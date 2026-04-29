Anneler Günü’nde Japon Zarafeti: Kumiko’dan Özel Menü

İstanbul’un gastronomi sahnesi, özel günlerde fark yaratan konseptlerle yeniden şekilleniyor. Bu kez sahnede, zarif detaylarıyla dikkat çeken Kumiko Sushi & More var. Özellikle Anneler Günü için hazırlanan özel menü, klasik kutlamaların ötesine geçiyor. Mekan, Japon estetiğini gastronomiyle birleştiriyor ve güçlü bir deneyim sunuyor. Böylece misafirler yalnızca yemek yemiyor; aynı zamanda duygusu olan bir akşam yaşıyor.

Japon kültürünün en romantik sembollerinden biri olan Sakura’dan ilham alan bu özel konsept, ilk andan itibaren fark yaratıyor. Aynı zamanda Kumiko sanatının ince işçiligi, mekanın ruhuna doğrudan yansıyor. Bu yaklaşım, deneyimi sadece lezzetle sınırlamıyor; görsel ve duygusal bir bütünlük yaratıyor.

Anneler Günü’ne Özel Japon Dokunuşu

Kumiko Sushi & More, bu özel gün için hazırladığı menüde geleneksel Japon mutfağını modern bir bakış açısıyla yorumluyor. Üstelik her tabakta denge, estetik ve lezzet bir araya geliyor. Böylece ortaya hem rafine hem de akılda kalıcı bir seçki çıkıyor.

Menü, hafif ama karakterli başlangıçlarla açılıyor. Ardından farklı damak zevklerine hitap eden seçenekler devreye giriyor. Bu çeşitlilik sayesinde herkes kendi favorisini kolayca bulabiliyor. Özellikle modern sunumlar, deneyimin algısını tamamen değiştiriyor.

Lezzet Yolculuğu: Baştan Sona Kusursuz Kurgu

Özenle kurgulanan bu özel menü, detaylarda saklı bir hikaye anlatıyor. İlk olarak edamame ile başlayan deneyim, ardından gelen corn tempura ve sebzeli gyoza ile katman kazanıyor. Daha sonra sahneye çıkan 22’li sushi tabağı, menünün en güçlü anlarından birini oluşturuyor.

Tatlı bölümünde ise Japon mutfağının sevilen klasiği mochi öne çıkıyor. Böylece menü, başlangıçtan finale kadar dengeli bir akış sunuyor. Her bir tabak, hem geleneksel hem de çağdaş bir yorum taşıyor. Bu yaklaşım, deneyimi sıradan bir akşam yemeğinden çok daha ileriye taşıyor.

Fiyat ve Rezervasyon Detayları

Bu özel Anneler Günü menüsü, kişi başı 2.750 TL (KDV dahil) fiyatla sunuluyor. Ayrıca bu fiyata bir kadeh şarap veya meşrubat da eşlik ediyor. Bu detay, deneyimi daha da keyifli hale getiriyor.

Şehrin merkezinde konumlanan Kumiko Sushi & More, hem atmosferi hem de mutfak yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Bu nedenle yer bulmak isteyenlerin erken rezervasyon yapması büyük önem taşıyor. Özellikle bu tarz özel günlerde talep hızla artıyor.