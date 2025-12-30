Boğaz Kıyısında Yılbaşı: A’jia Hotel ve Zenkai’den Özel Program

İstanbul, 2026’ya zarafet ve lezzetin buluştuğu özel bir yılbaşı geccesiyle hazırlanıyor. Boğaz kıyısında konumlanan A’jia Hotel, yılın son gecesinde misafirlerini seçkin bir atmosferde ağırlamaya hazırlanıyor. Otelin içinde yer alan Zenkai Restaurant & Bar, bu özel gece için hazırlanan programıyla dikkat çekiyor.

Yılbaşı geccesi, girişte sunulacak şarap ikramı ile başlayacak. Ardından şefin imzasını taşıyan özel yılbaşı menüsü, DJ performansı eşliğinde servis edilecek. Program, Boğaz’ın sakin ve etkileyici manzarasıyla birleşerek konuklara keyifli ve rafine bir kutlama sunmayı hedefliyor.

Boğaz Kıyısında Huzurlu ve Seçkin Bir Yılbaşı Atmosferi

Kanlıca sahilinde yer alan A’jia Hotel, İstanbul’un en zarif Boğaz manzaralarından birine ev sahipliği yapıyor. Bu özel konum, yılbaşı gecesinde kalabalık ve yüksek tempolu kutlamalardan uzak, daha dengeli ve şık bir deneyim arayanlar için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Zenkai’nin dekorasyonu, Boğaz’ın maviliğiyle uyumlu detaylar içeriyor. Işık kullanımı ve masa düzeni, gece boyunca konforlu bir akış sağlıyor. Böylece misafirler, sohbetin ve müziğin keyfini aynı anda yaşayabiliyor. Mekan, yılın son saatlerini huzurlu ama canlı bir atmosferde geçirmek isteyenlere hitap ediyor.

Şef Murat Bozok İmzasıyla Özel Yılbaşı Menüsü

Gecenin mutfak tarafında Şef Murat Bozok’un imzası öne çıkıyor. Menü, Asya ve Akdeniz mutfağının rafine yorumlarını bir araya getiriyor. Her tabak, mevsimsel ürünler ve dengeli lezzetler üzerine kurgulanıyor. Sunumlarda estetik detaylar dikkat çekiyor.

Şefin yaklaşımı, Uzak Doğu’nun zarif aromaları ile Akdeniz’in hafif dokunuşlarını aynı tabakta buluşturuyor. Bu denge, yılbaşı gecesine özel hazırlanan menüyü gastronomi tutkunları için öne çıkan bir deneyime dönüştürüyor.

DJ Performansı Eşliğinde Yeni Yıla Merhaba

Yemek deneyimi, gece boyunca devam eden DJ performansı ile tamamlanıyor. Müzik seçkisi, sohbeti ve yemeği bölmeden akışı destekleyecek şekilde planlanıyor. Böylece gecce, kontrollü bir ritimle ilerliyor ve yeni yıla keyifli bir geçiş sağlanıyor.

A’jia Hotel ve Zenkai, 2026’ya Boğaz’ın yanı başında, şıklık, lezzet ve huzuru bir araya getiren özel bir yılbaşı geccesi sunuyor. Mekan, yeni yılı sakin ama etkileyici bir atmosferde karşılamak isteyenler için öne çıkıyor.