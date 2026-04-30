29’da Denemeniz Gereken 5 İmza Tat!

İstanbul gecce hayatının en rafine duraklarından biri olan 29, yalnızca atmosferiyle değil, mutfağındaki güçlü karakterle de öne çıkıyor. Burada her tabak, akşamın ritmini belirleyen bir detaya dönüşüyor. Üstelik menü, klasik dokunuşları modern yorumlarla buluşturuyor. Böylece hem tanıdık hem de şaşırtıcı bir deneyim sunuyor. Özellikle kalabalık masalarda paylaşılan tabaklar, akşamı sıradan bir yemekten çıkarıp sosyal bir ritüele dönüştürüyor.

Başlangıçtan tatlıya uzanan bu akışta, lezzetler yalnızca damağa değil, tüm deneyime hitap ediyor. Bu nedenle 29 lezzet önerileri, akşamınızı planlarken güçlü bir rehber niteliği taşıyor.

Başlangıçta Güçlü Bir İmza: Foie Gras ve Karnabahar Salata

Menünün açılışında gelen Foie Gras ve Datça Badem & Karnabahar Salata, zengin aromasıyla dikkat çekiyor. Foie gras’ın yoğun dokusu, Datça bademinin karakteriyle dengeleniyor. Ardından karnabaharın hafifliği devreye giriyor. Böylece tabak, güçlü ve rafine bir başlangıç sunuyor.

Bu tabak, özellikle paylaşım masalarında sohbeti başlatan ilk dokunuşlardan biri oluyor. Aynı zamanda lezzet dengesiyle akşamın tonunu belirliyor.

Denizden Gelen Zarafet: Bebek Kalamar

Deniz ürünleri tercih edenler için Bebek Kalamar, menünün en zarif seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Hafif çıtır dokusu ve narin yapısı, ilk lokmada fark yaratıyor. Üstelik lezzetin sade ama etkili karakteri, malzemenin kalitesini ön plana çıkarıyor.

Bu tabak, özellikle başlangıçta ferah ve dengeli bir geçiş isteyenler için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Modern Dokunuş: Dana Bonfile Tartar

Menünün en dikkat çeken tabaklarından biri olan Dana Bonfile Tartar, kontrastlarla kurduğu dengeyle fark yaratıyor. Avokadonun yumuşak dokusu, limon kremasının ferah asiditesiyle buluşuyor. Üstelik balsamik havyar, tabağa sofistike bir derinlik katıyor.

Bu kombinasyon, klasik tartar anlayışını modern bir çizgiye taşıyor. Böylece 29, mutfağındaki yaratıcılığı net bir şekilde ortaya koyuyor.

Ana Yemekte Güçlü Karakter: Dana Yanak

Ana yemek tercihinde ise Dana Yanak, ağır ateşte pişirilmiş dokusuyla öne çıkıyor. Etin lif lif ayrılan yapısı, sabırlı pişirme tekniğini açıkça hissettiriyor. Patates püresi ve mevsim sebzeleriyle kurulan denge ise tabağı tamamlıyor.

Bu tabak, akşamın en doyurucu ve karakterli anlarından birini yaratıyor. Özellikle uzun sofralarda güçlü bir final öncesi en etkileyici seçeneklerden biri olarak konumlanıyor.

Tatlıda Tropik Final: Chilled Coconut

Yemeğin finalinde sahneye çıkan Chilled Coconut, tropik aromasıyla hafızada yer ediyor. Hindistan cevizi sütünün kremsi yapısı, çarkıfelek meyvesinin canlı asiditesiyle dengeleniyor. Böylece tatlı, ağırlaşmadan akşamı zarif bir şekilde tamamlıyor.

Bu dokunuş, menünün genel dengesiyle uyumlu bir kapanış sağlıyor. Aynı zamanda ferah bir bitiş arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor.