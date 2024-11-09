Antalya Kasım 2024’te Kültür ve Sanatla Dolu Bir Ay Yaşayacak!

Antalya, Kasım 2024 boyunca kültür ve sanat tutkunlarını dopdolu bir etkinlik takvimi ile buluşturacak. Şehrin eşsiz güzellikleri ile birleşen konserler, sergiler, tiyatro oyunları ve festivaller, hem yerel halkı hem de turistleri bir araya getirerek Antalya’nın sonbaharını renklendirecek.

Kasım ayında Antalyalıların sanatla iç içe unutulmaz anlar yaşayacağı bu etkinlikler, kentin kültürel zenginliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Antalya'da bu yoğun takvimi kaçırmamak için, Kasım 2024 boyunca kültür-sanat etkinliklerine göz atarak dolu dolu bir ay geçirebilirsiniz. İşte tüm detaylarıyla Kasım 2024 Antalya etkinlik rehberi...





Antalya Kasım Ayı Konserleri

Hayko Cepkin

Hayko Cepkin, enerjik sahne performansı ve benzersiz vokalleriyle rock tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatacak. Sert melodileri ve karanlık atmosferiyle şarkıcı, Antalyalı müzik severlere güçlü bir müzik deneyimi sunacak.

Yer: The Bar

Tarih: 2 Kasım 2024, 22:00

Bilet: Biletix

Nova Norda

Nova Norda, synth-pop’un enerjik ritimleri ve güçlü vokalleriyle The Bar sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Kendine has elektronik tınıları ve etkileyici sahne performansıyla sevilen sanatçı, izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunuyor.

Yer: The Bar

Tarih: 6 Kasım 2024, 22:00

Bilet: Biletix

Chris Botti & Antalya Devlet Senfoni Orkestrası

Antalya Kültür Yolu Festivali, ünlü caz trumpeti sanatçısı Chris Botti ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’nın büyüleyici performansına ev sahipliği yapıyor. Orkestra şefliğini Cemi’i Can Deliorman’ın üstlendiği bu özel konserde, Botti’nin etkileyici trompet solosu ve orkestranın zengin armonileri, dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Yer: Aspendos Antik Tiyatro

Tarih: 7 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Melek Mosso

Melek Mosso, güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla Antalyalı izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatacak. Pop ve halk müziğinden beslenen zengin repertuarı, müzikseverlere eşsiz bir müzik ziyafeti sunarken, Mosso’nun içten yorumları ve duygusal şarkıları konseri daha da özel kılacak.

Yer: The Bar

Tarih: 8 Kasım 2024, 22:00

Bilet: Biletix

Cem Adrian

Büyüleyici sesi ve kendine has yorumuyla Cem Adrian, bir kez daha Antalyalı hayranlarıyla buluşuyor. Cem Adrian’ın ruhlara dokunan romantik şarkıları ve akıllara kazınacak performansıyla bu müzik dolu akşamı kaçırmayın.

Yer: Antalya Holly Stone Performance Hall

Tarih: 9 Kasım 2024, 22:00

Bilet: Biletinial

Can Ozan

Son dönemin en popüler isimlerinden Can Ozan, müzik dünyasına damgasını vuran şarkılarını seslendirmek için Antalya dinleyicisiyle buluşuyor. Bu müzik dolu romantik gecedeki yerinizi şimdiden alın!

Yer: The Bar

Tarih: 13 Kasım 2024, 22:00

Bilet: Biletinial

İrem Derici

İrem Derici, Antalya’da sahne alacağı konserinde enerjik performansı ve hit şarkılarıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Pop müziğin sevilen ismi, güçlü vokali ve samimi sahne duruşuyla müzikseverlere coşku dolu anlar sunacak.

Yer: The Bar

Tarih: 16 Kasım 2024, 22:00

Bilet: Biletix

Çelik

Türk pop müziğinin efsanevi ismi Çelik, sahneye çıkarak dinleyicilere nostaljik bir gece yaşatacak. Sevilen hitleri ve güçlü performansıyla izleyicileri coşturacak olan sanatçı, müzikseverlere unutulmaz anlar sunacak.

