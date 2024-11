Başkentte Sanat Dolu Bir Ay: Ankara Kasım 2024 Etkinlik Takvimi

Ankara, Kasım 2024’te kültür ve sanatı dolu dolu yaşamaya devam ediyor! Başkentliler için tiyatro, sanat sergileri, opera ve konserlerle renklenecek bu ay, farklı zevklere hitap eden birçok etkinlik sunuyor. “Bu ay ne yapsak?” diye düşünenler için, Kasım ayının Ankara etkinlik takvimini sizler için derledik. Sanatseverleri büyüleyecek programlarla Kasım 2024’te, Ankara’da kültür dolu bir ayın keyfini çıkarın!





Ankara Kasım Ayı Konserleri

Cem Adrian 20. Yıl Konserleri & An Epic Symphony

Türk müziğinin benzersiz sesi Cem Adrian, sanat hayatındaki 20. yılını unutulmaz bir konser serisiyle kutluyor! Eşsiz vokali ve duygu dolu şarkılarıyla milyonların kalbini fetheden Adrian, bu özel konserlerde en sevilen parçalarını Epic Symphony işbirliğiyle, Night Flight Symphony Orchestra eşliğinde seslendirecek. Duygusal ve görkemli bir müzik şölenini kaçırmayın!

Yer: Congresium Ankara

Tarih: 1 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Biletix

An Epic Symphony & Pentagram

Sevilen Türk heavy metal grubu Pentagram, yeniden ve yeni showları ile Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

Yer: CSO Ada Ankara

Tarih: 3 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Haluk Levent

Haluk Levent, enerjik sahne performansıyla Ankaralı hayranlarıyla buluşuyor. Sevilen şarkıları ve samimi sahne sohbetleriyle unutulmaz bir gece yaşatacak olan sanatçı, dinleyicilere coşku dolu bir müzik ziyafeti sunacak.

Yer: Jolly Joker Ankara

Tarih: 6 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Can Ozan

kustik folk ezgilerinden elektronik tınılara kadar geniş bir müzikal yelpazede ürettiği şarkıları ve özgün tarzıyla son dönemin en sevilen isimlerinden Can Ozan, Ankara’da! 6:45 sahnesinde dinleyicileriyle bir araya gelecek şarkıcı, en sevilen şarkılarını bu özel gecede seslendirecek.

Yer: 6:45 Ankara

Tarih: 6 Kasım 2024, 22:00

Bilet: Biletix

Ata’ma Şarkılar

Tenor Aykut Yılmaz, “100. Yıla 100 Konser” projesi kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk’e sevgi ve minnetimizi sunduğumuz özel bir konserle sahnede. Atatürk’ün doğumundan Cumhuriyet’e uzanan tarihsel süreci, ulusal ve evrensel eserlerle müzikal bir yolculuğa dönüştüren bu lirik tarih konserinde, “Çanakkale Türküsü”nden “O Sole Mio”ya kadar birçok eser seslendirilecek. Hem Türk hem de dünya müziğinden seçkilerle dolu bu anlamlı konser, Cumhuriyet ruhunu müziğin evrenselliğiyle buluşturuyor.

Yer: CSO Ada Ankara

Tarih: 8 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Thurisaz

Ülkemizde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Belçikalı Black-Doom metal grubu Thurisaz, Türkiye Turnesi kapsamında Ankara Milyon Performance Hall’da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yer: Milyon Performance Hall

Tarih: 9 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Hadise

Türk pop müziğinin en güçlü isimlerinden Hadise, 9 Kasım akşamı Ankaralı sevenleriyle buluşuyor. Hit şarkılarıyla dolu özel repertuarıyla geceyi renklendirecek olan Hadise, performansı ve enerjisiyle izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Bu müzik ve dans şölenini kaçırmayın!

Yer: Congresium Ankara

Tarih: 9 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Passo

Chris Botti & Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

Chris Botti, 7 Ekim’de Ankara Kültür Yolu Festivali’nde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile sahneye çıkıyor. Cemi’i Can Deliorman’ın yönettiği konser, Botti’nin trompet performansı ve orkestranın zarif eşliğiyle unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak.

Yer: CSO Ada Ankara

Tarih: 9 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Atatürk’ü Anma Konseri “Özlemle Saygıyla”

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Şef Ahmet Mustafa Yelden yönetiminde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için anlamlı bir konserle sahneye çıkıyor. “Özlemle Saygıyla” başlığıyla gerçekleştirilecek bu özel konser, Ekin Uluğ, Ertan Akay, Güner Kızılkaya, Hayrettin Süzer, Nilgün Kızılcı ve Pelin Karakuş gibi yetenekli solistlerin güçlü performanslarıyla taçlanacak. Türk halk müziğinin eşsiz ezgileriyle Atatürk’e duyulan sevgi ve minnetin ifade edileceği bu konser, Ankara’daki müzikseverlere unutulmaz bir anma gecesi sunacak.

Yer: CSO Ada Ankara

Tarih: 10 Kasım 2024, 19:00

Bilet: Biletinial

Levent Yüksel

Levent Yüksel, 13 Kasım akşamı Jolly Joker Ankara sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor. Türk pop müziğinin güçlü sesi, unutulmaz şarkılarıyla dinleyicilere hem nostaljik hem de coşku dolu bir gece yaşatacak.

Yer: Jolly Joker Ankara

Tarih: 13 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Can Bonomo

Can Bonomo, dinamik sahne performansı ve özgün tarzıyla müzikseverleri büyülemeye hazırlanıyor. Farklı müzik türlerini ustalıkla bir araya getirerek dinleyicilere eşsiz bir deneyim sunacak olan sanatçı, sevilen hitlerini Hangout Performance Hall’da seslendirecek. Konser, Bonomo’nun enerjisiyle dolu anlara ve unutulmaz anılara ev sahipliği yapacak.

Yer: Jolly Joker Ankara

Tarih: 15 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Nilüfer

Türk pop müziğinin efsanevi ismi Nilüfer, unutulmaz bir performansla Ankaralı müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Sahnedeki güçlü yorumuyla dinleyicilerini yıllar öncesine götürecek olan sanatçı, klasikleşmiş şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyleyecek. Bu özel konser, Nilüfer’in müzik kariyerine dair unutulmaz bir yolculuk sunacak.

Yer: TED Ankara Koleji Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi

Tarih: 16 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Passo

Brassolist & Fikri Karayel

Brassolist Quintet, caz standartlarından Anadolu türkülerine uzanan zengin ve renkli repertuvarıyla dinleyicilere unutulmaz bir müzikal deneyim sunmaya hazırlanıyor. Bakır nefesli enstrümanların güçlü yorumlarıyla klasik eserlerden pop ve R&B’ye uzanan düzenlemeler, Brassolist’in yenilikçi tarzını yansıtıyor. Bu özel konserde, sevilen sanatçı Fikri Karayel’in de katılımıyla CSO Ada Ankara’da gerçekleşecek olan performans, dinleyicilere caz ve Türk müziğinin eşsiz birleşimini sunacak.

Yer: CSO Ada Ankara

Tarih: 19 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Metallica & Symphony Scream Inc

Metallica’nın efsanevi şarkıları, Scream Inc. tarafından bir senfoni orkestrası eşliğinde yeniden hayat buluyor! 1999’daki ikonik S&M albümünden senfonik versiyonların seslendirileceği bu benzersiz performans, metal müziğin gücünü klasik müzikle buluşturacak. Dünyanın en iyi Metallica tribute gruplarından biri olarak tanınan Scream Inc., müzikseverlere unutulmaz bir gece vaat ediyor. Metal ve senfoninin görkemli uyumunu kaçırmayın!

