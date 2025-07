İstanbul’da Temmuz 2025 Coşkusu: Etkinlikler Şehri Saracak

Temmuz Takvimine Göz Atmayı Unutmayın

Eğer siz de bu yaz enerjisini dopdolu yaşamak, yepyeni isimleri keşfetmek ve İstanbul’da unutulmaz bir Temmuz ayı geçirmek istiyorsanız, mutlaka etkinlik takvimine göz atmalısınız. Biletlerin hızla tükendiğini hatırlatalım!

Chucho Valdés Royal Quartet

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu Tarih: 1 Temmuz 2025, 20:00

1 Temmuz 2025, 20:00 Bilet: Passo

32. İstanbul Caz Festivali, afro-Küba cazının efsanevi ismi Chucho Valdés’in performansıyla açılıyor. Valdés, davulda Horacio “El Negro” Hernandez, basta José A. Gola ve perküsyonda Roberto Jr. Vizcaino ile sahne alarak dinleyicilere müzik dolu bir gece sunacak. Afro-Küba cazını caz, klasik ve rock öğeleriyle harmanlayan performans, Valdés’in 60 yılı aşkın kariyerinin özeti niteliğinde olacak. Valdés, Irakere ile yaptığı yeniliklerden solo projelerine uzanan müzikal yolculuğuyla festivalin açılışını taçlandıracak.

Hermanos Gutiérrez

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu Tarih: 2 Temmuz 2025, 19:00

2 Temmuz 2025, 19:00 Bilet: Passo

Hermanos Gutiérrez, 32. İstanbul Caz Festivali’nde Türkiye’deki ilk büyük konserleriyle dinleyicilerle buluşuyor. Latin gitarın yeniden yükselen öncüleri, performanslarında, çöl müziğinden yıldızlararası tınılara uzanan geniş bir müzikal yelpazeyi sahneye taşıyacak. Alejandro ve Estevan Gutiérrez kardeşlerin iki gitarla yarattıkları büyüleyici atmosfer, dinleyicileri Latin Amerika’nın zengin müzikal mirasıyla evrensel ses manzaralarının kesiştiği bir yolculuğa çıkaracak. Son albümleri Sonido Cósmico ile perküsyon, yaylılar ve halüsinojenik bir enerjiyle zenginleşen müzikleri, İstanbul’da unutulmaz bir geceye imza atacak. Festivalin en dikkat çekici performanslarından biri olmaya aday bu konser, müzikseverlere hem duygusal hem de ruhani bir deneyim sunacak.

Max Richter

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu Tarih: 3 Temmuz 2025, 20:00

3 Temmuz 2025, 20:00 Bilet: Passo

Max Richter, İstanbul Caz Festivali kapsamında ilk kez İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor. Sanatçı, festivaldeki performansında, protest müzik anlayışını yansıtan The Blue Notebooks ve huzuru merkeze alan In A Landscape albümlerinden seçkiler seslendirecek. Bu özel gecede, Richter’ın hem elektronik hem akustik unsurları bir araya getiren müzik dili, dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Performans, dinleyicileri müziğin ötesine taşıyarak savaş, insan hakları ve yaşamın sorularını sorgulatan eserlerle derin bir yolculuğa çıkaracak. Çağdaş klasik müziğin ve elektronik altyapının büyüleyici bir birleşimini keşfetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat…

Feridun Düzağaç

Yer: Dorock XL

Dorock XL Tarih: 2 Temmuz 2025, 21.30

2 Temmuz 2025, 21.30 Bilet: Bubilet

Şair kimliği ve müziğiyle tanınan Feridun Düzağaç, Kadıköy’de hayranlarıyla buluşuyor. Ünlü sanatçı, 2 Temmuz’da Kadıköy Dorock XL sahnesine çıkacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek.

Romantik Yaz Notaları

Yer: Kadıköy Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi

Kadıköy Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi Tarih: 3 Temmuz 2025, 19.00

3 Temmuz 2025, 19.00 Bilet: Biletix

İstanbul Filarmoni Derneği, klasik müziğin zarafetini Kadıköy Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi’nin atmosferiyle buluşturuyor. Keman sanatçısı Sihana Badivuku ve piyanist Maya Kastratović, 30 yıllık sanatsal birlikteliklerini özel bir programla taçlandıracak. Clara Schumann, Manuel de Falla, Pablo de Sarasate ve Brahms gibi bestecilerin eserlerinden oluşan zengin repertuvar, romantik dönemden günümüze uzanan duygusal bir yolculuk sunacak.

Fazıl Say – Piyano Başında 50 Yıl

Yer: ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu

ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu Tarih: 3 Temmuz 2025, 21.15

3 Temmuz 2025, 21.15 Bilet: Biletix

Dünyaca tanınan piyanist ve besteci Fazıl Say, 50 yıllık müzik serüvenini kutladığı “Piyano Başında 50 Yıl” turnesi kapsamında İstanbul’da ilk kez ENKA Sanat sahnesine konuk oluyor. 3 Temmuz Perşembe akşamı gerçekleşecek özel konserde, Fazıl Say hem yeni bestelerini hem de solo piyano eserlerini seslendirecek.

Seksendört

Yer: Mask Beach

Mask Beach Tarih: 4 Temmuz 2025, 22.00

4 Temmuz 2025, 22.00 Bilet: Biletix

Tuna Velibaşoğlu, Arif Erdem Ocak, İsmail Okan Özen ve baterist Serter Karadeniz’den oluşan grup, 2000’li yılların başından bu yana hayatımızda! Ölürüm Hasretinle şarkısıyla başlayan macera, 2012 yılında Türkiye’nin en iyi grubu seçilmeleriyle taçlanmıştı. Ülkenin en sevilen gruplarından biri olan Seksendört, bu kez Mask Beach’te…

Grégory Privat & Tolga Bilgin

Yer: Fransız Sarayı

Fransız Sarayı Tarih: 4 Temmuz 2025, 21.00

4 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Passo

4 Temmuz akşamı Fransız Sarayı’nın tarihi atmosferinde gerçekleşecek bu özel buluşma, cazın evrensel diline zarif bir yorum katıyor. Fransız piyanist Grégory Privat ile Türk trompetçi Tolga Bilgin’in sahne paylaşacağı konser, iki farklı coğrafyanın tınılarını aynı cümlede birleştiriyor.

Az Acılı Arabesk Şarkılar Gecesi

Yer: Chalet Garden- Swissotel The Bosphorus

Chalet Garden- Swissotel The Bosphorus Tarih: 3-10-17-24-31 Temmuz 2025, 19.30

3-10-17-24-31 Temmuz 2025, 19.30 Bilet: Bubilet

Her perşembe akşamı, Chalet Garden’da, zamanın durduğu o özel anları yeniden yaşamak mümkün. Az Acılı Arabesk Şarkılar Gecesi, müziğin ve sohbetlerin doğal bir uyum içinde buluştuğu bir atmosfer sunuyor. Tanıdık melodiler eşliğinde, kalpten gelen sesler ve samimi sohbetlerle dolu bir akşam için bir araya geliyoruz. Müzik, ruhumuza dokunurken, geçmişe doğru yapılan küçük bir yolculuk da her kadeh ile başlıyor. Geçmişi hatırlamak, anı yaşamak ve dostlukları pekiştirmek için eşsiz bir gece…

Musicandle Concerts: Müziğin Aydınlığı Işığın Sesi

Yer: Saint Antuan Kilisesi

Saint Antuan Kilisesi Tarih: 3 Temmuz 2025, 20.30

3 Temmuz 2025, 20.30 Bilet: Bubilet

Musicandle Concerts, mum ışıkları eşliğinde Klasik Batı Müziği’nin en değerli eserlerini izleyicisiyle buluşturuyor. Ayşe Birden, Aycan Küçüközkan, Özlem Sevil ve Funda Altun’dan oluşan kuartet, Shostakovich, Brahms, Albeniz, Handel, Caccini ve Ravel gibi ustaların eserlerini, Türk eserleri, tangolar ve film müzikleriyle harmanladıkları özel bir repertuvarla seslendiriyor. Ayrıca, konuk sanatçılar Irmak Tokgöz (Vurmalı Çalgılar), Senem Demircioğlu (Mezzo Soprano), Altuğ Tekin (Korno), Sertaç Çevikkol (Fagot) ve İklim Tamkan (Org) performanslarıyla geceye renk katıyor. 60 dakikalık bu konser deneyimi, izleyicilere görsel ve işitsel bir şölen sunuyor.

Melike Şahin

Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Maximum Uniq Açıkhava Tarih: 4 Temmuz 2025, 21.00

4 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Melike Şahin, son albümü AKKOR’la eni şarkılarını sevenleriyle buluşturmuştu. Şahin, 4 Temmuz akşamı Maximum Uniq Açıkhava’da yeni ve eski şarkılarıyla sahne alacak! İstanbul’un en ikonik açık hava mekanlarından birinde, Melike Şahin’in sesine ve enerjisine tanıklık etmeye hazır olun.

Simge

Yer: Jolly Joker Kartal İstMarina

Jolly Joker Kartal İstMarina Tarih: 4 Temmuz 2025, 21.00

4 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Simge geniş bir dinleyici kitlesi kazandı. Güçlü sesi ve zengin repertuvarı ile Türk pop müziğinin en başarılı isimlerinden biri haline gelen Simge, Jolly Joker sahnesinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Kaan Tangöze

Yer: Jolly Joker Kartal İstMarina

Jolly Joker Kartal İstMarina Tarih: 4 Temmuz 2025, 21.00

4 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Yerli rock müziğin kült isimlerinden Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, solo performansıyla sahneye çıkıyor. 2015 yılında yayımladığı Gölge Etme albümüyle solo kariyerine adım atan Tangöze, akustik şarkılarını seslendireceği bu gecede vokal ve gitarının yanı sıra mızıkayla da renkli bir performans sergileyecek. Albümünde yerli şairlerin şiirlerine yer veren sanatçı, Özdemir Asaf’ın Çizik, Aşık Mahzuni Şerif’in Tersname ve Karacaoğlan’ın Bir Kız Bana Emmi Dedi Neyleyim şiirlerini şarkılarında seslendiriyor.

Deniz Sipahi

Yer: Chalet Garden- Swissotel The Bosphorus

Chalet Garden- Swissotel The Bosphorus Tarih: 4 Temmuz 2025, 21.30

4 Temmuz 2025, 21.30 Bilet: Bubilet

Chalet Garden, şehrin tam merkezinde doğa ile iç içe, açık havada müziği en iyi şekilde deneyimleme fırsatı sunuyor. Canlı müzik performansları ve atmosferiyle her anı özel kılan bu mekan, keyifli zamanlarınızı unutulmaz hale getirecek. Eğlenceli bir akşam için yerinizi ayırtın ve şarkılarla dolu bir geceye adım atın!

Aytaç Doğan

Yer: Hayal Kahvesi Aqua Florya

Hayal Kahvesi Aqua Florya Tarih: 4 Temmuz 2025, 22.00

4 Temmuz 2025, 22.00 Bilet: Bubilet

Kanun virtüözü Aytaç Doğan, Aqua Florya’da konser verecek. Sanatçı, kendi bestelerini ve en sevilen düzenlemelerini icra edecek. Kanun resitaline sahne olacak bu muhteşem geceyi kaçırmayın!

Kaan Tangöze

Yer: Jolly Joker Kartal İstMarina

Jolly Joker Kartal İstMarina Tarih: 5 Temmuz 2025, 21.00

5 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Yerli rock müziğin kült isimlerinden Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, solo performansıyla sahneye çıkıyor. 2015 yılında yayımladığı Gölge Etme albümüyle solo kariyerine adım atan Tangöze, akustik şarkılarını seslendireceği gecede vokal ve gitarının yanı sıra mızıkayla da renkli bir performans sergileyecek. Albümünde yerli şairlerin unutulmaz şiirlerine yer veren sanatçı, Özdemir Asaf’ın Çizik, Aşık Mahzuni Şerif’in Tersname ve Karacaoğlan’ın Bir Kız Bana Emmi Dedi Neyleyim şiirlerini şarkılarında seslendiriyor. Bu özel konserle, Kaan Tangöze dinleyicilerini akustik bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Civello, Başar, Scandroglio

Yer: İtalya Başkonsolosluğu Bahçesi

İtalya Başkonsolosluğu Bahçesi Tarih: 5 Temmuz 2025, 20.00

5 Temmuz 2025, 20.00 Bilet: Passo

5 Temmuz’da İtalya Başkonsolosluğu Bahçesi’nde sahne alacak bu üçlü, cazın çok sesli yapısını farklı kuşaklar ve müzikal kültürler üzerinden yeniden yorumluyor. İtalyan vokalist Chiara Civello’nun duygusal ve zarif yorumu; genç piyanist Hakan Başar’ın teknik becerisi ve Michelangelo Scandroglio’nun çağdaş yaklaşımıyla birleşiyor.

