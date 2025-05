Antalya'da Bayramla Gelen Yaz: 2025 Yazının En Gözde Mekanları ve Otelleri

Bayram tatili, bu yıl Antalya için sadece bir kaçamak değil; aynı zamanda yaz sezonunun ritüel gibi beklenen açılışını da simgeliyor. Toroslar’ın eteklerinden Akdeniz’in masmavi sularına uzanan bu eşsiz şehir, kışın sessizliğini geride bırakıp yeniden enerjisini toplamış, parlamaya hazır. Artık takvimdeki sayılar değil, gün doğumuyla dolan beach’ler, akşam üzeri kalabalıklaşan kokteyl barları ve geceye uzanan ritimlerle anlıyoruz ki: Yaz geldi. Hem de Antalya’ya başka hiçbir şehre gelmediği gibi…

Bu sezon da bayramla birlikte şehirdeki tüm dinamikler harekete geçiyor. Lara’dan Kaş’a uzanan sahil şeridi boyunca beach club’lar kapılarını açıyor, rooftop’larda gün batımına karşı ilk kadehler kalkıyor, fine dining restoranlar Akdeniz’in en taze malzemeleriyle tabaklara sanat katıyor. Yeni açılan mekanlar, sezona özel menüler, DJ performansları ve davetler… Antalya, bu yaz da eğlence, gastronomi ve stilin buluşma noktası olacak.

İstanbul’un kalabalığından, iş hayatının koşturmacasından, şehir temposundan uzaklaşmak isteyen herkesin ilk aklına gelen rotalardan biri yine Antalya. Üstelik artık sadece sahil tatili arayanların değil; gastronomi meraklılarının, müzik tutkunlarının ve şehrin yaratıcı enerjisini hissetmek isteyen herkesin radarında.

Şimdi gelin, Bayram’la birlikte sezona “merhaba” diyen, 2025 yazının Antalya’daki en iddialı mekanlarına birlikte göz atalım. Nerede gün batımı izlenir, hangi beach’te güne başlamak gerekir, akşam yemeği için en rafine adresler hangileri, tüm detaylarıyla keşfediyoruz.

Akra Antalya: Lüks, Doğa ve Feng Shui Dengesinde Yepyeni Bir Tatil Deneyimi

Akra Antalya, Antalya’nın en özel lokasyonunda, misafirlerine doğayla iç içe, benzersiz bir tatil atmosferi sunuyor. Bey Dağları’nın muhteşem manzarası ve Akdeniz’in masmavi güzellikleri, burada konaklayanlara her anı hafızalara kazınacak bir deneyim vaat ediyor. Tesisin yenilenen yüzü, yalnızca görsel bir değişimi değil, aynı zamanda yaşam felsefesini de temsil ediyor.

Yenileme süreci, Türkiye’nin ilk Feng Shui Master’ı Esra Koyuncu ve Feng Shui Danışmanı Meltem Özertem tarafından yürütüldü. Tüm alanlar Feng Shui felsefesine göre baştan tasarlandı. Bu dönüşüm sırasında sürdürülebilirlik öncelikli bir konu oldu. Tüm odalarda yer alan sensör teknolojileri sayesinde enerji verimliliği sağlanıyor. Ayrıca, cam şişelerde sunulacak su ikramları ile plastik atık azaltımı hedefleniyor.

Akra Hotel, yalnızca bir konaklama noktası değil; aynı zamanda müzikten sanata, spordan sağlığa uzanan bütünsel bir yaşam alanı. Yenilenen odalar; modern tasarım, akıllı oda sistemleri, özel üretim yataklar, Nespresso kahve makineleri ve Atelier Rebul’ün 1895 serisi banyo ürünleri gibi detaylarla konforu yeni bir seviyeye taşıyor.

Yeni dönemde öne çıkan Skyline Süit, içindeki küvet ve geniş yaşam alanıyla dikkat çekiyor. Mediterranean Süit, estetik dokunuşlarla ferahlık sunarken, Penthouse Süitler özel terası, açık ısıtmalı havuzu, CIP Lounge kullanımı, Meet&Assist Hizmeti ve havalimanı transferi gibi detaylarla lüks konaklama standardını yeniden tanımlıyor.