Yer: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 20 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletix

She Past Away

Dark wave ve post punk türlerini harmanlayan, 80ler ruhunu günümüze taşıyan karanlık tarzı ile dünya çapında beğeni kazanmış ikili She Past Away, 21 Kasım akşamı 6:45 KK Ankara sahnesinde Ankaralılarla buluşuyor.

Yer: 6:45 KK Ankara

Tarih: 21 Kasım 2024, 22:00

Bilet: Biletix

Yalın

Seslendirdiği ve bestelediği şarkılarla Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri haline dönüşen Yalın, kariyerinin 20. yılına özel yeni konser serisi “Bir Büyülü Gece” ile Ankaralı hayranlarıyla buluşuyor. En güzel Yalın şarkılarıyla unutulmayacak bir müzik deneyimi için bu ‘büyülü’ gecedeki yerinizi almayı unutmayın!

Yer: Congresium Ankara

Tarih: 22 Kasım Kasım 2024, 21:00

Bilet: Passo

Charlotte Cardin

Kanada’nın yükselen yıldızı Charlotte Cardin, sevilen şarkıları ve etkileyici yorumuyla 22 Kasım’da Ankaralı müzikseverlerle buluşuyor. Jolly Joker Ankara’da sahne alacak olan sanatçı, “99 Nights” albümüyle çıktığı dünya turnesi kapsamında unutulmaz bir performansa imza atacak. Cardin, kendine özgü hikaye anlatıcılığı ve duygusal derinliğiyle dinleyicilerini müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

Yer: Jolly Joker Ankara

Tarih: 21 Kasım 2024, 21:30

Bilet: Passo

Melek Mosso

Ülkemizin sevilen vokallerinden Melek Mosso, Ankara seyircisiyle buluşuyor. Mosso’nun güçlü ve etkileyici sesi eşliğinde, en sevilen şarkılarını dinleyeceğiniz bu büyülü geceyi kaçırmayın!

Yer: TED Ankara Koleji Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi

Tarih: 23 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Passo

The Last Supper “Elvis Presley”

EV.ankara’nın yenilikçi konsepti The Last Supper, ünlü isimlerin son yemekleri eşliğinde müzik deneyimi sunmaya devam ediyor. İkinci etkinliğin konuğu, Rock ‘n Roll’un efsane ismi Elvis Presley! Tenedos Pub’da düzenlenen bu özel gecede, Elvis’in son yemeği olan sürpriz tatlılar şeflerin dokunuşuyla hazırlanırken, @elvispresleyshowband’in canlı performansı ile unutulmaz şarkılarını dinleyeceksiniz. Elvis’in müziği ve lezzet dolu bir akşamın tadını çıkarmak isteyenler bu deneyimi kaçırmasın.

Yer: Tenedos

Tarih: 23 Kasım 2024, 19:00

Bilet: Biletinial

An Epic Symphony & Ahmet Kaya: Mehmet Erdem

Events Across Turkey’nin bir kült haline gelen uluslararası ödüllü projesi An Epic Symphony, ülkemizin en önemli değerlerinden Ahmet Kaya’yı, Mehmet Erdem’in sesiyle ilk kez Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde ağırlıyor.

Yer: CSO Ada Ankara

Tarih: 23 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Biletix

An Epic Symphony & Sibel Can – Hüsnü Şenlendirici

İstanbul Night Flight 10. sezonunda, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından Sibel Can’ı ağırlıyor. Tuluğ Tırpan yönetimindeki Night Flight Symphony Orchestra & Choir ile ilk kez sahne alacak Sibel Can ile müzikseverleri görkemli bir gece bekliyor.

Yer: CSO Ada Ankara Ana Salon

Tarih: 24 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Passo

Gökhan Türkmen

Türk pop müziğinin yıldız isimlerinden Gökhan Türkmen, sahne performansıyla hayranlarını büyülemeye hazırlanıyor! Kendine has vokali ve duygusal şarkı sözleriyle dinleyicileri etkisi altına alacak olan Türkmen, en sevilen parçalarını canlı olarak seslendirecek.

Yer: Jolly Joker Ankara

Tarih: 30 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Ankara Kasım Ayı Tiyatroları

Korkuyu Beklerken

“Korkuyu Beklerken”, korkularıyla baş başa kalan bir adamın, silahları parçalanana kadar süren mücadelesini anlatıyor. Oğuz Atay’ın “Tutunamayanlar” kitabındaki tanıma uygun olarak, bu oyun, insanın yalnızlık ve çaresizlik içinde verdiği mücadeleyi derinlemesine keşfediyor. Tutunamayan bir varoluşun izlerini sahnede izlerken, acı ve umudun iç içe geçtiği bu etkileyici deneyimi kaçırmayın.

Yer: Etimesgut 100.Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi

Tarih: 2 Kasım 2024, 19:00

Bilet: Passo

Bir İshak’sın Bir Cemil

“Bir İshak’sın Bir Cemil”, hem güldüren hem de duygusal derinliğiyle iz bırakan bir hikaye sunuyor. İshak ve Cemil’in, umut ve mantık çatışması etrafında şekillenen 24 saatlik hücre hayatı, zıtlıkların içinde sürükleyici bir yolculuk. Ak ve kara kadar farklı bu iki karakterin kesişen hayatları, sahnede hem mizahı hem de içsel bir sorgulamayı barındırıyor.

Yer: Şato Yazar Sahne

Tarih: 2 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Mobilet

Hey Gidi Günler

Süheyl ve Behzat Uygur, yıllarca biriktirdikleri anıları #HGG – Hey Gidi Günler gösterisinde seyirciyle buluşturuyor. Albümlerden çıkan tatlı ve acı hatıraları interaktif bir şekilde paylaşırken, her anıya eşlik eden şarkılarla izleyenlere nostalji dolu anlar yaşatıyorlar. Gösterinin en özel bölümü ise seyircilerin kendi anılarını paylaştığı “Atıyorum” kısmı, kahkahalar ve duygusal anlarla dolu eğlenceli bir deneyim sunuyor. Unutulmaz anılar ve müzik dolu bu gösteriyi kaçırmayın!

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 5 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Öteki

Çok uzak diyarlarda ve başka zamanlarda geçen bu hikaye, aslında hepimizi içine çeken bir “öteki” olma halini anlatıyor. Nefes alamayacak kadar sıkıştığımız, köşeye kıstırıldığımız anları ve kimsenin yalnız kalmaması gerektiğini hatırlatan derin bir yalnızlık hikayesi. Umut dolu yarınlara, herkesin olduğu gibi kabul edildiği bir dünyaya dair bu dokunaklı anlatı, seyirciyi yaşam sevincinin sönmediği bir yolculuğa davet ediyor.

Yer: Ankara DT

Tarih: 6 – 7 – 8 – 9 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Kürk Mantolu Madonna

Sabahattin Ali’nin ölümsüz eseri Kürk Mantolu Madonna, İstanbul Tiyatro Topluluğu tarafından sahneye taşınıyor. Derin bir dramatik yapıya sahip bu roman, önyargılarımızın insanlar arasındaki ilişkileri nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seriyor. Hayatın içindeki gizli ruhları ve insanın kendi benzerini bulduğu an yaşadığı gerçek ruhsal uyanışı anlatan eser, seyirciyi içsel bir yolculuğa davet ediyor.

Yer: Arcadium AVM

Tarih: 6 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Ermişler ya da Günahkarlar

Mark Styler, polisiye öyküler yazan bir romancı olarak, tarihin en büyük seri katillerinden biri olan Easterman ile yüzleşmek üzere Fairfield Akıl Hastanesi’ne gelir. Ancak, hastane doktoru Farquhar’ın garip tavırları ve hemşire Plimpton’ın paranoyak davranışları, Styler’ın amacına ulaşmasını zorlaştırır. Olayların içine daldıkça, Styler, durumun göründüğünden çok daha karmaşık olduğunu fark eder. Bu gizemli atmosferde, okurlarını gerilim dolu bir yolculuğa çıkaracak bu eser, merak uyandıran bir polisiye hikaye sunuyor.

