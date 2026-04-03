Academy BigChefs’te Nisan Ayı Atölyeleri Başlıyor

Gastronomi dünyasında deneyim odaklı yaklaşımıyla öne çıkan Academy BigChefs, Nisan ayında düzenlediği atölyelerle mutfağa ilham katıyor. Baharın enerjisini taşıyan bu özel program, hem yeni tarifler öğrenmek hem de mutfakta üretmenin keyfini yaşamak isteyenleri bir araya getiriyor.

Bahar Sofrası Atölyesi ile Mevsimin Tazeliği

Bahar Sofrası Atölyesi, mevsimin en taze ürünlerini merkeze alan dengeli ve şık bir menü sunuyor. Katılımcılar, hem hafif hem de rafine tabaklar hazırlayarak baharın ferahlığını mutfağa taşıyor.

Menüde yer alan lezzetler:

Bahçe Salata, kuru meyveler ve ballı limon vinegrette sos ile

Kuşkonmaz ve bezelyeli risotto, nane ve limon kabuğu ile

Kaparili kremalı levrek, havuç püresi ile

(İkram) Çilekli sorbe

Bu atölye, mevsimsel mutfak anlayışını deneyimlemek isteyenler için güçlü bir başlangıç sunuyor. Ayrıca katılımcılar, tabak dengesi ve sunum teknikleri konusunda da pratik kazanıyor.

Meksika Mutfağı Atölyesi ile Cesur Tatlar

Daha yoğun ve karakterli lezzetler arayanlar için Meksika Mutfağı Atölyesi dikkat çekiyor. Bu deneyim, katılımcıları baharatlı ve renkli tariflerle dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Menüde öne çıkanlar:

Queso Fundido, dana sucuk ve nachos cips ile

Chili Con Carne, ekşi krema ile

Karidesli tostadas, guacamole ile

(İkram) Chili chocolate mousse

Bu atölye sayesinde katılımcılar, farklı kültürlerin mutfak tekniklerini yakından deneyimliyor. Aynı zamanda uluslararası mutfak perspektifi kazanıyor.

Cheesecake Atölyesi ile Tatlıya Derin Bir Yolculuk

Tatlı severler için hazırlanan Cheesecake Atölyesi, iki farklı teknikle hazırlanan özel tariflere odaklanıyor. Katılımcılar, klasik tariflerin inceliklerini uygulamalı olarak öğreniyor.

Menüde yer alan tarifler:

Limonlu no-bake cheesecake, limon sosu ile

San Sebastian cheesecake

Bu atölye, özellikle tatlı teknikleri konusunda kendini geliştirmek isteyenler için ideal bir deneyim sunuyor. Ayrıca doğru kıvam ve dengeyi yakalamaya yönelik önemli ipuçları paylaşılıyor.

Mutfakta Öğrenmenin En Keyifli Hali

Academy BigChefs, eğitimi yalnızca bilgi aktarımıyla sınırlamıyor. Aksine, katılımcıları sürecin aktif bir parçası haline getiriyor. Böylece öğrenme, uygulama ve paylaşım aynı anda gerçekleşiyor.

Sonuç olarak Nisan ayı atölyeleri, gastronomiye ilgi duyan herkes için güçlü bir deneyim sunuyor. Baharın enerjisini mutfağa taşımak ve yeni tarifler keşfetmek isteyenler için bu program kaçırılmaması gereken bir fırsat yaratıyor.