Gastronomi tarafında da Akra Antalya güçlü bir dönüşüm geçirdi. Panora Restoran, sıfır atık ilkesiyle hazırlanan artizan ürünleri, şarap kavı ve Akdeniz manzarasıyla öne çıkıyor. Pablito Bistro, yenilenen dekorasyonu ve menüsüyle Akdeniz akşamlarını renklendiriyor. Müzikseverler içinse, yeni konseptiyle The 251 Soul ve The 251 Social Club, eşsiz anların merkezi olacak.

Asmani Restaurant: Ulaşılabilir Lüks ve Panoramik Lezzet Noktası

Asmani Restaurant, Akra Hotel’in 10. katında konumlanan, adını gökyüzünden alan bir gastronomi noktası. Antalya’nın en prestijli otellerinden biri olan Akra, sadece konaklama değil, aynı zamanda rafine yeme-içme deneyimleriyle de öne çıkıyor. Bu özel restoran ise, casual fine dining konseptiyle misafirlerine ulaşılabilir lüks ve içten bir şıklık sunuyor.

Terasın açılmasıyla birlikte Antalya’nın en güzel manzaralarından biri eşliğinde yemek yeme şansı sunan Asmani, sadece göze değil, damağa da hitap ediyor. Burada iyi yemek, kaliteli servis ve özenle seçilmiş müzikler bir araya geliyor. Misafirlerine günün stresinden uzak, rahatlatıcı ve özel anlar sunan Asmani, her detayıyla tekrar gelmek isteyeceğiniz bir atmosfer yaratıyor.

Asmani’nin mutfağı, Antalya’nın bereketli topraklarından çıkan taptaze malzemelerle hayat buluyor. Muzdan portakala, sebzeden narenciyeye kadar geniş bir yelpazeye sahip olan bölge, bu restoranın lezzetlerini doğrudan etkiliyor. Her tabak, bir hikâye anlatıyor. Şefin vizyonuyla şekillenen bu anlatım, kaliteli ürünlerin doğru tekniklerle buluşmasıyla unutulmaz hale geliyor.

Menüsünde klasik tatların modern yorumları yer alırken, her yemek bir lezzet yolculuğu sunuyor. Sadelikten gelen sofistike anlayış, Asmani’yi yalnızca bir restoran değil, aynı zamanda bir gastronomi deneyimi haline getiriyor. Bu yüzden burası, yalnızca yemek yemek için değil, o ana tanıklık etmek için de tercih ediliyor.

Pablito Bistro: Samimiyet, Lezzet ve Global Esintilerle Dolu Bir Sofra

Pablito Bistro, Antalya’nın kalbindeki Akra Hotel bünyesinde, hem yerel tatların hem de dünya mutfağının buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Modern ve samimi dekorasyonu ile ev rahatlığını sunan bu özel mekan, misafirlerine keyifli bir atmosferde lezzet dolu bir yolculuk vadediyor.

İçeri adım attığınız andan itibaren sizi saran sıcak ambiyans, Pablito’yu sadece bir restoran değil, aynı zamanda sosyalleşmenin yeni adresi haline getiriyor. Mekânın özenle tasarlanmış detayları, doğallık ve şıklığı buluştururken, burada geçirilen her anı daha anlamlı kılıyor. Tatlı bir sohbetin eşlik ettiği yemekler, Antalya’nın benzersiz manzarasıyla birleşince deneyim bir üst seviyeye taşınıyor.

Menü, günlük deniz mahsulleri, taptaze salatalar, taş fırından çıkan çeşit çeşit pizzalar, aromatik soslarla hazırlanan makarnalar ve ustalıkla pişirilen ızgaralarla oldukça zengin. Ayrıca, ev yapımı ekmekler, kokusuyla mekanı sararken, her lokmada ayrı bir özen hissediliyor. Tüm bu lezzetler, yerel ve uluslararası mutfakların özgün tarifleriyle harmanlanıyor.

