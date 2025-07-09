Gurme Sofralar, Günbatımı Ritüelleri: Bodrum’un En Popüler Adresleri

Bodrum..

Sadece beyaz evleriyle sıralanmış sokaklar ya da maviyle kucaklaşan koylardan ibaret değil. Burası, zamanı ağır çekimde yaşatan, günün her saatini kendi ritmiyle büyüleyen bir yer. Sabah hafifçe tenine dokunan tuzlu meltem, öğleden sonra bir kadeh şarapla uzun sohbetleri başlatıyor; gün batımı ise sahnenin ışığını tamamen değiştirip masalsı bir perde açıyor. Gecceye doğru yükselen müzik, farklı mutfaklardan taşan aromalar, tasarım dokunuşlarla örülü şık masalar.. Hepsi, Bodrum’u yalnızca bir tatil destinasyonu değil, duyuları baştan çıkaran bir deneyim coğrafyasına dönüştürüyor.

Bu yaz, Bodrum’da adres belli; en sofistike tabakların, en iyi mixology örneklerinin, en stil sahibi ambiyansların buluştuğu o mekanlar..

Şimdi onların hikayesine bakalım..

Gigi Rigolatto

Paris, Saint-Tropez, Roma ve Dubai’den sonra Bodrum’un ışıltısını da kendine has sofistikasyonla sarıp sarmalayan Gigi Rigolatto, bu sezon Mandarin Oriental’da pop-up konseptiyle karşımızda. Henüz kalıcı mekana dönüşmeden önce Bodrum’da bir ön gösterim gibi düşün; ama öyle bir gösterim ki, İtalyan mutfağının büyüsünü Toskana’dan Puglia’ya uzanan bir sofraya dönüştürüyor. Rafine pizzalar, trüflü risotto topları, dana carpaccio ya da midyeli linguine... Her lokmada Akdeniz rüzgarı esiyor. Gün batımından geceye uzayan müzikleriyle de tam bir yaz romanı tadında. Üstelik 2026’da kalıcı açılışı planlanıyor; şimdiki hali tam anlamıyla kaçmaz bir “ilk buluşma”.

Zuma Bodrum

Zuma, Yalıkavak Marina’da Bodrum’un modern yüzünü bir kez daha tanımlıyor. İstanbul’dan Bodrum’a, oradan dünyanın sayılı yaz destinasyonlarına uzanan bu çağdaş Japon mutfağı temsilcisi, izakaya paylaşım kültürünü yeniden yorumluyor. Emrah Orak imzalı tabakları, doğayla bütünleşen mimarisi ve zarif dekoruyla yaz akşamlarına hem göz hem damak şöleni katıyor. Şık bir kokteyl, ustalıkla hazırlanmış sushi platter ve arkada hafifçe çalan lounge tınıları… Bu yaz Bodrum’da anılarını Zuma’da saklamak isteyeceksin.

Lucca by the Sea

Lucca by the Sea, aslında Bodrum’un klasik beach club algısını baştan yaratıyor. Mandarin Oriental’ın büyüleyici Cennet Koyu’nda konumlanan bu zarif alan; sabahın serinliğiyle, öğle saatlerinde Akdeniz mutfağından modern yorumlarla ve imza kokteyllerle, gün boyu değişen atmosferiyle bir ritüele dönüşüyor. Doğa burada başrolde; etrafını çevreleyen koyun güzelliği adeta zamanın akışını unutturuyor. Akşamüstü başlayan hafif müzikle gün, Lucca Beach’te bir başka bitiyor. Bodrum’da zarafetin ve doğal lüksün adresi tam olarak burası.

Scorpios Bodrum

Scorpios, Mikonos’tan Bodrum’a uzanan hikayesiyle zaten ikonik. Berlin merkezli Lambs and Lions’un dokunuşları, Annabell Kutucu’nun detaylarıyla şekillenen mimari, sürdürülebilir tasarım anlayışı ve yerel dokular bu mekana ayrı bir ruh katıyor. Özel havuzlu bungalovları, The Ritual Space adlı deneyim alanı, kapsamlı spa’sı ve doğanın içindeki ince çizgisiyle Scorpios bir mekandan fazlası. Şamanik deep house ritimleri, disiplinlerarası sanat aktiviteleri ve gastronomiyi paylaşma kültürüyle harmanlayan Scorpios Bodrum, yazı yaşayan bir sanat eserine dönüştürüyor.

Hakkasan Bodrum

Cennet Koyu’nda, Mandarin Oriental’ın zarif atmosferinde konumlanan Hakkasan, Londra’da başlayan Michelin yıldızlı serüvenini Bodrum’da devam ettiriyor. Geleneksel Kanton mutfağını modern tekniklerle yorumlayan bu ikonik mekan; kusursuz servis anlayışı, ödüllü kokteylleri ve zamansız menüsüyle adeta Uzak Doğu’dan bir masal sayfası açıyor. Ege’nin mavisine karşı yudumlanan bir kokteyl, ardından ince dilimlenmiş dim sum’lar ya da wok lezzetleri… Bodrum’da Uzak Doğu’yu böyle yaşamak bambaşka.

Kitchen by Osman Sezener

Osman Sezener imzası taşıyan Kitchen, Ege’nin samimi sofralarını sofistike bir zarafetle buluşturuyor. The Bodrum Edition'ın içindeki bu ödüllü restoran, Michelin yıldızını ilk senesinde alarak aslında çok şeyi özetliyor. Otelin kendi bahçelerinden ve civar çiftliklerden gelen ürünlerle hazırlanan menü; taptaze balıklar, etler, zeytinyağlı otlar ve yerel lezzetlerle Bodrum’un gerçek ruhunu tabaklara taşıyor. Kitchen, tam anlamıyla yerelliğin şıklıkla buluştuğu bir gastronomi deneyimi.

İnari Kujira

The Bodrum Edition’ın minimal şıklığına modern Japon mutfağını taşıyan İnari Kujira, sadece bir yemek değil, estetik bir seremoni sunuyor. Bodrum’un büyüleyici atmosferinde, şefin özgün sushi tabakları, seçilmiş yüksek kaliteli malzemeler ve kusursuz servisle birleşince ortaya damak kadar göze de hitap eden bir deneyim çıkıyor. Yaz boyunca Bodrum’un en sofistike lezzet duraklarından biri olan İnari Kujira, aslında duyuları baştan çıkaran bir sanat galerisi gibi.