Yer: The Bar

Tarih: 20 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Metallica & Symphony Scream Inc

Metallica’nın efsanevi şarkıları, Scream Inc. tarafından bir senfoni orkestrası eşliğinde yeniden hayat buluyor! 1999’daki ikonik S&M albümünden senfonik versiyonların seslendirileceği bu benzersiz performans, metal müziğin gücünü klasik müzikle buluşturacak. Metal ve senfoninin görkemli uyumunu kaçırmayın!

Yer: Aktüel Açık Hava Sahnesi

Tarih: 23 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Leman Sam

Duru sesi ve geniş repertuarıyla tanınan Leman Sam, sevilen şarkılarıyla Antalyalı sevenleriyle buluşuyor. Hem nostaljik hem de duygusal bir müzik deneyimi sunacak bu unutulmaz geceye davetlisiniz.

Yer: The Bar Antalya

Tarih: 27 Kasım 2024, 22:00

Bilet: Biletix

Antalya Kasım Ayı Tiyatroları

Frankenstein: 32 Kısım Tekmili Birden

İki cüretkar oyuncunun, Shakespeare’in Hamlet oyununu Baba Sahne’ye kaptırmalarının ardından Frankenstein’ı sahneye koyma çabası, komik ve kaotik bir serüvene dönüşüyor. Yetersiz provalar, kişisel çatışmalar ve yaratığın sahnede nasıl canlandırılacağına dair endişelerle boğuşan ikili, tiyatro yapma tutkusunun büyüleyici ve komik yanlarını gözler önüne seriyor. Alman yazar Sebastian Seidel’in bu oyunu, hem eğlenceli hem de tiyatronun büyüleyici ve çarpıcı doğasına ışık tutan bir komedi olarak izleyiciyle buluşuyor.

Yer: Biletinial Mall Of Antalya Gösteri Merkezi – Moa Sahne

Tarih: 1 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

7 Kocalı Hürmüz

1800’lerin İstanbul’unda geçen bu komik ve renkli hikaye, altı farklı kocayı idare eden Hürmüz’ün doktorla yaşadığı aşk ve başına gelen karmaşık olayları konu alıyor. Danslar, şarkılar ve 25 kişilik dev kadrosuyla izleyicilere hem nostaljik hem de keyif dolu bir gece vaat eden bu gösteri, sizi geçmişe doğru eğlenceli bir yolculuğa çıkaracak.

Yer: Alanya Kültür Merkezi

Tarih: 1 Kasım 2024, 19:30

Bilet: Biletinial

Plastik Aşklar

Ödüllü komedi Plastik Aşklar, usta oyuncu Oya Başar ve Ebru Kural’ın muhteşem performanslarıyla sahneye taşınıyor. Farklı geçmişlere sahip iki kadın, Hıdırellez gecesinde karşılaşarak, yaşamlarının plastikleşen aşklarını ve kendileriyle barışma çabalarını sorguluyor. Modern ilişkilerin yapaylığına mizahi bir dille yaklaşan oyun, izleyicilere kahkaha dolu anlar sunarak, aşkın ve yaşamın karmaşasını gözler önüne seriyor. Sımsıcak bir komedi deneyimi için bu muhteşem performansı kaçırmayın!

Yer: Antalya Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 3 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Korkuyu Beklerken

“Korkuyu Beklerken”, korkularıyla baş başa kalan bir adamın, silahları parçalanana kadar süren mücadelesini anlatıyor. Oğuz Atay’ın “Tutunamayanlar” kitabındaki tanıma uygun olarak, bu oyun, insanın yalnızlık ve çaresizlik içinde verdiği mücadeleyi derinlemesine keşfediyor. Tutunamayan bir varoluşun izlerini sahnede izlerken, acı ve umudun iç içe geçtiği bu etkileyici deneyimi kaçırmayın.

Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 8 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Tomris

Bir akıl hastanesi odasında geçen hikâye, kendini Tomris Uyar sanan bir okurun kadın-erkek ilişkilerine dair düşüncelerini şiirsel bir kara komediyle anlatıyor. Yalnızlık, özgürlük ve insanın iç dünyasındaki çatışmaları etkileyici bir dille sahneye taşıyan bu oyun, izleyicileri derin bir yolculuğa çıkarıyor.

Yer: Biletinial Mall Of Antalya Gösteri Merkezi – Moa Sahne

Tarih: 9 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Kürk Mantolu Madonna

Sabahattin Ali’nin ölümsüz eseri Kürk Mantolu Madonna, İstanbul Tiyatro Topluluğu tarafından sahneye taşınıyor. Derin bir dramatik yapıya sahip bu roman, önyargılarımızın insanlar arasındaki ilişkileri nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seriyor. Hayatın içindeki gizli ruhları ve insanın kendi benzerini bulduğu an yaşadığı gerçek ruhsal uyanışı anlatan eser, seyirciyi içsel bir yolculuğa davet ediyor.

Yer: Antalya Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 11 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Dublör

Bir apartman dairesinde geçen hikayede, başrol oyuncusu Afitap, sete geç gelir ve çekimlerde beklenen performansı sergilemez. İlk başta kapris gibi görülen bu tavrın arkasındaki neden, kısa sürede ortaya çıkar. Afitap’ın değişen enerjisi, filmin setinde gizli kalan gerilimleri açığa çıkarırken, seyirciyi sürükleyici bir hikâyenin içine çeker.

Yer: Biletinial Mall Of Antalya Gösteri Merkezi – Moa Sahne

Tarih: 12 – 13 – 22 – 23 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Ortadaki Oyun

Günümüz Türk Tiyatrosu’nun temellerini oluşturan orta oyunu geleneği anlatım biçimini genel olarak baz alan, yine o döneme ait müzikal ve sanat müziği parçalarının aralara serpiştirilmiş bir şekilde sahneye uyarlandığı müzikli hicivli bir güldürü sizi bekliyor. Orta oyunu geleneğinin usta isimleri Altan Erkekli ve Veysel Diker’in muhteşem performansıyla sahnelenen Ortadaki Oyun, izleyenleri güldürürken düşündürmeye geliyor.

Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 13 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Piraye

Nazım Hikmet, hapishanede geçirdiği 17 yıl boyunca karısı Piraye’ye aşkını, kavgasını ve hasretini anlatan yüzlerce mektup yazdı, Piraye ise bu mektupları tahta bir bavulda sakladı. Şimdi ise Nazım’ın tutsaklık yıllarında hayata tutunmasını sağlayan bu mektuplar, onun iç dünyasını ve aşkın, şiirin, müziğin evrensel yönünü keşfetmeye davet ediyor.

Yer: Antalya Devlet Tiyatrosu Sahnesi

Tarih: 18 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Seviyorsan Git Ayrıl Bence

“Seviyorsan Git Ayrıl Bence”, boşanmak üzere olan Ayhan ve Özlem’in, ilk buluştukları Krizantem çay bahçesinde geçmişlerini masaya yatırırken yaşadıkları komik ve duygusal anları konu alıyor. İrfan Kangı’nın yazdığı bu tek perdelik komedide, çiftin karmaşık duyguları ve aile içi uyuşmazlıklar, eğlenceli bir dille sahneleniyor. Oyunun temposunu artıran, olaylara dahil olan eğlenceli bir garson da seyirciyi kahkahaya boğuyor.

Yer: Gazipaşa Belediye Kültür Merkezi

Tarih: 20 Kasım 2024, 20:15

Bilet: Passo

Haybeden Gerçeküstü Aşk

Yılmaz Erdoğan’ın Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar kitabından uyarlanan bu iki kişilik oyun, kadın ve erkek ilişkilerinin mizahi bir dille ele alındığı keyifli bir seyir sunuyor. 2004-2007 yılları arasında 164 kez sahnelenerek yaklaşık 200.000 izleyiciye ulaşan oyun, ilişkilerin başlangıcından bitişine kadar uzanan süreci zekice diyaloglarla işliyor. Yalın ama etkileyici anlatımıyla izleyiciyi hem güldüren hem düşündüren bu eser, sahnede izlemeye değer bir komedi klasiği.

