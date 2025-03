CVK Park Bosphorus Hotel'de Üç Yeni Atama ile Güçlü Bir Gelecek

CVK Park Bosphorus Hotel, yönetim kadrosunda üç önemli atama gerçekleştirdi. Arif Kılınçarslan, Satış & Pazarlama Direktörlüğü görevine; Barış Metin, Yiyecek & İçecek Direktörlüğü görevine; ve Sercan Dikmen, Executive Şefpozisyonuna atandı. Bu atamalarla otel, misafirlerine sunduğu hizmeti daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Arif Kılınçarslan - CVK Park Bosphorus Hotel Satış & Pazarlama Direktörü

Arif Kılınçarslan, turizm alanındaki kariyerine İzmir’de başladı ve Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Almanya Dortmund International School of Management’da Uluslararası İşletme eğitimi aldı. 15 yıllık sektörel deneyimiyle Ocak 2025 itibarıyla Satış & Pazarlama Direktörü olarak atanan Kılınçarslan, daha önce Swissôtel The Bosphorus İstanbul, Conrad İstanbul Bosphorus ve Radisson Blu Bosphorus İstanbul gibi prestijli otellerde görev yaptı. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak genç profesyonellere rehberlik etmektedir.

Üç kuşaktır aşçılıkla iç içe olan Sercan Dikmen, mutfak sanatlarına olan ilgisini profesyonel bir kariyere dönüştürdü. İstanbul, Ankara, Antalya ve Konya gibi şehirlerdeki prestijli otellerde görev aldı. Four Seasons Hotel İstanbul At The Bosphorus ve The St. Regis İstanbul gibi otellerde deneyim kazandı. Yurt dışında Kuveyt ve Umman’da da açılış süreçlerine katıldı. Executive Şef olarak atanan Dikmen, otelin gastronomi alanındaki iddiasını güçlendirmek için yenilikçi ve lezzet odaklı bir vizyon ortaya koyacak.