrenme modeli sayesinde katılımcılar, mutfakta aktif rol alarak bilgiyi kalıcı hale getiriyor.

Özenle Hazırlanan Sushi Menüleri

Eğitim boyunca sunulan menü, Inari Piku’nun imza lezzetlerini yansıtıyor. Katılımcılar, Kirohana Roll, Crunch Suzuki Roll ve Yuzu Kosho Roll gibi özel reçeteleri deneyimliyor. Ayrıca Salmon Nigiri ve Tuna Sashimi de atölye menüsünde yer alıyor. Bu lezzet yolculuğu, bir kadeh Prosecco eşliğinde tamamlanarak mutfak deneyimini sofraya taşıyor. Böylece atölye, öğrenme ve tadım dengesini kusursuz şekilde kuruyor.

Sınırlı Kontenjanla Özel Bir Deneyim

Her hafta sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleşen sushi atölyeleri, kişiye özel ve samimi bir atmosfer sunuyor. İnteraktif yapısıyla öne çıkan bu etkinlik serisi, katılımcılara birebir iletişim ve detaylı öğrenme imkanı sağlıyor. Japon mutfağına ilgi duyan gastronomi tutkunları için Inari Piku Etiler, bu atölyelerle şehirde farklılaşan bir deneyim alanı yaratıyor.