Yer: Çankaya Sahne

Tarih: 6 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

7 Kocalı Hürmüz

1800’lerin İstanbul’unda geçen bu komik ve renkli hikaye, altı farklı kocayı idare eden Hürmüz’ün doktorla yaşadığı aşk ve başına gelen karmaşık olayları konu alıyor. Danslar, şarkılar ve 25 kişilik dev kadrosuyla izleyicilere hem nostaljik hem de keyif dolu bir gece vaat eden bu gösteri, sizi geçmişe doğru eğlenceli bir yolculuğa çıkaracak.

Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

Tarih: 7 Kasım 2024, 19:00

Bilet: Biletinial

Seninle Evlenir Miyim?

Haldun Dormen süpervizörlüğünde sahnelenen Seninle Evlenir Miyim?, Melda Gür ve Barbaros Uzunöner’in rol aldığı mizah dozu yüksek bir komedi. Tanışmadan evliliğe giden sürecin eğlenceli ve absürt yanlarını ele alan bu ödüllü oyun, izleyiciyi kahkahalarla güldürüyor. Barbaros Uzunöner’in yazıp yönettiği bu ilişkiler komedisi, sahneleniş tarzı ve kurgusuyla keyifli bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Yer: Ankara 4 Mevsim Tiyatro Salonu

Tarih: 8 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Passo

Ölün Bizi Ayırana Dek

Cansu ve Serdar, evliliklerinden bıkmış ve boşanmaya karar vermiş bir çifttir. Boşanmadan önceki gece düzenlenen bir “kutlama” partisinin ardından, sabah aynı yatakta sızmış halde uyanırlar. Bir gece öncesini hatırlamayan çift, salondaki kanepede bir ceset bulunca şok olur. “Hangimiz katil?” sorusuna yanıt ararken, ilişkilerini ve geçmişlerini yeniden değerlendirir ve sürprizlerle başa çıkmaya çalışırlar.

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 9 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Passo

Koca Ütüleme Rehberi

“Koca Ütüleme Rehberi” mizah dolu bir gösteriyle seyirciyi kırıp geçiriyor! Volkan Kantoğlu ve Rukiye Bektaş’ın usta oyunculuklarıyla hayat bulan bu eğlenceli performans, kadınlara ütüleme sırlarını mizahi bir dille sunarken erkekleri nezaket ve saygı sınavından geçiriyor. Hayat boyu işe yarayacak taktikler ve kahkaha dolu anlar vadeden bu gösteri, mizahın gücünü sonuna kadar kullanıyor.

Yer: Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Sahnesi

Tarih: 13 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Zengin Mutfağı

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15 – 16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan Zengin Mutfağı, başrolde Şener Şen’in eşsiz performansıyla sahnede izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Yer: Congresium Ankara

Tarih: 15 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Passo

Etekler ve Pantolonlar

Nurseli İdiz ve Nergis Kumbasar’ın rol aldığı, ödüllü oyun Etekler ve Pantolonlar, iki eski arkadaşın evliliklerini ve hayatlarını sorgulama yolculuğunu sahneye taşıyor. Yıllar sonra bir araya gelen Nurcan ve Aysel, evlilikleri üzerinden kendilerini ve geçmişlerini keşfederken, aile ve toplum baskısının onları nasıl şekillendirdiğini fark ediyor. Bu içsel yolculuk, özgürce kendi hayatlarını kurma arayışına dönüşüyor.

Yer: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi

Tarih: 15 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Fosforlu Cevriye Müzikali

Fosforlu Cevriye, İstanbul’un sokaklarında hayat mücadelesi veren bir kadının dokunaklı hikayesini sahneye taşıyor. 1930-40’lı yılların zengin atmosferinde geçen bu müzikal, hastalık ve yalnızlıkla boğuşan Cevriye’nin, esrarengiz bir adamla tanışarak yaşadığı dönüşümü anlatıyor. Sıradan bir sokak kızı olmanın ötesine geçerek sevgi, tutsaklık ve hayata bağlılık gibi derin duyguları keşfeden Cevriye, izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

Yer: Kulis Sanat Tiyatrosu Panora

Tarih: 16 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Freud’un İnsanları

Sigmund Freud’un Psikoseksüel Gelişim Teorisi, Kimya Gökçe Aytaç ve Onur Büyüktopçu’nun performanslarıyla mizahi bir dille tiyatro sahnesine taşınıyor. Tiyatro Yeditepe ve BAM Yapım prodüksiyonu “Freud’un İnsanları,” psikoseksüel gelişimini tamamlayamamış bireylerin birbirleriyle ilişkilerini esprili bir şekilde ele alıyor. Bu oyun, cinselliğin ilgi çekiciliğini ve mizahın gücünü bir arada sunarak izleyicileri düşündürüyor. Freud’un teorisinin ışığında, eğlenceli bir yolculuğa çıkmaya hazır olun!

Yer: Panora Sanat Merkezi

Tarih: 17 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Haybeden Gerçeküstü Aşk

Yılmaz Erdoğan’ın Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar kitabından uyarlanan bu iki kişilik oyun, kadın ve erkek ilişkilerinin mizahi bir dille ele alındığı keyifli bir seyir sunuyor. 2004-2007 yılları arasında 164 kez sahnelenerek yaklaşık 200.000 izleyiciye ulaşan oyun, ilişkilerin başlangıcından bitişine kadar uzanan süreci zekice diyaloglarla işliyor. Yalın ama etkileyici anlatımıyla izleyiciyi hem güldüren hem düşündüren bu eser, sahnede izlemeye değer bir komedi klasiği.

Yer: Çankaya Sahne

Tarih: 18 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Timsah Ateşi

Timsah Ateşi, Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç’in başrollerini paylaştığı, çarpıcı bir aile draması olarak sahneye taşınıyor. Mehmet Ergen’in yönetmenliğini üstlendiği oyun, 1989 yılında Kuzey İrlanda’da, sevgisiz bir evde geçen, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin babalarıyla olan çalkantılı ilişkisini anlatıyor. Grotesk ve sürreal öğelerle bezeli bu gerilim dolu hikâye, izleyicilere temposu hiç düşmeyen etkileyici bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Yer: Yenimahalle Nazım Hikmet K. M. Genco Erkal Sahnesi

Tarih: 22 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Passo

Karı Koca İşleri

“Karı Koca İşleri,” evliliğin dinamiklerini mizahi bir dille ele alıyor. Eşlerin evliliklerinin nedenlerini, düğün anılarını ve aile geçmişlerini sorguladığı bu gösteri, kadın ve erkek bakış açılarını eğlenceli bir şekilde harmanlıyor. Sosyal dedikodular, bilinmeyen gerçekler ve yüzleşmelerle dolu bu oyun, izleyicilere tanıdık ve komik bir bakış açısı sunuyor. Eşit ölçüde aşkı ve gerilimi barındıran gösteri, sahnedeki karı koca atışmalarıyla herkesin kendinden bir şey bulmasına olanak tanıyor.

Yer: Çankaya Sahne

Tarih: 22 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Bir Delinin Hatıra Defteri

“Bir Delinin Hatıra Defteri,” Erdal Beşikçioğlu’nun etkileyici performansıyla sahnede hayat buluyor. Nikolay Gogol’un klasik eserinden uyarlanan bu oyun, yaşadığı zorluklarla baş etmeye çalışan bir adamın iç dünyasını ve toplumla mücadelesini gözler önüne seriyor. Beşikçioğlu’nun tek kişilik performansıyla derinleşen hikaye, hem duygusal hem de düşündürücü anlarla izleyiciyi büyülüyor.

