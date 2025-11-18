Geleneksel Ruh, Modern Sofistike: The Galliard Privé’de 20 Kasım Buz Payı Geccesi

İstanbul’un seçkin yaşam kültürünü yeniden tanımlayan The Galliard Privé, 20 Kasım Perşembe günü çok özel bir deneyime ev sahipliği yapıyor. “Buz Payı” isimli bu özel etkinlik, plakların nostaljik tınılarını İstanbul meyhane kültürünün zamansız dokunuşlarıyla buluşturuyor. Misafirler bu geccede yalnızca müzik dinlemeyecek; aynı zamanda rakının ruhu, mezenin hafızası ve sohbetin sıcaklığıyla harmanlanan rafine bir atmosferi deneyimleyecek.
The Galliard Privé: Şehrin En Prestijli Üyelik Dünyası
The Galliard Privé, klasik üyelik anlayışının çok ötesinde, tamamen kişiselleştirilmiş bir yaşam tarzı deneyimi sunuyor. Burada her detay, seçkin bir kitlenin beklentilerine göre tasarlanıyor. Davetiyeli gecceler, tematik etkinlikler, özel menüler ve yalnızca üyelerin yararlanabildiği ayrıcalıklar, bu dünyayı benzersiz kılıyor. Mekan, gastronomiyle sanatı, müzikle tasarımı aynı potada eriten bir sofistike kulüp atmosferi yaratıyor.
Ayrıca üyeler, özel kutlamalardan butik yemek davetlerine kadar her anı kendi zevkine göre biçimlendirebiliyor. The Galliard Privé, misafirlerinin hem sosyal hem de gastronomik yaşamına yeni bir boyut kazandırıyor.
20 Kasım “Buz Payı”: Geleneksel ve Modernin Buluştuğu Sofistike Gecce
Bu özel gecce, DJ Özgür Bay’ın plaklarından yükselen analog sesler eşliğinde başlıyor. Klarnetin içe işleyen tonları, kanunun zarif dokunuşu ve rakının kendine özgü karakteri, “Buz Payı” atmosferini tamamlıyor. Saat 19:30–23:30 arasında gerçekleşecek geccede misafirler, İstanbul’un modern eğlence kültürünü geleneksel bir ruhla harmanlayan özel bir deneyim yaşıyor.
Etkinlik, Vadistanbul The Galliard’ın sofistike atmosferiyle birleştiğinde, Perşembe geccesini çok daha karakteristik bir hale getiriyor.
Özel Tadım Menüsü: Lezzetin En Rafine Hali
Gecceye özel hazırlanan tadım menüsü, hem geleneksel hem de yaratıcı dokunuşları bir araya getiriyor. Bodrum Meze 5’lisi, ev yapımı humus, Antep patlıcan, fırınlanmış peynir ve daha fazlasıyla başlayan soğuk seçenekler; patlıcan kroket, kokoreç & uykuluk tapas ve Barbecue Beef Brisket kıtlama gibi modern sıcak tabaklarla devam ediyor. Her tabak, hem sunumuyla hem de damağa bıraktığı izle misafirleri etkiliyor.
Rakı eşleşmeli paket seçenekleri, geccenin lezzet deneyimini çeşitlendiriyor. Misafirler, yalnızca rakı servisli paketleri ya da tam tadım menülü alternatifleri tercih ederek kendilerine en uygun deneyimi yaratabiliyor.
The Galliard Privé: Her Anınıza Özel Dokunuş
Bu üyelik sistemi, standart bir restoran veya etkinlik deneyiminin ötesine geçiyor. Her üye kendi hikayesinin başrolü oluyor; her davet, her kutlama ve her gecce tamamen kişiye özel bir şekilde şekilleniyor. The Galliard Privé, üyelerine ayrıcalıklı bir sosyal hayat sunarken, her detayda özenli ve yüksek standartlı bir yaklaşım sergiliyor.
Ayrıcalıklı Dünyaya Adım Atın
20 Kasım “Buz Payı” geccesinde yer almak ve The Galliard Prive ayrıcalıklarını deneyimlemek isteyenler başvuru sayfası üzerinden detaylara ulaşabilirsiniz...