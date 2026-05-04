Chalet Garden’da “Az Acılı”: Yaz Geccelerine Duygusal Bir Dokunuş

İstanbul’un yaz sezonuna damga vuran etkinliklerinden biri olan Az Acılı, bu sezon Chalet Garden’ın yemyeşil atmosferinde, Vox Creative Agency'nin müzik kürasyonuyla yeniden hayat buluyor. Şehrin karmaşasından uzaklaşmak isteyenler için güçlü bir alternatif sunan bu özel gecce, müzikle duyguyu, lezzetle ritmi aynı masada buluşturuyor. Üstelik her detay, baştan sona özenle kurgulanıyor.

Geccenin ruhu, yalnızca bir eğlence vadedmiyor. Aynı zamanda duygulara dokunan bir deneyim sunuyor. Çünkü bazen hayatın ritmi yavaşlıyor. Tam da o anlarda müzik devreye giriyor ve her şeyi yeniden anlamlandırıyor.

DJ Özgür Bay ile Nostaljik Bir Yolculuk

Geccenin merkezinde ise DJ Özgür Bay yer alıyor. Kendi plak koleksiyonundan seçtiği parçalarla kurduğu müzik akışı, nostaljik ama güçlü bir atmosfer yaratıyor. Tanıdık melodiler, kalbe dokunan sözler ve geçmişten gelen ritimler, gecenin tonunu belirliyor.

Bu nedenle “Az Acılı”, sıradan bir DJ performansından çok daha fazlasını sunuyor. Her şarkı, anılarla bağ kuruyor. Her geçiş, geccenin duygusunu derinleştiriyor. Böylece müzik, sadece dinlenen bir unsur olmaktan çıkıyor; geccenin ana karakterine dönüşüyor.

Zengin Set Menü ile Lezzet ve Deneyim Dengesi

Müzik kadar güçlü olan bir diğer detay ise set menü. Usta şeflerin hazırladığı bu seçki, klasik lezzetleri modern bir sunumla buluşturuyor. Başlangıçlardan ana yemeklere uzanan bu akış, gecce boyunca sofrayı canlı tutuyor.

Şakşuka, yaprak sarma, trüflü humus ve levrek marin gibi başlangıçlar, güçlü bir açılış yapıyor. Ardından gelen paçanga böreği, içli köfte ve ciğer gibi ara sıcaklar, tempoyu yükseltiyor. Ana yemeklerde ise bonfile, tavuk şiş ve Adana kebap seçenekleri öne çıkıyor. Finalde sunulan Türk tatlı tabağı ve meyve seçkisi ise geceyi dengeli bir şekilde tamamlıyor.

Bu akış, sadece doyurucu değil. Aynı zamanda deneyimi bütünleyen önemli bir parça haline geliyor.

Her Perşembe Aynı Enerji, Farklı Hikayeler

Az Acılı geceleri, Mayıs’tan Temmuz sonuna kadar her Perşembe 19:30 – 23:00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Bu düzen, etkinliği yaz boyunca sürdürülebilir bir ritüele dönüştürüyor. Her hafta aynı konsept, farklı masalar ve yeni hikayelerle yeniden şekilleniyor.

Mayıs: 7, 14, 21, 28

Haziran: 4, 11, 18, 25

Temmuz: 2, 9, 16, 23, 30

Bu nedenle ister ilk kez deneyimleyin ister tekrar gelin, her seferinde farklı bir akşam sizi bekliyor.