Yer: Etimesgut 100. Yıl Cumhuriyet Kültür ve Sanat Merkezi

Tarih: 22 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Piraye

Nazım Hikmet, hapishanede geçirdiği 17 yıl boyunca karısı Piraye’ye aşkını, kavgasını ve hasretini anlatan yüzlerce mektup yazdı, Piraye ise bu mektupları tahta bir bavulda sakladı. Şimdi ise Nazım’ın tutsaklık yıllarında hayata tutunmasını sağlayan bu mektuplar, onun iç dünyasını ve aşkın, şiirin, müziğin evrensel yönünü keşfetmeye davet ediyor.

Yer: Çayyolu Sahne

Tarih: 23 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Proje Diktatör

“Proje Diktatör”, 2022 yılında İngiltere’de Rhum and Cly ekibi tarafından Devising Tekniği ile hayata geçirilen etkileyici bir yapım. Otoriter rejim altında yaşayan sanatçılarla yapılan görüşmelerden ilham alarak oluşturulan oyun, günümüzdeki sert politik iklime dair derin bir sorgulama yapıyor. Seyircileri de dahil eden interaktif yapısıyla “Problemler Nasıl Çözülür?” sorusuna sıra dışı yanıtlar arayan Proje Diktatör, izleyicilere düşündürücü bir deneyim sunuyor.

Yer: Devlet Tiyatroları 75. Yıl Sahnesi

Tarih: 24 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Mercaniye Çok Yaşa

Tiyatro Hayali, neşeli oyunbazlık ve izahsız mizahla bezeli yeni oyunu “Mercaniye Çok Yaşa” ile izleyiciyi tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Osmanlı’nın son dönemlerinde, çürümeye terk edilmiş Mercaniye gemisinin mürettebatıyla tanışacağınız bu mizahi hikaye, dönem müzikleri ve ibretlik karakterleriyle unutulmaz anlar sunuyor. Hem güldüren hem düşündüren oyun, tarihin tekerrür eden sayfalarında izleyiciyi sürükleyici bir serüvene davet ediyor.

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 25 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Ortadaki Oyun

Günümüz Türk Tiyatrosu’nun temellerini oluşturan orta oyunu geleneği anlatım biçimini genel olarak baz alan, yine o döneme ait müzikal ve sanat müziği parçalarının aralara serpiştirilmiş bir şekilde sahneye uyarlandığı müzikli hicivli bir güldürü sizi bekliyor. Orta oyunu geleneğinin usta isimleri Altan Erkekli ve Veysel Diker’in muhteşem performansıyla sahnelenen Ortadaki Oyun, izleyenleri güldürürken düşündürmeye geliyor.

Yer: Şinasi Sahne

Tarih: 25 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Meçhul Paşa

“Meçhul Paşa,” efsanevi mizah gazetesi Marko Paşa’nın masalsı serüvenini sahneye taşıyan neşeli bir ortaoyunu. Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz’un kaleminden çıkan gazete, 1946’da başlayan cesur mücadelesiyle dönemin zorluklarına rağmen 77 sayı çıkarmayı başardı. Oyun, mizahın gücüyle hakikati dile getiren bu efsanevi yolculuğu, seyirciye kahkaha dolu anlarla sunuyor.

Yer: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 26 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Amadeus

Başrollerini Selçuk Yöntem, Tansu Biçer, Dilan Deniz Çiçek ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı, Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikâyesi “Amadeus”, 5. sezonu ile yeniden sahnede.

Yer: Congresium Kongre ve Sergi Merkezi

Tarih: 26 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Yan Rol

Yan Rol, bir kadının hayatındaki ilişkiler ve baskılarla yüzleşmesini anlatan çarpıcı bir hikâye sunuyor. Kendi hayatında bile sürekli “yan rol” olarak görülen bir kadın oyuncunun, mesleği, arkadaşları ve ailesiyle olan ilişkilerini sorgulamasına tanık oluyoruz. Toplumun dayattığı rollerle başa çıkmaya çalışan bu karakter, artık sessiz kalmayarak kendi hikayesinin kahramanı olma yoluna giriyor. İzleyicileri derin bir sorgulamaya davet eden bu oyun, kişisel ve toplumsal iktidar ilişkilerini ele alıyor.

Yer: CerModern

Tarih: 27 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Bir Baba Hamlet

Bir Baba Hamlet, iki cüretkar oyuncunun, Shakespeare’in başyapıtı Hamlet’i sahnelemeye çalışırken yaşadıkları komik olayları anlatıyor. Biri Shakespeare uzmanı gibi davranan yarım porsiyon bir aktör, diğeri ise müzikal heveslisi şaşkın bir oyuncu olan bu ikili, Hamlet’i oynamaya soyunurken işler beklenmedik şekilde raydan çıkıyor. Oyunun, klasik Hamlet’ten uzak, eğlenceli ve absürt bir yorumu izleyicilere keyifli anlar sunuyor.

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 27 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Angara Gazinosu

“Angara Gazinosu”, özlenen gazino akşamlarını canlı orkestra ve 25 kişilik dev kadrosuyla sahneye taşıyor. Ankara kaşık havası, köçekler, nostaljik arabesk ve Türk sanat müziği eserleriyle dolu bu gösteri, eğlence dünyasındaki siyasal ve kültürel dönüşümleri mizahi bir dille anlatıyor. Canlı müzik ve dans eşliğinde unutulmaz bir nostalji yolculuğu sunan bu özel geceyi kaçırmayın!

Yer: Panora Sanat Merkezi

Tarih: 28 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Otelde

Yeni bir hayat arayan bir kadın ve vazgeçmiş bir yazarın yolları, gizem dolu bir otel odasında kesişiyor. Ahlak, kimlik ve gerçek üzerine kurulu bu çarpıcı hikaye, izleyiciyi belirsizliklerle dolu bir dünyaya davet ediyor. Odadaki cesetlerin sırrını çözmeye çalışan polis ve yayımlanmamış bir romanın tek ipucu olması, gerilim dolu anları derinleştiriyor. Gerçekle oyun arasında gidip gelen bu hikaye, izleyiciyi rollerin ardındaki gizeme sürüklüyor.

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 29 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Etik Alkol

Alkolün insan üzerindeki etkilerini araştırarak, bu ünlü isimlerin neden ve nasıl içtiklerini, hikayelerini keşfetmeye hazır mısınız? Aziz Nesin, Cemal Süreya, Edip Cansever, Orhan Veli, Özdemir Asaf, Rıfat Ilgaz ve Sabahattin Ali, Aydın Boysan’ın da katılımıyla bir sofrada bir araya gelip içki ve sohbetlerini paylaşıyorlar. Bu masada siz de yerinizi alın.

En popüler etkinliklerden ilk siz haberdar olmak ister misiniz?

OGGUSTO CLUB’A KATILGİRİŞ YAP

Yer: Ankara 4 Mevsim Tiyatro Salonu

Tarih: 30 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Passo

Ankara Kasım Ayı Stand-Up Gösterileri

Armağan Çağlayan ile Size Anlatacaklarım Var

Armağan Çağlayan, 30 yıllık televizyon kariyerinin eğlenceli anılarını ve YouTube kanalındaki sıra dışı röportaj deneyimlerini Size Anlatacaklarım Var adlı tek kişilik gösterisinde sahneye taşıyor. 20 yıl önceki Türkiye ile bugünün Türkiye’sini karşılaştıran anekdotlar, ünlü isimlerle yaşadığı komik olaylar ve sürprizlerle dolu hikayeler, izleyicilere keyifli bir akşam vadediyor. Müzik ve kahkahanın iç içe geçtiği bu gösteri, Çağlayan’ın hayatından ilham alarak oluşturduğu samimi ve eğlenceli bir anlatımla sunuluyor.

