Eskişehir Kasım 2024 Etkinlik Rehberi: Sanat ve Eğlence Dolu Bir Ay!

Her zaman dinamik ve enerjik yapısıyla dikkat çeken Eskişehir, Kasım 2024’te de dolu dolu bir kültür-sanat programı sunuyor. Şehir, tiyatro oyunlarından film gösterimlerine, konserlerden sergilere kadar birbirinden çeşitli etkinliklerle sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Kasım ayı boyunca Eskişehir'deki sahnelerde pek çok tiyatro oyunu sergilenecek. Şehrin popüler mekanlarında öne çıkan konserler, farklı müzik türlerine hitap eden geniş bir program sunarken, yerel ve ulusal sanatçıların sergileri sanatseverlerle buluşacak. Sinema tutkunları ise özel gösterimlerle sinema salonlarını dolduracak.

Eskişehir'in 2024 Kasım ayı etkinlik takvimini hazırladığımız bu rehberde, kaçırılmaması gereken tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Sanatla dolu bir Kasım ayı geçirmek isteyenler için Eskişehir, adeta bir kültür merkezi olacak!





Eskişehir Kasım Ayı Konserleri

Musa Göçmen ile Senforock Metallica

Musa Göçmen ile Senforock, Eskişehir B.B. Kültür ve Sanat Sarayı’nda müzik tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor! Metallica’nın efsanevi parçalarını yorumlayacak olan bu özel etkinlik, rock müziğinin büyüleyici atmosferini sahneye taşıyacak.

Yer: Milyon Performance Hall Eskişehir

Tarih: 4 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Passo



Ayçin Asan

Ayçin Asan, Milyon Performance Hall Eskişehir’de müzikseverlerle buluşuyor! Kendine özgü tarzı ve etkileyici vokaliyle sahne alacak olan Asan, dinleyicilerini duygusal bir yolculuğa çıkaracak. Bu müzik dolu akşamı kaçırmayın!

Yer: Milyon Performance Hall Eskişehir

Tarih: 8 Kasım 2024, 22:00

Bilet: Biletix

Can Ozan

Son dönemin en popüler isimlerinden Can Ozan, müzik dünyasına damgasını vuran şarkılarını seslendirmek için Eskişehirli dinleyicileriyle buluşuyor. Bu müzik dolu romantik geceyi kaçırmayın!

Yer: IF Performance Hall Eskişehir

Tarih: 15 Kasım 2024, 22:00

Bilet: Biletix

Emre Aydın

Türk rock müziğinin güçlü sesi Emre Aydın, hit şarkıları ve duygusal performansıyla Eskişehir’de. “Afili Yalnızlık” ve “Kağıt Evler” albümlerinden sevilen parçalarla dolu bu unutulmaz konser, müzikseverlere eşsiz bir deneyim sunacak.

Yer: Milyon Performance Hall Eskişehir

Tarih: 15 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Feridun Düzağaç



Feridun Düzağaç, 16 Kasım akşamı Milyon Performance Hall Eskişehir sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor! Duygu dolu şarkıları ve etkileyici sahne performansıyla tanınan Düzağaç, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatacak. Sözleriyle derin duygulara hitap eden eserleri, bu özel etkinlikte bir araya gelecek. Bu büyülü geceyi kaçırmayın!

Yer: Milyon Performance Hall Eskişehir

Tarih: 16 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Metallica & Symphony Scream Inc

Metallica’nın efsanevi şarkıları, Scream Inc. tarafından bir senfoni orkestrası eşliğinde yeniden hayat buluyor! 1999’daki ikonik S&M albümünden senfonik versiyonların seslendirileceği bu benzersiz performans, metal müziğin gücünü klasik müzikle buluşturacak. Dünyanın en iyi Metallica tribute gruplarından biri olarak tanınan Scream Inc., müzikseverlere unutulmaz bir gece vaat ediyor. Metal ve senfoninin görkemli uyumunu kaçırmayın!

Yer: Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi

Tarih: 21 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Zakkum

Türk alternatif rock sahnesinin sevilen isimlerinden biri olan Zakkum, SPR PUB Eskişehir sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor! Glam ve Brit-Pop Rock tarzlarını harmanlayan grup, unutulmaz şarkılarını ve etkileyici coverlarını dinleyicileriyle paylaşacak. Vokalde Yusuf Demirkol’un güçlü sesi ve enerjik sahne performansları, bu özel gecede herkesin kalbini fethedecek.

