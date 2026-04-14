29 Nisan’da ROKA Istanbul’da Unutulmaz Bir Gastronomi Geccesi

İstanbul’un gastronomi sahnesi, Nisan ayının en özel davetlerinden birine hazırlanıyor. ROKA Istanbul, lezzeti hikayeyle buluşturan yeni bir deneyimle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Bu özel akşam, yalnızca bir yemek daveti sunmuyor. Aynı zamanda damakta iz bırakan, detaylarla derinleşen bir gastronomi yolculuğu vadediyor.

ROKA Istanbul’da Özel Davet Deneyimi

Şehrin seçkin restoranları arasında yer alan ROKA Istanbul, bu kez private dining alanında gerçekleşecek özel bir etkinlikle fark yaratıyor. 29 Nisan akşamı saat 19.00’da başlayacak bu davet, sınırlı sayıda misafiri ağırlayacak. Böylece katılımcılar, daha kişisel ve rafine bir atmosferde deneyim yaşayacak.

Özenle kurgulanan bu akşamda her detay dikkatle planlanıyor. Bununla birlikte mekanın sofistike ambiyansı, deneyimi daha da güçlü hale getiriyor.

Beş Aşamalı Menü ve Şarap Eşleşmesi

Etkinliğin merkezinde yer alan beş aşamalı tadım menüsü, mutfağın teknik gücünü ve yaratıcılığını bir araya getiriyor. Her tabak, farklı tat katmanları sunarken aynı zamanda dengeli bir akış yaratıyor. Üstelik her lezzet, özel olarak seçilen şaraplarla eşleşiyor.

Bu noktada şarap eşleşmesi deneyimi, akşamın en dikkat çeken unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Çünkü her eşleşme, tabağın karakterini tamamlayacak şekilde hazırlanıyor. Böylece misafirler, lezzetleri çok daha derin bir perspektifle keşfediyor.

Şef ve Sommelier Anlatımıyla Hikayesi Olan Sofra

Bu özel deneyimi farklı kılan en önemli detaylardan biri ise anlatım gücü. ROKA Istanbul sommelier’i ve şarap satın alma uzmanı, her eşleşmeyi detaylı şekilde aktarırken; head chef ise tabakların arkasındaki ilhamı paylaşıyor.

Böylece yemek, yalnızca bir tüketim deneyimi olmaktan çıkıyor. Aksine, hikayelerle zenginleşen çok katmanlı bir akşam ortaya çıkıyor. Katılımcılar her tabakta yeni bir detay keşfederken, sofrayla daha güçlü bir bağ kuruyor.

Tarih, Fiyat ve Rezervasyon Detayları

29 Nisan akşamı gerçekleşecek bu özel davet, kişi başı 6.600 TL olarak sunuluyor. Fiyata beş aşamalı menü ve tüm şarap eşleşmeleri dahil ediliyor. Sınırlı kontenjan nedeniyle rezervasyonun önceden yapılması öneriliyor.

Şehrin gastronomi ajandasında öne çıkan bu deneyim, farklı bir akşam arayanlar için güçlü bir alternatif sunuyor.