Yer: Antalya Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 22 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Güne Bakan Cam Kırıkları

İki yalnız insanın bir parkta tesadüfen karşılaşmasıyla başlayan bu oyun, geçmiş ve bugün, yalan ve gerçek arasında sürükleyici bir hikaye sunuyor. Memet Baydur’un hüzünlü ama zeki ve alaycı üslubuyla yazılmış bu eser, izleyicileri hem güldüren hem de derin düşüncelere sürükleyen bir yolculuğa çıkarıyor. Adam ve kadının birbirini, oyunun da seyirciyi değiştirdiği bu unutulmaz deneyim, izleyenleri diz dize oturup yazarın ruhuna kulak vermeye davet ediyor.

Yer: Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 27 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

80’ler 90’lar Gülümseten Hatıralar

Faruk Sofuoğlu ve Deniz Oral’ın sahne aldığı bu eğlence programı, sürpriz performanslar, anlatılar ve müziklerle geçmişten günümüze ortak anıları canlandırıyor. Piyanist şantör Mert Aktürk’ün canlı müziği eşliğinde söylenen şarkılarla, hoş hatıralar ve bol kahkaha vadeden bu eşsiz gösteriyi kaçırmayın!

Yer: Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 29 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Meçhul Paşa

“Meçhul Paşa,” efsanevi mizah gazetesi Marko Paşa’nın masalsı serüvenini sahneye taşıyan neşeli bir ortaoyunu. Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz’un kaleminden çıkan gazete, 1946’da başlayan cesur mücadelesiyle dönemin zorluklarına rağmen 77 sayı çıkarmayı başardı. Oyun, mizahın gücüyle hakikati dile getiren bu efsanevi yolculuğu, seyirciye kahkaha dolu anlarla sunuyor.

Yer: Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 30 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Antalya Kasım Ayı Stand-Up Gösterileri

Özlem Kosif “Hayatım Yanlış Anlama”

Özlem Kosif, sahnedeki dinamik enerjisi ve samimi anlatımıyla izleyicilere unutulmaz bir akşam sunuyor. Yaşanmış hikayeler, çarpıcı gözlemler ve eğlenceli anekdotlarla dolu performansı, mizahı içten bir üslupla harmanlayarak gerçek hayattan kesitleri komedi şölenine dönüştürüyor. Kosif’in doğrudan ve etkileyici tarzı, her yaştan izleyiciye hitap ederek keyifli anlar yaşatacak. Bu benzersiz gösteri, hem güldürüp hem de düşündüren anekdotlarla dolu bir yolculuk vadediyor.

Yer: Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 5 Kasım 2024, 20:00





Bilet: Biletinial

Okan Çabalar

Sevilen komedyen Okan Çabalar, stand-up gösterisiyle izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Eğlenceli ve enerjik performansıyla tanınan Çabalar, yeni şovunda seyircilerine yine kahkahalarla dolu bir gece yaşatacak.

Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 16 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Berfu & Eser Yenenler “Çift Terapisi”

Berfu & Eser Yenenler’in samimi ve eğlenceli stand-up gösterisi “Çift Terapisi”, yenilenmiş haliyle seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Evlilik, ikili ilişkiler ve ebeveynlik üzerine esprili anlatımlarıyla hem kahkahalar attıran hem de terapi etkisi yaratan bu gösteriyi kaçırmayın!

Yer: Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 26 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Antalya Kasım Ayı Çocuk Etkinlikleri

Sihirli Yolculuk

Sarıcık ve Mavicik, sihirli bir ormanda kaybolduktan sonra heyecan dolu bir yolculuğa çıkar. Cadı, Sihirli Ayna ve Prenses’le karşılaşan iki arkadaş, bu büyülü dünyadan çıkmanın yollarını ararken unutulmaz maceralara atılır. Seyircilerin de interaktif bir şekilde dahil olacağı bu Sihirli Yolculuk, hem çocuklar hem de aileleri için keyifli anlar vaat ediyor. Eğlenceli karakterler ve sürükleyici hikaye ile dolu bu oyunu birlikte izlemeye ne dersiniz?

