Bodrum’da Temmuz: Müzik, Festival ve Eğlence Takvimi

Bodrum Antik Tiyatro – Temmuz Konserleri

Biletler: Biletix

16 Temmuz – Derya Bedavacı

17 Temmuz – Gülşen

18 Temmuz – Yıldız Tilbe

19 Temmuz – Candan Erçetin (30. yıl turnesi)

20 Temmuz – Kamuran Akkor ile Gazino Gecesi

21 Temmuz – Ata Demirer Gazinosu 2

22 Temmuz – Teoman

23 Temmuz – Hadise

24 Temmuz – Aşkın Nur Yengi (senfonik)

25 Temmuz – Göksel

26 Temmuz – Funda Arar ile Arabesk Geceleri

30 Temmuz – Fazıl Say (“Piyano Başında 50 Yıl”)

31 Temmuz – “Aşk Biter Mi?” müzikli gösteri

The Galliard Cove House - Xinobi | Gokberk

Tarih: 12 Temmuz 2025

Bilet almak için tıklayın.

Portekiz’in kalbinden yükselen yenilikçi tınılarla Xinobi, 12 Temmuz Cumartesi akşamı Bodrum’un en seçkin duraklarından The GALLIARD Cove House’da unutulmaz bir performans sunacak.

Ritmin kusursuz aktığı, tatların melodilere eşlik ettiği, her saniyenin özenle yaşandığı bir gecce. Gökberk’in açılış seti ise misafirleri titizlikle kurgulanmış bir müzik yolculuğuna davet ediyor.

The Galliard Cove House - Cihangir Aslan

Tarih: 17 Temmuz 2025 - 20:00

Bilet almak için tıklayın.

Cihangir Aslan, İstanbul’dan çıkan elektronik müziğin özgün isimlerinden biri. Analog ekipmanların büyüsüyle derin düşüncelerin ve duyguların peşine düşen Aslan, ilk albümü “Roots”u 2018’de Subroomer Records etiketiyle yayımladı. Albüm, ismiyle de örtüşen bir şekilde, modern şehir hayatında kaybolmuş bir adamın doğada kendi özünü arayışını anlatıyor. 1987 Adana doğumlu sanatçı, MMA’da gitar eğitimi aldıktan sonra Galatasaray ITM’de ses mühendisliği ve müzik prodüksiyonuna yöneldi. Minimalizm akımına ilgisiyle beraber analog synthesizer ve gitar temelli üretimlerine odaklandı. Bu dönemde “Process EP”, “Ride to Light”, Akın Sevgör’le “At the Third Point”, Dilan Balkay’la “Night Owl” ve “Reborn” gibi parçalar ortaya çıktı. Canlı performanslarıyla Zor, Noh Radio, Babylon, Mix Festival, Sonar Istanbul gibi sahnelerde yer aldı. Elektronik altyapıyı etnik dokunuşlarla harmanladığı Electronica/Downtempo tarzındaki canlı performanslarına 2022’de Can Bora Tanzer’le çıkardığı “Cherish” ve “Cosmic Friend I Miss You” gibi eserlerle devam etti.

The Galliard Cove House - TAI

Tarih: 18 Temmuz 2025 - 20:00

Bilet almak için tıklayın.

Tayfun Tekeli, namıdiğer TAI, sahnede yarattığı ritim atmosferiyle dinleyicilerini adeta başka bir dünyaya taşıyor. Yalnızca bir DJ olmanın ötesinde, uzun yıllardır perküsyonla da ilgilenen sanatçı, setlerine kattığı canlı vurmalı enstrüman dokunuşlarıyla performanslarına bambaşka bir enerji getiriyor. Onun için müzik, sadece işitilen bir olgu değil; aynı zamanda derinden hissedilen, bedeni ve ruhu harekete geçiren bir deneyim. TAI’nin sahnesinde ritimler yalnızca kulaklarda yankılanmaz, kalbe dokunur ve dinleyiciyi sürükleyici bir serüvene çıkarır. DJ kabininde yarattığı bu organik, dinamik yapı; melodilerle birleşerek unutulmaz bir müzikal yolculuğa dönüşür. Tayfun Tekeli’nin canlı performansları, ritmin gücünü ve müziğin dokusunu en gerçek haliyle hissetmek isteyenler için adeta bulunmaz bir fırsat.