Yer: SPR Pub

Tarih: 22 Kasım 2024, 22:00

Bilet: Biletix

Lords of the Rings

Orta Dünya’nın büyülü atmosferine adım atmaya hazır mısınız? “Lords of the Sound Senfoni Orkestrası”nın gerçekleştireceği “Yüzüklerin Efendisi Konseri”, hobbitlerin neşeli melodilerinden Mordor’un tehditkâr seslerine ve elflerin lirik şarkılarına kadar geniş bir yelpazede Howard Shore’un Oscar ödüllü müziklerini dinleyicilere sunuyor. İki saat sürecek bu muhteşem performans, senfoni orkestrası, koro ve solistlerin eşliğinde unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Yer: Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi

Tarih: 29 Kasım 2024, 17:00

Bilet: Biletinial

Eskişehir Kasım Ayı Tiyatroları

Fosforlu Cevriye Müzikali

Fosforlu Cevriye, İstanbul’un sokaklarında hayat mücadelesi veren bir kadının dokunaklı hikayesini sahneye taşıyor. 1930-40’lı yılların zengin atmosferinde geçen bu müzikal, hastalık ve yalnızlıkla boğuşan Cevriye’nin, esrarengiz bir adamla tanışarak yaşadığı dönüşümü anlatıyor. Sıradan bir sokak kızı olmanın ötesine geçerek sevgi, tutsaklık ve hayata bağlılık gibi derin duyguları keşfeden Cevriye, izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

Yer: Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi

Tarih: 2 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Zengin Mutfağı

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan Zengin Mutfağı, başrolde Şener Şen’in eşsiz performansıyla sahnede izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Yer: Eskişehir B.B Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi

Tarih: 17 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Passo

Kaktüs Çiçeği

Paris’in ünlü diş hekimi Julien, yalanlarla dolu ilişkisini ciddiye bindirirken, asistanı Stephanie, çapkın doktorun karmaşık oyunlarının içine sürüklenir. Kemal Başar’ın yönettiği ve dünyaca ünlü koreograf Nikolay Manolov’un sahneye taşıdığı bu romantik komedi, izleyicilere keyifli anlar sunuyor. Engin Benli ve Azra Akın’ın başrollerde yer aldığı oyuna, Şilan Makal, Ercüment Aydın, Köksal Ünal, Kerem Gökçer ve İsak Behar da eşlik ediyor. Barillet ve Gredy’nin dünya çapında beğenilen eserlerinden uyarlanan bu gösteriyi kaçırmayın!

Yer: Metin Sürel Kültür Ve Sanat Merkezi Ted Eskişehir Koleji

Tarih: 20 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Seyfi Bey

Seyfi Dursunoğlu’nun ikonik karakteri Huysuz Virjin’in sahne arkasındaki dünyasına dair derin bir bakış sunan Seyfi Bey, izleyicileri geçmişin hatıralarına ve geleceğin hayallerine davet ediyor. 2007 yılında, Seyfi Bey’in sahneye çıkmadan önceki anlarına odaklanan bu oyun, onun yaşamı boyunca risk alarak yarattığı Huysuz Virjin karakterinin inceliklerini gözler önüne seriyor. Armağan Çağlayan’ın ustalıkla kaleme aldığı metin, Celal Kadri Kınoğlu’nun rejisiyle sahnede hayat buluyor. Eğlence dünyasında devrim yaratan bir ikonun portresini çizen bu oyun, izleyicilere hem duygusal hem de düşündürücü bir deneyim sunuyor.

Yer: Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi

Tarih: 26 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Karı Koca İşleri

“Karı Koca İşleri!” tiyatrosu, evliliğin ve ilişkilerin derinliklerine eğlenceli bir bakış sunuyor. Evlilik nedir, insanlar neden evlenir gibi sorular etrafında dönen bu oyun, çiftlerin yaşamındaki karmaşayı ve mizahı gözler önüne seriyor. Aile, kariyer ve toplumsal baskılarla şekillenen evlilikler üzerinden bilinenler ve bilinmeyenler arasında gezinirken, izleyicilere kendilerini sorgulama fırsatı tanıyor.

