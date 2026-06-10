Göcek Yazına İstanbul İmzası: Da Mario ve Ulus 29 D-Resort’ta

Göcek yazı bu sezon yalnızca koyları, marinaları ve sakin atmosferiyle değil, gastronomi dünyasının en sevilen iki markasıyla da dikkat çekiyor. Ege’nin en özel destinasyonlarından biri olan D-Resort Göcek, 2026 yaz sezonunda d.ream çatısı altındaki iki ikonik markayı misafirleriyle buluşturuyor. Haziran ayında Da Mario, ağustos ayında ise Ulus 29, özel pop-up etkinlikleriyle Göcek’in gastronomi takvimine imza atmaya hazırlanıyor.

Sezon boyunca gerçekleşecek bu iki özel buluşma, D-Resort Göcek’in deneyim odaklı yaklaşımını bir kez daha ortaya koyuyor. Deniz kenarında uzayan akşamlar, güçlü menüler ve eşsiz atmosfer bir araya gelerek yazın en dikkat çekici gastronomi etkinliklerinden bazılarına ev sahipliği yapacak.

Da Mario İki Günlüğüne Göcek’e Demir Atıyor

İstanbul’un yıllardır vazgeçilmez İtalyan restoranları arasında yer alan Da Mario, 19-20 Haziran tarihlerinde D-Resort Göcek’in sevilen restoranı D’Breeze’de misafirlerini ağırlayacak.

İtalyan mutfağının zamansız karakterini yansıtan özel menü, Göcek’in huzurlu atmosferiyle buluşacak. Akşam, avokado ve enginar carpaccio gibi hafif başlangıçlarla başlayacak. Ardından deniz mahsullü risotto ve burratalı tagliolini gibi Da Mario’nun imza lezzetleri sofralara gelecek.

Menünün devamında klasik İtalyan pizzaları, ızgara levrek fileto ve porcini mantar soslu dana bonfile öne çıkacak. Tatlı bölümünde ise vanilyalı panna cotta ve geleneksel tiramisu geceyi tamamlayacak.

Bu özel etkinlik, Da Mario’nun yıllardır sevilen lezzetlerini Ege kıyısına taşıyarak Göcek’te benzersiz bir gastronomi deneyimi sunacak.

Ulus 29’un İkonik Bar Kültürü Q Lounge’a Taşınıyor

Yaz sezonunun ikinci büyük buluşması ise 21-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. İstanbul gecce hayatının ve gastronomi sahnesinin en güçlü markalarından biri olan Ulus 29, bu kez Q Lounge’da özel bir bar takeover deneyimine imza atacak.

Deniz manzarasına karşı gerçekleşecek etkinlikte, Ulus 29’un yıllardır müdavimlerini kendine çeken ikonik bar menüsü Göcek’e taşınacak. Gün batımıyla başlayan deneyim, gece boyunca müzik, kokteyl ve gastronomiyi aynı atmosferde buluşturacak.

Özel menüde kokoreç, ördekli çıtır börek, karides tempura ve peynirli-trüflü çıtır gibi sevilen lezzetler yer alacak. Ayrıca 29 Çıtır Mantı ve 29 Köfte gibi markayla özdeşleşen tabaklar da misafirlerle buluşacak.

Böylece Ulus 29’un enerjisi ve Q Lounge’un eşsiz manzarası aynı sahnede buluşacak.

D-Resort Göcek Yaz Boyunca Gastronomi Takviminin Merkezinde

Denizle iç içe konumu, sakin atmosferi ve deneyim odaklı yaklaşımıyla öne çıkan D-Resort Göcek, bu sezon gastronomi dünyasının iki güçlü markasını aynı yaz takviminde ağırlıyor.

Haziran ayında Da Mario’nun İtalyan zarafetini, ağustos ayında ise Ulus 29’un ikonik bar kültürünü misafirleriyle buluşturacak olan resort, Göcek’in gastronomi sahnesine güçlü bir katkı sunuyor.

Yaz boyunca gerçekleşecek bu özel etkinlikler, yalnızca bir akşam yemeği ya da kokteyl deneyimi sunmuyor. Aynı zamanda İstanbul’un en sevilen gastronomi markalarını Ege kıyılarında deneyimleme fırsatı yaratıyor. Bu nedenle D-Resort Göcek, 2026 yazında gastronomi tutkunlarının radarına giren adreslerin başında geliyor.

Etkinlik Takvimi

Da Mario x D’Breeze

19-20 Haziran 2026

D’Breeze, D-Resort Göcek

Ulus 29 x Q Lounge Bar Takeover

21-22 Ağustos 2026

Q Lounge, D-Resort Göcek