Berkay

Yer: Jolly Joker Atakent Tema

Jolly Joker Atakent Tema Tarih: 5 Temmuz 2025, 21.00

5 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Berkay, yaz akşamlarını renklendirmeye Harbiye sahnesinde hazırlanıyor. Kendine has yorumuyla pop müziğin sevilen isimlerinden biri olan sanatçı, Jolly Joker’in düzenlediği Açıkhava Konserleri kapsamında dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Repertuvarında “İki Hece”, “Bana Sen Gel” ve “Yaz” gibi dillerden düşmeyen parçalar yer alacak.

Büyük Ev Ablukada

Yer: Dorock XL Kadıköy

Dorock XL Kadıköy Tarih: 5 Temmuz 2025, 21.30

5 Temmuz 2025, 21.30 Bilet: Bubilet

Büyük Ev Ablukada, her performansında sahneye olan tutkusu ve samimi enerjisiyle hayranlarına unutulmaz bir gece sunuyor. Hayranlarının her sahnesini merakla beklediği grup, Dorock XL Kadıköy’de olacak. Müziğin ritmine kapılmaya hazır olun!

Solanch

Yer: Chalet Garden- Swissotel The Bosphorus

Chalet Garden- Swissotel The Bosphorus Tarih: 5 Temmuz 2025, 21.30

5 Temmuz 2025, 21.30 Bilet: Bubilet

Solanch, Chalet Garden sahnesinde, şehrin tam merkezinde doğa ile iç içe, açık havada sizlerle buluşacak. Canlı müzik performansları ve atmosferiyle her anı özel kılan Chalet Garden, keyifli zamanlarınızı unutulmaz hale getirecek. Eğlence dolu bir akşam için yerinizi hemen ayırtın ve şarkılarla dolu bir geceye adım atın!

Onur “Onurr” Özdemir

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

IF Performance Hall Beşiktaş Tarih: 5 Temmuz 2025, 22.00

5 Temmuz 2025, 22.00 Bilet: Bubilet

Kariyerine rock grubu “Sakin” ile başlayan ve ardından yoluna “Onurr” ismiyle devam eden Onur Özdemir, yeni albümünün lansmanı için sahnede. Onur Özdemir, “raksedip yarın yokmuşcasına” adını verdiği albümünü tanıtmak için IF Performance Hall Beşiktaş’ta olacak.

Teoman

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi Tarih: 6 Temmuz 2025, 21.00

6 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Biletix

Teoman, Türkiye turnesi kapsamında Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşuyor. Sevilen hitlerinden oluşan repertuarıyla sahne alacak sanatçı, Harbiye’nin atmosferinde unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Jazzmeia Horn

Yer: Sultan Park-Swissotel The Bosphorus

Sultan Park-Swissotel The Bosphorus Tarih: 7 Temmuz 2025, 21.00

7 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Passo

7 Temmuz akşamı Swissotel sahnesinde yer alacak olan Grammy adayı Jazzmeia Horn, son yılların en dikkat çeken caz vokallerinden biri. Sahneye taşıdığı güçlü duruşu ve klasik cazın izlerini taşıyan yorumu, ona sadece güncel değil, aynı zamanda köklü bir kimlik kazandırıyor.

Been Stellar

Yer: Blind İstanbul

Blind İstanbul Tarih: 8 Temmuz 2025, 20.30

8 Temmuz 2025, 20.30 Bilet: Bubilet

Been Stellar İstanbul’a geliyor! Yeni albümü Scream from New York, NY ile indie rock sahnesine güçlü bir giriş yapan grup, enerjik performansıyla Blind sahnesinde dinleyicileriyle buluşacak. Gitarların sert tonları, vokalin çığlıkları ve şehrin ruhunu taşıyan ritimleriyle Been Stellar, New York’un çiğ ve acımasız atmosferini İstanbul’a taşıyacak.

Levent Yüksel

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 8 Temmuz 2025, 21.00

8 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Levent Yüksel 30. Yıl Senfonik Konseri, 8 Temmuz Tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak. Usta sanatçı, kariyeri boyunca seslendirdiği en sevilen şarkılarını bu kez senfoni orkestrası ile beraber yorumlayacak. Bu eşsiz gecede Yüksel’in muhteşem performansını kaçırmayın!

Meshell Ndegeocello

Yer: Sultan Park-Swissotel The Bosphorus

Sultan Park-Swissotel The Bosphorus Tarih: 8 Temmuz 2025, 21.00

8 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Passo

8 Temmuz’da Swissotel sahnesinde yerini alacak olan Meshell Ndegeocello, türler arası geçişleriyle tanınan, sahnede kendi alanını inşa eden bir sanatçı. Soul, funk, caz ve spoken word arasında özgürce dolaşan tarzı, onu klasik kalıplardan bağımsızlaştırıyor.

Konstantinos Argiros

Y er: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 9 Temmuz 2025, 21.00

9 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Yunanistan’ın önde gelen sanatçılarından ve Türkiye’de de geniş bir hayran kitlesi bulunan Konstantinos Argiros’un beklenen konseri, 9 Temmuz’da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek. “First Time in Türkiye!” sloganıyla duyurulan konser, sanatçının Türkiye’de yıllardır beklenen ilk performansı olacak.

Brazilian Night by Roge

Y er: The Marmara Esma Sultan Yalısı

The Marmara Esma Sultan Yalısı Tarih: 9 Temmuz 2025, 21.00

9 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Passo

9 Temmuz’da Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşecek bu özel konser, Brezilya’nın sıcak ritimlerini İstanbul’un serin akşamına taşıyor. Sambadan tropikal folk’a uzanan geniş yelpazesiyle tanınan Rogê, sahnede nostaljiyle neşeyi bir araya getiriyor.

Hadise

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi Tarih: 10-11 Temmuz 2025, 21.00

10-11 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Biletix

Türk pop müziğinin dikkat çeken ismi Hadise, 10 ve 11 Temmuz olmak üzere, iki akşam üst üste Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşuyor. Uzun bir aradan sonra sahnelere dönen Hadise, enerjisi sahne şovları ve tarzıyla fark yaratmaya hazırlanıyor. “Neredesin Aşkım”, “Aşk Kaç Beden Giyer”, “İmdat”, “Feryat” ve “Sıfır Tolerans” gibi hitlerinin yer aldığı repertuvarı ve sürprizlerle dolu performansıyla bu özel gece hafızalara kazınacak.

Emre Fel

Yer: Dorock XL Kadıköy

Dorock XL Kadıköy Tarih: 10 Temmuz 2025, 21.30

10 Temmuz 2025, 21.30 Bilet: Bubilet

Emre Fel, yeni albümünün ardından, şehir şehir müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor! Yeni Anadolu müziğinin yükselen yıldızı, yayımladığı şarkılarla milyonlarca dinleyiciye ulaşarak takipçi kitlesini hızla genişletiyor. Yeni Anadolu müziğinin yükselen yıldızı, şarkılarıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşarak takipçi kitlesini hızla genişletti.

Meltem Ege & Matt Von Roderick

Yer: Hilton İstanbul Bosphorus

Hilton İstanbul Bosphorus Tarih: 10 Temmuz 2025, 21.30

10 Temmuz 2025, 21.30 Bilet: Passo

10 Temmuz’da Hilton Bosphorus’ta gerçekleşecek bu buluşma, cazın farklı uçlarını bir araya getiriyor. Meltem Ege’nin vokal gücü ve sahne enerjisi; Matt Von Roderick’in yenilikçi trompet tekniğiyle birleşerek klasik kalıpların dışına çıkan bir dinleti sunuyor.

Feridun Düzağaç

Yer: Jolly Joker Atakent Tema

Jolly Joker Atakent Tema Tarih: 11 Temmuz 2025, 21.000

11 Temmuz 2025, 21.000 Bilet: Bubilet

Şair kimliği ve müziğiyle tanınan Feridun Düzağaç, Kadıköy’de hayranlarıyla buluşuyor. Ünlü sanatçı, 2 Temmuz’da Kadıköy Dorock XL sahnesine çıkacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek.

Fatih Erkoç

Yer: Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro Tarih: 11 Temmuz 2025, 21.00

11 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Türk caz müziğinin önde gelen isimlerinden Fatih Erkoç, yıllar içinde büyük beğeni toplayan şarkılarını, hayranlarıyla yeniden seslendirmek için sahneye çıkıyor.

Kerem Görsev Quintet

Yer: Hilton İstanbul Bosphorus

Hilton İstanbul Bosphorus Tarih: 11 Temmuz 2025, 21.30

11 Temmuz 2025, 21.30 Bilet: Passo

11 Temmuz’da Hilton Bosphorus’ta sahne alacak olan Kerem Görsev Quintet, festival programında Türkiye caz sahnesinin köklü sesine ayrılmış özel bir yer niteliğinde. Uzun yıllardır cazı kendi disiplininde sürdüren Görsev, klasikleşmiş kompozisyonları ve güçlü grup uyumuyla dinleyiciye zamanın dışında bir caz deneyimi sunuyor.

Black Eyed Peas

Yer: Festival Park Yenikapı

Festival Park Yenikapı Tarih: 11 Temmuz 2025, 17.00

11 Temmuz 2025, 17.00 Bilet: Passo

Dünyanın en ünlü müzik gruplarından Black Eyed Peas, 11 Temmuz’da Yenikapı Festival Park’ta sahne alacak. Unutulmaz şarkıları ve performanslarıyla milyonları büyüleyen grup, deniz manzarası eşliğinde binlerce müzikseverle buluşacak.

Cem Adrian

Yer: Dorock XL Kadıköy

Dorock XL Kadıköy Tarih: 11 Temmuz 2025, 21.30

11 Temmuz 2025, 21.30 Bilet: Bubilet

Özgün tarzı, sesi ve güzel şarkılarıyla Cem Adrian, bu ay Dorock XL sahnesinde olacak. Kendini “Özgür bir müzisyen” olarak tanımlayan Adrian’ın şarkılarına eşlik temek için biletinizi almayı unutmayın.

Ege Çubukçu

Yer: Chalet Garden- Swissotel The Bosphorus

Chalet Garden- Swissotel The Bosphorus Tarih: 11 Temmuz 2025, 21.30

11 Temmuz 2025, 21.30 Bilet: Bubilet

Ege Çubukçu, Chalet Garden sahnesinde, şehrin tam merkezinde doğa ile iç içe, açık havada sizlerle buluşacak. Canlı müzik performansları ve atmosferiyle her anı özel kılan Chalet Garden, keyifli zamanlarınızı unutulmaz hale getirecek.

Gökhan Türkmen

Türk müziğinin sevilen sesi Gökhan Türkmen, unutulmaz bir konserle sahnede olacak! Kendine has yorumu ve performansıyla, müzikseverlere eşsiz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Yer: Mask Beach

Mask Beach Tarih: 11 Temmuz 2025, 22.00

11 Temmuz 2025, 22.00 Bilet: Biletix

Emre Altuğ

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 11 Temmuz 2025, 22.00

11 Temmuz 2025, 22.00 Bilet: Bubilet

Emre Altuğ, 11 ve 25 Temmuz tarihlerinde Dada Salon Kabarett sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor! İstanbul’a kazandırılan bu sıra dışı mekanda, Altuğ’un sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir geceye hazırlanın. Yemek servisi 20:30’da, konser ise 22:00’de başlayacak.