Yer: Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi

Tarih: 27 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletix





Aşk Listesi

Kahkaha garantili komedi “Aşk Listesi,” Serkan Üstüner rejisiyle Sevinç Erbulak, Hakan Bilgin ve Yosi Mizrahi’yi aynı sahnede buluşturuyor! Kenan’ın 50. doğum günü için en yakın arkadaşı Oktay’ın ilginç bir fikriyle hayalindeki kadının on özelliğini belirlemesi üzerine gelişen olaylar, izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü anlar sunuyor. Melis’in sahneye girmesiyle birlikte hayaller ve gerçekler arasında gidip gelen bu komik yolculuk, aşkın sürprizleri üzerine keyifli bir bakış açısı kazandırıyor.

Yer: Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi

Tarih: 30 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Eskişehir Kasım Ayı Stand Up Showları

Berfu & Eser Yenenler “Çift Terapisi”

Berfu ve Eser Yenenler’in eğlenceli stand-up gösterisi “Çift Terapisi,” yeni sezonda yenilenmiş formatıyla sahne alıyor! İkili, evlilik hayatının inceliklerini, ikili ilişkilerin dinamiklerini ve ebeveynliğin zorluklarını mizahi bir dille ele alırken, izleyicilere hem kahkaha dolu anlar yaşatacak hem de derin bir terapi etkisi sunacak.

Yer: Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi

Tarih: 5 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Okan Çabalar

Sevilen komedyen Okan Çabalar, stand-up gösterisiyle izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Eğlenceli ve enerjik performansıyla tanınan Çabalar, yeni şovunda yine kahkahalarla dolu bir gece yaşatacak.

Yer: SPR Pub

Tarih: 5 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Cem İşçiler & Fazlı Polat “Çimen Show Bizbize”

Çimen Talk Show, eğlenceli ve samimi atmosferiyle seyircisiyle buluşmaya devam ediyor! Güler yüzlü sunucusu, ilginç konukları ve sürükleyici sohbetleriyle izleyenlere keyifli anlar sunuyor.

Yer: Eskişehir Ted Koleji Metin Sürel Kültür ve Sanat Merkezi

Tarih: 7 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Adil Yıldırım “Neyin Peşindesin”

Adil Yıldırım, bu sezon “Hayatta tam olarak neyin peşindesin?” sorusuyla aşk, ilişkiler, evlilik ve boşanma üzerine gerçek hayattan hikayeleri sahneye taşıyor. Her gösteride farklı bir konu başlığını analiz eden Yıldırım, kadınlara erkek dünyasının kapılarını açarken erkeklere de sürpriz tüyolar sunuyor. “Yalnız değilsin” sloganıyla seyircilerin hikayelerini dinleyerek, hepimizin benzer deneyimler yaşadığını vurguluyor. Yargılanmadan anlaşılmanın önemini vurguladığı bu benzersiz stand-up deneyimi, hayatın gerçeklerine dair düşündürücü ve eğlenceli bir yolculuk sunuyor.

Yer: Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi

Tarih: 12 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Sabotaj

Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak, stand-up gösterilerinde gündemi mizahi bir dille ele alarak seyircileri keyifli bir yolculuğa çıkarıyor! Ülkemizde ve dünyada yaşanan tuhaf olayları, değişen insan ilişkilerini ve hayatın sıradanlıklarını çarpıcı bir bakış açısıyla sahneye taşıyorlar. “Konunuz konumuzdur” mottosuyla, her konuyu mizah dolu bir şekilde ele alarak izleyicileri düşündürürken güldürecekler. 90 dakikalık bu eğlenceli gösteri, Barış, Bülent ve seyircinin enerjisiyle şekillenecek; kim bilir, belki de bitmez!

Yer: Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi

Tarih: 16 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Mesut Süre ile İlişki Testi Filtresiz

Çiftlerin tanışma hikayelerinden kıskançlıklarına, eski sevgililerinden arkadaşlarıyla ve aileleriyle bir çift olarak kurdukları ilişkiye kadar pek çok şeyin konuşulacağı, pek çok hikâyenin anlatılacağı “Mesut Süre ile İlişki Testi”, 20 Kasım akşamı Eskişehir seyircisiyle buluşuyor.

