GALLADA’da Yeni Bir İmza: Ördek Tandır ile Zamana Yayılmış Lezzet

GALLADA, The Peninsula Istanbul’un imza restoranı olarak İstanbul’un gastronomi sahnesinde güçlü bir duruş sergiliyor. Boğaz ve Tarihi Yarımada manzarasına açılan terası, nar ağaçlarıyla çevrili atmosferi ve sezona odaklanan mutfağıyla dikkat çekiyor. Restoran, her detayında çağdaş bir yaklaşım sunarken köklerinden kopmayan bir mutfak dili kuruyor. Bu yaklaşım, misafiri yalnızca yemeğe değil, bütünsel bir deneyime davet ediyor.

Bununla birlikte GALLADA, klasik fine dining kalıplarını aşan yapısıyla öne çıkıyor. Şef Direktör Fatih Tutak’ın vizyonu ve Taylan Yücel’in mutfak yönetimi, menüyü teknik açıdan güçlü, anlatı açısından ise derin kılıyor. Her tabak, bulunduğu coğrafyaya ve zamana bilinçli bir referans veriyor.

Tarih ve Manzara ile Çerçevelenen Özgün Atmosfer

GALLADA, tarihi yolcu terminali binasında konumlanıyor ve bu mirası çağdaş bir zarafetle yorumluyor. Mekan, gün ışığında Boğaz’ın hareketini, akşam saatlerinde ise İstanbul silüetinin dramatik tonlarını sofraya taşıyor. Bu atmosfer, mutfağın anlatısını tamamlayan önemli bir unsur haline geliyor.

Ayrıca restoranın akışkan ve sakin ambiyansı, uzun sofralar için ideal bir zemin hazırlıyor. Bu yapı, GALLADA’yı yalnızca bir restoran değil, paylaşılan anların merkezine dönüştürüyor.

Ördek Tandır: Zaman, Teknik ve Sabırla İnşa Edilen Bir İmza

Menünün yıldızlarından biri olan Ördek Tandır, GALLADA’nın mutfak felsefesini en net şekilde yansıtan tabaklardan biri olarak öne çıkıyor. Bu tabak, hızlı tüketilen bir lezzet olmayı reddediyor. Aksine, zaman ve sabır üzerine kurulu bir pişirme sürecini temsil ediyor.

Gault & Millau tarafından üç toque ile ödüllendirilen GALLADA, bu özel tabağıyla gastronomik anlatısını daha da derinleştiriyor. Ördek Tandır, hem görsel hem de aromatik açıdan güçlü bir deneyim sunuyor.

72 Saatlik Marinasyon ve Geleneksel Tandır Tekniği

Ördek Tandır, bütün ördeğin tam 72 saat boyunca özel bir marinasyon sürecinden geçmesiyle hazırlanıyor. Bu süreç, etin aromasını yoğunlaştırırken lif yapısını dengeliyor. Ardından uygulanan geleneksel tandır tekniği, dış yüzeyde isli ve derin bir karakter yaratıyor. İç dokuda ise sulu ve yumuşak bir yapı korunuyor.

Bu teknik yaklaşım, tabağı tek boyutlu olmaktan çıkarıyor. Böylece her lokmada farklı bir katman hissediliyor.

Denge Üzerine Kurulu Bir Sunum

Ördek Tandır, taze marul ve soğan, tahin ve pekmez dengesiyle birlikte sunuluyor. GALLADA’ya özgü ev yapımı ördek sosu ise tabağın karakterini tamamlıyor. Tatlı, tuzlu ve umami notalar bir araya gelirken dengeli bir lezzet haritası oluşuyor.

Paylaşım için tasarlanan bu tabak, 3 ila 5 kişilik sofralar için ideal bir seçenek sunuyor. Bu yönüyle GALLADA, yemeği bireysel bir deneyimden çıkarıp ortak bir ana dönüştürüyor.