Morrissey

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 12 Temmuz 2025, 21.00

12 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

The Smiths’in efsanevi solisti Morrissey, 12 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda unutulmaz bir performansa imza atmak için sahneye çıkıyor. This Charming Man, How Soon Is Now?, There Is A Light That Never Goes Out, Suedehead, Everyday Is Like Sunday, First of the Gang to Die gibi efsaneleşmiş şarkılarıyla hafızalara kazınan Morrissey’i canlı dinleme fırsatını sakın kaçırmayın!

Aurora

Yer: KüçükÇiftlik Park

KüçükÇiftlik Park Tarih: 12 Temmuz 2025, 22.00

12 Temmuz 2025, 22.00 Bilet: Biletix

Norveçli alternatif pop ikonu Aurora, 12 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta müzikseverlerle buluşuyor! “Runaway”, “Cure For Me” ve “Exist for Love” gibi hitleriyle tanınan AURORA, mistik atmosferi, güçlü vokali ve sahne şovlarıyla izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatacak. Doğadan ilham alan görselleri ve enerjik performansıyla İstanbul’daki bu özel konseri kaçırmayın!

Ceren Akın

Ceren Akın, Chalet Garden sahnesinde, şehrin tam merkezinde doğa ile iç içe, açık havada sizlerle buluşacak. Canlı müzik performansları ve atmosferiyle her anı özel kılan Chalet Garden, keyifli zamanlarınızı unutulmaz hale getirecek.

Yer: Chalet Garden- Swissotel The Bosphorus

Chalet Garden- Swissotel The Bosphorus Tarih: 12 Temmuz 2025, 21.30

12 Temmuz 2025, 21.30 Bilet: Bubilet

Parcels

Yer: KüçükÇiftlik Park

KüçükÇiftlik Park Tarih: 13 Temmuz 2025, 19.00

13 Temmuz 2025, 19.00 Bilet: Biletix

Berlin merkezli Avustralyalı grup Parcels, retro-fütüristik tarzı ve yüksek enerjili sahne performanslarıyla global müzik sahnesinde fark yaratıyor. Daft Punk’la gerçekleştirdikleri “Overnight” işbirliği sonrası adını geniş kitlelere duyuran grup, funk ve elektronik müziğin altın dönemlerinden beslenen özgün sound’u ile dinleyicisini her defasında dansa davet ediyor. Hollywood Bowl ve New York Central Park SummerStage gibi prestijli sahnelerde kapalı gişe konserler veren Parcels, hem görünümleri hem de müzikal kimlikleriyle The Beatles ve The Beach Boys gibi efsanelerle karşılaştırılıyor. Türkiye’ye ikinci kez gelen Parcels, sevenlerine funk dolu bir gece yaşatacak.

Caz Vapuru

Yer: Kabataş İskelesi Şehir Hatları Vapuru

Kabataş İskelesi Şehir Hatları Vapuru Tarih: 13 Temmuz 2025, 11.00

13 Temmuz 2025, 11.00 Bilet: Passo

13 Temmuz Pazar günü Kabataş’tan hareket edecek Caz Vapuru, İstanbul Caz Festivali’nin en karakteristik etkinliklerinden biri. Boğaz hattında yol alan bu müzikli vapurda seyir halindeyken gerçekleşen canlı performanslar, katılımcılara cazı yalnızca dinlemek değil, deneyimlemek için özgün bir ortam sağlıyor.

King Diamond

Yer: Zorlu PSM – Turkcell Sahnesi

Zorlu PSM – Turkcell Sahnesi Tarih: 13 Temmuz 2025, 21.00

13 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Heavy metalin efsanevi ismi King Diamond, 13 Temmuz’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde! Karanlık hikâyeleri, ürkütücü sahne şovları ve ikonik şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşatacak. Abigail, Welcome Home, Sleepless Nights gibi efsane şarkıları canlı dinlemek için bu özel konseri kaçırmayın!

Dedublüman

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 14 Temmuz 2025, 21.00

14 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

“Gamzedeyim Deva Bulmam”, “Fikrimin İnce Gülü” gibi unutulmaz Türkçe şarkılara özgün yorumlar getirerek son dönemin en ilgi çeken isimlerinden birine dönüşen Dedublüman, dinleyicileriyle buluşuyor. Grubun farklı coverları, nostaljik bir atmosfer yaratırken aynı zamanda modern bir dokunuşla sahnede hayat buluyor. Dedublüman, enerjik performansıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece vaat ediyor.

Dolu Kadehi Ters Tut

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 15 Temmuz 2025, 21.00

15 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Alternatif müziğin sevilen ikilisi Dolu Kadehi Ters Tut, sizlerle! Popüler şarkılarının yanı sıra, konserlerde nadiren çalınan özel parçalarla dinleyicilere harika müzik deneyimi sunacaklar.

Kenan Doğulu

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 16 Temmuz 2025, 21.00

16 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Kenan Doğulu, 16 Temmuz akşamı Paribu Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne alıyor!

The HU

Yer: KüçükÇiftlik Park

KüçükÇiftlik Park Tarih: 16 Temmuz 2025, 22.00

16 Temmuz 2025, 22.00 Bilet: Bubilet

Moğol folk metal grubu The HU, “hunnu rock” tarzıyla dünya çapında büyük ilgi görüyor. Geleneksel Moğol enstrümanları ve höömey vokalleriyle kendine özgü bir sound yaratan grup, Iron Maiden ve Metallica ile işbirlikleriyle dikkat çekti. 16 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta Epifoni organizasyonu ile Türkiye’deki ilk konserini verecek olan The HU, unutulmaz bir metal gecesi vadediyor!

+1’li Gece Gezmesi

Yer: Kadıköy Sineması – Moda Sahnesi

Kadıköy Sineması – Moda Sahnesi Tarih: 16-17 Temmuz 2025, 19.30 – 20.00

16-17 Temmuz 2025, 19.30 – 20.00 Bilet: Passo

16–17 Temmuz tarihlerinde Kadıköy Sineması ve Moda Sahnesi’nde gerçekleşecek bu konser serisi, İstanbul Caz Festivali’nin genç ve bağımsız seslere açtığı alanlardan biri. Farklı sahne diline ve üretim pratiğine sahip müzisyenleri bir araya getiren +1’li Gece Gezmesi, klasik konser deneyiminin ötesine geçiyor.

Mabel Matiz

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 17-18 Temmuz 2025, 21.00

17-18 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Paribu Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında Mabel Matiz, 17-18 Temmuz akşamları Harbiye Açıkhava’da sevenleriyle buluşuyor! Mabel Matiz’in kendine has tarzı ve hit şarkılarıyla dolu bu özel gecede, unutulmaz bir müzik deneyimi için yerinizi alın.

Pinhani

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

IF Performance Hall Beşiktaş Tarih: 17 Temmuz 2025, 21.30

17 Temmuz 2025, 21.30 Bilet: Bubilet

Bilimkurgu dünyasının temelini oluşturan efsane seri Star Wars’un The Empire Strikes Back filmini orkestra eşliğinde izlemeye hazır mısınız? Serinin ikinci filmi, kronolojinin ise beşinci bölümü olan bu efsane yapımı 100 kişilik canlı orkestra eşliğinde izlemek için siz de Harbiye’de yerinizi alın. Güç sizinle olsun!

Koray Avcı

Yer: Jolly Joker Vadistanbul

Jolly Joker Vadistanbul Tarih: 18-19 Temmuz 2025, 21.00

18-19 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Koray Avcı, müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor! Kendine has tarzıyla beğeni toplayan Avcı, 18 Temmuz saat 21:00’de Jolly Joker Atakent Tema’da, 19 Temmuz ise saat 21:00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da sahne alacak.

Deborah De Luca

Y er: Volkswagen Arena

Volkswagen Arena Tarih: 18 Temmuz 2025, 21.00

18 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Tekno sahnelerin kraliçesi geri dönüyor! 18 Temmuz’da Volkswagen Arena, Deborah De Luca’nın enerjisiyle sarsılacak. Beatport ve The Moment ortaklığıyla düzenlenen bu geceye eşlik edecek diğer isimler de yakında netleşecek.

Kalben – Kalben Gerçek Adınız mı?

Yer: Blind İstanbul

Blind İstanbul Tarih: 18 Temmuz 2025, 21.30

18 Temmuz 2025, 21.30 Bilet: Bubilet

Kalben, sevilen parçalarını canlı canlı paylaşmak için Blind’da sahnede olacak. Hayranları soracak, o cevaplayacak.

Can Ozan

Tarih: 18 Temmuz 2025, 22.00

18 Temmuz 2025, 22.00 Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

IF Performance Hall Beşiktaş Biletler: Bubilet

13 yaşındayken klasik gitarla tanışarak müziğe adım atan Can Ozan, dinleyicilerini duygusal bir yolculuğa davet ediyor. “Sar Bu Şehri”, “Aşk”, “Hiç Kimsenin Günahı Yok”, “Kalbimden Tenime” ve “Toprak Yağmura” gibi hafızalara kazınan parçalarıyla sahnede olacak. Sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söylemek isteyenler için kaçırılmayacak bir gece!

Merve Özbey

Yer: Jolly Joker Atakent Tema

Jolly Joker Atakent Tema Tarih: 19 Temmuz 2025, 21.00

19 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Pop müziğin sevilen ismi Merve Özbey, bu kez arabesk şarkılarla sahnede! Güçlü sesi ve farklı yorumuyla unutulmaz bir gece vadeden Özbey, arabesk eserleri kendi tarzıyla harmanlayacak.

Kargo

Yer: Yapı Kredi bomontiada

Yapı Kredi bomontiada Tarih: 19 Temmuz 2025, 21.00

19 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Biletix

Kargo, 2024’te yayımlanan “Yarına Kalan Şarkılar” saygı albümünün ardından uzun bir aradan sonra sahneye dönüyor. Grup, 19 Temmuz akşamı saat 21.00’de Yapı Kredi bomontiada Avlu’da dinleyicileriyle yeniden bir araya gelerek albümün izini canlı performansla sürdürecek.

Manifest

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 19 Temmuz 2025, 21.00

19 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Biletix

Son dönemin en çok konuşulan grubu Manifest; hit şarkıları, dikkat çeken klipleri ve sosyal medya üzerindeki etkisiyle başarı basamaklarını birer birer tırmanıyor. Hem enerjisiyle hem de her yeni projesiyle heyecanı katlamayı sürdüren grup, sadece müzikleriyle değil, sahne performanslarıyla da izleyenleri büyülüyor! Manifest, bu kez Harbiye Açıkhava’da, Atlantis Yapım ve Hypers organizasyonuyla muazzam bir performans sergilemeye hazırlanıyor.

Redd

Yer: Dorock XL Kadıköy

Dorock XL Kadıköy Tarih: 19 Temmuz 2025, 21.30

19 Temmuz 2025, 21.30 Bilet: Bubilet

Türk rock müziğinin önde gelen gruplarından Redd, İstanbul Anadolu yakasında sevenleriyle buluşuyor. Doğan Duru’nun güçlü sesine ve en sevilen Redd şarkılarına eşlik etmek için biletinizi şimdiden alın.

Jazz & Chill

Yer: Swissotel The Bosphorus

Swissotel The Bosphorus Tarih: 20 Temmuz 2025, 20.30

20 Temmuz 2025, 20.30 Bilet: Biletix

Şehrin merkezinde, cazın çağdaş esintileriyle ruhunuza dokunacak unutulmaz bir gece sizi bekliyor. Fatih Erkoç, Monica Molina, Paul Sánchez, Ferit Odman, Demet Sağıroğlu, Barbaros, Emir Ersoy ve Yol Project gibi seçkin caz müzisyenlerinin performansları, büyülü bir atmosfer ve Swissôtel’in konforuyla buluşuyor. Jazz & Chill ile müziğin büyüsüne kapılmaya hazır olun. İlk sahne, usta sanatçı Fatih Erkoç’un!

