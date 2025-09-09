Bilimsel Araştırma: Gazlı İçecek Saç Kaybını Tetikliyor

Sıcak bir duşun ardından giderek daha fazla saç telinizin lavaboya döküldüğünü fark ettiniz mi? O halde şekerli içecek alışkanlığınızı yeniden gözden geçirmenin zamanı geldi. Nutrition and Health dergisinde yayımlanan kapsamlı bir inceleme, aşırı gazlı içecek tüketiminin saç dökülmesi ile bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.

Portekizli araştırmacılar, 61.000’den fazla katılımcıyı kapsayan 17 çalışmayı analiz ederek belirli besinlerin saç sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Dünya genelinde yaklaşık 3,3 milyar insanın saç kaybı yaşadığı tahmin ediliyor. Bu sayı, geçici dökülme veya farklı alopesi türleri dahil edilmediğinde bile dikkat çekici.

Gazlı İçecek ve Alkol Saç Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

Araştırma, haftada 3,5 litreden fazla soda içen genç erkeklerin daha sık saç dökülmesi yaşadığını gösterdi. Bunun nedeni olarak, bu içeceklerin fazla sebum salgısını tetikleyerek kafa derisinde mikrobiyal büyümeyi artırması gösteriliyor. Bu durum, iltihaplanmayı artırarak saç köklerini zayıflatıyor.

Aynı zamanda, alkol tüketimi de benzer şekilde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Bazı araştırmalar, alkolün erken beyazlamayı ve saç kaybını hızlandırabileceğini ortaya koyuyor. Ancak düzenli ve sosyal içicilerin, hiç alkol tüketmeyenlere göre daha düşük Alopecia Areata riskine sahip olduğu da bildirildi. Bu nedenle alkolle ilgili kesin bir sonuca varmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyuluyor.

Saç İçin Faydalı Besinler

Olumsuz etkilerin yanı sıra inceleme, saç sağlığını destekleyen besinleri de öne çıkarıyor. Vitamin D, demir ve yeterli protein alımı saçın daha güçlü ve canlı kalmasına yardımcı oluyor. Yeterli protein alınmadığında saçın inceldiği ve pigmentini kaybettiği gözlemleniyor. Ayrıca brokoli ve kale gibi antioksidan bakımından zengin sebzeler, iltihaplanmayı azaltarak saç dökülmesini yavaşlatabiliyor.

Beslenme Saç Sağlığında Anahtar Rol Oynuyor

Genetik faktörler önemli olsa da araştırma, beslenmenin saç sağlığı üzerinde “önemli bir rol” oynadığını net şekilde ortaya koyuyor. Saçlarınızı güçlü tutmak için şekerli içeceklerden uzak durmak, vitamin ve mineral bakımından zengin bir beslenme düzenine yönelmek gerekiyor.