Yer: Arcadium Sahne

Tarih: 5 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Berfu & Eser Yenenler “Çift Terapisi”

Berfu & Eser Yenenler’in samimi ve eğlenceli stand-up gösterisi “Çift Terapisi”, yenilenmiş haliyle seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Evlilik, ikili ilişkiler ve ebeveynlik üzerine esprili anlatımlarıyla hem kahkahalar attıran hem de terapi etkisi yaratan bu gösteriyi kaçırmayın!

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 6 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Vedat Özdemiroğlu

Gırgır, Fırt, Avni, Leman ve Uykusuz gibi ünlü mizah dergilerindeki yazılarıyla tanınan usta komedyen ve senarist Vedat Özdemiroğlu, Route Sahne Ankara’da izleyiciyle buluşuyor. Tek kişilik sahne performansıyla, keskin mizah anlayışı ve esprileriyle dolu kahkaha dolu bir geceye hazır olun! Özdemiroğlu, usta kalemi ve eşsiz mizahıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Yer: Ankara Route Sahnesi

Tarih: 7 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Stand Up İnfiniti Ankara

Sevilen komedyenler, 9 Kasım’da Ankara’da unutulmaz bir stand-up gecesi için bir araya geliyor! Emre Budak’ın sunumuyla Mustafa Işık, Ali Arıkan ve Uğur Oğuz, kahkaha dolu anlarla izleyicileri mest edecek. Mizahın zirveye taşınacağı bu özel geceyi kaçırmayın!

Yer: Route Selanik

Tarih: 9 Kasım 2024, 19:00

Bilet: Mobilet

Emre Gündüz “Varınca Ara”

Yunus Emre Gündüz, “Varınca Ara” adlı yeni stand-up gösterisinde ilişkilerden şehir hayatına, yolculuktan politikaya kadar pek çok konuyu mizahi bir dille ele alıyor. Sosyal medyada çizdiği karikatürler ve YouTube’da yayınladığı içeriklerle tanınan Gündüz, bu gösterisinde izleyicilere 60-90 dakikalık eğlenceli hikâyeler ve çözümlemeler sunuyor.

Yer: Ankara Route Sahnesi

Tarih: 15 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Mesut Süre ile İlişki Testi

Mesut Süre’nin keskin mizahı ve neşeli moderatörlüğü eşliğinde, izleyiciler kahkahalarla dolu anlara tanık olacak. Santral Kumpanya’nın yazar ekibi tarafından geliştirilen bu format, çiftlerin ilişkilerini samimi ve komik bir dille ortaya koyuyor.

Yer: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 17 Kasım 2024, 16:00

Bilet: Biletinial

Özge Özel “Yeni Döküman”

Özge Özel, ilk gösterisi “Çiççek Gibi”nin ardından sahnelere “Yeni Doküman” ile dönüyor! Artistliğin gereksiz olduğunu söyleyip, samimi bir üslupla izleyiciyi konudan konuya sürükleyen Özel, mizahi yeteneğini bir kez daha konuşturuyor. Enerjisiyle dikkat çeken bu gösteri, komediyi hayatın içinden anekdotlarla buluşturarak izleyicilere eğlenceli ve düşündürücü bir deneyim sunacak.

Yer: Kült Kavaklıdere

Tarih: 21 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Benyunusyılmaz “Olay Yeri İnceleme”

Yunus Yılmaz, “Olay Yeri İnceleme” stand-up gösterisiyle sahnelere peri kanatlarıyla geliyor! Komik şakalarla bezeli bu gösteride, ciddi gibi görünen olayları lakayıt bir bakış açısıyla ele alıyor ve izleyicilerini kahkahaya boğarken, aynı zamanda rüyalarını süslemeyi amaçlıyor.

Yer: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 23 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Özgür Turhan “Yenisi”

Özgür Turhan, yeni gösterisi “Yenisi” ile sezona enerjik bir başlangıç yapıyor! Bu taze gösterisinde, günlük yaşamın sıradan anlarını mizahi bir dille ele alarak izleyicileri güldürmeyi hedefliyor. Kendi yaşamından kesitler ve gözlemleriyle dolu olan “Yenisi”, hem eğlenceli hem de düşündürücü anekdotlarla dolu.

Yer: Çankaya Sahne

Tarih: 24 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Okan Çabalar

Sevilen komedyen Okan Çabalar, stand-up gösterisiyle izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Eğlenceli ve enerjik performansıyla tanınan Çabalar, yeni şovunda seyircilerine yine kahkahalarla dolu bir gece yaşatacak.

Yer: IF Performance Hall Tepe Prime

Tarih: 26 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Alpay Erdem “Kolsuz Tişört”

Mizah dünyasına karikatürle adım atan ve Lombak, Penguen, Uykusuz gibi fenomen dergilerdeki çalışmalarıyla tanınan Alpay Erdem, şimdi sahnede! Başından geçen veya geçmeyen komik olayları, kendine özgü anlatım tarzı ve ince mizah anlayışıyla izleyiciye aktarıyor. Absürt tespitleriyle kahkahalara boğulan bu gösteri, unutulmaz bir akşam vadediyor.

Yer: Flanör Sahne

Tarih: 29 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Ankara Kasım Ayı Festivalleri

Uluslararası Ankara Caz Festivali

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle bu yıl 28’incisi düzenlenen Caz Festivali, “Caz Enerjisi” temasıyla sanatseverleri karşılıyor. Festivalde, uluslararası sanatçıların sahne alacağı konserlerin yanı sıra, söyleşi, sergi ve eğitim gibi ücretsiz etkinlikler de yer alacak. Cazın enerjisini şehre yayacak bu etkinlik, müzik tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunacak. 30 Kasım’a kadar sürecek festivalde caz müziğinin büyüsüyle dolu keyifli anlar sizleri bekliyor.

Yer: Çeşitli Mekanlar

Tarih: 20 Kasım – 30 Kasım 2024

Bilet ve detaylı bilgi: https://www.cazdernegi.org

Ankara Kasım Ayı Çocuk Etkinlikleri

Afacanlar Sirki

Kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Afacanlar Sirki’ni kurtarmak için Kiki ve Kuku kardeşlerin macerasına katılmaya hazır mısınız? Bu interaktif çocuk tiyatrosu, eğlendirirken eğiten bir dille çocuklara hem keyifli anlar yaşatacak hem de dostluk ve dayanışma gibi önemli değerleri öğretecek.

Yer: Şato Yazar Sahne

Tarih: 2 Kasım 2024, 13:00

Bilet: Mobilet

Demo Aramızda

Sevilen kukla “Demo” yepyeni gösterisiyle yedinci sezonunda izleyiciyle buluşuyor! Ailelerin gözdesi Demo, karnavalın renkli dünyasında birbirinden farklı sanat disiplinlerini keşfederken izleyicilere bol kahkahalı ve interaktif bir deneyim sunacak. Her yaştan izleyiciye hitap eden bu eğlence dolu gösteride, sıcak kanlı Demo ve enerjik karnaval sunucusu sahneyi coşturacak. Eğlence dolu bu macerada yerinizi alın!

Yer: Max Sahne

Tarih: 2 Kasım 2024, 13:00

Bilet: Mobilet

Niloya Renkli Balıklar Müzikali

Niloya Müzikali, çocuklara neşeli ve unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor! Eğlenceli şarkıları, sürprizlerle dolu sahne performansları ve renkli dekorlarıyla çocukları büyüleyecek bu müzikal, küçük izleyicilere harika bir macera sunuyor. Niloya ve arkadaşlarıyla dolu bu keyifli dünyaya adım atarak, eğlence ve müzik dolu bir gün geçirmeye hazır olun!