Gojira

Yer: KüçükÇiftlik Park

KüçükÇiftlik Park Tarih: 22 Temmuz 2025, 18.00

22 Temmuz 2025, 18.00 Bilet: Bubilet

Gojira, 2025 yaz turnesi kapsamında KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıkıyor. Metal müziğe özgün dokunuşlarını katan Fransız grup, yoğun ve sezgisel sound’uyla dikkat çekiyor. 3 kez Grammy adayı olan Gojira, “From Mars To Sirius” albümüyle Rolling Stone’un “En İyi 100 Metal Albümü” listesine girdi. Son çalışmaları Fortitude, Billboard listelerinde üst sıralara yükseldi ve “Amazonia” parçası Grammy ödülüne layık görüldü. 2024 Paris Olimpiyatları açılışındaki performanslarıyla da büyük beğeni topladılar.

An Epic Symphony & Adamlar

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 22 Temmuz 2025, 21.00

22 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Adamlar, özgün sözleri ve janralar arasında gezinen sıra dışı müziğiyle bu kez senfoni orkestrası ile sahneye çıkıyor. Rock’n Roll, Blues, Hip-Hop ve daha fazlasını harmanlayan grup, bambaşka bir performansla dinleyicilerini yeni bir yolculuğa davet ediyor.

Mother Mother

Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Maximum Uniq Açıkhava Tarih: 22 Temmuz 2025, 21.00

22 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Kanadalı alternatif rock sahnesinin sevilen grubu Mother Mother, 20. yıl turnesi kapsamında Maximum Uniq Açıkhava’da müzikseverlerle buluşuyor! Grup, 6 Haziran’da yayınlanan yeni albümü Nostalgia’yı dinleyicileriyle paylaşmıştı. Yaz boyunca Avrupa’nın önemli festivallerinde sahne alacak grup, enerjik performanslarıyla İstanbul’da unutulmaz bir geceye imza atacak.

An Epic Symphony & Gökhan Türkmen

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 23 Temmuz 2025, 21.00

23 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Gökhan Türkmen, güçlü vokali ve duygusal şarkılarıyla hayranlarıyla buluşuyor! Türk pop müziğinin sevilen ismi, bu kez senfoni orkestrasıyla beraber Harbiye Açıkhava sahnesinde olacak.

Patricia Ibanez Romero Flamenko Dans Gösterisi

Günümüz Flamenko dünyasının önde gelen isimlerinden Patricia Ibanez, Endülüs’ün ünlü Flamenko merkezi Jerez de la Frontera’da yetişti. Cristóbal “El Jerezano” gibi ustalardan eğitim alarak büyük sanatçılarla sahne deneyimi kazandı. 2008-2011 arasında Ballet Flamenco de Andalucía’da baş dansçı olarak önemli eserlerde yer aldı. 2007’de “Ciudad de Ubrique” Flamenko Yarışması birinciliği ve 2011’de “La Perla de Cádiz” ödülü gibi pek çok ödül kazandı. 23 Temmuz’da Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda gerçekleştireceği gösteride, gitarda Luis Amador ve vokalde Sebastian Sanchez ona eşlik edecek.

Yer: Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro Tarih: 23 Temmuz 2025, 21.00

23 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

An Epic Symphony & Mustafa Sandal

Events Across Turkey’in kült projesi An Epic Symphony, 11. sezonunda Istanbul Night Flight kapsamında sahnelere dönüyor. Bu özel gecede, Türk pop müziğinin efsane ismi Mustafa Sandal, Tuluğ Tırpan ve Özgür Sevinç yönetimindeki Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde unutulmaz bir performansa imza atacak. Klasik müzik ile popun buluştuğu bu etkileyici gösteri, dinleyicilere görsel ve işitsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 24 Temmuz 2025, 21:00

24 Temmuz 2025, 21:00 Bilet: Bubilet

SatchVai Band (Joe Satriani & Steve Vai)

Yer: KüçükÇiftlik Park

KüçükÇiftlik Park Tarih: 25 Temmuz 2025, 18.00

25 Temmuz 2025, 18.00 Bilet: Bubilet

Rock ve metal dünyasının iki usta gitaristi Steve Vai ve Joe Satriani, 25 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta aynı sahnede buluşuyor! SatchVai Band’e bu turnede davulda Kenny Aronoff, basta Marco Mendoza ve gitarda Pete Thorn eşlik ediyor. Satriani’nin melodik tarzı ile Vai’nin teatral solosu birleşerek sahnede teknik ve duygusal açıdan nefes kesen bir deneyim sunacak. +1 katkılarıyla gerçekleşecek bu özel gecede solo hitler, yeni albüm parçaları ve gitarın sınırlarını zorlayan performanslar bir araya gelecek.

Deniz Tekin

Yer: Blind İstanbul

Blind İstanbul Tarih: 25 Temmuz 2025, 20.30

25 Temmuz 2025, 20.30 Bilet: Bubilet

2014 yılından bu yana müziğe amatör bir ruh, profesyonel bir disiplinle devam eden Deniz Tekin, sevilen şarkılarıyla Blind İstanbul’da sahneye çıkacak.

Sıla

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 26 Temmuz 2025, 21.00

26 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden Sıla, yeni şarkıları ve klasikleşmiş parçalarını seslendireceği özel bir konsere daha imza atmaya hazırlanıyor. 26 Temmuz günü Harbiye Açıkhava’da unutulmayacak bir yaz akşamı için biletinizi hemen alın.

Dream Theater

Yer: KüçükÇiftlik Park

KüçükÇiftlik Park Tarih: 27 Temmuz 2025, 18.00

27 Temmuz 2025, 18.00 Bilet: Bubilet

Türk rock müziğinin önde gelen gruplarından ReddProgresif müziğin efsanevi grubu Dream Theater, 40. yıl dönümü turnesi kapsamında 27 Temmuz’da İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarıyla buluşuyor!

“An Evening with Dream Theater” adıyla gerçekleşen bu özel turne, kurucu davulcu Mike Portnoy’un yıllar sonra James LaBrie, John Myung, John Petrucci ve Jordan Rudess ile yeniden aynı sahneyi paylaşacağı ilk konser serisi olma özelliğini taşıyor. Grammy ödüllü grup, klasikleşmiş parçaları ve hayranlarının favorileriyle unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Melike Şahin

Melike Şahin, etkileyici sahne performansıyla 27 ve 28 Temmuz’da iki akşam arka arkaya Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle bir araya gelecek. Son albümü AKKOR’un izlerini taşıyan bu özel konserlerde, Şahin en sevilen şarkılarını duygulara dokunan yorumuyla seslendirecek.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 27 Temmuz 2025, 21.00

27 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Justin Timberlake

Justin Timberlake Türkiye’de! Milyonlarca hayranı tarafından büyük bir heyecanla beklenen İstanbul konseri, Timberlake’in 2025 dünya turnesinin önemli duraklarından biri olacak. Stagepass organizasyonuyla gerçekleşecek konser, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda düzenlenecek. Timberlake’in altıncı stüdyo albümü Everything I Thought It Was’dan ve eski hitlerinden şarkıların yer alacağı konser için biletinizi hemen alın!

Yer: İTÜ Stadyumu

İTÜ Stadyumu Tarih: 30 Temmuz 2025, 21.00

30 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Between the Buried and Me

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

IF Performance Hall Beşiktaş Tarih: 30 Temmuz 2025, 21.30

30 Temmuz 2025, 21.30 Bilet: Bubilet

Kuzey Karolina çıkışlı progresive metalcore grubu Between the Buried and Me, 30 Temmuz akşamı IF Beşiktaş sahnesinde dinleyicileriyle buluşacak. Grup, 2007 tarihli Colors albümünü baştan sona çalacak. Bu albüm, grubun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. 2000 yılında kurulduğundan bu yana progresif metal sahnesinde kendine özgü bir yer edinen grup, albümün enerjisini ve derinliğini dinleyicilere yeniden hissettirecek. Metal müzik hayranıysanız bu özel geceyi kaçırmayın.

Ajda Pekkan

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 31 Temmuz 2025, 21.00

31 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Türk popunun Süper Star’ı Ajda Pekkan, tarihe geçmiş şarkılarıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak. Pekkan, unutulmaz şarkılarının yanı sıra göz alıcı sahne kostümleri ve sahne şovlarıyla her zamanki gibi unutulmaz bir gece vadediyor.

Simge

Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Maximum Uniq Açıkhava Tarih: 31 Temmuz 2025, 21.00

31 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Simge nice hit şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesi kazandı. Güçlü sesi ve zengin repertuvarı ile Türk pop müziğinin en başarılı isimlerinden biri haline geldi. Bu ay Jolly Joker sahnesinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

İstanbul Temmuz Ayı Tiyatroları

Beyaz Geceler

Yer: Aydem Sahne

Aydem Sahne Tarih: 1 Temmuz 2025, 16.00

1 Temmuz 2025, 16.00 Bilet: Biletix

Petersburg’un solgun ışıkları altında, iki yalnız ruhun yolları kesişir. Hayalleriyle avunan genç adam ve hayatı bir köhne evin duvarları arasında sıkışmış Nastenka, bir köprü üzerinde kaderlerini paylaşır. Dostoyevski’nin gençlik coşkusuyla kaleme aldığı bu dokunaklı hikâye, 4 gece süren bir aşkın, umut ve kaybedişle harmanlanan büyüsünü sahneye taşıyor. Şehrin melankolisinde filizlenen bu şiirsel anlatı, yalnızlığın içinde yankılanan bir buluşmaya dönüşüyor.

Othello

Yer: Moda Sahnesi

Moda Sahnesi Tarih: 3-4-5-6 Temmuz, 20.30

3-4-5-6 Temmuz, 20.30 Bilet: Biletinial

William Shakespeare’in başyapıtlarından Othello, bu kez yeni bir solukla sahnede! Emine Ayhan’ın özenle dilimize kazandırdığı bu unutulmaz eser, aşkın ve kıskanlığın ötesine geçerek, politika, sınıf farklılıkları ve kimlik meselelerini sorguluyor. Kemal Aydoğan’ın yönetmenliğinde, güçlü bir sahne tasarımı ve etkileyici oyuncu kadrosuyla hayat bulan oyun, izleyiciyi toplumsal ve bireysel çatışmaların derinliklerine inmeye davet ediyor. Sezon boyunca Moda Sahnesi’nde sahnelenecek bu unutulmaz yapım, sanatseverleri bekliyor.

Lüküs Hayat

Yer: Moda Komedi Kulübü

Moda Komedi Kulübü Tarih: 4-11-13-18-20-25-27 Temmuz, 21.00

4-11-13-18-20-25-27 Temmuz, 21.00 Bilet: Biletix

Ekrem Reşit Rey’in kaleminden, Cemal Reşit Rey’in unutulmaz melodileriyle hayat bulan klasik operet Lüküs Hayat, Metin Zakoğlu’nun rejisiyle Cafe Theatre sahnesinde! Cumhuriyet’in ilanıyla hız kazanan batılılaşma hareketinin eğlenceli bir yansıması bu müzikal, alafranga hayat özentisinin yarattığı komik durumları sahneye taşıyor. Lüks ve gösterişin abartıyla harmanlandığı nostaljik hikâye, kahkaha dolu anlarla seyircisini geçmişe götürüyor. Lüküs Hayat’ın unutulmaz şarkıları ve eğlenceli atmosferiyle bu müzikali kaçırmayın!

Alevli Günler

Yer: Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro Tarih: 8 Temmuz 2025, 21.00

8 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Çocukluklarından beri ayrılmayan üç yakın dost; biri kasap, diğeri muhasebeci, üçüncüsü ise Türk kültürü profesörü olmuştur. Bir gün, aralarından biri kansere yakalanır ve inançları doğrultusunda öldükten sonra yakılmak ister. Ancak, bu talebi onları, farklı olanlara yaşam hakkı tanımayan toplumsal düzenle yüzleştirir. Başvurdukları her kurumda yeni komik ve absürd olaylarla karşılaşan üçlü, türlü anlaşmazlıklar ve anlayışsızlıklarla mücadele ederken, izleyicilere gülme ve ağlama arasında bir yolculuk sunar.

