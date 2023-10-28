28 Ekim Ay Tutulması bizi nasıl etkileyecek?

Ekim, yoğun ay hareketlerinin gerçekleştiği bir ay olarak dikkat çekiyor. Yeni Ay'a 14 Ekim'de eşlik eden güneş tutulmasının ardından, 28 Ekim 2023'teki Dolunay'a 22:14'te parçalı ay tutulması eşlik edecek. Saat 20:02'de başlayıp 00:26'da sona erecek olan bu tutulma Avrupa, Afrika ve Avustralya'da görülebilecek.

Gökyüzünde hayatımızı etkileyen hareketler yaşanıyor; bu olayların üzerimizdeki potansiyel etkilerini gelin birlikte öğrenelim!

Ay Tutulması nedir? : Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay Tutulması denir. Ay Tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Astrolojide ay tutulmaları, kişisel doğum haritaları ve burçlarla etkileşime girdiğinde güçlü etkilere sahip olarak kabul ediliyor ve yaşamımızı etkilediğine inanılıyor. Her ay tutulması farklı burçlarda ve evlerde gerçekleşir, bu nedenle her biri farklı temaları ve enerjileri temsil eder.

Tüm gecceyi aydınlatan kocaman bir dolunay gördüyseniz ay tutulması bekleyebilirsiniz! Bu eşsiz olay, dolunay aşamasında gerçekleşir. Tutulma, dolunay sırasında ay’ın dünyanın gölgesine girdiği bir olaydır. Yani tutulmalar, dolunay evresinin hayranlık bırakan özel bir türüdür. Tutulma sırasında ay, dünyanın gölgesine girer ve ayın ışığı geçici olarak engellenir böylelikle ayın yüzeyi gözle görülebilen kırmızımsı bir renk alabilir.

Ay, boğa burcunda 28 Ekim 2023 tarihinde tutuluyor!

Bu dönemde öne çıkan noktalar ise boğa burcunun konuları oluyor. Bu tutulma döneminde, finansal konular, duygusal dengesizlikler, zevk ve keyif aldığımız konular, beslenme ve diyet değişiklikleri, ilişkiler ve gerçekçi yaklaşımlar gündemimizde olacaktır. Fakat elbette tüm bunlar, kişisel doğum haritamıza göre değişkenlik gösterir.​​​​​​​

Ay Tutulması'nın etkileri

28 Ekim'e (bugün) gerçekleşecek tutulma oldukça güçlü bir tutulma. Çünkü; 2021'in sonunda başlayan güçlü bir tutulma döngüsüne son veriyor! O zamandan beri değişen hayatımıza ve büyümemize şahit olduk aslında. Bu tutulma döngüsü ise biraz da final sınavı gibi düşünülebilir; son dersini vermek üzere anlayacağınız. Tutulmayla eş zamanlı hayatımızda bir şeyler kesin olarak sona erebilir. Buradaki fikir, kendimize güvenerek, tutulmanın sihrini göstermesine izin vererek ve gitmesi gerekenleri sakince bırakarak bu kapanışı memnuniyetle karşılamaktır...

Bu aynı zamanda şu anda içimizde ortaya çıkan şeylerin yanı sıra geçmişte ve özellikle Kasım 2021'den bu yana içimizde ortaya çıkan şeylerle barışmak için de bir fırsat.

Kendinize dönmenin vakti geldi!

Bu tutulmaya eşlik eden hararetli enerji karşısında mümkün olduğunca sakin kalmaya çalışmalısınız. Bazı tartışmalar yaşanabilir, dikkat! Hassasiyetler artacağı için ne söylediğimiz ve başkalarına nasıl yaklaştığımız konusunda dikkatli olmamız gerekebilir.Dolunayın getirdiği bu enerjiyi çeşitli sportif faaliyetlere kanalize edebilirsiniz. Ayrıca bu zamanlar detoks yapmak için de ideal fırsatlar! Zor bir konuşma yapmanız gerekiyorsa, sinir sisteminizi kontrol altında tutmaya çalışın. Kavga mı ediyorsunuz, kaçıyor musunuz yoksa donup mu kalıyorsunuz gözlemleyin; bazen sadece bu durumlardan birine girdiğiniz anın farkında olmak ve gözlemlemek varlığınızı sakinleştirmeye yardımcı olabilir. Rotanızı yeni bir yolculuğa çevirin, çünkü yaratıcı enerjiler sayesinde engellerin üstesinden daha iyi gelebilecek ve projelerinizi hayata geçirebileceksiniz.​​​​​​​

