Antalya’da Temmuz 2025: Konser, Tiyatro, Festival ve Daha Fazlası

Güneşin sıcaklığı, Akdeniz’in mavisi, tarihle iç içe geçmiş büyüleyici mekanlar… Antalya yazı, zaten başlı başına bir şölen. Ama Temmuz’da bu şehri daha da özel kılan bir şey var: Her köşesinde yükselen müzik, her sahnesinde hayat bulan tiyatro ve rengarenk festivallerle dolup taşan dolu dolu bir kültür takvimi.

Bu ay ister antik tiyatrolarda yıldızların altında konser izle, ister Lara plajında devasa kum heykelleri keşfet, istersen modern sanat fuarlarında yeni ilhamların peşine düş. Antalya Temmuz’da sana unutulmaz anlar yaşatmak için hazır!

Hadi birlikte göz atalım; bu yaz Antalya’da hangi etkinlikler var, nerede, ne zaman? Belki bir bilet kapar, belki anılarını çoğaltırsın…

Candan Erçetin – Antalya Açıkhava

Tarih/Saat: 24 Temmuz 2025, 21:00

Mekan: Antalya Açıkhava Tiyatrosu

Pop müziğin güçlü sesi Candan Erçetin, sıcak bir yaz gecesinde sevilen şarkılarıyla Antalya’da hayranlarıyla buluşuyor. Etkileyici performansı ve sahne enerjisiyle unutulmaz anlar yaşatacak.

Serdar Ortaç – Antalya Açıkhava

Tarih/Saat: 25 Temmuz 2025, 21:00

Mekan: Antalya Açıkhava Tiyatrosu

Pop-fantezi müziğin yıldızı Serdar Ortaç, neşeli repertuarıyla Antalyalıları coşturacak. Yaz akşamına uygun romantik bir şarkı listesi ile geliyor.

Zakkum – Sponge Pub Konyaaltı

Tarih/Saat: 20 Temmuz 2025, 21:00

Mekan: Sponge Pub Konyaaltı

Alternatif rock grubu Zakkum, enerjik sahne şovuyla konsert ortamı yaratacak, sanatseverlerle yakın bir atmosferde buluşacak.

Derya Uluğ – Cosmos Theatre

Tarih/Saat: 5 Temmuz 2025, 20:00

Mekan: Cosmos Theatre Antalya

Açıklama: Güçlü vokali ve sahne enerjisiyle tanınan Derya Uluğ, pop parçalarını açık hava tiyatrosunun romantik havasında seslendirecek.

Ferhat Göçer – Cosmos Theatre

Tarih/Saat: 3 Temmuz 2025, 20:00

Mekan: Cosmos Theatre Antalya

Türk müziğinin sevilen ismi Ferhat Göçer, duygusal şarkılarıyla yaz akşamına melodi katacak.

Tiyatrolar & Performanslar

"Deli Dumrul" – 10 Temmuz, 20:30, Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu

"Bir Kadının Yaşamından 24 Saat" – 12 Temmuz, 18:00, Nazım Hikmet Kültür Merkezi

"Nazım Hikmet’ten Piraye’ye Mektuplar" – 12 Temmuz, 18:40, Nazım Hikmet Kültür Merkezi

“Doğaçlı-Yorum Çok Kişili Komedi” – 12 Temmuz, 20:00, Alanya



Sergiler & Festivaller

Sandland – Uluslararası Kum Heykel Festivali

Tarih/Saat: 1 Mayıs–31 Ekim 2025, her gün 09:30–23:00

Mekan: Lara Plajı

Dünya çapından heykeltıraşların katıldığı devasa kum heykel ziyafeti. Gündüz ve gece ışıklandırılan eserler izleyicileri etkiliyor. Giriş ücreti: yetişkin 30₺, çocuk 15₺

ArtConcept Antalya 2025

Tarih: 24–27 Temmuz 2025

Mekan: Cam Piramit (Sakıp Sabancı Bulvarı, Muratpaşa)

Açıklama: Resim, heykel, dijital sanat ve enstalasyonlardan oluşan modern sanat fuarı.

Festivaller & Spor

Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali

Tarih: 7–11 Temmuz 2025

Açıklama: Farklı ülkelerden dans ve müzik gruplarının katıldığı kültürel buluşma.

Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası