2024 Kasım İstanbul Etkinlik Rehberi

İstanbul, Kasım ayında sanatseverler için dopdolu bir program sunuyor. Sonbaharın büyüleyici atmosferiyle birlikte, şehir kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 2024 Kasım ayı boyunca tiyatro gösterilerinden sergilere, konserlerden film gösterimlerine kadar pek çok etkinlik İstanbulluları bekliyor.

Bu ay, sanatın tüm dallarını bir arada deneyimlemek isteyenler için muhteşem bir fırsat. Özellikle tiyatro oyunları ve operalar, kentin en prestijli sahnelerinde izleyiciyle buluşacak. Aynı zamanda, müzik tutkunları için özel olarak hazırlanan konser programları ve çağdaş sanata meraklı olanlar için düzenlenen sergiler, Kasım ayının sanat takvimine ayrı bir renk katacak.

Kültür ve sanatı doyasıya yaşamak isteyenler için hazırladığımız 2024 Kasım İstanbul etkinlik rehberine göz atın; bu ay “Ne yapsak?” sorunuza sanat dolu bir yanıt bulun.





İstanbul Kasım Ayı Konserleri

Emir Can İğrek





Kendine özgü tarzı ve samimi şarkı sözleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Emir Can İğrek, müziğin ritmiyle kalplere dokunmaya devam ediyor. Sevilen sanatçı, unutulmaz şarkılarıyla dinleyicilerine müziğin büyülü atmosferinde eşsiz bir konser deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Duygu yüklü parçalarını seslendireceği bu özel gecede, dinleyicileriyle güçlü bir bağ kurarak anılara kazınacak anlar paylaşacak.

Müziğin etkileyici dünyasında Emir Can İğrek’in performansını kaçırmak istemeyenler için bu konser, kaçırılmaması gereken bir fırsat. Hazır olun; çünkü bu gece, müziğin en içten haliyle büyülenmeye davetlisiniz!



Yer: Jolly Joker Kartal

Tarih: 1 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Emre Altuğ









Yayınladığı şarkılarla bir döneme damgasını vurmuş başarılı şarkıcı Emre Altuğ, en sevilen şarkılarıyla Kalamış Paysage sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Bu müzik dolu geceyi kaçırmayın!

Yer: Kalamış Paysage Restaurant

Tarih: 1 Kasım 2024, 22:30

Bilet: Passo

Ayşe Sicimoğlu Quartet

Ayşe Sicimoğlu Quartet, cazın zarif tınılarını modern dokunuşlarla buluşturan eşsiz bir performans sunuyor. Ayşe Sicimoğlu’nun büyüleyici sesi ve grubun melodik zenginliği, dinleyicilere unutulmaz bir müzikal deneyim vadediyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 1 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Passo

Çellİstanbul





Çellonun büyülü tınıları, Kadıköy Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi’nin tarihi atmosferinde yankılanıyor! Murat Berk’in kuruculuğunu üstlendiği ve 2002 yılından bu yana dünya çapında beğeni toplayan Çellistanbul, dört çellonun eşsiz uyumuyla sahne alıyor. Barok’tan romantik döneme uzanan seçkin repertuarıyla, insan sesine en yakın enstrüman olarak bilinen çello, bu özel gecede duygulara dokunacak. Zengin melodilerle örülü bu unutulmaz klasik müzik deneyimini kaçırmayın!

Yer: Kadıköy Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi

Tarih: 2 Kasım 2024, 19:00

Bilet: Biletix

80’ler 90’lar Gülümseten Hatıralar

Faruk Sofuoğlu ve Deniz Oral’ın sahne aldığı bu eğlence programı, sürpriz performanslar, anlatılar ve müziklerle geçmişten günümüze ortak anıları canlandırıyor. Piyanist şantör Mert Aktürk’ün canlı müziği eşliğinde söylenen şarkılarla, hoş hatıralar ve bol kahkaha vadeden bu eşsiz gösteriyi kaçırmayın!

