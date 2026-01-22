Dubai’de Bir İlk: Dünyanın İlk Mercedes-Benz Markalı Şehri

Dünyanın ilk Mercedes-Benz markalı şehri olma özelliğini taşıyan Mercedes-Benz Places | Binghatti City, global gayrimenkul dünyasında ezber bozacak bir vizyonla Dubai’de hayata geçiyor. Seçkin yatırımcıların yoğun katılımıyla gerçekleşen lansman, projeyi daha ilk günden yüzyılın en iddialı gayrimenkul yatırımları arasına taşıdı. Özellikle dolar bazında kazanç hedefleyen ve Dubai’deki cazip yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyen yatırımcılar projeye güçlü bir ilgi gösterdi.

30 Milyar AED’lik Dev Proje ile Yeni Bir Şehir Tanımı

Mercedes-Benz Group AG ile Dubai’nin önde gelen geliştiricilerinden Binghatti Developers, toplam değeri yaklaşık 30 milyar AED olan bu dev proje ile lüks gayrimenkulde yeni bir çağ başlatıyor. Mercedes-Benz Places | Binghatti City, yalnızca bir konut projesi değil; mimari, tasarım ve yaşam biçimini yeniden tanımlayan bütüncül bir şehir vizyonu sunuyor.

Meydan’da “Şehir İçinde Şehir” Deneyimi

Dubai’nin prestijli bölgelerinden Meydan’da konumlanan proje, 94.000 metrekareyi aşan bir alanda yükseliyor. Mercedes-Benz’in ikonik “Sensual Purity” tasarım felsefesi, bu projede mimariye doğrudan yansıyor. Akıcı formlar, zamansız estetik ve heykelsi detaylar; konutlardan kamusal alanlara kadar her noktada kendini hissettiriyor.

Bu dev master plan; markalı lüks konut kulelerinin yanı sıra kültürel alanlar, perakende bölgeleri, parklar, sağlık merkezleri, spor ve eğlence alanlarıyla tam entegre bir ekosistem oluşturuyor. Günlük yaşamın tüm ihtiyaçları yürüme mesafesinde çözülürken, proje sürdürülebilir ve bağlantılı bir şehir yaşamı sunuyor.

Gayrimenkulde Dolar Bazlı Güçlü Yatırım Fırsatı

Dubai’de gayrimenkul yatırımı, gelir vergisi olmadan dolar bazında kazanç elde etme avantajı sunuyor. Mercedes-Benz Places | Binghatti City, bu avantajı güçlü marka değeri ve yüksek kira potansiyeliyle birleştiriyor. Lüks otomotiv dünyasının ikonik mirası, bu projeyle gayrimenkul sektörüne taşınıyor ve yatırımcılara uzun vadeli değer artışı vadediyor.

Woven Global’den Yatırımcılara Lansman Avantajı

Woven Global Gayrimenkul Kurucusu ve Gayrimenkul Uzmanı Burak Ustaoğlu, projeye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ustaoğlu, lansmana özel avantajlı fiyatlarla sınırlı sayıda daire alımı gerçekleştirdiklerini ve yatırımcılarına global ölçekte yüksek indirim oranları sunduklarını belirtti. Bu özel lansman fırsatı kapsamında Woven adına 50 dairelik alım yapılırken, satışların büyük bölümü kısa sürede tamamlandı.

Mercedes-Benz ve Binghatti İş Birliğinde Yeni Bir Aşama

Bu proje, Mercedes-Benz ve Binghatti iş birliğinin ikinci büyük adımını oluşturuyor. İlk proje, Dubai şehir merkezinde yükselen ve markalı lüks yaşamın simgelerinden biri haline gelen Mercedes-Benz Places Dubai olmuştu. Yeni şehir projesi ise tek bir yapıdan, çok katmanlı ve bağlantılı bir kentsel bölgeye geçişi temsil ediyor.

Markalı Yaşam Alanlarında Geleceğin Şehri

Mercedes-Benz Places | Binghatti City, otomotivden gayrimenkule uzanan markalı yaşam anlayışının en ileri örneğini sunuyor. Akıllı ulaşım çözümleri, gelişmiş mobilite sistemleri ve kullanıcı odaklı tasarımlar; markanın mühendislik gücünü şehir ölçeğinde yaşatıyor.

Bu proje, yalnızca bugünün değil, geleceğin şehir yaşamını da tanımlıyor. Lüks, tasarım ve yatırım değerini tek bir potada buluşturan bu şehir, Dubai’nin küresel vizyonunu bir kez daha kanıtlıyor.