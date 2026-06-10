Bodrum Yazının En Güçlü Gastronomi Buluşması Susona’da Başlıyor!

Bodrum yazı bu sezon yalnızca deniz, güneş ve gün batımı manzaralarıyla değil, güçlü gastronomi projeleriyle de dikkat çekiyor. Ege’nin en özel koylarından birinde konumlanan Susona Bodrum, yaz boyunca Michelin Rehberi’nde yer alan iki önemli restoranı ağırlamaya hazırlanıyor. İstanbul gastronomi sahnesinin dikkat çeken İtalyan restoranlarından Monteverdi ile yıllarca Susona Bodrum’un imza restoranı olarak öne çıkan Malva, sezon boyunca farklı dönemlerde misafirleriyle buluşacak.

Lüks konaklama deneyimini güçlü gastronomi projeleriyle tamamlayan Susona Bodrum, bu yaz da Bodrum’un en çok konuşulan lezzet duraklarından biri olmaya hazırlanıyor.

Monteverdi ve Malva Aynı Sezonda Bodrum’da

Michelin Rehberi tarafından tavsiye edilen iki restoranın aynı sezonda Susona Bodrum çatısı altında yer alması, gastronomi tutkunları için dikkat çekici bir buluşma sunuyor.

15 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında Monteverdi, özel pop-up konseptiyle misafirlerini ağırlayacak. Ardından 15 Temmuz - 15 Eylül tarihleri arasında Malva, yaz sezonunun ikinci bölümünde gastronomi sahnesindeki yerini alacak.

Böylece Susona Bodrum misafirleri, yaz boyunca iki farklı mutfak kültürünü deneyimleme fırsatı yakalayacak. Bir yanda İtalya'nın köklü lezzet mirası, diğer yanda Ege'nin güçlü gastronomik kimliği aynı destinasyonda buluşacak.

Monteverdi ile Kuzey İtalya’dan Ege’ye Uzanan Lezzet Yolculuğu

Şef Nicole Scandella liderliğindeki Monteverdi, Kuzey İtalya’nın geleneksel mutfağını çağdaş bir bakış açısıyla yorumluyor. Restoranın mutfak anlayışı ise sürdürülebilirlik ve yerel üretim odağında şekilleniyor.

Şef ekibi, Bodrum ve çevresindeki üreticilerden temin ettiği mevsimsel ürünleri İtalyan teknikleriyle bir araya getiriyor. Ayrıca paylaşım kültürünü merkeze alan özel menü, misafirlere samimi ve sosyal bir deneyim sunuyor.

Ege’nin doğal ürünleriyle hazırlanan tabaklar, İtalyan gastronomisinin karakteristik lezzetleriyle birleşerek sezonun en dikkat çekici sofralarından birini oluşturuyor.

Malva Ege Mutfak Kültürünü Yeniden Bodrum’a Taşıyor

Üç yıl boyunca Susona Bodrum’un gastronomi kimliğinin önemli parçalarından biri olan Malva, bu sezon yeniden Bodrum’a dönüyor.

Şef Sefa Birinci liderliğinde hazırlanan menü, Ege mutfağının özünü korurken modern gastronomi tekniklerinden de faydalanıyor. Yerel üreticilerden temin edilen ürünler ve mevsimsel yaklaşım, Malva’nın mutfak felsefesinin merkezinde yer alıyor.

Özellikle gün batımında başlayan servis, Bodrum’un büyüleyici atmosferini gastronomiyle buluşturuyor. Her tabak, bölgenin kültürel mirasını çağdaş bir yorumla sunarken misafirlere unutulmaz bir akşam vadediyor.

Susona Bodrum Gastronomiyi Yaşam Tarzına Dönüştürüyor

Türkiye’de LXR Hotels & Resorts markasının tek temsilcisi olan Susona Bodrum, yalnızca restoranlarıyla değil, bütüncül gastronomi yaklaşımıyla da öne çıkıyor.

Executive Şef Kaan Yıldırım’ın liderliğinde şekillenen mutfak anlayışı, yerlilik ve mevsimsellik ilkelerine dayanıyor. Gün boyunca Ezi’de sunulan kahvaltılar, Suyah’ın imza kokteylleri ve OctoZen’in denizden ilham alan menüsü bu yaklaşımı tamamlıyor.

Bununla birlikte Monteverdi ve Malva’nın sezonluk buluşması, Susona Bodrum’un gastronomi vizyonunu daha da ileri taşıyor. Michelin Rehberi tarafından önerilen iki restoranın aynı yaz sezonunda ağırlanması, Bodrum’un uluslararası gastronomi sahnesindeki konumunu da güçlendiriyor.

Monteverdi ve Malva, 19.00 – 23.00 saatleri arasında hizmet verecek. Her iki restoran da pazartesi günleri kapalı olacak. Bu özel deneyimi yaşamak isteyen gastronomi tutkunları için Bodrum’da oldukça heyecan verici bir sezon başlıyor.