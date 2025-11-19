Akra Antalya’da Müzik ve Denizle Işıldayan Yılbaşı

Akra Antalya, Akdeniz’in mavi tonlarına açılan modern atmosferiyle yılın en özel geccesini bambaşka bir enerjiyle kutlatıyor. Şehir merkezine yakın, denizin hemen üzerinde yükselen bu sofistike adres, 2026’ya güçlü bir başlangıç yapmak isteyen misafirlere ayrıcalıklı bir yılbaşı oteli deneyimi sunuyor. Ailece sıcak bir kaçamak arayanlardan müziğin merkezde olduğu bir sanatçılı yılbaşı otelleri atmosferi isteyenlere kadar herkes burada kendi ritmini buluyor.

Yılbaşı Sahnesinde Parlayan İsimler: Ezgi Alaş & Fatih Erkoç

31 Aralık akşamı Akra Antalya’nın sahnesi, önce Ezgi Alaş ve orkestrasının modern yorumlarıyla ısınıyor. Akşam ilerledikçe, sahne ışıkları bu kez Fatih Erkoç ve orkestrasına devrediliyor. Denizin üzerine yansıyan ışıklar, sevilen şarkıların melodileri ve özel gala menüsünün eşlik ettiği bu gecce, misafirlere güçlü bir ritimle yeni yılı karşılama fırsatı sunuyor.

Burada yılbaşı, sadece geri sayımın yaşandığı bir an değil; müzik, lezzet ve atmosferin kusursuz bir uyumla birleştiği gerçek bir yılbaşı gala eğlencesi anlamına geliyor.

The 251 Soul’da Yeni Yılın İlk Günlerine Uzanan Şık Bir Müzik Akışı

Kutlama Akra Antalya’da asla tek bir gecceyle sınırlanmıyor. Otelin ikonik noktalarından biri olan The 251 Soul, yılın ilk günlerini cazın modern dokunuşlarıyla karşılıyor.

1 Ocak’ta İpek Dinç & Akra Jazz Band,

2 Ocak’ta Duygu Soylu & Cenk Erdoğan Trio,

3 Ocak’ta Ezgi Alaş & Akra Jazz Band sahneye çıkıyor.

Bu seri, 2026’ya sadece bir başlangıç değil; ritmi birkaç güne yayılan, şık ve seçkin bir müzik yolculuğu sunuyor. Antalya’da yılbaşı tatil paketi arayanlar için bu program, şehrin kış enerjisini müzikle birleştiren benzersiz bir deneyime dönüşüyor.

Aileler İçin Dengeli ve Konforlu Yılbaşı Tatili

Ailece kaçamak yapmak isteyen misafirler için Akra Antalya, 4–12 yaş arası çocuklara özel hazırlanan çocuk kulübü programı ile beklentilerin ötesinde bir konfor sunuyor. Mini disko, figür ve mozaik atölyeleri, magic show ve sürprizlerle dolu hediye dağıtımı çocuklara keyifli bir yılbaşı akşamı yaşatıyor.

Ebeveynler yılbaşı sahnesinin ve sanatçılı yılbaşı otelleri atmosferinin tadını çıkarırken, çocuklar profesyonel ekipler eşliğinde güvenli ve eğlenceli bir gece geçiriyor.

Şartlar ve Koşullar

4–12 yaş arası çocuklar etkinlik alanına kabul edilmemektedir. Bu misafirler 1A katındaki özel salonda akşam yemeğine ve ücretli aktivitelere katılabilir.