Aşk Listesi

Yer: HOP Sahne

HOP Sahne Tarih: 8 Temmuz 2025, 20:30

8 Temmuz 2025, 20:30 Bilet: Biletinial

Oktay ve Kenan, ayrılmaz iki dosttur. Kenan’ın 50. yaş günü için Oktay’ın hediye ettiği şey, ikisinin de hayatını yepyeni bir yola sokar. Kenan, hayalindeki kadının 10 özelliğini bir kağıda yazdığı anda, Melis tam karşısında belirir. Kahkahalarla dolu bir komedi macerası olan Aşk Listesi, Serkan Üstüner’in rejisiyle, Sevinç Erbulak, Hakan Bilgin ve Yosi Mizrahi’yi bir araya getiriyor.

Sabotaj

Yer: Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro Tarih: 13 Temmuz 2025, 21.00

13 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak, hem ülkemizde hem de dünyada yaşanan önemli gelişmeleri, hayatımızın tam ortasında karşımıza çıkan, bazen şaşkınlıkla karşıladığımız ama hızla alışıp sıradanlaştırdığımız olayları sahneye taşıyor. Değişen dünyada, her şeyini bir telefon ekranından paylaşarak kendini ifade eden yeni nesil insanları, onların dertlerini ve yaşamı ele alırken, politik bir gülmece anlayışıyla, “çok ciddiyet”ten uzak, fakat gevşekliğe de yer vermeyen bir tarzda, bu konuları sabote etmek için sahnede olacaklar.

Cimri

Yer: ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu

ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu Tarih: 14 Temmuz 2025, 21.15

14 Temmuz 2025, 21.15 Bilet: Biletix

Semaver Kumpanya, Molière’in unutulmaz eseri Cimri’yi, Tansu Biçer’in yönetimi ve Serkan Keskin’in çok konuşulan Harpagon performansıyla 7. sezonunda kapalı gişe sahnelemeye devam ediyor. İnsan doğası, hırs ve aile ilişkilerine mizahi bir pencereden bakan bu klasik eser, izleyicilere unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Aşk Eski Bir Yalan

Yer: Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro Tarih: 15 Temmuz 2025, 21.00

15 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Ferdi Akarnur’un 60. sanat yılına özel olarak sahnelenen Aşk Eski Bir Yalan, usta sanatçının Türk tiyatrosuna katkılarını kutlamak amacıyla izleyicilerle buluşuyor. 60 yılın deneyimiyle Akarnur, bu modern aşk komedisinin derinliklerine anlam katarak unutulmaz bir deneyim sunuyor. Hikayede, aşkı ve insan ilişkilerini mizahi bir dille ele alan Po, 10 bininci çiftini evlendirmeye çalışırken Mahmut’un saplantılı aşkı ve Halide’nin erkek düşmanlığıyla karşılaşır. Bu sürükleyici komedi, aşkın “eski bir yalan” olup olmadığını sorgulatan içsel çatışmalar ve ironik anlarla dolu.

Takımyıldızları

Yer: Minoa Pera

Minoa Pera Tarih: 18 Temmuz 2025, 20.30

18 Temmuz 2025, 20.30 Bilet: Bubilet

Minoa ve KAOS işbirliğiyle sahnelenen Takımyıldızları, İngiliz yazar Nick Payne’in kaleminden çıkan, aşkın ve zamanın paralel evrenlerdeki yankılarını keşfe çıkan unutulmaz bir deneyim sunuyor. Özge Erdem ve Kemal Kayaoğlu’nun performanslarıyla hayat bulan oyun, bir partide tanışan iki insanın romantik ilişkisini, her seçimin ve her kararın aynı anda farklı evrenlerde nasıl şekillendiğini sorguluyor. Sezon boyunca Beyoğlu’nun kültürel kalbinin attığı Tarihi Meşrutiyet Binası’nda yer alan Minoa Pera’da sahnelenecek bu yapım, izleyiciyi evrenler arası bir yolculuğa davet ediyor.

Deli Bayramı

Yer: DasDas Sahne

DasDas Sahne Tarih: 18 Temmuz 2025, 20.30

18 Temmuz 2025, 20.30 Bilet: Biletinial

Çocukken sevdiğimiz bazı şeyler asla peşimizi bırakmaz, tıpkı Devekuşu Kabare gibi… Şimdi, Turgut Özakman’ın 1987 yılında kaleme aldığı Deliler oyunu, Deli Bayramı adıyla yeniden sahnede! Bu kez tüm karakterler DasDas’ı ele geçiriyor, 1980’lerin atmosferine göndermeler yaparak, komediyle harmanlanmış bir kaos içinde izleyiciyi büyülüyor. Her bir deli, zamanın ötesine geçip geçmişin izlerini bugüne taşıyor. DasDas’ın yeni oyununda, geçmişin delilikleriyle günümüzün absürtlüğü bir araya gelirken, siz de bu renkli dünyada kahkaha dolu bir yolculuğa çıkacaksınız!

Babamı Kim Öldürdü

Yer: Moda Sahnesi Büyük Salon

Moda Sahnesi Büyük Salon Tarih: 19 Temmuz 2025, 20.30

19 Temmuz 2025, 20.30 Bilet: Biletinial

Babamı Kim Öldürdü, Edouard Louis’in romanından uyarlanan bir oyun. İşçi sınıfından gelen yazar, babasıyla ilişkisi üzerinden ırkçılık, sömürü ve ayrımcılık gibi toplumsal sorunları irdeliyor. Babasının iş kazası sonucu yatağa bağlı kalması ve yaşanan trajedinin sorumlusu olarak devleti göstermesi, oyunun merkezinde yer alıyor.

Erkek Aklı Oksimoron

Yer: Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro Tarih: 20 Temmuz 2025, 21.00

20 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Oksimoron, zıtlıkların içindeki gizli dengeyi keşfe çıkan bir tiyatro yolculuğu. Semih’in kafasında, kadın ve erkek arasındaki sonsuz mücadeleyle şekillenen içsel fırtına, izleyiciyi hayatta dengeyi bulma çabasının ne kadar zor olduğunu sorgulamaya itiyor. Zıtlıkların birleşiminden doğan bir gerilim ve arayış içinde, her şeyin karşıtlıklarla anlam kazandığı bir dünyada, belki de aradığımız denge, hiç beklemediğimiz bir yerden çıkacak. Düşünceler ve duygular birbirine çarparken, siz de Semih’in içindeki dengeyi ararken kendi dengenizi sorgulayacaksınız.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Yer: ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu

ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu Tarih: 21 Temmuz 2025, 21.15

21 Temmuz 2025, 21.15 Bilet: Biletix

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın kült romanı Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Doğu ile Batı, geçmiş ile modernlik arasındaki çatışmayı ele alan bir uyarlamayla izleyiciyle buluşuyor. Serkan Keskin’in çok yönlü performansıyla hayat verdiği onlarca karakter, sinema ve tiyatro arasındaki sınırları bulanıklaştırıyor. Serdar Biliş’in yönettiği, müziklerini Tuluğ Tırpan’ın bestelediği bu etkileyici yapım, Tanpınar’ın evrensel temalarını sahneye taşıyor.

Aydınlıkevler

Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Maximum Uniq Açıkhava Tarih: 23 Temmuz Pazartesi, 21.00

23 Temmuz Pazartesi, 21.00 Bilet: Bubilet

‘Zühre’, torunu Ayhan’ın Ankara’da lise eğitimi alabilmesi için zamanın zorlukları ve aile bütçesinin sıkışıklığıyla mücadele içindedir. Mahallenin ressamı Selim ise kalbini mahallenin güzeli Sülün’e kaptırmıştır. Fakat ABD’nin ambargosu altındaki ülkede, küçük mahallenin inşaat alanı bir gün yüksek bir duvarla çevrilir. Ardından, camlardan içeri adeta kurşun gibi minik toplar yağmaya başlar… İşler öyle bir hal alır ki, Zühre sonunda ABD’ye karşı savaşını ilan etmek zorunda kalır.

Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik

Yer: AKM Çok Amaçlı Salon

AKM Çok Amaçlı Salon Tarih: 24 Temmuz 2025, 20.00

24 Temmuz 2025, 20.00 Bilet: Bubilet

Tiyatrocu ve çocuk kitapları yazarı Özgür Özgülgün, “Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik” adlı oyunuyla, edebiyatımızın özgün isimlerinden Sait Faik Abasıyanık’ın izini sürüyor. Faik’in ada insanlarını, doğayı, hayvanları ve İstanbul’u anlattığı öyküleri, tiyatronun büyüsüyle sahnede hayat buluyor. Özgülgün, sadece bir anlatıcı değil, hikâyelerin içinden geçerek evrensel insanlık halleriyle izleyiciyi buluşturuyor. Yazarın yalın ve derin öykülerini sahneye taşırken, her yaştan izleyiciye hitap eden bu özel yapım, dekoru, ışığı ve müziğiyle unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Harem Kabare

Yer: Dada Salon Kabarett

Dada Salon Kabarett Tarih: 27 Temmuz 2025, 20.30

27 Temmuz 2025, 20.30 Bilet: Biletix

Harem Kabare efsanesi, Okan Bayülgen’in yazıp yönettiği çarpıcı bir gösteriyle geri dönüyor! Yurt içi ve yurt dışında yüzbinlerce seyirciye ulaşan bu unutulmaz yapım, canlı orkestrası eşliğinde sahneye çıkıyor ve müziğin gücüyle izleyiciyi koltuğunda bırakmıyor. Merve Sevi, Selin Atasoy, Didem Sökmen, Nazlı Kurbal ve Kayra Ural’ın hayat verdiği farklı, eğlenceli, karanlık, vahşi ve tanıdık kadın karakterler, seyirciyi hem şaşırtacak hem de güldürecek. “Bu kadınlar sizsiniz, geçmişiniz, belki de geleceğiniz!” diyen Bayülgen, geceyi sadece izlemekle kalmayacağımızı, bizzat yaşayacağımızı vaat ediyor. Peki, sahnede bu adam ne olacak? Tepelesinler mi, sevsinler mi, yoksa öldürsünler mi? Bu kararın nasıl verileceğini hep birlikte keşfedeceğiz!

Richard

Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Maximum Uniq Açıkhava Tarih: 29 Temmuz 2025, 21.00

29 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Richard, 29 Temmuz’da Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde son kez izleyiciyle buluşuyor! Okan Bayülgen, Şenay Gürler, Ebru Unurtan Urağ, Nihal Usanmaz, Kevork Türker, Murat Yılmaz, Ali Akkök, Yiğit Pakmen, Nazlı Kurbal, Su Sonia Herring, Volkan Ateş Gündüz, Dilay Yıldız, Cüneyt Üstün, Ferdi Taşkın, Levent Akkök, Cihan Akbilek, Sinem Bayraktar, Oğuzhan Yıldırım, Levent Cömert, Kayra Ural ve İstanbul Bayülgen’in yer aldığı bu özel oyunu kaçırmayın!

Etekler ve Pantolonlar

Yer: Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro Tarih: 29 Temmuz 2025, 21.00

29 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Nurcan, yıllar sonra okul arkadaşı Aysel’e, kocasının kendisini aldattığını ve intikam almak için yardım istediğini açıklar. Aysel, ona destek vermek isterken, iki arkadaş da evliliklerini ve yaşamlarını sorgulamaya başlar. Geçmişin izleriyle yüzleşirken, çevre ve toplum baskısı altında kendi isteklerinden ne kadar uzaklaştıklarını keşfederler. Bu süreç, onları birbirlerine yakınlaştırırken, aynı zamanda hayatta istedikleri yönü bulmalarını sağlar.

Shirley Valentine

Yer: Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro Tarih: 30 Temmuz 2025, 21.00

30 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Sumru Yavrucuk’un tek kişilik komedi oyunu Shirley, hayallerini unutan Shirley Valentine’nin kendini yeniden keşfetme hikayesini sahneye taşıyor. Günlük hayatın sıkıcılığı içinde kaybolan Shirley, cesur bir adımla hayatının kontrolünü ele alıyor. Willy Russell’ın eserinden uyarlanan ve müzikli bir anlatımla sunulan bu eğlenceli oyun, Yavrucuk’un etkileyici performansıyla izleyiciye keyifli bir deneyim vadediyor.