Yer: Panda Sahne

Tarih: 2 Kasım 2024, 15:00

Bilet: Biletinial

Masal Treni

Masal Treni, izleyicilerini eğlenceli ve sürprizlerle dolu bir yolculuğa davet ediyor. Masalların her zaman eğlenceli, doğru yol gösterici ve huzur verici olup olmadığını sorgularken, trenin içindeki maceralarla bu sorulara cevap bulacaksınız. Masal Trenine atlayarak büyülü bir dünyaya adım atmaya hazır mısınız?

Yer: Antalya Devlet Tiyatrosu Sahnesi

Tarih: 3 Kasım 2024, 14:00

Bilet: Biletinial

Peter Pan Macera Adasında

“Peter Pan Macera Adası” adlı interaktif çocuk oyunu, Kaptan Hook ile yaşanan aksiyon dolu bir çatışmanın ardından, Peter Pan ve Tinkerbella’nın gemi yolculuğunda yaşadığı macerayı konu alıyor. Gemide uyuyakalan kahramanlarımız, dalgaların etkisiyle bilinmeyen bir adaya sürüklenir. Nerede olduklarını anlamayan Peter, Tinkerbella ve arkadaşları Lily, adayı keşfetmek için yola koyulurlar ve buradan çıkmanın yolunun çeşitli görevleri tamamlamaktan geçtiğini öğrenirler.

Yer: Biletinial Mall Of Antalya Gösteri Merkezi – Moa Sahne

Tarih: 3 Kasım 2024, 13:00 – 15:00

Bilet: Biletinial

Pufpuf’un Peşinde

Pufpuf’un Peşinde, PuMilo ve Luna’nın, kaybolan oyuncak ayıları Pufpuf’u bulmak için çıktıkları unutulmaz yolculuğu anlatıyor. Yıldızlar Ormanı’nın derinliklerinde geçen bu macera, dostluğun, cesaretin ve hayal gücünün önemini keşfetmelerini sağlıyor. İzleyicileri sürükleyen büyülü hikaye, çocuklara hem eğlenceli hem de anlamlı bir deneyim sunarken, sıcak ve dokunaklı anlarla dolu bir macera vadediyor.

Yer: Panda Sahne

Tarih: 3 Kasım 2024, 15:00

Bilet: Biletinial

Yastığın Rüyası

Yastık, gördüğü bir rüya nedeniyle yola çıkan kararlı ve sevimli bir kahraman. Seçme ve seçilme hakkına inanan Yastık, küçük bir kızı bulmak için maceralarla dolu bir serüvene atılır. Karşısına çıkan engellere rağmen inandığı değerlerden vazgeçmez ve yolculuğuna devam eder. Renkli ve eğlenceli bu tiyatro oyunu, izleyicilere Yastık’ın keyifli yolculuğuna katılma fırsatı sunuyor.

Yer: Panda Sahne

Tarih: 9 Kasım 2024,15:00

Bilet: Biletinial

Dondurmalar Diyarı

Dondurmalar Diyarı, çocukları eğlenceli ve müzikli bir maceraya davet ediyor! Bir dondurmayla bambaşka bir dünyanın kapılarını aralayan kahramanımız, birbirinden neşeli ve sürpriz dolu hikayelerle karşılaşıyor. Renkli karakterler ve keyifli şarkılarla dolu bu tiyatro oyunu, çocuklara hem hayal gücünü harekete geçiren hem de bol kahkahalı bir deneyim sunuyor.

Yer: Antalya Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 16 Kasım 2024, 14:00

Bilet: Biletinial

Niloya Renkli Balıklar Müzikali

Niloya Müzikali, çocuklara neşeli ve unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor! Eğlenceli şarkıları, sürprizlerle dolu sahne performansları ve renkli dekorlarıyla çocukları büyüleyecek bu müzikal, küçük izleyicilere harika bir macera sunuyor. Niloya ve arkadaşlarıyla dolu bu keyifli dünyaya adım atarak, eğlence ve müzik dolu bir gün geçirmeye hazır olun!