Pablito Bistro, damağınızda iz bırakacak tatların yanında, hayal gücünü harekete geçiren bir atmosfer de sunuyor. Her yemek, sizi başka bir yere götürecek kadar güçlü ve karakterli. Sadece doyurucu değil, aynı zamanda ilham verici.

Panora Restaurant: Sıfır Atık Yaklaşımıyla Modern Bir Gastronomi Yolculuğu

Panora Restaurant, Akra Hotel’in en sevilen gastronomi duraklarından biri. Masmavi Akdeniz manzarasına karşı kurulan açık büfesi ve özenle hazırlanan menüsüyle misafirlerine yalnızca bir yemek değil, felsefesi olan bir deneyim sunuyor. Panora’da tabaklara yansıyan her detay, sıfır atık, çevre dostu üretim anlayışı ve artizan mutfak prensipleri ile şekilleniyor.

Restoranın en dikkat çeken unsurlarından biri ise ekmek büfesi. Günlük olarak Panora’nın AR-GE mutfağında geliştirilen tariflerle hazırlanan bu ekmekler, katkı maddesi içermeyen, endüstriyel olmayan reçetelerden oluşuyor. Ekmek yapımında kullanılan atalık buğday unları, Denizli, Aydın ve İzmir gibi bölgelerde yapılan uzun soluklu araştırmalarla belirlenmiş. Siyez ekmeği gibi hafif ve gözenekli seçeneklerden, yoğun tam buğday ekmeğine kadar farklı damak zevklerine hitap eden birçok alternatif sunuluyor. Tüm bu ekmekler, ekşi maya ve 24 saatlik soğuk fermantasyon yöntemiyle hazırlanarak tazeliğini koruyor.

Panora’da yalnızca ekmekler değil, Niğde mağaralarında özel olarak üretilen peynirler de büyük ilgi görüyor. Bu özel peynirler, restoranın artizan yaklaşımını tamamlıyor. Açık büfede sunulan seçeneklerde ise mevsimsel ürünlere yer veriliyor. İlkbaharda toplanan taze sebzeler, sonbaharın bereketli hasatlarıyla birleşiyor. İyi tarım uygulamaları, coğrafi işaretli ürünler ve kadın kooperatiflerinden temin edilen malzemeler, Panora’nın menüsünü farklı kılıyor.

Slow food felsefesiyle yola çıkan Panora, iyi, adil ve temiz gıdayı esas alarak Türk ve dünya mutfağına modern bir yorum getiriyor. Geleneksel lezzetler, usta şeflerin dokunuşlarıyla yeniden hayat buluyor. Misafirlerine yalnızca doymayı değil, düşünmeyi, hissetmeyi ve keşfetmeyi de vaat ediyor.

The 251 Soul: Akdeniz Ruhunu Yansıtan Özgün Bir Yaz Deneyimi

Yaz mevsimi boyunca Akra Hotel çatısı altında hizmet veren The 251 Soul, sade ama etkileyici atmosferiyle Antalya’nın en özel sosyal buluşma noktalarından biri olarak öne çıkıyor. İlhamını Akdeniz’in yalın zarafetinden alan bu mekan, günün her anını keyifli bir deneyime dönüştürüyor.

The 251 Social Club, yalnızca içecek sunan bir bar değil; aynı zamanda stil sahibi bir yaşam alanı. Zarif detaylarla tasarlanan ortamı, misafirlerine hem huzurlu hem de modern bir atmosfer sunuyor. Sade ve şık çizgilerle dekore edilmiş alan, gün batımı saatlerinde ayrı bir büyüye bürünüyor.

