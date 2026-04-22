Buselik’te Enginar Mevsimi Başladı!

İstanbul’un meze kültürünü modern dokunuşlarla yeniden yorumlayan Buselik, Nisan ayıyla birlikte mutfağının odağını yılın en özel ürünlerinden birine çeviriyor. Enginar Günleri, mevsimselliği merkeze alan bu yaklaşımın en rafine örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Buselik, mutfağında ürünü yalnızca bir malzeme olarak değerlendirmiyor. Aksine her sezonu kendi hikayesiyle ele alıyor. Bu nedenle sakız enginarı, kısa ömrüne rağmen menünün en güçlü karakterlerinden biri haline geliyor.

Enginar Günleri ile Gelen Lezzet Çeşitliliği

Buselik’in hazırladığı Enginar Günleri menüsü, tek bir ürünü farklı tekniklerle yorumlayan çok katmanlı bir deneyim sunuyor. Menüde hafif ve ferah başlangıçlardan daha yoğun ve karakterli tabaklara kadar geniş bir yelpaze yer alıyor.

Bu yaklaşım, enginarın doğasını bozmadan onu farklı formlarda keşfetme imkanı yaratıyor. Aynı zamanda her tabak, ürünün tazeliğini ön plana çıkarırken, kullanılan tekniklerle derinlik kazanıyor. Böylece misafirler, alışılmışın ötesinde bir enginar deneyimi yaşıyor.

Menüde Öne Çıkan Tabaklar

Menünün dikkat çeken lezzetleri arasında favalı ve taze baklalı sakız enginarı güçlü bir başlangıç sunuyor. Bununla birlikte zeytinyağlı iç baklalı ve bezelyeli enginar kalbi, mevsimin hafifliğini yansıtan dengeli bir seçenek oluşturuyor.

Daha yaratıcı dokunuşlar arayanlar için çiğ enginar ve baby kabak salatası, parmesan eşliğinde farklı bir perspektif sunuyor. Öte yandan enginar dolması, zeytinyağlı sarma içiyle klasik lezzetleri yeniden yorumluyor.

Daha yoğun tatları tercih edenler için ise peynirli ve sarımsaklı enginar kalbi graten, menünün en karakterli tabaklarından biri olarak öne çıkıyor. Bu çeşitlilik, her damak zevkine hitap eden dengeli bir kurgu oluşturuyor.

Sınırlı Süreli Bir Gastronomi Deneyimi

Buselik, bu özel menüyü Nisan ayının üçüncü haftasından itibaren enginar sezonu boyunca sunuyor. Ancak bu deneyim, mevsimin doğası gereği sınırlı bir süreyle devam ediyor.

Bu nedenle Enginar Günleri, yalnızca bir etkinlik değil; doğru zamanda doğru ürünü deneyimleme fırsatı olarak konumlanıyor. Mevsimselliğe önem verenler için bu menü, kaçırılmaması gereken bir durak haline geliyor.

Rezervasyon Şart: Kısa Sezon, Büyük İlgi

Enginarın kısa sezonu ve menünün gördüğü yoğun ilgi, rezervasyonu neredeyse zorunlu hale getiriyor. Buselik, geleneksel meze kültürünü modern yorumlarla buluştururken, her detayda özenli bir deneyim sunuyor.

Bu nedenle Enginar Günleri, İstanbul’da gastronomi takvimine not düşülmesi gereken özel deneyimlerden biri olarak öne çıkıyor.