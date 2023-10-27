Cumhuriyet'in 100. Yılına armağan edilen sergiler!

Pera Müzesi - Cumhuriyet Bayramı'na Özel Sergi Turları

Pera Müzesi, Cumhuriyet’in 100. Yılında koleksiyon sergilerine yönelik ücretsiz turlar sunuyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın “Oryantalist Resim Koleksiyonu”, “Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu” ile “Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu”ndan eserlerin yer aldığı sergiler rehber eşliğinde geziliyor.

Rehberli Tur Programı

Kahve Molası Sergi Turu 12.00 – 12.30

Ağırlık ve Ölçü Sanatı Sergi Turu: 12.30 – 13.30

Kesişen Dünyalar ve Osman Hamdi Bey Sergi Turu: 13.30 – 14.30

Rehberli turlar ücretsizdir ve dili Türkçedir. Kontenjan sınırlıdır. Tura katılmak için [email protected] e-posta adresinden rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Kesişen Dünyalar Hakkında

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu'ndan yapılan bu seçki bizleri sanatın rehberliğinde diplomasi tarihinin dolambaçlı yollarında gezdirirken ilgi çekici kişiliklerle tanıştırıyor. Elçiler ve ressamlar, resimlerin sessiz ama bir o kadar da zengin ve renkli diliyle bizlerle konuşmaya; raporlarını, mektuplarını sunmaya, kendi çağlarını, dünya görüşlerini, gezip gördüklerini, katıldıkları törenleri anlatmaya devam ediyorlar. Onların bu olağanüstü öykülerini dinlerken kaybolmuş bir çağın güzellikleri kadar görkemine de kapılmamak elde değil...

Osman Hamdi Bey Hakkında

Osman Hamdi Bey, Tanzimat Dönemi’nin yetiştirdiği bir Osmanlı aydını; resim, arkeoloji, müzecilik, sanat eğitimi gibi kültür-sanat yaşamının farklı alanlarında, bir ömre ancak sığdırılabilecek zenginlikte ve çeşitlilikte katkıları olmuş bir kişilik. Ardında bıraktığı miras, ölümünden 100 yıl sonra bile sanatçıların, bilim insanlarının eserlerinde, kurumlarımızda, müzeciliğimizde yaşamaya devam ediyor. O, her zaman gündemin ön sıralarına oturmayı, dikkati çekmeyi, sesini duyurmayı, hararetli tartışmaların konusu olmayı başarıyor.

Kahve Molası Hakkında

“Sihirli Meyve” olarak Etiyopya’da keşfedilen ve 15. yüzyılda Yemen’den Osmanlı topraklarına ulaşan kahve, kısa zamanda yaygınlaşmış, itibarlı bir içecek olarak sarayda ve zengin evlerinde yerini almış, etrafında ritüeller şekillenmeye başlamış ve sosyal hayatın gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’ndan yapılan bu seçki, kahve etrafında şekillenen çeşitli rutinleri, ritüelleri, ilişkileri ve kamusal alan, toplumsal rol, ekonomi gibi modernizmle bağdaştırılan kavramları, kahve kültürü ve bu kültürün gelişmesine katkıda bulunan Kütahya seramik üretimi ekseninde inceliyor.

Ağırlık ve Ölçü Sanatı Hakkında

Ağırlık ve Ölçü Sanatı, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu’ndan yapılan bu seçkiyle ağırlık ve ölçü aletleri etrafında şekillenen ekonomiyi, kültürü, kültürlerarası sistem ilişkilerini, toplumsal güven dinamiklerini ve birimlerin standartlaşmasının yolculuğunu, MÖ 2. binyıldan günümüze uzanan bir süreçte uygarlıkların, tanrıların, tüccarların, usta ve çırakların gözünden keşfetmeyi amaçlıyor, dönüşümlerin ve sürekliliklerin izlenmesine olanak veriyor.

Salt Beyoğlu - Fotoğraflarla Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhuriyet Yolu

Salt, Garanti BBVA tarafından Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında düzenlenen Yüz Yıl Önce, Yüz Yıl Sonra: Fotoğraflarla Mustafa Kemal Paşa‘nın Cumhuriyet Yolu sergisine ev sahipliği yapıyor.





Garanti BBVA Fotoğrafçılık Kulübü üyelerinin gönüllü yürüttükleri proje, Samsun’dan İzmir’e, Kütahya’dan Sivas’a, Adana’dan Konya’ya Cumhuriyet’in kuruluşuna tanıklık etmiş 22 ildeki önemli tarihî noktaların yüz yıl sonrasını belgeliyor. Cumhuriyet’in kurucu kadrosunun yüz yıl önce katettiği yolun izinde yeniden yorumlanan fotoğraflardan oluşan sergi, genç kuşaklara özgün bir deneyim sunmayı amaçlıyor.



İş Sanat - Yaşasın Cumhuriyet

Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları!

Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanması, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilan edilmesi, Anadolu insanının kendi kaderini tayin hakkına sahip olduğunu dünyaya ispatlıyordu.

Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet ilan edilmeden önce İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresi’nde yaptığı açılış konuşmasında “Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferle taçlanmazsa sonuç kalıcı olamaz” demişti. On yıl süren savaşların yarattığı yıkımın ardından ülkeyi müreffeh ve muasır olma yolunda sağlık, eğitim, tarım, ticaret ve sanayi alanlarının her birinde yukarı taşıyan gönençli bir toplumun hatırasını “Yaşasın Cumhuriyet” sergisinde yad etmeye hazırlanın!

Unutmadan!: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Cumhuriyet'in 100. Yılında; 29 Ekim'de İstiklal Caddesi'nde kapılarını açmaya hazırlanıyor!

