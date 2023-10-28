Gamze Cizreli'nin "Ateşle Oynayanlar"ının imza günü 30 Ekim'de!

Türkiye’nin en büyük kitap platformu D&R, kitapseverlerin her sene büyük bir ilgiyle takip ettiği geleneksel D&R Kitap Fuarı kapsamında düzenlediği imza günleri ve söyleşiler ile sevilen yazarları okuyucularıyla bir araya getirmeye devam ediyor. 7’ncisi gerçekleştirilen kitap fuarında bu sene ağırlanan değerli yazarlar arasında başarılı iş insanı ve girişimci Gamze Cizreli de bulunuyor. Cizreli; Ankara’da kurduğu ilk markalardan BigChefs’in yükseliş hikayesini ve kendi hayat tecrübesini anlattığı otobiyografisi “Ateşle Oynayanlar”ı imzalamak için 30 Ekim Pazartesi günü saat 18.00’de D&R Ankara Tunalı mağazasında okurlarıyla buluşacak.

"İlk imza günüm hem markamızın doğduğu hem de Cumhuriyet'imizin ilan edildiği yerde, güzel Ankara'mızda!" diyerek heyecanını dile getiren Cizreli sözlerine şu duygu dolu cümleler ile devam ediyor; "Kitabımın 143. sayfasında diyorum ki; Artık İstanbul’da rüştümüzü ispatlamıştık. Gurur, heyecan, mutluluk hepsi bir aradaydı. Tabii en çok da Ankara’ya olan şükran duygusu. Çünkü Etiler Şubeyi ilk açtığımız günden itibaren İstanbul’da yaşayan Ankaralılar bizi bir an olsun yalnız bırakmadı. “Kim demiş Ankara’dan marka çıkmaz” diyerek her zaman bizi desteklediler. Bizi ilk Ankara var etti, sonrasında da sürekli sahip çıktı…Bugün ismimiz dünyada olsa da gönlümüz hep Ankara’da."...​​​​​​

Cumhuriyet'in güçlü kadınından harika bir kitap!

Cumhuriyet'imizin 100. Yılını kutladığımız şu günlerde; her daim Cumhuriyet'e yakışır adımlarıyla ayakta alkışladığımı sevgili Gamze Cizreli, bu özel günleri ise şu cümlelerle anlattı; "Hakkımda çıkan yazılar hep 'Bir Cumhuriyet kadınının hayaliyle başlayan marka...' olarak başlıyor! Evet, ben bir hayalle yola çıktım ve geldiğimiz noktada korumaya and içtiğim emaneti, Cumhuriyet'imizin değerlerini biraz da bu kitap ile anlatmak istedim. Hem bir kadın olarak bana bu yolu açan Ata'mıza hem de yolculuğumda yoldaşlık edenlere bir borç ödeme denemesi de diyebiliriz. Bu niyetlerle, kitabımı bir teşekkür olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında yayımlamak istedim. Çünkü hepimiz biliyoruz ki “ bazen bir kıvılcım yeter…” O kıvılcım aleve döner, bir yüzyılı aydınlatır…"

Cizreli, 30 Ekim'de Ankara'da gerçekleşecek olan "Ateşle Oynayanlar" imza günü için ise tüm içtenliğiyle; "Gelin tanışalım! İçimizdeki, gözümüzdeki ateşle 30 Ekim'de Ankara'mızda buluşalım!" çağrısında bulundu...