Yer: Hilltown Seyirlik Sahne

Tarih: 2 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Isaac Delusion

2 Kasım’da İstanbul’da sahne alacak Fransız dream pop grubu Isaac Delusion, büyüleyici müzikleri ve Loïc Fleury’nin eşsiz vokalleriyle dinleyicilerini duygusal bir yolculuğa çıkaracak. Lost and Found albümünden “Let Her Go” ve “All Day” gibi parçaların da çalınacağı bu performans, zarif prodüksiyonlarıyla unutulmaz bir deneyim sunacak.

Yer: Babylon

Tarih: 2 Kasım 2024, 22:00

Bilet: Passo

Yalın

Seslendirdiği ve bestelediği şarkılarla Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri haline dönüşen Yalın, kariyerinin 20. yılına özel yeni konser serisi “Bir Büyülü Gece” ile Harbiye sahnesine konuk oluyor. Unutulmayacak bir müzik deneyimi için bu ‘büyülü’ gecedeki yerinizi almayı unutmayın!

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi

Tarih: 5 – 7 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Solanch De La Rosa

Kübalı şarkıcı Solanch De la Rosa, 6 Kasım’da touché sahnesinde özgün tarzıyla Latin, pop ve R&B parçalarını seslendirecek. Sanatçı, enerjik performansıyla dinleyicilere müzik ve dans dolu bir gece sunacak. Grubuyla birlikte popüler şarkıları yorumlayacak olan Solanch De la Rosa, keyifli bir akşam vaat ediyor.

Yer: Passo

Tarih: 6 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Passo

John Maus

lo-fi, synth pop ve deneysel pop müziğiyle tanınan John Maus, 6 Kasım akşamı İstanbullu hayranlarıyla buluşucak. Yoğun sahne enerjisi ve derin felsefi dokunuşlarıyla dikkat çeken Maus, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yer: Blind

Tarih: 6 Kasım 2024, 22:00

Bilet: Passo

Best Of Nükhet Duru

Türk müziğinin efsane ismi Nükhet Duru, 6 Kasım akşamı Jolly Joker sahnesinde sevenleriyle buluşuyor! Zamansız şarkıları ve etkileyici sahne performansıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak olan Duru, nostaljik hitlerinden yeni parçalarına kadar geniş bir repertuvarla sahnede olacak. Bu özel gecede müzik dolu bir yolculuğa çıkmaya hazır olun!

Yer: Jolly Joker Vadistanbul

Tarih: 6 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Bilkent Ensemble

Bilkent Ensemble, Türkiye, Rusya ve Sırbistan’dan gelen yetenekli müzisyenlerden oluşan dinamik bir grup olarak sahne alıyor. Bu özel konser, César Franck’ın Beşlisi ve Erich Wolfgang Korngold’un Beşlisi gibi etkileyici eserlerle, enstrümanların zengin dokusunu ve performansların virtüözlüğünü gözler önüne serecek. Franck’ın yapısı, bireyin mutluluğa giden yolda karşılaştığı zorlukları aktarırken, Korngold’un eserleri, sinematik etkisiyle dinleyicileri büyüleyecek. Bu müzikal yolculuk, sanatçılarının ustalığıyla birleşerek unutulmaz bir deneyim sunacak.

Yer: Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası

Tarih: 6 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Mobilet

Al Di Meola

Günümüzün en yetenekli gitaristlerinden Al Di Meola, 7 Kasım’da Volkswagen Arena’da unutulmaz bir performansa imza atacak. “Elektrikli Buluşma” başlığı altında, alışılmış flamenco-fusion ve akustik trio formatlarından farklı bir repertuar sunacak olan Meola, efsanevi Les Paul gitarıyla “Land of the Midnight Sun,” “Casino,” ve “Elegant Gypsy” albümlerinden sevilen parçaları çalacak. Bu özel konser, Di Meola’nın yıllardır beğenilen teknik yeteneği ve duygusal ifadesiyle gitar tutkunlarına muazzam bir müzik deneyimi sunacak.

Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 7 Kasım 2024, 21:30

Bilet: Biletix

Salif Keita

Afrika’nın Altın Sesi olarak anılan efsanevi şarkıcı Salif Keita, 55 yıllık kariyerini taçlandıran unutulmaz bir performansla Turkcell Sahnesi’ne çıkıyor. Afro Pop’un öncüsü olan Keita, yerel Afrika müzik geleneklerini caz, ritim ve blues gibi uluslararası tarzlarla ustalıkla harmanlıyor. Grammy adaylıkları ve sayısız ödülle taçlandırılan bu büyük sanatçı, Afrika müziğine bıraktığı derin mirasıyla dinleyicilere büyüleyici bir gece yaşatacak.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 7 Kasım 2024, 21:30

Bilet: Passo

Eduard Antal

V. İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Org Festivali’nin kapanışında, Romanyalı virtüöz Eduard Antal büyüleyici bir performansla sahne alıyor. Sanatçı, Bach, Beethoven, Rheinberger ve Tournemire’in eserlerinden oluşan seçkin bir repertuvarın yanı sıra, “Bohemian Rhapsody” ve Beethoven’ın 5. Senfonisi ile dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Yer: Sent Antuan Kilisesi

Tarih: 7 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Emir Yargın

Emir Yargın, Klas Pop ile büyüleyici bir performansa imza atacak. Türkçe pop tarihinin en sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyleyeceğiniz bu coşkulu gecede, Emir Yargın’ın enerjik vokal performansı ve deneyimli müzisyen dostları sahneyi ateşleyecek.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 8 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Passo

Ata Demirer Gazinosu

Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, kış sezonu boyunca kapalı gişe sergilenen, “Ata Demirer Gazinosu” ile 2. sezona ‘merhaba’ diyor! Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu hikâyeleriyle eğlenceyi Zorlu PSM sahnesine taşıyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 8 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Passo

Chopin Zamanı

Emir Gamsız ve Ege Maltepe’nin “Teatral Konser” yapısıyla sahneye taşınan “Chopin Zamanı,” Türkiye prömiyerini Süreyya Operası’nda yapıyor. Frederic Chopin’in zamana meydan okuyan müziği etrafında şekillenen bu eser, altı farklı zaman ve mekânda geçen sahnelerle geçmişin ve geleceğin etkisini anlatıyor. “Veda” Polonezi’nden “Son” Mazurka’ya kadar sevilen eserlerle dolu bu etkinlik, müziğin ve tiyatronun eşsiz buluşmasını sunarak izleyicileri büyüleyecek.

Yer: Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası

Tarih: 9 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Mobilet

Aşkın Nur Yengi

Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Aşkın Nur Yengi, hayranlarıyla buluşmak için sahne alıyor! Unutulmaz şarkıları ve etkileyici vokaliyle dinleyicileri büyüleyecek olan Yengi, geçmişten günümüze en sevilen hitlerini seslendirecek.

Yer: Jolly Joker Kıyı İstanbul

Tarih: 9 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Gökhan Türkmen

Türk pop müziğinin yıldız isimlerinden Gökhan Türkmen, sahne performansıyla hayranlarını büyülemeye hazırlanıyor! Kendine has vokali ve duygusal şarkı sözleriyle dinleyicileri etkisi altına alacak olan Türkmen, en sevilen parçalarını canlı olarak seslendirecek.

Yer: JJ Arena

Tarih: 9 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Atatürk’ün Aziz Hatırasına

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına adanan bu özel konserle sahnede. Atatürk’ün 86. vefat yıldönümünde gerçekleşecek olan konserde, onun en sevdiği klasik ve neoklasik eserler ile doğduğu Rumeli topraklarının ezgileri seslendirilecek. Şef Mehmet Güntekin’in yönettiği ve solist Hakan Hataylı’nın Atatürk’ün beğendiği eserleri seslendireceği bu anlamlı konser, müzikseverlere unutulmaz bir gece sunacak.

Yer: Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 10 Kasım 2024, 11:30

Bilet: Biletinial

Teoman

Türk Rock müziğinin en popüler isimlerinden Teoman, İstanbullu hayranlarıyla buluşuyor. “N’apim Tabiatım Böyle”, “Kalbin Yok Mu?, “İstanbul’da Sonbahar, “Koma Hali”, “Duş”, “Ruhun Sarışın” gibi dikkat çeken şarkılarından ve hitlerinden oluşan repertuarıyla Teoman, sevenlerine müzik dolu bir akşam yaşatacak.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 12 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Passo

Emir Ersoy “Cuban Classics”

Piyanist Emir Ersoy, Grammy ödüllü müzisyenlerle kurduğu Quartera grubu ile ‘Cuban Classics’ projesiyle sahnede. Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Aleiksi Contreras’ın da yer aldığı bu özel ekip, Küba ve Latin Amerika’nın klasik ezgilerini özgün dokunuşlarla yorumlayarak izleyicilere eşsiz bir müzik deneyimi yaşatacak.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 13 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Passo

Mehveş Emeç “100 Yıllık Dostluk”

Mehveş Emeç, 14 Kasım akşamı ENKA Oditoryumu’nda vereceği “100 Yıllık Dostluk” başlıklı piyano resitaliyle müzikseverlerle buluşuyor. Cumhuriyetimizin yetiştirdiği en nitelikli piyanistlerden biri olan Emeç, Atatürk Haftası’na özel bu performansında, Schubert, Chopin, Schumann ve Tchaikovski gibi büyük bestecilerin eserlerinden oluşan bir seçki sunacak.

Yer: ENKA Oditoryumu

Tarih: 14 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Ferit Odman Quintet

Türkiye caz sahnesinin önde gelen ismi Ferit Odman ve Quinteti, 15 Kasım akşamı touché’de dinleyicileriyle buluşuyor. Downbeat dergisinden dört yıldız alan Autumn in New York ve Nommo albümlerinden özel seçkilerle, hard-bop’ın derinliklerine doğru eşsiz bir müzikal yolculuğa çıkmaya hazır olun!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 15 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Passo

Berkay

Berkay, 15 Kasım akşamı Jolly Joker Kartal sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor! Enerji dolu performansıyla tanınan Berkay, sevilen hitlerini ve yeni şarkılarını dinleyicileriyle paylaşarak unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yer: Jolly Joker Kartal

Tarih: 15 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Chassol

Fransız besteci ve müzisyen Christophe Chassol, Beyoğlu Caz Festivali kapsamında 15 Kasım’da Blind sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor. “Ultrascore” adını verdiği özgün kompozisyon yöntemleriyle tanınan Chassol, farklı coğrafyalara yaptığı müzikal yolculuklarıyla izleyicilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Frank Ocean ve Solange gibi isimlerle işbirliği yapan sanatçı, sinema ve müziği birleştiren performanslarıyla izleyenleri sıra dışı bir keşfe davet ediyor.

Yer: Blind İstanbul

Tarih: 15 Kasım 2024, 22:00

Bilet: Biletinial

Luna Duo

Luna Oda Müziği Konseri, klasik batı müziğinin en seçkin eserlerini zarif bir atmosferde dinleyicilerle buluşturuyor. Oda müziğinin samimi ve büyüleyici tınılarıyla dolu bu etkinlik, müzikseverlere unutulmaz bir deneyim sunacak. Ustalıkla seçilmiş bir repertuvar eşliğinde, klasik müziğin derinliklerine yolculuk yapmaya davetlisiniz.