Lüküs Hayat

Yer: All Saints Kilisesi Moda

All Saints Kilisesi Moda Tarih: 30 Temmuz, 21.00

30 Temmuz, 21.00 Bilet: Biletix

Ekrem Reşit Rey’in kaleminden, Cemal Reşit Rey’in melodileriyle hayat bulan klasik operet Lüküs Hayat, şimdi Cafe Theatre sahnesinde! Cumhuriyet’in ilanıyla hız kazanan batılılaşma hareketinin eğlenceli bir yansıması olan bu müzikal, alafranga hayat özentisinin yarattığı komik durumları sahneye taşıyor. Lüks ve gösterişin abartıyla harmanlandığı bu nostaljik hikâye, kahkaha dolu anlarla seyircisini geçmişe götürüyor. Lüküs Hayat’ın unutulmaz şarkıları ve eğlenceli atmosferiyle bu müzikali kaçırmayın!

İstanbul Efendisi

Yer: Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro Tarih: 31 Temmuz 2025, 21.00

31 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Biletinial

İstanbul’un Baş Kadısı Savleti Efendi, kızı Esma’nın evlilik kararını yıldızlar ve fal yorumlarıyla vermek isteyen, geleneklere sıkı sıkıya bağlı bir babadır. Esma, gönlünü kaptırdığı delikanlı ile evlenmek ister. 1912’de Musahipzade Celâl’in kaleme aldığı İstanbul Efendisi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişin ortasında, geçmişin geleneksel baskıları ile modernleşme çabalarını mizahi bir dille sahneye taşıyor. Oyun, toplumsal otoriteyi eğlenceli bir şekilde sorgularken, çağdaşlaşma sürecindeki toplumun içsel çatışmalarını irdeliyor. Savleti Efendi’nin katı kurallarına karşı, özgürlüğü arayan bir kadının hikâyesi bu kez sahnede! Kaçırmayın!

İstanbul Temmuz Ayı Açık Hava Sinemaları

The Roof’ta Açık Hava Sineması

Yer: The Ritz-Carlton, The Roof

The Ritz-Carlton, The Roof Tarih: 1-8-22-29 Temmuz 2025, 20.00

1-8-22-29 Temmuz 2025, 20.00 Bilet: Biletino

The Ritz-Carlton İstanbul’un terası The Roof, bu yaz da açık hava sineması etkinlikleriyle şehre renk katıyor. Eşsiz bir manzara eşliğinde, keyifli bir akşam geçirmek isteyenleri bekleyen bu özel etkinliklerde, her film gösterimiyle birlikte sıcak popcorn ikramı da sinema tutkunlarına sunuluyor. The Roof’un zarif atmosferinde, yaz gecelerini unutulmaz kılacak sinema deneyimini kaçırmayın.

Conrad İstanbul Bosphorus Açık Hava Sineması

Yer: Conrad İstanbul Bosphorus

Conrad İstanbul Bosphorus Tarih: 5-12-19-26 Temmuz 2025, 21.30

5-12-19-26 Temmuz 2025, 21.30 Bilet: Biletix

Şehrin tam merkezinde, geçmişin büyüsünü ve sinemanın eşsiz atmosferini bir arada yaşayabileceğiniz nostaljik bir açık hava sineması sizleri bekliyor! Yıldızların altında, unutulmaz bir sinema gecesi için yerinizi hemen ayırtın.

Feriye Açık Hava Sineması

Yer: Feriye Sarayı

Feriye Sarayı Tarih: 1-8-11-22-29 Temmuz 2025, 21.00

1-8-11-22-29 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Biletinial

Feriye, tarihi dokusu ve Boğaz’ın eşsiz manzarasıyla yaz akşamlarına hayat katıyor! Kült film seçkileriyle İstanbul’da açık hava sinema deneyimi sunan Feriye, bu muhteşem etkinliğe sizleri bekliyor. GetirFinans ana sponsorluğunda gerçekleşen ve sınırlı sayıda biletin satışta olduğu bu benzersiz geceyi kaçırmamak için hemen yerinizi ayırtın!

İstanbul Temmuz Ayı Stand-Up Gösterileri

Dişil Enerji

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş

BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş Tarih: 4-18-31 Temmuz 2025, 20.00

4-18-31 Temmuz 2025, 20.00 Bilet: Bubilet

Merve Polat moderatörlüğünde 5 kadın komedyen sahnede! Hem düşündüren hem de kahkahaya boğan bu muhteşem stand-up gösterisi, herkes için bir şeyler sunuyor. Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, torun, tombalak… Her yaştan izleyiciye hitap eden bu gösteri, sınırları zorlayan bir mizah deneyimi vaat ediyor. Hazır olun, hem gülecek hem de kendinizi sorgulayacaksınız!

Yoshi Enomoto

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş

BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş Tarih: 5 Temmuz 2025, 19.00

5 Temmuz 2025, 19.00 Bilet: Bubilet

Yoshi Enomoto, keskin mizahı ve benzersiz tarzıyla sahnede! Ülkenin en eğlenceli çekik gözlü komedyeni, tek kişilik stand-up gösterisiyle BKM Mutfak Comedy Club’da kahkaha dolu bir gece vadediyor!

Yusuf Bilal Altıntaş – Entel Maganda

Yer: Kadıköy Sineması

Kadıköy Sineması Tarih: 5 Temmuz 2025, 21.00

5 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Yusuf Bilal, Entel Maganda ile sahnede! Ne sağcı ne solcu, sadece çıkarlarına odaklanan bu komedyen, politik ve sosyal konuları mizahi bir dille ele alırken, “Bayan” yerine “Kadın” derken aslında iki tarafı da göz ardı edip “Dişi” diyor. Ekonomik, politik ve sanat perspektifinden orta yolculuk felsefesini mizahla harmanlayarak paylaşıyor.

Haydaa Mehmet Mayda

Yer: Efsahne Beyoğlu

Efsahne Beyoğlu Tarih: 6-13-20-27 Temmuz 2025, 19.00

6-13-20-27 Temmuz 2025, 19.00 Bilet: Biletix

Haydaa Mehmet Mayda, kendine has tarzı ve enerjik performansıyla Efsahne Beyoğlu’nda izleyicisiyle buluşuyor! Keskin gözlemleri ve şaşırtıcı anekdotlarıyla sahnede olacak olan komedyen kahkahalarla dolu bir gece vadediyor.

Alpay Erdem

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy

BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy Tarih: 11 Temmuz 2025, 20.00

11 Temmuz 2025, 20.00 Bilet: Bubilet

Mizah yolculuğuna karikatürle başlayan, Lombak, Penguen ve Uykusuz gibi sevilen dergilerdeki işleriyle tanınan Alpay Erdem, sahnede benzersiz hikayeleriyle izleyicilerini güldürüyor. Başından geçen (ya da geçmeyen) olayları absürt tespitler ve incelikli üslubuyla anlatırken, kahkahalar salonda yankılanıyor.

Eda Özyurt – Uyanan Güzel

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy

BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy Tarih: 12 Temmuz 2025, 19:00

12 Temmuz 2025, 19:00 Bilet: Bubilet

Eda Özyurt, kurumsal hayattan sahnelere uzanan yolculuğunu esprili bir dille paylaşıyor. İş dünyasının ciddiyetini geride bırakıp, komediyle hayatı taçlandıran Özyurt, izleyicilere kahkaha dolu bir akşam vadediyor. Bu eğlenceli şovda, hem mizah hem de samimiyet bir arada!

Benyunusyılmaz – Olay Yeri İnceleme

Yer: House of Performance – HoP

House of Performance – HoP Tarih: 12 Temmuz 2025, 19:00

12 Temmuz 2025, 19:00 Bilet: Bubilet

Yunus Yılmaz, sahnede peri kanatlarını takıyor ve mikrofonuyla eğlenceye kanat açıyor! Olay Yeri İnceleme stand-up gösterisinde, sıradan olaylara bambaşka bir gözle bakarak komik şakalarla bezeli, lakayıt ama düşündüren bir yolculuğa çıkarıyor. Kahkahalarla dolu gecede, hem gülecek hem de olayları Yunus’un mizahi süzgecinden geçireceksiniz.

Ali Rıza Tanyeli – Kendime Düşünceler

Yer: Kadıköy Sineması

Kadıköy Sineması Tarih: 12 Temmuz 2025 21:00

12 Temmuz 2025 21:00 Bilet: Bubilet

M.Ö. 180’de Marcus Aurelius’un kaleme aldığı düşünceler, 2024’te Urfalı Ali Rıza’nın sahnesinde yeniden hayat buluyor! Kariyer yolculuğunu öğütler ve ağıtlarla harmanlayan, yöresel tartsızlıkla süsleyen Ali Rıza, “Kendime Düşünceler” adlı tek kişilik gösterisiyle izleyiciyi kahkahaya ve sorgulamaya davet ediyor.

Mustafa Sağır

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy

BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy Tarih: 13 Temmuz 2025 20:00

13 Temmuz 2025 20:00 Bilet: Bubilet

Sahnelerde büyük beğeni toplayan Sevgiyle gösterisini YouTube’a taşıyan Mustafa Sağır, şimdi yepyeni gösterisiyle karşınızda! Bu kez yalnızca ileri viteste, enerjik ve dinamik bir performansla sahneye çıkıyor. Hem güldüren hem de düşündüren bu gösteri, izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Tahsin Hasoğlu

Yer: Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro Bilet: Bubilet

Bubilet Tarih: 16 Temmuz 2025, 21:00

Sosyal medyada paylaştığı videolarla büyük beğeni toplayan BKM Mutfak komedyeni Tahsin Hasoğlu, kahkaha dolu stand-up gösterisiyle sahnede! Eğlenceli anekdotlar, günlük yaşamdan kesitler ve keskin mizahıyla izleyenleri güldürmeye devam ediyor.

Musti Kusti – Kara Mizah

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş

BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş Tarih: 20 Temmuz 2025, 20:00

20 Temmuz 2025, 20:00 Bilet: Bubilet

Musti Kusti, Senegalli bir komedyen olarak Türkiye’nin dört bir yanını keşfetmiş ve buradaki ilginç insanlarla yaşadığı deneyimleri mizah dolu bir şekilde sahneye taşıyor. Türkçeyi sonradan öğrenmiş olmanın verdiği tatlı zorluklarla, gözlemlerini kendine has üslubuyla anlatırken, kahkahalarla eğlendirecek. Anadolu’nun farklı renkleri ve insanları üzerine eğlenceli bir bakış açısı arıyorsanız, bu gösteri tam size göre!

Yavuz Günal – III. YAVUZ

Yer: Kadıköy Sineması

Kadıköy Sineması Tarih: 20 Temmuz 2025, 20:30

20 Temmuz 2025, 20:30 Bilet: Biletinial

Yavuz Günal, yeni stand-up gösterisi III. YAVUZ ile sahneye çıkıyor! Seyircilerin özgür olduğu bu etkinlikte, istedikleri zaman gelip gitme özgürlüğüne sahipler. Gösteri sonrası interaktif sohbet yapılabilir ve eğlenceli anlar paylaşılabilir.

Mesut Süre ile İlişki Testi Filtresiz

Yer: Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro Tarih: 21 Temmuz 2025 21:00

21 Temmuz 2025 21:00 Bilet: Bubilet

Mesut Süre İle İlişki Testi “Filtresiz” etkinliği, çiftlerin en samimi anılarını, kıskanclıklarını, eski sevgililerini, arkadaşlarını ve aileleriyle ilişkilerini neşeli ve eğlenceli bir ortamda paylaştığı benzersiz bir talk show formatı sunuyor. Mesut Süre’nin keskin ama eğlenceli moderatörlüğünde, çiftler arasındaki gerçek hikayeler ortaya dökülüyor ve siz de bu eğlenceli sohbetlere katılmaya davetlisiniz!

Saf Komedi

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş

BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş Tarih: 24 Temmuz 2025 20:00

24 Temmuz 2025 20:00 Bilet: Bubilet

Komedyenler Ahmet Orhon, Kürşat Öçalan ve Erdem Sakalıbüyük, komedinin en saf halini sahneye taşıyor!Sahnede bir ilk yaşanacak, kahkahalar yükselirken siz de bu eğlenceli kaosun içinde yerinizi alacaksınız. Katılım, sürprizler ve bolca kahkaha… Hazır olun, hiç bu kadar etkileşimli bir gösteri izlemediniz!