Mekanın öne çıkan özelliklerinden biri, sunduğu serinletici içecekler ve özenle hazırlanan küçük atıştırmalıklar. Antalya’nın sıcak havasında ruhunuzu dinlendirecek ferah kokteyller, özgün sunumlarla servis ediliyor. İster tek başınıza, ister dostlarınızla vakit geçirmek isteyin; The 251 Soul, her anın değerini artıracak özel bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

Açık havada, Antalya’nın en şık manzaralarından birine karşı lezzetli içeceklerinizi yudumlarken, burada geçirdiğiniz anların sıradanlıktan çok uzak olduğunu fark edeceksiniz. The 251 Soul, yaz akşamlarına yakışan zarafeti, sadeliği ve özgünlüğüyle bu sezon da akıllarda kalacak.

Flow Manavgat Şelale: Doğanın Kalbinde Huzur ve Keyif Dolu Anlar

Flow Manavgat Şelale, adını aldığı Manavgat Şelalesi’nin muhteşem manzarasıyla misafirlerine eşsiz bir yaşam alanı sunuyor. Sadece bir ziyaret noktası değil, aynı zamanda doğayla iç içe geçirilen özel zamanların adresi. Doğanın kalbinde, sakinliğin ve yenilenmenin hissedildiği bu yer, şehrin karmaşasından uzaklaşmak isteyenler için birebir.

Alan içinde farklı deneyimler yaşatacak pek çok seçenek yer alıyor. Flow Manavgat Şelale, yalnızca doğaya karşı bir kahve içme durağı değil; aynı zamanda keşfedilecek birçok mekanın da bulunduğu bir kompleks. Alışveriş yapılabilecek butik dükkanlar, el emeği ürünlerin sergilendiği stantlar ve yerel üreticilerin sunduğu doğal lezzetler, burayı sıradan bir gezi noktasının çok ötesine taşıyor.

Manzaraya karşı oturabileceğiniz alanlarda huzur eşliğinde vakit geçirmek, zamanın nasıl geçtiğini unutturacak. Su sesinin sakinliği, rüzgarın serinliği ve kuş cıvıltılarıyla birleşen atmosfer; ziyaretçilere doğayla bağ kurabilecekleri nadir bir deneyim yaşatıyor.

Flow Manavgat Şelale, her yaştan ziyaretçiye hitap eden sakin ama zengin içerikli bir yaşam alanı. İster alışveriş yapın, ister sadece manzarayı izleyin, burada geçirdiğiniz her an huzurun aktığı yer olarak hafızanıza kazınacak. Şelalenin çağlayan sesleri eşliğinde, doğanın ritmini yakalayacağınız bir gün sizi bekliyor.

Zaruri Meyhane: Doğanın Kalbinde, Samimiyetle Kurulan Sofralar

Zaruri Meyhane, Antalya'da hem samimi ambiyansı hem de doğaya uyumlu gastronomi yaklaşımıyla fark yaratıyor. Geçtiğimiz yaz sezonunda Flow Manavgat Şelale içerisinde açılan şubesi, daha ilk günlerden itibaren müdavimlerini oluşturdu. Doğanın kalbinde, Manavgat Şelalesi’nin etkileyici manzarasına karşı kurulan bu sofralar, sadece lezzet değil, ruhunuza da dokunan anılar sunuyor.

Zaruri, doğallığın ve zarafetin bir araya geldiği bir meyhane. Mekana adım attığınız andan itibaren sizi içine çeken bir sıcaklık hissiyle karşılaşıyorsunuz. Şelalenin maviliği ve yeşilin huzur veren tonları arasında konumlanan bu özel alan, doğanın ritmine eşlik eden bir yaşam alanına dönüşüyor. Her detayın özenle düşünüldüğü dekorasyon ise şık ama sade, gösterişli ama içten bir çizgide ilerliyor.

Menüsü ise başlı başına bir keşif. Tüm mezeler günlük ve mevsimsel olarak hazırlanıyor. Zaruri mutfağı, yerel üreticilerle kurduğu güçlü bağlarla fark yaratıyor. Bu sayede her tabakta lokal emeğin, doğal ürünlerin ve mevsimin ruhunun izleri hissediliyor. Doğaya saygılı, israfsız, ve içten bir mutfak anlayışıyla hazırlanan sofralarda, her lokma bir hikâyeye dönüşüyor.

