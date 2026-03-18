Ege ile Akdeniz’in Buluştuğu Nokta: D Maris Bay’de Yeni Sezon

Datça Yarımadası’nın en etkileyici noktalarından birinde konumlanan D Maris Bay, 22 Nisan itibarıyla yeni sezonuna güçlü bir giriş yapıyor. Ege ve Akdeniz’in birleştiği bu özel lokasyon, bu yaz da lüks tatil anlayışını yeniden tanımlıyor. Üstelik otel yalnızca konaklama değil; aynı zamanda gastronomi, wellness, spor ve moda deneyimlerini tek bir çatı altında buluşturuyor. Böylece misafirler, yaz boyunca çok katmanlı ve unutulmaz bir tatil atmosferi yaşıyor.

Gastronomi Dünyasının Yıldızları Aynı Sofrada

Öncelikle D Maris Bay, gastronomi alanında dünyanın en güçlü markalarını bir araya getiriyor. Modern Japon mutfağının öncüsü Zuma, ikonik sahil restoranı La Guérite ve rafine Yunan mutfağı sunan Manos, bu sezonun öne çıkan durakları arasında yer alıyor. Bununla birlikte Nusr-Et ve otelin imza lezzetlerini sunan D Maris Kitchen, deneyimi daha da zenginleştiriyor.

Öte yandan 130 yılı aşkın geçmişe sahip Aurora Capri, İtalyan mutfağını Datça’ya taşımaya devam ediyor. Ayrıca ünlü miksolog Giancarlo Mancino’nun hazırladığı özel kokteyller, gün batımına eşlik eden keyifli anlar yaratıyor. Böylece D Maris Bay, yalnızca bir tatil noktası değil, aynı zamanda global bir gastronomi sahnesine dönüşüyor.

Wellness ve Spor ile Yenilenme Zamanı

Bununla birlikte D Maris Bay, doğayla bütünleşen bir wellness deneyimi sunuyor. Çam ağaçlarıyla çevrili Mytha Spa, yoga ve meditasyon seanslarıyla zihinsel ve fiziksel yenilenmeyi destekliyor. Aynı zamanda beden farkındalığını artıran programlar, tatili daha dengeli hale getiriyor.

Üstelik Los Angeles çıkışlı Barry’s, Temmuz ayında yüksek tempolu antrenmanlarıyla dikkat çekiyor. Sabahın erken saatlerinden gün batımına uzanan bu programlar, tatilde enerjiyi zirveye taşıyor.

Tenis ve Padel Tutkunlarına Özel Deneyimler

Spor deneyimi bununla sınırlı kalmıyor. Grand Slam şampiyonu Jamie Murray, özel tenis programlarıyla misafirlerle buluşuyor. Aynı şekilde padel dünyasının önemli ismi Gustavo Pratto, profesyonel teknikleri katılımcılarla paylaşıyor. Böylece D Maris Bay, spor tutkunları için de ayrıcalıklı bir merkez haline geliyor.

Moda ve Tasarımın En Şık Hali

Öte yandan moda dünyası da bu yaz D Maris Bay’de güçlü bir şekilde temsil ediliyor. Dior iş birliğiyle hazırlanan özel alanlar, Riviera estetiğini Datça’ya taşıyor. Ayrıca Sevan Bıçakçı, Eres, Mantero 1902 ve Cult Gaia gibi markalar, stil sahibi bir yaz deneyimi sunuyor. Bunun yanı sıra konaklama alanlarında sunulan Byredo Gypsy Water koleksiyonu, detaylardaki lüksü hissettiriyor.

Aileler ve Çocuklar İçin Yeni Bir Deneyim

Aileler için de özel bir dönüşüm dikkat çekiyor. Yenilenen Maris Kids Club, çocukların yaratıcılığını ve sosyal becerlerini geliştiren kapsamlı programlar sunuyor. Bu sayede D Maris Bay, yalnızca yetişkinlere değil, çocuklara da hitap eden bütünsel bir deneyim yaratıyor.

Müzik ve Eğlenceyle Şekillenen Yaz Gecceleri

Son olarak yaz akşamları, müzikle bambaşka bir atmosfere dönüşüyor. Claptone, Bob Sinclar ve Desiree gibi isimler sahne alırken, geçmiş yılların unutulmaz konser geleneği de devam ediyor. Böylece D Maris Bay, gecce hayatını da lüks tatilin bir parçası haline getiriyor.

Tüm bu detaylar bir araya geldiğinde D Maris Bay, yalnızca bir tatil değil; stil, lezzet ve enerjinin kusursuz birleşimini sunan bir yaz destinasyonu olarak öne çıkıyor.