Baturay Özdemir

Yer: Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro Tarih: 24 Temmuz 2025 21:00

24 Temmuz 2025 21:00 Bilet: Bubilet

Baturay Özdemir, sahnedeki cesur şakaları ve kendine has tarzıyla yıllardır büyük ilgi görüyor. Yerli ve Kirli, Cevap Hakkı ve Biraz Daha gibi gösterileriyle milyonlarca izleyiciye ulaşan komedyen, şimdi yeni gösterisiyle Türkiye turnesine devam ediyor. Mizahi zekâsıyla her gösteride izleyenleri güldürmeye devam eden Baturay, bu kez farklı bir mizah anlayışıyla karşınızda.

Doğu Demirkol

Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Maximum Uniq Açıkhava Tarih: 24 Temmuz 2025 21:00

24 Temmuz 2025 21:00 Bilet: Bubilet

Doğu Demirkol, Türkiye’den başlayıp Avrupa ve Amerika’ya uzanan tek kişilik gösterisinde, kendi yaşamından ve bu coğrafyanın güldürü dolu hikâyelerinden ilham alıyor. Bu sezon da kahkahalarla dolu anlar için seyircisiyle buluşmaya devam ediyor!

Özgür Turhan

Yer: Trump Sahne

Trump Sahne Tarih: 25 Temmuz 2025 20:30

25 Temmuz 2025 20:30 Bilet: Bubilet

Özgür Turhan, tek kişilik stand-up performansı “Yenisi” ile Anadolu Yakası’nda sahneye çıkıyor.

Berkan Aytekin

Yer: Motto Sahne

Motto Sahne Tarih: 26 Temmuz 2025, 20.00

26 Temmuz 2025, 20.00 Bilet: Biletinial

Berkan Aytekin, tek kişilik stand-up gösterisiyle sahneye çıkıyor! Kahkahalar garanti, eğlence ise hiç olmadığı kadar yakın. Enerjik ve sıra dışı şakalarıyla dolu bir akşam için yerinizi ayırtın.

Deniz Alnıtemiz

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy – BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş

BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy – BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş Tarih: 26-27 Temmuz 2025 19:00

26-27 Temmuz 2025 19:00 Bilet: Bubilet

Yeni nesil stand-up denince akla gelen isimlerden biri olan Deniz Alnitemiz, YouTube kanalındaki Breakdown gösterisinin ardından yeni seti ve şakalarıyla İstanbul’a geri dönüyor! Uzun bir aradan sonra, 75 dakikalık gösterisiyle BKM Mutfak Comedy Club sahnesinde olacak. Sizin gününüz nasıl geçti podcast’i ve Kısmet Şov doğaçlama şovu ile tanınan Alnıtemiz, izleyicilerine unutulmaz bir akşam vadediyor. H

Kaan Sekban

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi

Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tarih: 27 Temmuz 2025, 21.00

27 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Biletix

Plaza hayatından cast ajanslarına, dünyanın en saçma yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? 10 yıl kurumsal hayatta plaza insanı olarak çalışan ve ardından yurt dışında oyunculuk eğitimi alarak beyaz yakalı hayata veda eden Kaan Sekban, kendi odasından yaptığı gösterileri bir adım öteye taşıyarak, plaza hayatından sosyal medyadaki davranış bozukluklarına kadar her şeyi kendine has üslubuyla sahneye koyuyor.

İstanbul Temmuz Ayı Festivalleri

32. İstanbul Caz Festivali

Yer: Çeşitli Mekanlar

Çeşitli Mekanlar Tarih: 1 Temmuz-17 Temmuz 2025

1 Temmuz-17 Temmuz 2025 Bilet: Passo

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali, 2025 yılında yine şehri cazın büyüsüyle buluşturuyor. Dünyaca ünlü caz müzisyenleri ve yerli sanatçılar, tarihi mekanlardan açık hava sahnelerine kadar İstanbul’un dört bir yanında performanslar sergiliyor. Festival, klasik cazdan modern füzyonlara, soul ve funk’tan dünya müziğine kadar geniş bir yelpazede müzikseverlere benzersiz bir deneyim sunuyor. Genç yeteneklere de alan açan etkinlikler, ustalarla yenilikçileri aynı sahnede bir araya getiriyor.

Headbangers Weekend

Yer: Life Park

Life Park Tarih: 4-7 Temmuz 2025

4-7 Temmuz 2025 Bilet: Biletix

Türkiye’nin en sert metal buluşması Headbangers’ Weekend, 4-5-6 Temmuz tarihlerinde İstanbul Life Park’ta sert riff’ler, efsane gruplar ve binlerce metal tutkunu ile geri dönüyor. İki sahnede gerçekleşecek festivalde sahne alacak isimler arasında Manowar, Opeth, Kreator, Machine Head, Candlemass, Paradise Lost, Katatonia, Soen, Leprous, Hypocrisy, Dark Tranquillity, Ensiferum, Pentagram, Murder King ve Bleed From Within gibi metal dünyasının devleri yer alıyor. Ayrıca Yaşru, Episode XIII, Pitch Black Process, Alkera, Sabhankra, Pickpocket, Sails of Serenity, Hatemotion, Sovak, Cemetery Skyline ve Ati242 gibi yerli ve uluslararası birçok grup da kadroda.

FYI Büyükada 2025

Yer: Büyükada Yörükali Tesisleri

Büyükada Yörükali Tesisleri Tarih: 4-6 Temmuz 2025

4-6 Temmuz 2025 Bilet: Biletix

Deniz, güneş ve müziğin buluşma noktası FYI, 4-5-6 Temmuz tarihlerinde Büyükada’da festival tutkunlarını ağırlıyor! Konserler, atölyeler, dans ve sınırsız eğlenceyle dolu bu özel etkinlikte Hey! Douglas, Pinhani, Adamlar, Jakuzi, Emre Fel, Nova Norda, Mela Bedel, Kalabalıklar ve Tuana sahne alacak. Ada atmosferinde müzikle iç içe, unutulmaz bir festival sizi bekliyor.

Büyükçekmece Müzik Fest

Yer: Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro

Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro Tarih: 5 Temmuz 2025, 21.00

5 Temmuz 2025, 21.00 Bilet: Bubilet

Yazın enerjisini hissetmeye hazır olun! 5 Temmuz’da müziğin kalbi Büyükçekmece Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da atacak. Yüzyüzeyken Konuşuruz, Pera ve Çağan Şengül, Büyükçekmece Müzik Fest’te sahne alarak unutulmaz bir geceye imza atacaklar.

Goga Beach Summer Cocktail Festival

Yer: Kilyos Goga Beach

Kilyos Goga Beach Tarih: 12 Temmuz 2025, 17.00

12 Temmuz 2025, 17.00 Bilet: Biletix

12 Temmuz’da Kilyos Goga Beach’te gerçekleşecek Goga Beach Summer Cocktail Festival, yazın en keyifli günü için geri sayımda! Deniz, güneş ve müzikle dolu festivalde, Türkiye’nin en yetenekli bar ekipleri eşliğinde özel kokteyller ve dünya mutfağından tatlar sizleri bekliyor. Gün boyu Radyo Fenomen DJ’lerinin enerjisiyle coşacak festival, akşam saatlerinde Can Ozan ve Kalben’in sahnesiyle müzik şölenine dönüşecek.

Eat Like an Italian

Yer: The Ritz Carlton, The Roof

The Ritz Carlton, The Roof Tarih: 12 Temmuz 2025, 15.00

12 Temmuz 2025, 15.00 Bilet: Biletix

Üçüncü yılında Eat Like an Italian festivaline davetlisiniz! İtalya’nın özgün tatları, yaratıcı şefleri ve dolce vita atmosferi, İstanbul’un en özel noktasında bir araya geliyor. Pizza, makarna, burrata, peynir, tiramisu gibi klasik İtalyan lezzetlerinin modern yorumlarıyla dolu stantlar sizi bekliyor. Ayrıca İtalya’dan ilham alan kokteyller ve özel içkiler de festivalde. Gün boyu canlı workshoplar, şef sunumları, pişirme atölyeleri ve müzikle renklenecek bu özel etkinlikte Akdeniz ruhunu doyasıya yaşayın.

Milyonfest İstanbul 2025

Yer: Milyon Beach Kilyos

Milyon Beach Kilyos Tarih: 17-20 Temmuz 2025, 15.00-23.30

17-20 Temmuz 2025, 15.00-23.30 Bilet: Bubilet

Milyonfest İstanbul, 17-20 Temmuz tarihlerinde Milyon Beach Kilyos’ta müzikseverlerle buluşuyor! Emre Aydın, Cem Adrian, Athena, Seksendört gibi önemli isimlerin yanı sıra Sattas, Manuş Baba, Sena Şener ve daha birçok yetenekli sanatçı 4 gün boyunca sahne alacak. Her gün farklı bir müzik deneyimi sunan festival, unutulmaz anlar için sizi bekliyor.

Anormal Outdoor Kamp ve Müzik Festivali

Yer: Keyf-i Şile Festival Alanı

Keyf-i Şile Festival Alanı Tarih: 18-19-20 Temmuz 2025

18-19-20 Temmuz 2025 Bilet: Biletix

18-19-20 Temmuz’da Şile Sofular Keyfi Festival Alanı’nda çadırınızla, karavanınızla ya da hamakta doğayla iç içe konaklayabileceğiniz, eğlence dolu 3 günlük bir yaz festivali sizi bekliyor! Retrobüs ve Touche konserleri, DJ Cihan Abla performansı, Yosi Mizrahi stand-up’ı, açık hava sineması, dans yarışmaları, sabah sporu, kamp oyunları, yoga, voleybol turnuvası, çocuk etkinlikleri ve Color Fest gibi birçok sürprizle dolu bu festivalde hem müziğe hem eğlenceye doyacaksınız!

Cocktail & Chill Fest

Yer: Chalet Garden- Swissotel The Bosphorus

Chalet Garden- Swissotel The Bosphorus Tarih: 19 Temmuz 2025, 15.00

19 Temmuz 2025, 15.00 Bilet: Bubilet

Cocktail & Chill Fest 2025, 19 Temmuz günü Chalet Garden’da müzik, kokteyl ve eğlenceyi bir araya getiriyor. Enzo Siffredi, Orkun Bozdemir, Soul Grinders, Diana Swan ve Ollie’nin sahne alacağı festivalde, Afro house ritimleri ve serin yaz kokteylleri eşliğinde unutulmaz bir gün sizi bekliyor. Swissôtel mutfağından lezzetlerle yazın en keyifli etkinliğine hazır olun!

Electronica Editions IST 25

Yer: Klein Phönix

Klein Phönix Tarih: 26 Temmuz 2025, 19.00

26 Temmuz 2025, 19.00 Bilet: Biletix

Türkiye’nin ilk elektronik dans müzik festivali Electronica, 21. yılında yepyeni bir konseptle geri dönüyor. 26 Temmuz’da Klein Phönix İstanbul’da gerçekleşecek bu özel etkinlik, müzik, ışık ve mekanın uyum içinde olduğu farklı bir deneyim sunuyor. Sahne tasarımı ve sanatçı seçimi gibi detaylar yeniden hazırlanarak festivalin 20 yıllık geçmişi, günümüz ritmiyle buluşuyor. Kısıtlı sayıda katılımcıyla sınırlı olan bu etkinliği kaçırmayın, biletinizi erken alın!