İster kalabalık dost sofraları, ister baş başa romantik bir akşam olsun, Zaruri Meyhane bu anları özel kılmak için var. Keyifli aile buluşmaları, samimi kutlamalar ve sıcacık sohbetler, burada doğanın melodisiyle daha anlamlı hale geliyor. Tüm bu özellikleriyle Manavgat’ta gastronomik bir akşam geçirmek isteyenler için bölgenin en öne çıkan adreslerinden biri haline geliyor.

The Royal Castle Bistro: Lara’da Lezzet, Stil ve Manzara Dolu Bir Deneyim

The Royal Castle Bistro, büyüleyici Antalya’nın Lara semtinde, hem özgün dekorasyonu hem de zengin mutfağıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Akdeniz’in sıcaklığı ve Lara’nın enerjisini buluşturan bu özel mekân, şehrin en popüler buluşma noktalarından biri haline gelmiş durumda.

İçeri adım attığınızda sizi karşılayan siyah-beyaz kontrastlarla şekillenen iç mimari, mekânın simgesi haline gelen zebra heykelinden ilham alıyor. Zeytin ağaçları ve palmiyelerle çevrili bahçe bölümü, açık hava keyfini yaşatırken, iç mekandaki zarif detaylar misafirlerine sofistike bir atmosfer sunuyor. Bu özgün dekorasyon çizgisi, sadece estetik değil, aynı zamanda Antalya’da tasarım trendlerine yön veren bir anlayış olarak da öne çıkıyor.

Mutfağı ise tam anlamıyla kültürlerin buluşma noktası. Dünya mutfağının klasik tatları, Anadolu’nun yerel lezzetleriyle modern reçetelerde buluşuyor. Özellikle serpme kahvaltı menüsü, haftasonları mekânın en çok tercih edilme sebeplerinden biri. Kahvaltıda öne çıkan unsurlar arasında Sakız Adası’ndan gelen organik reçeller yer alıyor. Bu keyifli deneyimi yaşamak isteyenlere, yoğunluk nedeniyle önceden rezervasyon yaptırmaları öneriliyor.

Et ve balık menüsü, damak zevkine önem veren misafirler için oldukça iştah açıcı seçenekler sunarken, tatlı menüsü de iddialı. Mekanın özel tasarım bar bölümü, zengin içecek çeşitliliği ve özgün kokteyl sunumlarıyla fark yaratıyor. Gün batımında masmavi Akdeniz manzarasına karşı içeceğinizi yudumlamak, hemen yanı başındaki Düden Şelalesi’nin huzuruyla birleştiğinde eşsiz bir anıya dönüşüyor.

Akşamları ise ortam daha da renkleniyor. DJ eşliğinde çalan müzikler, The Royal Castle Bistro’yu sosyal bir buluşma noktasına çeviriyor. Burada sadece yemek değil, stil sahibi bir yaşam deneyimi sizi bekliyor.

7 Mehmet: Antalya’nın Köklerinden Gelen Lezzet Mirası

7 Mehmet, sadece Antalya’nın en ikonik restoranlarından biri değil, aynı zamanda bir lezzet geleneğinin yaşayan temsilcisi. Şehre gelip buraya uğramamak, adeta Akdeniz mutfağının kalbini kaçırmak anlamına gelir. Çünkü burası, modern Akdeniz mutfağı ile geleneksel Türk mutfağını zarif bir dengeyle buluşturan eşsiz bir sofra deneyimi sunuyor.

Restoranın mutfağı, doğallık ve mevsimsellik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı. Menüde yer alan her tabak, doğanın ritmine uyumlu bir şekilde hazırlanıyor. Mevsiminde toplanan ürünler, yerel üreticilerden temin edilerek, sofralara taptaze ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşıyor. Bu yaklaşım, sadece damaklara değil, doğaya da katkı sağlıyor.