Lucca Beach - PAWSA

Tarih: 19 Temmuz 2025 - 20:00

19 Temmuz’da Lucca Beach, More Life Events & TemaCC iş birliğiyle benzersiz bir gecCeye ev sahipliği yapıyor. Londra çıkışlı DJ ve Solid Grooves’un kurucu ortağı PAWSA, ham ve groove odaklı tech house sound’u ile elektronik müzik tutkunlarını dans pistine çağırıyor. “Dirty Cash” gibi dikkat çeken parçalarıyla tanınan sanatçı, Avrupa’nın en prestijli kulüplerinde elde ettiği güçlü ününü Bodrum’a taşıyor. Green Velvet ve Nicole Moudaber gibi dev isimlerin desteğini arkasına alan PAWSA, klasik house ritimlerini modern bir yorumla harmanlayarak adeta dansa davet eden setler yaratıyor. Enerjisiyle gecceyi doruklara taşıyacak bu performans; denizin kıyısında, yıldızların altında dans etmek ve özgürlüğün tadını çıkarmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. Hazır olun, Lucca Beach’te ritim dolu unutulmaz bir yaz geccesi sizi bekliyor!

The Galliard Cove House - Kilimanjaro

Tarih: 19 Temmuz 2025 - 20:00

Bilet almak için tıklayın.

İngiltere doğumlu, Zambiya kökenli sanatçı KILIMANJARO, Afro merkezli ritimleri Batılı tınılarla buluşturan, tarzlar arasında gezinen üretimleriyle tanınıyor. Enerji dolu sahne performansları ve kalabalığı coşturan tavrıyla adından söz ettiren KILIMANJARO, 19 Temmuz Cumartesi akşamı The GALLIARD Cove House’da sahne alacak. Geçtiğimiz yıl Ibiza’daki Ushuaia Closing, Hindistan’daki DGTL Festivali ve Londra’daki efsanevi Village Underground’da kapalı gişe gerçekleşen All Night Long gibi yüksek profilli etkinliklerde performans sergileyen sanatçı, Bodrum’da unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanıyor. Geccenin açılışını ise özgün tarzı ve sahne enerjisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan, 2017 Burn Residency birincisi Furkan Kurt yapacak. Carl Cox, Luciano, Nic Fanciulli ve Joris Voorn gibi dünya devleriyle aynı sahneyi paylaşan Furkan Kurt, deneyimiyle gecceyi ısıtacak. Yerini şimdiden ayırt; kaçırılmayacak bir gecce seni bekliyor!

The Galliard Cove House - Soul Grinders

Tarih: 24 Temmuz 2025 - 20:00

Bilet almak için tıklayın.

2021’den bu yana Türkiye’nin dört bir yanındaki önde gelen kulüplerde, plajlarda ve festivallerde sahne alan Soul Grinders, elektronik müzik sahnesinde dikkatleri üzerine çekiyor. Belli bir türe bağlı kalmak yerine, melodik deep house’tan dance-electro pop’a, cazdan rock’a uzanan geniş bir yelpazeyi kendilerine özgü dokunuşlarla harmanlayarak ruhlara dokunan bir sentez yaratmayı amaçlıyorlar. Soul Grinders’ın canlı performansları, dinleyiciyi tam anlamıyla benzersiz bir deneyime davet ediyor; ritimlerin akışkan groove’ları saksafonun duygusal ezgileri, gitarın ateşli riffleri ve etkileyici vokallerle kusursuz şekilde iç içe geçiyor. Böylece ortaya, farklı duyguları aynı anda harekete geçiren zengin bir müzikal şölen çıkıyor. Sahnedeki enerjileri ve sıra dışı tınılarıyla Soul Grinders, dinleyenleri hem eğlendiren hem de derinden etkileyen performanslar sunmayı sürdürüyor.

The Galliard Cove House - Ivi Adamou

Tarih: 26 Temmuz 2025 - 20:00

Bilet almak için tıklayın.

Yunan müziğinin büyüleyici sesi Ivi Adamou, 26 Temmuz’da Bodrum’un en seçkin adreslerinden Galliard Cove House’da sahne alacak. Denizin hemen kıyısında, yıldızların altında kurulacak bu ilham verici sahnede; modern Akdeniz mutfağının leziz dokunuşlarıyla taçlanan, unutulmaz bir yaz geccesi sizi bekliyor. Bu sadece bir konser değil; tüm duyulara hitap eden özel bir deneyim. Ivi Adamou’nun eşsiz sesiyle dolacak atmosfer, geccenin ışıltısı, Bodrum’un masalsı manzarası ve sofistike detaylarla birleşerek hafızalardan silinmeyecek bir anıya dönüşecek. Eğer müzikle, lezzetle ve zarafetle iç içe geçen bir yaz akşamı hayal ediyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın. Hazır olun; bu gecce, yıldızların altında kalbinizi ısıtacak.