Soundscape Festival

Yer: Life Park

Life Park Tarih: 26-27 Temmuz 2025

26-27 Temmuz 2025 Bilet: Bubilet

26-27 Temmuz’da Life Park İstanbul’da doğayla müziğin kesiştiği yepyeni bir evren kuruluyor: Soundscape Festival geri dönüyor! Festival, beşinci edisyonunda ziyaretçilerini iki gün sürecek sıra dışı bir atmosferde ağırlıyor. Atölyeler, butik pazarlar ve zengin gastronomi noktalarıyla festival deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Üç farklı sahnede, 30’dan fazla sanatçı performansı ise müthiş bir müzik ziyafeti sunuyor.

lfi Festival

Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Maximum Uniq Açıkhava Tarih: 27 Temmuz 2025, 15.00

27 Temmuz 2025, 15.00 Bilet: Biletix

lfi* Festival, 27 Temmuz Pazar günü Maximum UNIQ Açıkhava’da gerçekleşiyor! Sanat, müzik, tasarım ve yaratıcı projelerin bir araya geldiği bu etkinlik, İstanbul’un çağdaş ruhunu yansıtan bir deneyim sunuyor. Yerel markalar, ilham veren sanatçılar ve sıradışı projelerle dolu bu özel günde, Avangart Tabldot, Oceanvs Orientalis, Islandman, DJ Bey ve Orkestrası, Arman Akıncı / Can Çaylak gibi isimlerle müziği ve sanatı doyasıya keşfedeceksiniz. Birlikte üretmek, yeni keşifler yapmak ve eğlenmek için biletinizi hemen alın.

İstanbul Temmuz Ayı Atölyeleri

El Yapımı Kâğıt Atölyesi

Beykoz Kundura’nın geçmişindeki kâğıt fabrikalarından ilham alarak tasarlanan bu atölyede, geleneksel yöntemlerle el yapımı kâğıt üretimi deneyimleniyor. Katılımcılar, geri dönüştürülmüş kâğıt hamuruna küçük bitki tohumları ekleyerek, doğayla buluşan yaratıcı işler oluşturuyor. Sürdürülebilir bir teknik keşfederken, üretim sürecine dahil olma fırsatı da sunuluyor. Kendi tohumlu kâğıdınızı yaratmak ve doğa dostu bir sanatsal deneyim yaşamak için bu eşsiz atölyeye katılabilirsiniz!

Yer: Beykoz Kundura

Beykoz Kundura Tarih: 6 Temmuz 2025, 14:00

6 Temmuz 2025, 14:00 Bilet: Passo

Sümerbank Tarifhanesi Bellek ve Lezzet Buluşması: Prenses Salatası

Yer: Beykoz Kundura

Beykoz Kundura Tarih: 12 Temmuz 2025, 12:00-14:30

12 Temmuz 2025, 12:00-14:30 Bilet: Passo

Sümerbank Tarifhanesi Bellek ve Lezzet Buluşması serisi, bu kez Prenses Salatası ile karşınızda! Sümerbank’ın Aylık Endüstri ve Kültür Dergisi’nden ilham alarak seçilen bu meze, katılımcılarla birlikte pişirme gerektirmeyen adımlarla hazırlanacak. Malzemeleri doğrayarak ve birleştirerek, geçmişin lezzetlerini bugüne taşıyacağınız bu atölye çalışmasında, Prenses Salatası’nın zengin tarihini ve tadını keşfedeceksiniz. Hem keyifli hem öğretici bir deneyim için siz de yerinizi ayırtın!

Sümerbank Tarifhanesi Bellek ve Lezzet Buluşması: Çerkez Tavuğu

Yer: Beykoz Kundura

Beykoz Kundura Tarih: 12 Temmuz 2025, 12:00-14:30

12 Temmuz 2025, 12:00-14:30 Bilet: Passo

Sümerbank Tarifhanesi Bellek ve Lezzet Buluşması serisi, bu kez Çerkez Tavuğu ile mutfaklarda! Sümerbank’ın Aylık Endüstri ve Kültür Dergisi’nden esinlenen bu lezzetli tarif, katılımcılarla birlikte pişirme gerektirmeyen adımlarla hazırlanacak. Malzemeleri doğrayarak ve birleştirerek, geleneksel Çerkez mutfağının tadını yeniden keşfedeceksiniz. Hem nostaljik hem de öğretici bir deneyim için, yerinizi ayırtmayı unutmayın!

Deri Cüzdan Tasarım Atölyesi

Yer: Beykoz Kundura

Beykoz Kundura Tarih: 12 Temmuz 2025, 14:30-16:30

12 Temmuz 2025, 14:30-16:30 Bilet: Passo

Geçmiş tasarımlarından ilham alarak, kendi bozuk para cüzdanınızı yaratmaya ne dersiniz? Bu atölyede, derinin ince işçiliğini keşfederken, katılımcılar geçmişten esinlenen tasarımlar doğrultusunda kendi bozuk para cüzdanlarını üretecekler. Hem yaratıcı hem de keyifli bir deneyim için yerinizi ayırtın, tasarımlarınızı hayata geçirin!

Şimdiden Yerinizi Ayırın!

An Epic Symphony & Hayko Cepkin

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 2 – 3 Ağustos 2025, 21:00

2 – 3 Ağustos 2025, 21:00 Bilet: Biletinial

Uluslararası ödüllü proje An Epic Symphony, Türkiye’nin en güçlü seslerinden Hayko Cepkin’i Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde yeniden sahnesine taşıyor. Events Across Turkey imzasını taşıyan konser, klasik müzikle rock sound’unu buluşturarak izleyicilere epik bir deneyim sunuyor. Güçlü vokaller, senfonik düzenlemeler ve görsel şovlarla unutulmaz bir geceye hazır olun!

Robbie Williams

Yer: Festival Park Yenikapı

Festival Park Yenikapı Tarih: 7 Ekim 2025, 21:00

7 Ekim 2025, 21:00 Bilet: Biletix

Dünyaca ünlü müzik efsanesi Robbie Williams, İstanbul’da unutulmaz bir gece için sahneye çıkıyor! 1997 yılında solo kariyerine adım atan ve “Angels”, “Let Me Entertain You” gibi hitleriyle milyonların gönlünü fetheden Williams, Festival Park Yenikapı’da hayranlarıyla buluşacak.

Jennifer Lopez

Yer: Festival Park Yenikapı

Festival Park Yenikapı Tarih: 5 Ağustos 2025, 22.00

5 Ağustos 2025, 22.00 Bilet: Bubilet

Pop müziğin simge ismi, sahnelerin vazgeçilmez enerjisi Jennifer Lopez, 5 Ağustos’ta İstanbul Festivali sahnesinde olacak.

Megadeth

Yer: KüçükÇiftlik Park

KüçükÇiftlik Park Tarih: 22 Eylül 2025, 18:00

22 Eylül 2025, 18:00 Bilet: Bubilet

Geçtiğimiz sene ülkemizi ziyaret eden ve biletleri 15 dk içinde tükenen MEGADETH, Türk hayranlarına minnettarlığını göstermek üzere yeniden İstanbul, KüçükÇiftlik Park’ta!

MANIFESTIVAL

Yer: Life Park

Life Park Tarih: 30 Ağustos 2025, 13:00

30 Ağustos 2025, 13:00 Bilet: Bubilet

Hit şarkıları, dans ve müziğin birleştiği sahne şovları ve sosyal medyada yarattığı fırtınayla yazın en çok konuşulan ismi olan Manifest, sahne performansını bir kez daha sadece bir konserden çıkarıp 48 saatlik dev bir festival deneyimine dönüştürüyor. Yaz bitmeden son kez, müzikle, dansla ve eğlenceyle dolu bir hafta sonu yaşamak istiyorsanız biletinizi alın!

Evgeny Grinko

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 3 Eylül 2025 21:00

3 Eylül 2025 21:00 Bilet: Bubilet

Modern klasik müziğin zarif sesi, yıldızların altında İstanbul’da! Büyüleyici piyano ezgilerine canlı yaylılar eşlik edecek; bu geceyi unutulmaz kılacak.

Limp Bizkit

Yer: Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi

Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi Tarih: 17 Ağustos 2025 21:00

17 Ağustos 2025 21:00 Bilet: Bubilet

Efsanevi Amerikalı rock grubu LIMP BIZKIT, sadece bir gece için İstanbul’a geliyor! “Break Stuff”, “Rollin’”, “My Way”, “My Generation” ve daha fazlasıyla kendinizi bu konserin içine bırakın!

Ennio Morricone & Nino Rota

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 4 Ekim 2025 21:00

4 Ekim 2025 21:00 Bilet: Bubilet

Ennio Morricone ve Nino Rota, dünya film müziğinin efsaneleri olarak kabul ediliyor. Onların çalışmalarına adanmış olan bu gösteri, iki büyük bestecinin kariyerlerinin en önemli dönemlerini gözler önüne serecek. 60’lı yılların unutulmaz şarkılarından, Sergio Leone’nin filmleri için yazılan melodilere ve Hollywood yapımları için bestelenen eserlerine kadar geniş bir yelpazede, Morricone ve Rota’nın müzikleri izleyicilere sunulacak.

L’Impératrice

Yer: KüçükÇiftlik Park

KüçükÇiftlik Park Tarih: 21 Ağustos 2025 15:00

21 Ağustos 2025 15:00 Bilet: Bubilet

L’Impératrice; 21 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Park sahnesinde!

Khruangbin

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 26 Ağustos 2025 21:00

26 Ağustos 2025 21:00 Bilet: Bubilet

Teksas çıkışlı indie pop, saykodelik funk ve soft jazz üçlüsü Khruangbin’in uzun bir aradan sonra İstanbul’a gelişini müjdeleyen 27 Ağustos’taki konserinin biletleri hızla tükendi. Gösterilen yoğun ilgi üzerine ikinci konser müjdesi de gecikmedi. Khruangbin, 26 Ağustos’ta da yine Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnede olacak.

Charlotte De Witte

Yer: KüçükÇiftlik Park

KüçükÇiftlik Park Tarih: 23 Ağustos 2025 17:00

23 Ağustos 2025 17:00 Bilet: Bubilet

Charlotte de Witte ve Enrico Sangiuliano 23 Ağustos tarihinde Flexanima sunumu ile KüçükÇiftlik Park sahnesinde!

Apocalyptica

Yer: KüçükÇiftlik Park

KüçükÇiftlik Park Tarih: 22 Ağustos 2025 19:00

22 Ağustos 2025 19:00 Bilet: Bubilet

Apocalyptica, ‘PLAYS METALLICA VOL. 2’ turu kapsamında 22 Ağustos İstanbul Küçükçiftlik Park’ta sahne alıyor!

Dj Diesel (aka Shaquille O’Neal)

Yer: Festival Park Yenikapı

Festival Park Yenikapı Tarih: 1 Ağustos 2025 23:00

1 Ağustos 2025 23:00 Bilet: Bubilet

Dünyaca ünlü NBA efsanesi Shaquille O’Neal, sahne adıyla DJ Diesel, İstanbul Festivali’nde sahne alacak! Sadece basketbol sahalarında değil, elektronik müzik sahnesinde de devleşen DJ Diesel, enerjisi yüksek dubstep ve trap setleriyle festivalin en unutulmaz gecelerinden birini yaşatacak.

Franz Ferdinand

Yer: JJ Arena

JJ Arena Tarih: 13 Eylül 2025 20:00

13 Eylül 2025 20:00 Bilet: Bubilet

Franz Ferdinand, 13 Eylül’de JJ Arena Ataşehir’e unutamayacağınız bir konser için geliyor! Aynı anda hem X, hem Y, hem de Z jenerasyonuna hitap etmeyi başarabilen soundlarıyla indie efsanesi Franz Ferdinand için biletinizi almakta geç kalmayın!

La Femme

Yer: JJ Arena

JJ Arena Tarih: 1 Kasım 2025 21:00

1 Kasım 2025 21:00 Bilet: Bubilet

La Femme’in yurtdışı festivallerinden tasdikli dillere destan canlı performansı ayağınıza geliyor: Fransız saykedelik punk grubu La Femme 1 Kasım’da JJ Arena Ataşehir’de; new wave, elektro, punk ve disco aynı sahnede! Makinelerle rock’a, kesintisiz dans ve eğlenceye hazır olun.

Bagjan Oktabr

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 2 Eylül 2025 21:00

2 Eylül 2025 21:00 Bilet: Bubilet

Bu yaz, dünyaca ünlü çellist Bagjan Oktyabr, ünlü programı “Ruh Terapisi” ile dünya turnesi kapsamında sevilen Türkiye’yi ziyaret edecek.

The Rasmus

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

IF Performance Hall Beşiktaş Tarih: 6 Kasım 2025 21:30

6 Kasım 2025 21:30 Bilet: Bubilet

Alternatif rock ve gotik esintili sound’uyla dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan The Rasmus, 6 Kasım’da İstanbul’a geliyor!