7 Mehmet, üçüncü kuşak temsilcisi Şef Mehmet Akdağ liderliğinde yoluna devam ediyor. Akdağ, atalarından miras kalan mutfak tekniklerini, modern gastronomi anlayışıyla harmanlayarak, tabaklara özgün bir karakter katıyor. Her reçete; aroma, doku ve renk açısından ustalıkla dengelenmiş bir kompozisyon sunuyor. Bu detaylar, yemeği yalnızca bir ihtiyaç olmaktan çıkarıp, kültürel bir deneyime dönüştürüyor.

Yerel üreticilerle kurulan güçlü bağlar, restoranın hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliğini destekliyor. Gıda israfını azaltmaya yönelik çalışmaları, karbon ayak izini düşürme hedefleri ve doğayla uyumlu mutfak anlayışı, 7 Mehmet’i sadece lezzet değil, aynı zamanda bilinçli bir tercih haline getiriyor.

Yaz boyunca Antalya’da lezzetli, rafine ve anlamlı bir sofra deneyimi arayan herkes için 7 Mehmet, listenin en üst sıralarında yer almayı hak ediyor.

Volkan Şişçi Kadir’in Yeri: Antalya’nın Gizli Lezzet Durağı

Volkan Şişçi Kadir’in Yeri, Antalya’nın Kepez ilçesinde, Yeni Toptancı Hal içerisinde yer alan mütevazı ama bir o kadar da iddialı bir lokanta. Dış görünüşüyle sade bir izlenim verse de, tabaklara yansıyan lezzetleriyle Antalya’nın en özgün duraklarından biri olmayı başarıyor.

Mekânın en çok tercih edilen ürünü, elbette ki şiş köfte. Dana ve kuzu etinin boşluk kısmından hazırlanan köfteler, hafifçe unlanarak odun ateşinde pişiriliyor. Bu sayede dışı çıtır, içi ise sulu ve yumuşak kalıyor. Yanında sunulan közlenmiş biber, domates ve soğan gibi garnitürlerle birlikte şiş köfte, sade ama unutulmaz bir lezzet deneyimi sunuyor.

Bir diğer öne çıkan tat ise Antalya’ya özgü tahinli piyaz. Tahin, zeytinyağı, sirke, soğan, maydanoz ve haşlanmış yumurta ile hazırlanan piyaz, her lokmada yoğun ve dengeli bir tat bırakıyor. Bu klasik lezzet, özellikle yaz aylarında ferahlatıcı bir seçenek olarak sofralarda öne çıkıyor.

Kahvaltı saatlerinde sunulan sahanda yumurta, gerçek tereyağı ve köy yumurtasıyla hazırlanıyor. Yanında sunulan tırnak pideyle birlikte sade ama doyurucu bir başlangıç sunan bu tabak, özellikle erken saatlerde gelen müdavimler için vazgeçilmezlerden biri.

Volkan Şişçi Kadir’in Yeri, şatafattan uzak ama iyi malzeme, doğru teknik ve özenli sunum ile hazırlanmış tabaklarıyla fark yaratıyor. Antalya’da doğal, samimi ve lezzet dolu bir öğün arayanlar için kesinlikle keşfedilmesi gereken bir adres.

Side’nin Büyüsünü Hisset: Barut Hemera ile Sınırsız Tatilin Adresi

Barut Hemera, Antalya’nın Side bölgesinde, Akdeniz’in eşsiz doğası ile iç içe, yıl boyunca hafızalara kazınacak bir konaklama deneyimi sunuyor. Sonsuz mavilikle buluşan bu özel otel, doğanın en cömert haliyle sizi karşılıyor. Sadece tatil değil, baştan sona yeniden doğma hissi yaşatan bir atmosfer vadediyor.

Side, tarih ve doğayı bir araya getiren özel bir destinasyon. Barut Hemera, bu büyüleyici bölgede yer alan ve sınırsız hizmet anlayışıyla öne çıkan bir konaklama noktası. Otelin sunduğu Unlimited All konsepti, sadece lüks değil, aynı zamanda düşünülmüş ve özenle sunulmuş ayrıcalıkları içeriyor. Burada her detay, misafirin konforu düşünülerek tasarlanmış.