Yer: Ankara Çayyolu Sahne

Tarih: 2 Kasım 2024, 13:00 – 15:00

Bilet: Biletix

Bubble Show ve İllüzyon

Baloncukların sihirle buluştuğu büyülü bir gösteriyle çocuklar ve aileler eğlenceye davetli! Hem baloncuk hem de illüzyon gösterilerinin iç içe geçtiği bu interaktif performansta, çocuklar da sahnenin bir parçası olacak. Alışılmışın dışında bir deneyim sunan bu renkli gösteri, minik izleyicilere heyecan ve şaşkınlık dolu anlar yaşatacak.

Yer: Şato Yazar Sahne

Tarih: 3 Kasım 2024, 14:00

Bilet: Mobilet

Çocuklar İçin Sushi Workshop

Minik şefler, mutfağa! 3 Kasım Pazar günü, saat 16:00 – 18:00 arasında iki farklı roll sushi yapmayı öğrenirken, bir yandan da bubble tea ikramının tadını çıkarabilirsiniz. Katılımcılara hediye edilen “Sushi Kit” ile evde de suşi hazırlamaya devam edebilirsiniz. Eğlence ve lezzet dolu bu atölyeye katılmak için yerinizi ayırtın!

Yer: Evde Sushi

Tarih: 3 Kasım 2024, 16:00

Bilet: Mobilet

Robot Rabit

Teknolojinin en ileri noktaya ulaştığı bir gelecekte, robotlar günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ancak, her şeyin mükemmel göründüğü bu dünyada, bir sabah ağaçların, çiçeklerin ve otların ansızın kokusunu yitirmesi büyük bir sorun yaratır. İşte bu durum, dostluk ve macera dolu bir yolculuğa çıkacak iki arkadaşın, Robot Rabit ve insani Güneş’in hikayesini başlatır. Zorluklarla dolu bu fantastik dünyada, dostlukları her şeyin üstesinden gelmelerine yetecek mi? Bu renkli maceraya katılmak için hazır olun!

Yer: Flanör Sahne

Tarih: 3 Kasım 2024, 16:00

Bilet: Biletinial

Rüya Takımı

Kitaplarla arası çok da iyi olmayan Berna, Rüya Takımı kitabını okurken kendini bir anda Kelebek Bella olarak, Festival’in ve Eğlencenin tam da içinde bulur. Panda Boby, Kaplan Alex ve Sincap Marko ile aralarında unutulmaz bir dostluk başlar.

Yer: Panora Actor Studio

Tarih: 3 Kasım 2024, 18:00

Bilet: Biletinial

Örümcek Adam

Peter Parker, sıradan bir gençken Örümcek Adam kostümüyle New York City’nin suçla savaşan kahramanı haline geliyor. Duvarlara tırmanma, inanılmaz güç ve hız, üstün refleksler ve keskin örümcek hisleriyle donanmış bu ikili kimlik, izleyicilere heyecan dolu anlar sunuyor. Peter’ın ikili yaşamını keşfetmek için bu etkileyici gösteride buluşmayı kaçırmayın!

Yer: Panora Sanat Merkezi

Tarih: 3 – 9 – 17 – 24 Kasım 2024, 15:00 – 17:00

Bilet: Biletix

Minik Bulut Minnak

Minnak, küçük bir yağmur bulutu olarak en büyük hayali yağmur yağdırabilmektir. Fakat, Foşur ve Gürül gibi büyük bulutların gölgesinde kendine yer bulmakta zorlanmaktadır. İklim değişikliğinin zorluklarıyla başa çıkarken, ona destek olan Pembe Bulut ve Bilge Bulut ile birlikte bu maceraya atılır. Minnak’ın yağmur bulutu olma yolculuğuna tanık olmak ve iklim değişikliği konusunda farkındalık kazanmak için bu eğlenceli gösteriyi kaçırmayın!

Yer: Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

Tarih: 9 Kasım 2024, 13:00

Bilet: Biletinial

En Sevdiğim Rafadan Müzikali

Kazım Amca, yeni televizyon programıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor! İlk konuğu ise Rafadan Tayfa’nın neşeli kahramanı Hayri. Bu eğlenceli müzikal şovda, Kazım Amca ve Hayri günümüzden geçmişe Rafadan Tayfa’nın maceralarını konuşuyor, seyircilere kahkaha dolu anlar yaşatıyor. Kamil, Mert, Akın, Sevim, Hale ve Hayrimatör de bu keyifli programa eşlik ederek izleyicilere müzik ve eğlence dolu bir deneyim sunuyor.

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 9 Kasım 2024, 13:00

Bilet: Biletix

Kırık Oyuncaklar

Bir gün, minik Çaça dünyaya gelir ve etrafındaki herkes ona oyuncaklar alarak sevgilerini gösterir. Ancak, oyuncaklarla oynamaktan sıkılan Çaça, onlara zarar vermeye başlar ve odası zarar görmüş oyuncaklarla dolup taşar. Annesi, odasını toplamasını istediğinde, Çaça oyuncakların ertesi gün atılmasını talep eder. Bu isteğiyle birlikte, minik Çaça ile oyuncakların macerası başlar ve onları kurtarma yolunda yaşanan keyifli serüvenler izleyicileri bekliyor!

Yer: AÇS Tiyatrosu

Tarih: 9 – 16 Kasım 2024, 13:30

Bilet: Biletinial

Pino’nun Öyküsü

Anadolu’nun büyülü topraklarından gelen kukla Pino, sıradışı bir hikaye ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor! Dans ve müziğin ustalıkla harmanlandığı bu kukla tiyatrosu, geleneksel sanatların sıcaklığıyla dolu bir atmosferde ailelere unutulmaz anlar sunacak. Pino, ustasıyla birlikte Anadolu’nun kültürel zenginliklerine selam durarak izleyicileri eğlenceli bir yolculuğa davet ediyor.

Yer: Şato Yazar Sahne

Tarih: 10 Kasım 2024, 13:00

Bilet: Mobilet

Sünger Bob

Muhteşem kostümleri, etkileyici dekorları ve eğlenceli kurgusuyla Sünger Bob sahnede sizleri bekliyor. Bu macera dolu gösteride, sevilen karakterler birbirinden eğlenceli anlarla karşımıza çıkarken, keyifli müzik ve danslar da sizleri bekliyor. Ailece katılabileceğiniz bu unutulmaz deneyimi kaçırmayın!

Yer: Panora Sanat Merkezi

Tarih: 10 – 14 – 23 – 30 Kasım 2024, 15:00

Bilet: Biletix

Jelilop’un Şeker Dünyası

Jelilop, çocukları zararlı şekerlere bağımlı hale getirmeyi amaçlayan bir şeker fabrikasının sahibidir. Can, en yakın arkadaşı Canan ile birlikte fabrikaya yanlışlıkla girince, Can şekerleri severken Canan onu uyarır. Jelilop, çocukları kandırarak şekerlerine bağımlı hale getirmek ister, ancak Can aşırı şeker tüketimi nedeniyle sağlığına zarar verir. Bu durum, Jelilop’un hatasını anlamasına ve fabrikasını çocukların yararına ürünler üretmeye yönlendirmesine neden olur.

Yer: Kulis Sanat Tiyatrosu Panora

Tarih: 11 – 14 – 24 Kasım 2024, 14:00

Bilet: Biletinial

Arı Maya

Neşeli ormanda yaşayan Arı Maya, en iyi arkadaşı Zıp Zıp Tavşan’dan ormanı yok etmeye ve orman canlılarına zarar vermeye çalışan bir avcının geldiğini öğrenir. Maya, bu tehlikeyi durdurmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Ormanın canlılarıyla birlikte mücadele ederek, avcıya karşı nasıl bir zafer kazanacaklarını keşfedecekler. Bu eğlenceli hikaye, minik izleyicilere doğanın korunmasının önemini öğretirken, macera dolu bir yolculuk sunuyor.

