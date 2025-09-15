Akustik Gecceler Chalet Garden’da: Yıldızlar Altında Müzik ve Lezzet

Akustik Gecceler, Swissôtel The Bosphorus’un yeşillikler içindeki Chalet Garden alanında müzikseverleri bir araya getiriyor. Seride her hafta başka bir sanatçı sahneye çıkıyor. Böylece gecce her seferinde farklı bir tona bürünüyor. Loş ışıklar ile samimi bir ambiyans buluşuyor. Ayrıca doğayla iç içe akustik bir yolculuk başlıyor. Müzik akşam boyunca ritmi belirliyor. Swissôtel’in usta şefleri ise imza tatlar ile deneyimi tamamlıyor. Konuklar yalnızca bir konser dinlemiyor; aynı zamanda lezzet ve duyu dünyası içinde zarif bir rota izliyor.

Mekan, Format ve Hizmetler

Etkinlik ayakta düzen ile gerçekleşiyor. Bu nedenle sahneye yakınlık ve akışa dahil olma hissi yükseliyor. Ancak dilerseniz masa ve yemek rezervasyonu yapabilirsiniz. Bunun için otel ekibi hızlıca destek veriyor. Kapı açılış saati 17.00. Böylece Chalet Garden’ın gün batımına dönen ışığıyla atmosfer hazırlanıyor. Etkinlik başlangıç saati 21.00. Program, akşam ritmine doğru tempoyu artırıyor. Ayrıca bilet sahipleri alana rahatça giriş yapabiliyor. Bilet satın alma adımı da tek tıkla tamamlanabiliyor.

Sanatçı Programı ve Tarihler

Takvim, yazdan sonbahara uzanan seçkin bir seçki sunuyor. Böylece her tarih farklı bir vokal ve repertuvar vadediyor:

19 Eylül – Eda Baba

26 Eylül – Elif Sanchez

29 Eylül – Nükhet Duru

3 Ekim – Leman Sam

7 Ekim – Dilek Türkan

10 Ekim – Manuş Baba

Rezervasyon ve İletişim

Detaylı bilgi ve rezervasyon için +90 542 326 82 83 numarasını arayabilirsiniz. Ayrıca [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz. Öncesinde bilet işlemini tamamlarsanız giriş süreci daha da hızlanır. Bununla birlikte masa ve menü planlamasını önceden netleştirebilirsiniz. Böylece gecceyi baştan sona konforlu şekilde yaşarsınız.