Scorpios Bodrum

Scorpios Bodrum, Temmuz 2025’te hazırladığı iddialı programıyla yine dans ve müziğin nabzını tutacak. Dünya çapında üne sahip mekan, yaz boyunca Morgan Rope, Valeron, LICA ve Bedouin gibi yıldız isimlerle Bodrum geccelerine enerji katmaya hazırlanıyor. Ay boyunca her gün farklı bir DJ’in set başına geçeceği bu özel programda WhoMadeWho, Kaz James, Little D, DESIREE, Clint Lee ve ANOTR gibi dikkat çeken isimler de sahne alacak. Ayrıca ARKADYAN feat. Yana Mann, Satori LIVE ve Camelphat gibi performanslar da müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Scorpios Bodrum’un benzersiz atmosferi, deniz kenarındaki büyüleyici konumu ve titizlikle hazırlanan line-up’ı sayesinde Temmuz ayında Bodrum’da gecce hayatı adeta zirve yapacak. Müziği iliklerine kadar hissetmek ve yıldızların altında dans etmek isteyenler için bu program kesinlikle kaçırılmaması gereken bir deneyim olacak.

İzmir Yaylı Quartet

Bilet almak için tıklayın.

Klasik müzik sevenler için harika bir haber var! İzmir Yaylı Quartet, 13 Temmuz Pazar akşamı Bodrum’da sanat dolu bir gecceye imza atacak. Metreküp Bodrum’un ev sahipliğinde gerçekleşecek konser, saat 19:30’da başlayacak ve dinleyicilere büyüleyici bir oda müziği deneyimi sunacak. Grubun yetenekli üyeleri; kemanda Ceyda Çetin ve Ece Sökmen, viyolada Alaz Yaşıl ile viyolonselde Berk Kavak sahnede olacak. Konserin sanat koordinatörlüğünü ise Numan Pekdemir üstleniyor. Yaylı dörtlü formunun zarif armonileriyle dolu bu özel akşam, klasik müziğin inceliklerini keşfetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. Biletler Biletinial, Biletix ve Bubilet üzerinden temin edilebiliyor. Bodrum’da sanatla iç içe, unutulmaz bir yaz akşamı yaşamak isteyen herkes için bu konser adeta biçilmiş kaftan. Şimdiden yerinizi ayırtmayı unutmayın!

Yaz Akşamları Konserleri

Divan Bodrum, bu yaz da Yapı Kredi Crystal iş birliğiyle sahil akşamlarını unutulmaz kılacak konserlere ev sahipliği yapıyor. Temmuz boyunca her çarşamba gerçekleşen Yapı Kredi Crystal Live konserleri; müzik, sohbet ve Bodrum’un büyüleyici atmosferini bir araya getiriyor. Haziran’da Emir Ersoy ve Orkestrası ile coşan sahne, temmuzda Özge Fışkın’ın kendine has yorumları ve Cafe Cubano’nun enerjik Latin ritimleriyle dolacak. Emir Ersoy’un kaçıranlar için 26 Temmuz ve 30 Ağustos’ta tekrar sahne alacağını da hatırlatalım. Divan Bodrum’un yenilenen bar alanında düzenlenen konserler, otel misafirlerine olduğu kadar dışarıdan katılmak isteyen herkese açık. Müzik dolu bu özel geceler öncesinde Lokanta by Divan ya da Maromi by Divan’da keyifli bir akşam yemeği ile gecenizi taçlandırabilirsiniz. Yeni anılar biriktirmek için Bodrum’da sahneler yine ışıldıyor!

Fideles

Tarih: 12 Temmuz 2025

Bilet almak için tıklayın.

Melodic techno sahnesinin öncülerinden Fideles, 12 Temmuz tarihinde Raven Projekt sunumu ile Xuma Village sahnesinde!

Ken on the beach

Tarih: 26 Temmuz 2025

Bilet almak için tıklayın.

Sezon boyunca ardı ardına gerçekleşecek canlı performanslarla, günbatımından geccenin ilerleyen saatlerine kadar müzik, dans ve eğlencenin tadını çıkarmaya davetlisiniz. Unutmayın, etkinlik biletine beach girişi dahil değildir; bu keyfi ayrı olarak planlamanızı öneririz. Eğlence dolu anlar sizi bekliyor!