Ay Tutulması'nın burçlar üzerinde etkisi

Koç

Zodyak’ın öncü burcu Koç; ay tutulmasında gündeminiz çoğunlukla ekonomik konularla ilgili olabilir. Finansal yatırımlar yapmak, terfi almak gibi ekonominizi büyütecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu ay tutulmasının duygusal olarak zorlayıcı yanları da olacağı için yakın ilişkilerinizde ani kararlar vermekten kaçınmanızı öneriyoruz.​​​​​​​

Boğa

Bu ay tutulması sizin burcunuzda gerçekleşirken siz de yakın ilişkilerinizde olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Zevklerinize düşkünlük, tembellik yapma isteği, iştah açılması gibi bazı durumlar yaşayabilirsiniz. Kendinize yatırım yapmaktan hiç çekinmeyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz.

İkizler

Hava grubunun çok sevilen İkizler burçları, bu dönem yakın ilişkilerinizde bitişler, kalp kırıklıkları gibi durumlar söz konusu olabilir. Sizi üzecek durumlardan uzak kalmanızı ve kalbinizin sesini dinlemenizi öneriyoruz. Dengesiz ruh hallerine kapılmadıkça en doğru kararları verebilir, bu dönemi huzurla atlatabilirsiniz!

Yengeç

Ay tutulması en çok kariyerinizi etkileyebilir. Özellikle çok çalışacağınız ve bu çalışmalarınızın karşılığını alacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bu dönemin sebep olabileceği olumsuz bir yan olarak kariyere odaklanıp sağlığınızı ve sevdiklerinizi ihmal etmemenizi öneriyoruz. Finansal gelişmelere hazır olun!

Aslan

Ateş grubunun en havalısı Aslan burçları; bu dönemde ışıl ışıl parlayacaksınız. Size hayatınızın birçok alanında iyi gelişmeler yaşatacak bu Ay tutulması ile gözler önüne çıkacaksınız. Hak ettiğiniz birçok konuda mutlu olacağınız gelişmeler kapınızda.

Başak

Sevgili Başak; büyük gelişmeler sizi bekliyor! Heyecanlanacağınız olaylar, ani gelişmeler, şaşırtıcı haberler… Hayatınıza yepyeni bir sayfa açılıyor diyebiliriz! Siz yalnızca yeniliklerden korkmayın ve hayatın sürprizlerine hazır olun.

Terazi

Sevgili Terazi; ay tutulması gündeminize ekonomik konuları getiriyor. Maddi olarak rahatlayacağınız bir döneme giriş yapabilirsiniz. Lüks keyiflerin tadını çıkarabilir kendinizi mutlu hissedebilirsiniz. Sadece yalnızlık vurgusuna dikkat etmenizi öneriyoruz; sevdiklerinizle hayatınızda yaşadığınız iyi gelişmeleri paylaşmaktan korkmayın.

Akrep

Sevgili Akrep; ani gelişmelere hazır olun! Bu tutulma ile hayatınızdaki birçok konuda hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni başlangıçlar, hızlı bitişler, fevri kararlar, uzaktan gelen haberler… Özetle heyecanlı bir dönem kapınızda bekliyor olabilir, siz de bu tutulmada sakin kalması gereken burçlar arasındasınız.

Yay

Sevgili Yay; bu ay tutulması ile hayatınıza biraz uzaktan bakmak isteyebilirsiniz. Hayal ettikleriniz ve yaşadıklarınızı kıyasladığınız bir dönem olabilir. Aynı zamanda seyahat etme isteğiniz olabilir hatta seyahat planları yapabilirsiniz. Kafanızdaki planları gerçekleştirmek için hiçbir engel yok, yalnızca ani öfkelenmelere dikkat edin.

Oğlak

Sevgili Oğlak; siz de başak burçları gibi kadersel bir döneme giriş yapıyorsunuz. Büyük gelişmelere hazır olun ve hayatın yeniliklerine kendinizi açın.

Kova

Sevgili Kova, bu ay tutulması yolculukların gündeminizde olduğu bir dönemi işaret ediyor. Bitişler ve başlangıçlar sizi bekliyor olabilir. Kendinizi hem mental hem de maddi olarak güçlü hissedeceğiniz bu tutulma ile hayata bakış açınız gelişebilir.

Balık

Sevgili Balık; tutulmanın en düşüncelisi sizsiniz. Karar vermekten, yeni işlere atılmaktan kaçınacaksınız. Olaylara farklı çerçevelerden bakacağınız bir dönem olabilir. Bu da sizin için hayatınızda biraz pasif bir dönem yaşatabilir. İçinize döndüğünüz, yeni fikirler bulduğunuz, biraz da dinlendiğiniz bir dönem…​​​​​​​