Yer: Antalya Manavgat İbrahim Sözen Gençlik Merkezi

Tarih: 28 Kasım 2024, 19:00

Bilet: Biletinial

Baby Shark Live Show

“Baby Shark”ın muhteşem gösterisi, Türkiye’de ilk kez çocuklarla buluşuyor! SmartStudy Co. Ltd. tarafından hazırlanan bu etkinlikte, çocuklar sevgi dolu karakterlerle dans edecek ve okyanusları koruma bilincini eğlenceli bir şekilde keşfedecek. Harika sahne dekorları ve projeksiyon efektleriyle dolu bu gösteride, miniklere unutulmaz anlar sunulacak.

Yer: Biletinial Mall Of Antalya Gösteri Merkezi – Moa Sahne

Tarih: 23 Kasım 2024, 13:00 – 15:00

Bilet: Biletinial

Şubadap Çocuk Konseri

Şubadap Çocuk, eğlenceli ve interaktif bir konserle çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor. Barış, doğa, özgürlük, ekoloji ve toplumsal cinsiyet gibi önemli temalara değinen şarkılarıyla, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Şimdiye kadar 7 albüm ve 500’den fazla konser gerçekleştiren grup, bu dinamik performansında çocukları bol zıplamalı ve keyif dolu bir müzik yolculuğuna davet ediyor.

Yer: Antalya Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 30 Kasım 2024, 15:00

Bilet: Biletinial

Antalya’da Ziyaret Edebileceğiniz Sergiler

Türkan Şoray Kültür Merkezi – Pablo Picasso, “Resimden Seramiğe Bir Serüven“

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen “Pablo Picasso – Resimden Seramiğe Bir Serüven” sergisi, sanatseverlere ünlü sanatçının çok yönlü yaratıcı dünyasını keşfetme fırsatı sunuyor. Picasso’nun resimden seramiğe uzanan sanat yolculuğunda oluşturduğu özgün eserler, ziyaretçilere sanatçının teknik ve estetik evrimini sergiliyor. Sergi, Picasso’nun seramik çalışmalarıyla resim sanatındaki yenilikçi yaklaşımını bir araya getirerek, onun sanatsal dehasını farklı bir açıdan gözler önüne seriyor.

Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 2 Kasım – 20 Kasım 2024

Türkan Şoray Kültür Merkezi – Andy Warhol, “Warhol’un Dünyası – Pop Art’ın İkonu”

Antalya Kültür Yolu Festivali’nde yer alan “Warhol’un Dünyası – Pop Art’ın İkonu” sergisi, Andy Warhol’un etkileyici sanat dünyasını ziyaretçilere sunuyor. Sergi, Pop Art hareketinin öncüsü Warhol’un ikonik eserleriyle sanatseverleri renkli ve çarpıcı bir yolculuğa çıkarıyor. Campbell çorba kutularından Marilyn Monroe portrelerine kadar geniş bir yelpazede sergilenen çalışmalar, Warhol’un kültürel etkisini ve sanat dünyasına katkılarını vurguluyor. Bu sergi, sanatçının sıra dışı vizyonunu ve popüler kültür üzerindeki kalıcı izlerini keşfetmek için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 2 Kasım – 20 Kasım 2024

Antalya Kültür Sanat – Frida Kahlo, “Frida Kahlo’nun Günlükleri”

Antalya Kültür Yolu Festivali, ünlü sanatçı Frida Kahlo’nun kişisel dünyasına derinlemesine bir yolculuk sunan Frida Kahlo’nun Günlükleri sergisini ziyaretçileriyle buluşturuyor. Bu özel sergi, Kahlo’nun günlük yazıları ve çizimleri aracılığıyla sanatçının içsel dünyasını, acılarını ve tutkusunu gözler önüne seriyor. Festival kapsamında, Frida Kahlo’nun özgün eserleri ve kişisel notlarıyla dolu bu sergi, sanatseverlere benzersiz bir deneyim sunacak.

Yer: Antalya Kültür Sanat

Tarih: 2 Kasım – 30 Kasım 2024