Yer: Demiurk Sahne

Tarih: 14 – 17 Kasım 2024, 11:00 – 17:00

Bilet: Biletinial

Didem ile Hikaye Saati “Alice Harikalar Diyarında” (8-10 Yaş)

Hayalperest çocuklar, Alice’in büyülü dünyasına adım atmaya hazır mısınız? Hikaye Anlatıcısı Didem Yaran’ın sürükleyici anlatımı eşliğinde, Alice’in ünlü 5 çayı sahnesi ve fantastik maceraları etrafında şekillenen bu eğlenceli etkinlikte yer alın. Renkleriniz ve hayal gücünüzle, telaşlı Beyaz Tavşan’ın peşinde Harikalar Diyarı’na yapacağınız keşfe katılmak için davetlisiniz!

Yer: CSO Ada Ankara

Tarih: 15 Kasım 2024, 13:00

Bilet: Biletinial

Oliver Twist

Oliver Twist’in kalpleri ısıtan hikayesi, sahnede izleyicileri bekliyor! Yetimhanede zor günler geçiren Oliver, temiz kalbiyle kötü niyetli insanlara karşı büyük bir mücadele veriyor. Hırsız çetesiyle yolları kesişen Oliver, Bay Brownlow’un yardımıyla kurtulup, gerçek ailenin ve sevginin ne olduğunu keşfeder. Aile, dostluk ve cesaretin öne çıktığı bu dokunaklı macera, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Yer: Yenimahalle Bld.4 Mevsim Tiyatro Salonu

Tarih: 16 Kasım 2024, 14:00 – 16:00

Bilet: Biletix

Sermet Erkin – Çocuklar için İnteraktif İllüzyon Gösterisi

“Sermet Erkin Interaktif İllüzyon Gösterisi,” her yaştan çocuklar için büyüleyici bir deneyim sunuyor! 4500’den fazla sahne performansıyla tanınan Erkin, göz alıcı illüzyonları ve etkileyici sahne gösterileriyle çocukların hayal dünyasını genişletmeyi hedefliyor. Bu görsel şölen, izleyicilerini sahneden bir an bile ayıramayacakları anlarla dolu bir yolculuğa çıkarıyor!

Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

Tarih: 16 Kasım 2024, 13:00 – 15:00

Bilet: Biletinial

Masalankara

“Masal Kapısı,” aileleri ve minikleri büyülü bir yolculuğa davet ediyor! Masal kuşunu takip ederek ovaları, ırmakları aşıp başka diyarlara gitmek için tek yapmanız gereken anahtarı bulmak. Anadolu’nun zengin masalları, eğlenceli tekerlemeleri ve oyunlarıyla dolu bu özel masal anlatımı performansı, Minel Güler’in büyüleyici anlatımıyla hayat buluyor. Çemberde bir araya gelen aileler, çocuklarıyla birlikte hem keyifli hem de eğitici bir masal deneyimi yaşayacaklar.

Yer: Max Sahne Ankara

Tarih: 16 – 30 Kasım 2024, 13:00 – 15:00

Bilet: Biletix

Çitlerin Ötesi

Devcan ve Kaplumbik, ormanın huzur dolu köşelerinde yaşayan iki iyi arkadaştır. Ancak bir gün, arkadaşları Tırtıl Pırtıl aniden kaybolunca, cesaretlerini toplayıp ormanın derinliklerine inmeye karar verirler. Zorluklarla dolu bu macerada, kendi kabuklarından sıyrılıp kendilerini aşmanın yollarını arayacaklar. Peki, kahramanlarımız bu heyecan dolu yolculukta Tırtıl Pırtıl’ı bulabilecekler mi?

Yer: Flanör Sahne

Tarih: 17 Kasım 2024, 16:00

Bilet: Biletinial

Dansın Perileri Çocuk Müzikali

Dans etmeyi seven küçük peri, iyi bir dansçı olabilmek için dans perilerinden yardım istemektedir. Verilen haritadaki bilmeceler, akıl oyunları, ayna ve sihirbazlık adalarındaki sürpriz soruları çözdüğünde, dansın büyülü dünyasına ulaşacağını ve ödül olarak alacağı dans ayakkabısı ile hayallerini gerçekleştireceğini öğrenir. Arkadaşı Bülbül ile macera dolu bir yolculuğa çıkan küçük peri, bu serüven boyunca pek çok sürprizle karşılaşacaktır.

Yer: CSO Ada Ankara

Tarih: 23 Kasım 2024, 15:00

Bilet: Biletinial

Mutluluk Okulu

“Mutluluk Okulu,” yaz tatilinden dönen Elo’nun rüyalarında gördüğü büyülü maceralarla başlıyor. Okulda karşılaştığı sürpriz etkinlikler ve yeni deneyimlerle dolu bu hikaye, Elo’nun hayal dünyası ile gerçeği harmanlıyor. Rüyalarında keşfettiği mutluluğu okulda da arayan Elo’nun neşeli ve heyecan dolu serüveni, genç izleyicilere ilham verecek, onları eğlence ve sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkaracak.

Yer: Actor Studio Arcadium AVM

Tarih: 30 Kasım 2024, 13:00

Bilet: Biletix





Ankara’da Ziyaret Edebileceğiniz Sergiler

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi – Pablo Picasso, “Resimden Seramiğe Bir Serüven“

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen “Pablo Picasso – Resimden Seramiğe Bir Serüven” sergisi, sanatseverlere ünlü sanatçının çok yönlü yaratıcı dünyasını keşfetme fırsatı sunuyor. Picasso’nun resimden seramiğe uzanan sanat yolculuğunda oluşturduğu özgün eserler, ziyaretçilere sanatçının teknik ve estetik evrimini sergiliyor. Sergi, Picasso’nun seramik çalışmalarıyla resim sanatındaki yenilikçi yaklaşımını bir araya getirerek, onun sanatsal dehasını farklı bir açıdan gözler önüne seriyor.

Yer: Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi

Tarih: 21 Eylül – 31 Aralık

CSO Ada Ankara – Andy Warhol, “Warhol’un Dünyası – Pop Art’ın İkonu”

Ankara Kültür Yolu Festivali’nde yer alan “Warhol’un Dünyası – Pop Art’ın İkonu” sergisi, Andy Warhol’un etkileyici sanat dünyasını ziyaretçilere sunuyor. Sergi, Pop Art hareketinin öncüsü Warhol’un ikonik eserleriyle sanatseverleri renkli ve çarpıcı bir yolculuğa çıkarıyor. Campbell çorba kutularından Marilyn Monroe portrelerine kadar geniş bir yelpazede sergilenen çalışmalar, Warhol’un kültürel etkisini ve sanat dünyasına katkılarını vurguluyor. Bu sergi, sanatçının sıra dışı vizyonunu ve popüler kültür üzerindeki kalıcı izlerini keşfetmek için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Yer: CSO Ada Ankara

Tarih: 21 Eylül – 31 Aralık

Anne Müzesi

Kelime Müzesi’nin kurucusu yazar Şermin Yaşar tarafından oluşturulan Anne Müzesi, Ankara’da sanatseverlerle buluşuyor. Dünyada eşi benzeri olmayan bu müze, Türkiye’nin en önemli sanatçılarının eserlerini sergileyerek Anadolu’da ve dünyada anneliği çeşitli yönleriyle ele alacak. Tarihten ve günümüzden çeşitli örneklerle anne olmanın ortak noktalarını ve farklarını gösterecek olan müze, ziyaretçilere anne ve çocuk olmanın tüm duygularını yaşatacak. Ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım’a özel bir bölüm de müzede yer alıyor.

Şimdiden Yerinizi Ayırın!