Konaklama boyunca daha fazla konfor ve mutlu misafir anlayışı, Barut Hemera’nın temel felsefesi. Güler yüzlü personeli, tatilinizi sadece rahat değil, aynı zamanda içten ve sıcak kılıyor. Her anıyla unutulmaz bir tatil yaşamak isteyenler için Barut Hotels markasının kalitesi bu otelde güçlü bir şekilde hissediliyor.

İster dinlenmek ister keşfetmek isteyin, Barut Hemera, Akdeniz’in en özel köşelerinden biri olan Side’de, her ihtiyaca hitap eden geniş imkanlarıyla dikkat çekiyor. Doğayla iç içe, konforlu ve estetik bir tatil hayal edenler için doğru adres.

Azumare Lounge: Side’de Doğayla Bütünleşen Gurme Bir Deneyim

Azumare Lounge, Side’nin büyüleyici doğasıyla iç içe konumlanmış, günün her saatine uygun farklı atmosferler sunan özel bir buluşma noktası. Dalından yeni kopmuş limonların taze kokusunu hissettiren bu mekânda, doğanın ritmiyle uyumlu bir lezzet yolculuğu başlıyor. Bir yanınızda narenciye ağaçlarının serinliği, diğer yanınızda ise Akdeniz’in kırmızıdan maviye uzanan manzarası... Her detay, huzurla dolu bir deneyimin parçası.

Azumare Lounge, sadece bir restoran değil; aynı zamanda ilhamını doğadan alan gurme bir yaşam alanı. Gün doğumunun tazeliğinden gün batımının büyüsüne, geceye eşlik eden serinliğe kadar günün her anı burada farklı bir tat kazanıyor. Mavi ile yeşilin dans ettiği manzara, yemeğe eşlik eden sessiz bir güzellik sunuyor.

Menüsü ise doğayla iç içe bir mutfak anlayışıyla şekilleniyor. Mevsimsel ürünlere odaklanan mutfak ekibi, bulunduğu coğrafyanın sunduğu tüm taze lezzetleri özenle seçiyor. Lokal üreticilerden alınan sebze, meyve ve deniz ürünleriyle hazırlanan tabaklar, sadeliğin içindeki zarafeti yansıtıyor. Menü her sezon yeniden şekilleniyor; böylece misafirler her gelişlerinde farklı ama tanıdık bir tatla karşılaşıyor.

Azumare Lounge, huzur, doğallık ve sofistike tatları bir araya getiren özgün yapısıyla Side’de fark yaratıyor. Doğayla uyum içinde olmayı, yavaşlamayı ve tadını çıkararak yemeyi sevenler için ideal bir durak.

6 Rooms by Azumare: Side’de Minimalizmle Bütünleşen Huzurlu Bir Kaçış

6 Rooms by Azumare, Side’nin tarihi sokaklarında, geçmişin izlerini modern dokunuşlarla birleştiren özel bir konaklama deneyimi sunuyor. Sadece 6 odaya sahip butik yapısı, misafirlerine daha kişisel, daha sakin ve daha içten bir atmosfer vaat ediyor. Bu özellikleriyle, kalabalıktan uzak ama Akdeniz’in ışıltısıyla iç içe bir tatil düşleyenler için ideal bir adres.

Bu sezon ilk kez kapılarını açan 6 Rooms by Azumare, Side Antik Kenti'nin büyüleyici manzarasına açılan bir pencere gibi... Her bir odası, minimalist şıklığı ve özenle seçilmiş detaylarıyla tasarlanmış. Abartıdan uzak, huzura yakın bu dekorasyon dili sayesinde, konuklarına sade ama etkileyici bir konfor sunuyor.

Otelin en güçlü yanlarından biri ise zamanla kurduğu ilişki. Kent yaşamının hızından uzaklaşmak, burada mümkün. Gün doğumunu tarihin gölgesinde izlemek, Akdeniz’in altın tonlarında yıkanan manzaraya karşı kahvenizi yudumlamak, burada sıradan bir sabah ritüeline dönüşüyor. Her detay, misafirin ruhunu dinlendirmek ve doğayla uyum yakalamasını sağlamak üzere düşünülmüş.