Casa Botter - Lozan 1923: Yüz Yıl Önceki Başlangıç

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Demokrasi Yüzyılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecindeki en önemli aşamalardan biri olan Lozan Barış Konferansı sürecine odaklanan “Lozan 1923/Yüzyıl Önceki Başlangıç” sergisi 30 Ekim’e kadar Casa Botter’de sanatseverlerle buluşuyor.

Tarihi imzanın atılışının yüzüncü yılında açılan “Lozan 1923/Yüzyıl Önceki Başlangıç” başlıklı sergi, üzerinden geçen süre boyunca çok yönlü tartışmalara konu olan Lozan Barış Antlaşması sürecini dönem fotoğrafları ve belgeleri eşliğinde anlatıyor. İstanbul’un ilk art nouveau yapısı olan Botter Apartmanı, İBB Miras ekiplerinin restorasyonu sonrası Casa Botter Sanat ve Tasarım Merkezi adı ile yeniden kapılarını açtı. Casa Botter’in yeni sergisi “Lozan 1923/Yüzyıl Önceki Başlangıç”ın küratörlüğünü İzzeddin Çalışlar, danışmanlığını Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan, tasarımını ise Tetrazon üstleniyor.



Sakıp Sabancı Müzesi

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle, Sakıp Sabancı Müzesi ve müzede yer alan “Modernizmin İzinde Türk Resmi” başlıklı sergi, 28 Ekim Cumartesi ve 29 Ekim Pazar tarihlerinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.



​Cumhuriyet’in yetiştirdiği sanatçı kuşağının ve Cumhuriyet’in özgür ortamında yaratılan eserlerin de yer aldığı “Modernizm İzinde Türk Resmi” sergisi, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan modernleşme sürecini krononolojik bir düzende izleyiciye sunuyor.​​​​​​​

42 Maslak - RED: 100

42, Artful Living iş birliğiyle küratörlüğünü Ali Bakova’nın üstlendiği “RED: 100” sergisini 10 Kasım'a kadar ziyaretçilerle buluşturuyor.





Maslak’ın kalbinde yer alan 42, Cumhuriyet’in 100. yılını “100 Yılın Aşkıyla” temasıyla hazırladığı bir dizi etkinlikle kutluyor. Etkinlikler arasında küratörlüğünü maker ve tasarımcı Ali Bakova’nın üstlendiği, Maslak Atatürk Oto Sanayi’deki yaratıcı topluluğu keşfeden “RED: 100” sergisi yer alıyor. Sergi, bu bölgede çalışmalarını sürdüren, yolu bir zamanlar buradan geçen 40 sanatçının ve tasarımcının farklı medyumlarla ürettiği 100’e yakın eserinden oluşuyor.​​​​​​​ Maslak’ın kalbinde yer alan 42, Cumhuriyet’in 100. yılınıtemasıyla hazırladığı bir dizi etkinlikle kutluyor. Etkinlikler arasında küratörlüğünü maker ve tasarımcı Ali Bakova’nın üstlendiği, Maslak Atatürk Oto Sanayi’deki yaratıcı topluluğu keşfeden “RED: 100” sergisi yer alıyor. Sergi, bu bölgede çalışmalarını sürdüren, yolu bir zamanlar buradan geçen 40 sanatçının ve tasarımcının farklı medyumlarla ürettiği 100’e yakın eserinden oluşuyor.​​​​​​​

Yapı Kredi Kültür Sanat - Bir İdealin Peşinde: Atatürk ve Alaca Höyük

Yapı Kredi Müzesi, Alaca Höyük kazılarında çıkarılan arkeolojik eserlerin önemli bir bölümünü geçici süreyle müzesine taşıyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifiyle 1935 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk arkeoloğu Remzi Oğuz Arık ve etnolog Hâmit Zübeyr Koşay tarafından Çorum’da başlatılan ve Türkiye Cumhuriyeti’ni uluslararası alanda temsil eden ilk bilimsel kazı unvanına sahip Alaca Höyük eserleri, bu sergide ilk defa bir arada sergilenecek. TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın işbirliğiyle Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırlanan “Bir İdealin Peşinde: Atatürk ve Alaca Höyük” sergisi, 13 Ekim 2023 - 10 Mart 2024 tarihleri arasında Yapı Kredi Müzesi’nde ücretsiz ziyaret edilebilecek.​​​​​​​

Koç Holding - Cumhuriyet'in 100 Değeri

Online

Koç Holding’in 29 Ekim’e 100 gün kala başlattığı “Cumhuriyet’in 100 Değeri Projesi’nde” geri sayım sürüyor. Cumhuriyet’in 100 yıllık tarihini ve kazanımlarını en iyi şekilde yansıtmayı amaçlayan projede aralıksız olarak her gün bir Cumhuriyet değeri sosyal medyada paylaşılıyor. Değerlerin hikâyeleri, uzman bir tarihçi kadro ile birlikte yerel ve uluslararası literatür taranarak, arşiv çalışmaları yapılarak titizlikle yazılıyor.

Türkiye’nin en köklü topluluğu Koç Holding tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlama hedefiyle başlatılan “Cumhuriyet’in 100 Değeri Projesi” hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyet tarihi boyunca hatırlanacak ve gelecek nesillere aktarılacak çok fazla değer olduğuna dikkat çeken projede Koç Holding ve Koç Topluluğu markalarının sosyal medya hesapları üzerinden her gün bir değer paylaşılıyor. Proje, 29 Ekim'de yapılacak 100. paylaşım ile tamamlanacak!