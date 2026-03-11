BigChefs Kadın Gücünü Gastronomide Daha Yukarı Taşıyor

Gastronomi sektöründe kapsayıcı bir çalışma kültürü oluşturmak giderek daha büyük bir önem kazanıyor. Bu noktada BigChefs, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında dikkat çekici bir adım attı. Marka, kadınların iş hayatındaki temsiline güç katacak yeni kurumsal taahhütlerini açıkladı.

Şirket, yalnızca bir farkındalık mesajı vermekle yetinmedi. Bunun yerine somut hedefler ve sürdürülebilir stratejiler belirledi. Bu kapsamda BigChefs, 2030 yılına kadar kadın çalışan oranını yüzde 45 seviyesine yükseltmeyi hedefliyor. Ayrıca bu hedefi şirketin insan kaynakları politikalarına ve genel kurumsal stratejisine entegre ediyor. Böylece kadın istihdamını güçlendiren kalıcı bir dönüşüm planı ortaya koyuyor.

Küresel Programlarla Güçlenen Eşitlik Vizyonu

BigChefs, toplumsal cinsiyet eşitliğini yalnızca şirket içi bir politika olarak görmüyor. Aynı zamanda küresel ölçekte sorumluluk almayı da önemsiyor. Bu doğrultuda marka, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) üyesi olarak uluslararası bir çerçevede hareket ediyor.

Şirket, UNGC kapsamında yürütülen Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı çerçevesinde kapsamlı bir aksiyon planı oluşturdu. Bu plan iki temel başlık üzerine kuruluyor. İlk olarak şirket, üst yönetimde kadın temsilini artırmayı hedefliyor. Böylece liderlik pozisyonlarında daha dengeli bir yapı oluşturmayı planlıyor.

Bununla birlikte ikinci başlık çalışanların sağlık ve refahını kapsıyor. Şirket, çalışanların fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını destekleyen uygulamalar geliştiriyor. Bu yaklaşım, kurumsal kültürü daha güçlü ve sürdürülebilir bir zemine taşıyor.

2030 İçin Belirlenen Kadın İstihdamı Hedefi

Bugün BigChefs bünyesinde, franchise operasyonları da dahil olmak üzere çalışanların yüzde 35’i kadınlardan oluşuyor. Üst düzey yönetim kadrosunda ise kadın liderlerin oranı yüzde 33 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan mutfak operasyonlarında tablo daha da dikkat çekici. Mutfak ekiplerinde kadın çalışan oranı yüzde 50’ye ulaşıyor. Bu oran, gastronomi sektöründe önemli bir temsil gücünü işaret ediyor.

Ancak şirket bu başarıyı yeterli görmüyor. Bu nedenle BigChefs, 2030 yılına kadar kadın çalışan oranını yüzde 45 seviyesine çıkarma hedefi belirledi. Marka, bu hedef doğrultusunda yeni işe alım stratejileri geliştirmeyi planlıyor. Aynı zamanda kariyer gelişim programlarıyla kadın çalışanların liderlik pozisyonlarına yükselmesini destekliyor.

Çalışan Sağlığı ve Refahını Destekleyen Uygulamalar

Şirket yalnızca istihdam politikalarına odaklanmıyor. Bunun yanında çalışanların yaşam kalitesini artıran uygulamalar da geliştiriyor.

Örneğin MultiSport programı sayesinde çalışanlar spor imkanlarından faydalanabiliyor. Bu program çalışanların fiziksel sağlığını destekleyen önemli bir adım oluşturuyor.

Bununla birlikte şirket, Meditopia Çalışan Destek Platformu ile psikolojik destek hizmetlerini erişilebilir hale getiriyor. Çalışanlar bu platform üzerinden klinik psikologlar, diyetisyenler ve aile danışmanlarından destek alabiliyor.

Ayrıca kadın çalışanların ihtiyaçlarına yönelik özel hizmetler de sunuluyor. Özellikle bebek uyku sağlığı danışmanlığı gibi uygulamalar, çalışanların yaşam dengesini destekleyen önemli bir katkı sağlıyor.

Geleceğin Kadın Şefleri İçin Eğitim Desteği

BigChefs, toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını yalnızca şirket içinde tutmuyor. Bunun yerine sosyal sorumluluk projeleriyle daha geniş bir etki yaratmayı hedefliyor.

Bu amaçla şirket, “Geleceğin Kadın Şefleri” projesini hayata geçirdi. Projenin ilk adımı ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında atıldı. Marka, Türk Eğitim Vakfı (TEV) bünyesinde oluşturulan özel fona bağış yaptı.

Bu destek sayesinde gastronomi eğitimi alan genç kadınların kariyer yolculuğuna güçlü bir katkı sağlanması hedefleniyor. Böylece sektör, gelecekte daha fazla kadın şef ve lider kazanabilecek.

Gamze Cizreli: “Kadınların Gücü Kurum Kültürünü Şekillendirir”

BigChefs Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli, kadınların iş hayatındaki varlığını yalnızca temsiliyet meselesi olarak görmüyor. Ona göre kadınların katkısı kurum kültürünü ve iş yapma biçimini doğrudan etkiliyor.

Cizreli, BigChefs’in kuruluşundan bugüne kadın emeğinin ve bakış açısının önemli bir rol oynadığını vurguluyor. Bu nedenle şirket, kadın istihdamını artıracak somut hedefler belirliyor. Aynı zamanda genç kadınların eğitimine destek vererek gastronomi sektörünün geleceğine yatırım yapıyor.