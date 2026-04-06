22 Nisan’da Açılıyor: Zuma D Maris ile Yaz Başlıyor!

Zuma D Maris, yaz sezonuna güçlü bir dönüş yapıyor. 22 Nisan itibarıyla kapılarını yeniden açan bu ikonik adres, D Maris Bay’in eşsiz manzarası eşliğinde misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Ancak bu sezon, bildiğimiz Zuma deneyiminden bir adım öteye geçiyor.

Çünkü marka, Bodrum’daki varlığını sadece sürdürmüyor; aynı zamanda yeniden tanımlıyor. Bu nedenle ortaya çıkan atmosfer, klasik bir restoran deneyiminden çok daha fazlasını vadediyor.

Yenilenen Tasarım, Derinleşen Atmosfer

Bu sezon Zuma’da ilk dikkat çeken detay, yenilenen mimari yaklaşım oluyor. Mekan daha rafine bir çizgiye kavuşurken, detaylardaki sadelik güçlü bir şıklık yaratıyor. Aynı zamanda kullanılan materyaller ve ışık kurgusu, mekana daha sofistike bir karakter kazandırıyor.

Özellikle gün batımı saatlerinde ortaya çıkan ambiyans, deneyimin en güçlü anlarından birine dönüşüyor. Işığın masalara düşüşü, müziğin ritmi ve servis akışı bir bütünlük içinde ilerliyor. Böylece her an, önceden kurgulanmış bir sahne gibi hissettiriyor.

İmza Lezzetler, Bodrum’a Özel Dokunuşlar

Menü tarafında ise Zuma’nın global imzası korunuyor. Ancak bu sezon, Bodrum’a özel dokunuşlarla daha zengin bir yapı dikkat çekiyor. Taze ürün kullanımı ve mevsimsellik odağa alınırken, tabaklar hem görsel hem de lezzet anlamında dengeli bir deneyim sunuyor.

Ayrıca paylaşıma uygun tabaklar, sosyal bir yemek deneyimi yaratıyor. Bu da Zuma’yı sadece bir akşam yemeği noktası olmaktan çıkarıyor.

Sadece Bir Restoran Değil, Bir Sahne

Zuma D Maris, yalnızca yemek yenilen bir adres olarak konumlanmıyor. Aksine, görülmek, hissetmek ve o anın parçası olmak isteyenler için güçlü bir sahne sunuyor. Bu nedenle mekan, her sezon olduğu gibi bu yaz da Bodrum’un en çok konuşulan noktalarından biri olmaya aday görünüyor.