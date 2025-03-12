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CVK Park Bosphorus Hotel'de Üç Yeni Atama ile Güçlü Bir Gelecek

CVK Park Bosphorus Hotel, üç önemli atama ile yönetim kadrosunu güçlendirdi. Arif Kılınçarslan, Barış Metin ve Sercan Dikmen, yeni görevlerinde otelin hizmet kalitesini daha da yukarıya taşıyacak.

CVK Park Bosphorus Hotel'de Üç Yeni Atama ile Güçlü Bir Gelecek
EATING & DINING
Yayın Tarihi : 12-03-2025 12:04

CVK Park Bosphorus Hotel, yönetim kadrosunda üç önemli atama gerçekleştirdi. Arif KılınçarslanSatış & Pazarlama Direktörlüğü görevine; Barış MetinYiyecek & İçecek Direktörlüğü görevine; ve Sercan DikmenExecutive Şefpozisyonuna atandı. Bu atamalarla otel, misafirlerine sunduğu hizmeti daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Arif Kılınçarslan - CVK Park Bosphorus Hotel Satış & Pazarlama Direktörü

Arif Kılınçarslan, turizm alanındaki kariyerine İzmir’de başladı ve Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Almanya Dortmund International School of Management’da Uluslararası İşletme eğitimi aldı. 15 yıllık sektörel deneyimiyle Ocak 2025 itibarıyla Satış & Pazarlama Direktörü olarak atanan Kılınçarslan, daha önce Swissôtel The Bosphorus İstanbul, Conrad İstanbul Bosphorus ve Radisson Blu Bosphorus İstanbul gibi prestijli otellerde görev yaptı. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak genç profesyonellere rehberlik etmektedir.

Barış Metin - CVK Park Bosphorus Hotel Yiyecek & İçecek Direktörü

Barış Metin, Anadolu Üniversitesi’nde Turizm ve Otel İşletmeciliği eğitimi aldı ve sektöre güney otellerinde staj yaparak adım attı. IHG, Hilton ve Marriott gibi uluslararası zincirlerde önemli görevler aldı. 2013 yılında CVK Park Bosphorus Hotel’in açılış ekibine katılan Metin, 2021’de Yiyecek & İçecek Müdürü olarak görevini sürdürdü. Ocak 2025 itibarıyla Yiyecek & İçecek Direktörü olarak atanan Metin, otelin gastronomi deneyimini üst düzeye taşımaya devam edecek.

Sercan Dikmen - CVK Park Bosphorus Hotel Executive Şefi

Üç kuşaktır aşçılıkla iç içe olan Sercan Dikmen, mutfak sanatlarına olan ilgisini profesyonel bir kariyere dönüştürdü. İstanbul, Ankara, Antalya ve Konya gibi şehirlerdeki prestijli otellerde görev aldı. Four Seasons Hotel İstanbul At The Bosphorus ve The St. Regis İstanbul gibi otellerde deneyim kazandı. Yurt dışında Kuveyt ve Umman’da da açılış süreçlerine katıldı. Executive Şef olarak atanan Dikmen, otelin gastronomi alanındaki iddiasını güçlendirmek için yenilikçi ve lezzet odaklı bir vizyon ortaya koyacak.

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