Yer: Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi

Tarih: 20 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Eskişehir Kasım Ayı Çocuk Etkinlikleri

Peter Pan Hayal Adası

İzleyici rekorları kıran “Peter Hayal Adası” Müzikli Çocuk Tiyatrosu, Hun Çocuk Tiyatrosu farkıyla Türkiye turnesine devam ediyor! Kostümleri ve dekorlarıyla büyüleyen bu muhteşem oyun, tüm ailenizle birlikte keyifli bir macera sunuyor. Peter Pan, Wendy, Tinkerbell ve daha fazlasıyla Hayal Adası’na yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Tiyatro dolu bu deneyimi kaçırmayın!

Yer: Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi

Tarih: 3 Kasım 2024, 13:00 – 15:00

Bilet: Biletinial

Eskişehir’de Ziyaret Edebileceğiniz Sergiler

OMM – Karma Sergi, “Ehlikeyif”

Odunpazarı Modern Müze, çağdaş eserleri ve fantastik tasarımları bir araya getiren “Ehlikeyif” sergisi ile 5. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Küratörlüğünü İdil Tabanca’nın üstlendiği sergi, form ve işlev arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlarken, sanat ve tasarım arasındaki geleneksel sınırların ötesindeki yaratıcılıklarıyla tanınan uluslararası sanatçı ve tasarımcıların eserlerini bir araya getiriyor.

Yer: Odunpazarı Modern Müze (OMM)

Tarih: 20 Temmuz 2025’e kadar görülebilecek.

Şimdiden Yerinizi Ayırın!

Misery

Stephen King’in gerilim dolu dünyasından uyarlanan Misery, Zorlu PSM’de sahneleniyor! Popüler yazar Paul Sheldon’ın, onu kurtaran ama takıntılı bir hayranı olan Annie Wilkes’in evinde yaşadığı esareti konu alan bu nefes kesici oyun, gerilim ve psikolojik şiddetin doruklarına ulaşıyor. Annie’nin Misery karakterine saplantısı, Paul’ü dehşet verici bir hayatta kalma mücadelesine sürüklüyor. Seyircileri koltuklarına mıhlayacak bu unutulmaz deneyimi kaçırmayın!

Yer: Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi

Tarih: 5 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Nihayet Bitti

Peter Turrini’nin “Nihayet Bitti” adlı eseri, yaşamın derinliklerinde kaybolmuş bir bireyin içsel mücadelesini çarpıcı bir şekilde sahneye taşıyor. Kendini öldürmeye karar veren bir adamın gözünden hayat, ölüm ve umutsuzluk arasındaki gelgitler izleyicilere sunuluyor. Kahramanın bin’e kadar saydığı bu hikaye, aniden değişen bir gerçekle yüzleşmesine neden oluyor. Hayatın anlamını sorgulayan bu etkileyici deneyimi kaçırmayın; izleyicileri kendi iç dünyalarına dönmeye davet eden bu performans derin bir etki bırakacak.

Yer: Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi‬

Tarih: 8 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Hogwarts Senfoni Gösterisi

Bu kış, PRIME Orkestrası’nın dünya turnesinin bir parçası olan HOGWARTS Sympho Show, izleyicileri büyülü bir müzikal yolculuğa çıkaracak. John Williams’ın ikonik Harry Potter melodilerinin yanı sıra Fantastik Canavarlar, Narnia Günlükleri ve Karayip Korsanları gibi sevilen filmlerden sürpriz müzikler de sahnede olacak. Modern orkestranın olağanüstü performansı, en son ses ve ışık teknolojileri ile birleşerek unutulmaz bir deneyim sunacak. Harry Potter hayranları ve senfonik müzik tutkunları için bu sihirli konseri kaçırmayın!

Yer: Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi

Tarih: 14 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Cihat Tamer Ve Zihni Göktay ile Bir Varmış Bir Yokmuş

Cihat Tamer ve Zihni Göktay’ın 60 yıllık muhteşem hikâyesi, “Bir Varmış Bir Yokmuş” müzikli gösterisiyle sahneye taşınıyor! Tiyatrodan sinemaya, kabarelerden dizilere uzanan bu yolculuk, izleyicilere acı-tatlı anılarla dolu bir deneyim sunacak. Sanat Yönetmenliğini Serkan Budak’ın üstlendiği gösteri, müzik ve şarkılar eşliğinde masalsı bir atmosfer yaratırken, halkın kalbinde taht kurmuş iki ustanın yaşamlarına dair derin bir bakış sunuyor.

Yer: Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi

Tarih: 19 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Biletinial