Hande Yener

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Hande Yener, hit şarkıları ve enerjik sahne performansıyla müzikseverlerle buluşuyor. Yıllardır pop müziğin zirvesinde yer alan sanatçı, en sevilen şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Yer: Congresium Ankara

Tarih: 1 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Gülşen

Yaptığı ve bestelediği parçalarla Türkçe popun en başarılı isimlerinden biri haline gelen Gülşen, ses getiren sahne performansı ve en sevilen şarkılarıyla Ankara’da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel gecede yerinizi şimdiden alın!

Yer: Congresium Ankara

Tarih: 4 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Passo

Sarp Apak

Sarp Apak, yıllardır beklediği stand-up sahnesine nihayet adım atıyor! Canlanan kapı kolları, beynelmilel deli paratonerliği ve Christian Bale tarafından hırpalandığı unutulmaz setiyle izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatacak. Kendi hayatına dair komik ve absürt hikayelerini mizahi bir dille anlatan Apak, enerjik performansıyla stand-up dünyasına farklı bir soluk getiriyor. Bu eğlenceyi kaçırmayın!

Yer: AST Bilkent Sahne

Tarih: 5 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Misery

Stephen King’in gerilim dolu dünyasından uyarlanan Misery, Zorlu PSM’de sahneleniyor! Popüler yazar Paul Sheldon’ın, onu kurtaran ama takıntılı bir hayranı olan Annie Wilkes’in evinde yaşadığı esareti konu alan bu nefes kesici oyun, gerilim ve psikolojik şiddetin doruklarına ulaşıyor. Annie’nin Misery karakterine saplantısı, Paul’ü dehşet verici bir hayatta kalma mücadelesine sürüklüyor. Seyircileri koltuklarına mıhlayacak bu unutulmaz deneyimi kaçırmayın!

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 6 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Muskat

Bir kadın, bir gece ve bir cenaze… İstanbul ile Paris arasında gidip gelen zehirli bir zihin akışında, hayatın en mutlu gününe dair beklenmedik bir yüzleşme. Parça parça dağılan anılar ve yapamayacaklarının ağırlığıyla sessiz bir kopuş yaşayan kadının hikâyesi, derin bir içsel yolculuğa davet ediyor. Bu etkileyici oyun, hayatın kırılma anlarını sahnede yeniden anlamlandırıyor.

Yer: Arcadium Sahne

Tarih: 6 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Serkan Keskin’in etkileyici performansıyla sinema ve tiyatronun buluştuğu çağdaş bir uyarlama olarak sahneleniyor. İstanbul’da büyüyen Hayri İrdal, bir aile yadigarı saat üzerinden zamanın ve hayatın anlamını sorgularken, geleneksel ile modern arasında bir yolculuğa çıkıyor.

Yer: Congresium Ankara

Tarih: 7 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Aydınlıkevler

Yaşamak, zemheriye ve yokluğa direnmek ve Amerika’yla baş etmek üzerine dar gelirli ama zengin bir öykü… ‘Burası Aydınlıkevler ve babaannem Amerika’ya karşı!’ Başrollerini Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal‘ın paylaştığı bu mükemmel komedi yeni sezonuyla sahnede. Kaçırmayın!

Yer: Congresium Ankara

Tarih: 9 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Passo

Aşk Biter Mi?

“Aşk Biter mi?”, Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın güçlü performanslarıyla Zorlu PSM’de seyirciyle buluşuyor. Eski sevgililerin yıllar sonra bir araya gelerek geçmişle hesaplaştığı bu etkileyici oyun, “Aşk biter mi?” sorusunun peşine düşüyor. Edebiyat, şiir ve müziğin harmanlandığı oyun, izleyicilere derin duygusal anlar yaşatırken, gerçek aşk hikayeleri ve şiirlerle dolu bir yolculuk sunuyor.

Yer: Yenimahalle Nazım Hikmet K. M. Genco Erkal Sahnesi

Tarih: 12 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Passo

Seyfi Bey

Seyfi Dursunoğlu’nun ikonik karakteri Huysuz Virjin’in sahne arkasındaki dünyasına dair derin bir bakış sunan Seyfi Bey, izleyicileri geçmişin hatıralarına ve geleceğin hayallerine davet ediyor. 2007 yılında, Seyfi Bey’in sahneye çıkmadan önceki anlarına odaklanan bu oyun, onun yaşamı boyunca risk alarak yarattığı Huysuz Virjin karakterinin inceliklerini gözler önüne seriyor. Armağan Çağlayan’ın ustalıkla kaleme aldığı metin, Celal Kadri Kınoğlu’nun rejisiyle sahnede hayat buluyor. Eğlence dünyasında devrim yaratan bir ikonun portresini çizen bu oyun, izleyicilere hem duygusal hem de düşündürücü bir deneyim sunuyor.

Yer: Çankaya Sahne

Tarih: 13 – 14 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Kovacs

Kariyerinde yürüdüğü eşsiz yolu karakteristik sesi ve imajıyla şekillendiren Sharon Kovacs, tekrar Ankara’da izleyicilerle buluşacak.

Yer: Jolly Joker Ankara

Tarih: 18 Aralık 2024, 21:30

Bilet: Biletix

Nilgün Belgün Aşk ve Komedi

Nilgün Belgün’ün hayat hikayesinden esinlenen “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi”, müzik ve dans eşliğinde sahnelenmeye devam ediyor. Sanatçının içtenlikle anlattığı anılar, kahkahalar ve hüzün dolu anlarla harmanlanarak seyircilerle buluşuyor. Belgün’ün büyük ilgi gören kitabı “İçimdeki Kadın Aşk ve Komedi”den uyarlanan bu gösteri, izleyicilere keyifli ve duygu dolu bir akşam vadediyor.

Yer: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 20 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Drakula

Yılın en çok beklenen prodüksiyonu Okan Bayülgen’den Drakula, BKM ve Kabare Dada ortak yapımıyla sahnede. Bram Stoker’ın ölümsüz eseri Drakula’yı yeniden yorumlayan ve yöneten Okan Bayülgen, tarihin en ikonik karakterlerinden Drakula’yı canlandırırken, Van Helsing rolünde Hayko Cepkin sahne alıyor. Hikaye, romanın 77 yıl sonrasına, geçmişe ait kritik bir döneme taşınıyor. Oyunun etkileyici atmosferine, sahnedeki canlı orkestrada Kurtalan Ekspres’in bas gitaristi Ahmet Güvenç de eşlik ediyor.

Yer: Congresium Ankara

Tarih: 21 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Passo

Shirley

Sumru Yavrucuk’un ses getiren tek kişilik komedi oyunu “Shirley”, tiyatro tutkunlarına unutulmaz dakikalar yaşatacak. Günlük hayatının sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine’nin öyküsü… Komik ve eğlenceli bir kendini keşfediş hikâyesi olan ‘Shirley’, başarılı oyuncu Sumru Yavrucuk’un yorumuyla hayat buluyor.

Yer: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 21 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

BİR mor ve ötesi MÜZİKALİ: ARAF

“ARAF” müzikali, Türkiye’de türünün ilk örneği olarak sahneleniyor ve izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Mor ve Ötesi’nin unutulmaz şarkıları, Shakespeare’in ölümsüz eseri Hamlet ile birleşerek sahnede yeniden hayat buluyor. Güçlü bir oyuncu kadrosu ve canlı orkestra eşliğinde, Hamlet’in hakikat arayışı, modern bir yorumla ARAF’ta seyirciyi zaman ve mekânın ötesinde bir yolculuğa çıkarıyor. Bu müzikal, Türkiye’de sahnelenen müzikallere taze bir soluk ve yepyeni bir bakış açısı kazandırıyor.

Yer: Congresium Ankara

Tarih: 27 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Biletix