6 Rooms by Azumare, sadece bir konaklama alanı değil; aynı zamanda kendinizle baş başa kalabileceğiniz bir durak. Huzuru, estetiği ve Side’nin tarihi dokusunu bir araya getiren bu özel otel, Akdeniz’in büyüsünü yaşam alanına dönüştürüyor.

Fika People: Side’nin Kalbinde Naif Bir Kahve Molası

Fika People, 6 Rooms by Azumare otelinin içinde yer alan ve “Coffee with Friends!” mottosuyla yola çıkan Side’nin en yeni ve en içten mekânlarından biri. Haziran ayının başında kapılarını açan bu özel kahve noktası, kısa sürede kentin atmosferine ustalıkla karıştı. Tarihi dokunun içine sızmış, zamandan bağımsız, sakinliğiyle ruhu dinlendiren bir durak haline geldi.

Fika, sadece kahve içilen bir yer değil; aynı zamanda yavaşlamayı, anı hissetmeyi ve paylaşmayı teşvik eden bir yaşam alanı. Burada her detay, zamanı yavaşlatmanız ve kendinizi bulmanız için tasarlanmış. Taze demlenmiş kahveler, sıcak yaz günlerinde ferahlatıcı içecek seçenekleriyle tamamlanıyor. Her yudumda sade ama etkileyici bir tat kalıyor damakta.

Menüsünde, kruvasanlar, pastalar, kurabiyeler ve kekler yer alıyor. Özellikle tatlı seçenekleriyle Fika, Side’de lezzet arayanların vazgeçilmez adresi olmaya aday. Tüm bu ikramlar, zarif sunumları ve naif tatlarıyla misafirlerine sıcak ama rafine bir deneyim sunuyor.

Fika People, bir kafeden çok daha fazlası. Side’nin tarihi yapılarıyla kurduğu uyum, mekânı sanki yıllardır buradaymış gibi hissettiriyor. Naif atmosferi, minimal tasarımı ve dostane havasıyla, her ziyarette başka bir ayrıntıya hayran kalıyorsunuz. Burası, adeta bir hayalin küçük ama unutulmaz parçası gibi...

Karma: Side’de Gündüz Sofra, Gece Sahne!

Karma, Side’nin kalbinde, Akdeniz kıyısında konumlanan; hem bir restoran hem de gecce kulübü olarak hizmet veren çok yönlü bir mekan. Gün batımının ardından geccenin nabzını yükselten atmosferiyle, gecceyi bölmeden eğlenmek isteyenlere kusursuz bir deneyim sunuyor. Burada her an, adeta bir kutlamaya dönüşüyor.

Mekânın mutfağı da en az eğlencesi kadar iddialı. Dünya mutfağının seçkin yorumlarını bir araya getiren menü, şef imzalı özel tariflerle lezzet tutkunlarını cezbediyor. Özellikle deniz mahsulleri konusunda oldukça başarılı. Menüde yer alan Karidesli Tortellini, mekanın öne çıkan tabaklarından biri. Estetik sunumu ve dengeli aromasıyla bu lezzet, Karma’yı gastronomi haritasında özel bir yere taşıyor.

Akşam yemeğiyle başlayan keyif, gecce saatlerinde enerjisi yüksek bir eğlenceye dönüşüyor. Hava kararınca sahne ışıkları yanıyor, DJ performansları ile ritim yükseliyor. Karma’nın dans ve müziği bir araya getiren bu geccceleri, Side’de unutulmaz anlar yaşamak isteyen herkes için vazgeçilmez hale geliyor.

Karma, kokteylleri, denize nazır ambiyansı ve şıklığıyla Side’de bir geceyi dolu dolu yaşamak isteyenler için doğru adres. İster romantik bir akşam yemeği, ister sabaha kadar sürecek bir dans geccesi planlayın; burada her detay, sizi eğlencenin merkezine davet ediyor.