Huqqa Kuruçeşme’de Lezzet, Keyif ve Boğaz Havası Bir Arada

Geçtiğimiz günlerde geccemekan ekibi olarak rotamızı Kuruçeşme’ye çevirdik ve İstanbul’un en keyifli buluşma noktalarından biri olan Huqqa’da uzun süre hafızamızdan silinmeyecek anlar yaşadık. Boğaz’ın ferahlatan havası, yeşilin huzur veren dokusu ve özenle kurgulanmış atmosferiyle Huqqa, daha ilk anda şehirden kopmanızı sağlıyor. Burada geçirilen zaman yalnızca bir yemek deneyimi değil; keyif, sohbet ve lezzetin bir araya geldiği bütüncül bir deneyime dönüşüyor.

Huqqa’nın Hikayesi ve Zamansız Duruşu

2013 yılında İstanbul’da kurulan Huqqa, geçen yıllar içinde lüksü samimiyetle buluşturan güçlü bir marka kimliği oluşturdu. Prestijli lokasyonları, zengin menüsü ve insan odaklı hizmet anlayışıyla gastronomi dünyasında kendine özel bir yer edindi. Mimari detaylardan oturma düzenine, aydınlatmadan renk paletine kadar her unsur, misafirlerin kendini rahat ve özel hissetmesi için düşünülüyor. Huqqa’yı yalnızca bir restoran değil, günün her anına eşlik eden bir sosyal alan haline getiren de tam olarak bu yaklaşım oluyor.

Huqqa Kuruçeşme: Yeşilin İçinde Boğaz Molası

Huqqa Kuruçeşme, yemyeşil bahçesi ve Boğaz kıyısındaki konumuyla şehrin karmaşasından uzaklaşmak isteyenler için ideal bir adres. Özellikle hafta sonları burada güne başlamak, deniz havası eşliğinde uzun bir kahvaltı ya da brunch keyfi yapmak ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor. Ferah atmosferi ve sakin enerjisiyle Kuruçeşme şubesi, hem uzun sohbetler hem de özel buluşmalar için güçlü bir alternatif yaratıyor.

Menünün Yıldızları: Denediğimiz Lezzetler

Huqqa menüsüne yeni eklenen ve bizim de deneyimlediğimiz tabaklar, markanın mutfaktaki iddiasını net şekilde ortaya koyuyor.

Dinamit Karides, Japon mutfağının sevilen lezzetini Huqqa yorumu ile sunarak iştah açıcı bir başlangıç oluyor. Taş Devri, taze avokado salatası, lime ve kişniş dokunuşlarıyla hem sunum hem tat açısından öne çıkıyor.

Ana yemekte tercih ettiğimiz Chain Beef, kömür ateşinde pişmiş baharatlı dana eti ve peynirli arpa şehriye risottosuyla akılda kalıcı bir lezzet deneyimi yaratıyor. Tatlıda ise Marien Antoinne & Pistachios, çıtır milföy katmanları, ipeksi fıstık kreması ve vanilyalı dondurmasıyla sofrayı kusursuz bir finalle tamamlıyor.

Hafta Sonlarının Vazgeçilmezi: Huqqa Brunch Deneyimi

Huqqa brunch, 2026 yılında da markanın en çok konuşulan deneyimlerinden biri olmaya devam ediyor. Kuruçeşme, Emirgan ve Emaar şubelerinde her hafta sonu kurulan brunch sofraları, aileler için büyük bir konfor alanı yaratıyor. Çocuklara özel düzenlenen yaratıcı etkinlikler sayesinde minikler eğlenirken, ebeveynler de sofranın ve sohbetin tadını çıkarıyor. Bu yönüyle Huqqa, yalnızca lezzeti değil, ailece geçirilen zamanı da merkeze alıyor.

Üç Farklı Lokasyon, Tek Bir Huqqa Ruhu

Boğaz manzarasıyla öne çıkan Huqqa Emirgan, günün her saatinde İstanbul’u izlemek isteyenlerin favorileri arasında yer alıyor. Alışveriş temposuna keyifli bir mola vermek isteyenler için ise Huqqa Emaar, lezzet ve konforu bir araya getiriyor. Üç şubede de hafta sonu brunchları ve çocuklara özel aktiviteler, Huqqa deneyimini ortak bir çizgide buluşturuyor.

Huqqa’da Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlamıyorsunuz

Huqqa, güçlü mutfağı, özenli servisi ve çok yönlü atmosferiyle İstanbul’da yeme içme deneyimini bir adım öteye taşıyor. Kuruçeşme’de yaşadığımız bu keyifli gün, Huqqa’nın neden yıllardır müdavimleri tarafından vazgeçilmez görüldüğünü bir kez daha kanıtladı.