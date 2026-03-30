Cova’da Paskalya Atölyesi: Minik Şefler İçin Eğlence Başlıyor

Paskalya bu yıl yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Çünkü Cova x Mom’s Club Paskalya Atölyesi, hem çocuklara hem de ebeveynlere hitap eden özel bir buluşma sunuyor. Eğlence, yaratıcılık ve lezzet bir araya geliyor; ortaya dopdolu bir gün çıkıyor.

Özellikle çocuklar için hazırlanan bu etkinlik, klasik atölye anlayışının ötesine geçiyor. Çünkü burada sadece üretmek değil, aynı zamanda keşfetmek de var. Üstelik her an, Paskalya’nın neşeli ruhunu hissettiriyor.

Minik Şefler İçin Eğlence Dolu Bir Dünya

Atölye boyunca çocuklar, Paskalya temalı kurabiye süsleme deneyimiyle yaratıcılıklarını ortaya koyuyor. Ancak etkinlik yalnızca bununla sınırlı kalmıyor. Çünkü program, farklı aşamalarla zenginleşiyor.

Öncelikle çocuklar, renkli ipuçlarının peşine düşerek yumurta avı ile eğlenceli bir keşfe çıkıyor. Ardından duyusal oyunlarla hamurla tanışıyorlar. Sonrasında ise Cova şefi eşliğinde kendi tavşan temalı kurabiyelerini tasarlıyorlar.

Bu süreçte çocuklar hem eğleniyor hem de üretmenin keyfini keşfediyor. Ayrıca sosyal etkileşimleri güçleniyor. Böylece etkinlik, yalnızca bir aktivite değil; aynı zamanda öğretici bir deneyime dönüşüyor.

Anneler İçin Şık ve Keyifli Bir Mola

Etkinlik yalnızca çocuklara özel değil. Aynı zamanda anneler için de düşünülmüş zarif bir deneyim sunuyor. Çünkü çocuklar atölyede eğlenirken, anneler Cova’nın High Tea sunumunun tadını çıkarıyor.

Özenle hazırlanan tatlı ve tuzlu lezzetler, çay ve kahve eşliğinde sunuluyor. Böylece anneler, günün temposundan uzaklaşıp keyifli bir mola veriyor. Üstelik bu deneyim, hem şık hem de rahatlatıcı bir atmosferde gerçekleşiyor.

Paskalya Ruhunu Birlikte Yaşayın

Cova x Mom’s Club iş birliği, Paskalya’yı çok daha anlamlı kılıyor. Çünkü bu etkinlik, ailece kaliteli zaman geçirmenin en keyifli yollarından birini sunuyor. Hem çocuklar unutulmaz anılar biriktiriyor hem de ebeveynler bu özel anlara eşlik ediyor.

Kontenjan sınırlı olduğu için yerinizi erkenden ayırtmak önem taşıyor. Eğer siz de Paskalya’yı farklı ve eğlenceli bir deneyimle kutlamak istiyorsanız, bu atölyeyi kaçırmamalısınız.

Etkinlik Detayları

Etkinlik: Cova x Mom’s Club Paskalya Atölyesi

Tarih: 9 Nisan

Saat: 17:00

Rezervasyon:0542 896 68 40