Yer: All Saints Moda Kilisesi

Tarih: 16 Kasım 2024, 19:00

Bilet: Biletinial

Metallica & Symphony Scream Inc

Metallica’nın efsanevi şarkıları, Scream Inc. tarafından bir senfoni orkestrası eşliğinde yeniden hayat buluyor! 1999’daki ikonik S&M albümünden senfonik versiyonların seslendirileceği bu benzersiz performans, metal müziğin gücünü klasik müzikle buluşturacak. Dünyanın en iyi Metallica tribute gruplarından biri olarak tanınan Scream Inc., müzikseverlere unutulmaz bir gece vaat ediyor. Metal ve senfoninin görkemli uyumunu kaçırmayın!

Yer: Mall Of İstanbul Biletinial Moi Sahne

Tarih: 19 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Can Ozan

Akustik folk ezgilerinden elektronik tınılara kadar geniş bir müzikal yelpazede ürettiği şarkıları ve özgün tarzıyla son dönemin en sevilen isimlerinden Can Ozan, yeniden İstanbullu hayranlarıyla buluşuyor. IF Beşiktaş sahnesinde dinleyicileriyle bir araya gelecek şarkıcı, en sevilen şarkılarını bu özel gecede seslendirecek.

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

Tarih: 20 Kasım 2024, 22:00

Bilet: Biletinial

Charlotte Cardin

Pop, elektro ve caz şarkıcısı ve söz yazarı Charlotte Cardin, büyüleyici sesi ve müziğiyle unutulmaz bir akşam için 21 Kasım’da Volkswagen Arena’da!

Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 21 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletino

Atamızın İzinde

Bu özel konserde, Atatürk’ün taş plak koleksiyonundaki eserler ile Riyaset-i Cumhur Heyeti sanatkârlarının besteleri seslendirilecek. Sanat yönetmenliğini Emre Erdal’ın üstlendiği bu performans, Cumhuriyet’in müzikal mirasına saygı duruşunda bulunarak dinleyicileri tarihi bir yolculuğa çıkaracak. Nostalji ve müziğin buluştuğu bu etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Yer: Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 21 Kasım 2024, 19:00

Bilet: Biletinial

Kerem Görsev Trio

Caz ustası Kerem Görsev, 8 Kasım’da Volkan Hürsever (kontrbas) ve Ferit Odman (davul) ile birlikte touché sahnesinde caz dolu bir gece sunacak. Kendi bestelerinden oluşan repertuvarıyla yüksek enerjili ve dinamik bir performans sergileyen Görsev, cazseverlere unutulmaz bir müzik deneyimi vaat ediyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 22 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Passo

Okay Kaya

Alternatif müziğin önemli ismi Okay Kaya, 22 Kasım Cuma gecesi Blind’da sahne alıyor. Norveç asıllı Amerikalı sanatçı, ikircikli lirik ustalığı ve kendine özgü şarkı yazma tarzıyla dinleyicilere derin bir müzik deneyimi sunacak. Dördüncü albümünü piyasaya sürmeye hazırlanan Kaya, “Mother Nature’s Bitch” gibi hit parçalarıyla dikkat çekiyor.

Yer: Blind

Tarih: 22 Kasım 2024, 22:00

Bilet: Passo

Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby

Steven Knight tarafından yazılan ve Benoit Swan Pouffer’ın yönettiği “Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby,” Shelby ailesinin hikâyesini muhteşem dramatizasyon, nefes kesen danslar ve ikonik müziklerle sahneye taşıyor. 1. Dünya Savaşı sonrası, 1920’lerin İngiltere’sinde geçen bu etkileyici yapım, aşk ve intikam temalarıyla izleyicileri büyüleyecek. İngiltere’deki kapalı gişe turnesinin ardından İstanbul’da sahnelenecek bu şovu kaçırmayın!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 22 – 23 – 24 Kasım 2024

Bilet: Biletinial

Haluk Levent

Haluk Levent, enerjik sahne performansıyla bu kış hayranlarıyla buluşuyor. Sevilen şarkıları ve samimi sahne sohbetleriyle unutulmaz bir gece yaşatacak olan sanatçı, dinleyicilere coşku dolu bir müzik ziyafeti sunacak.

Yer: Jolly Joker Kartal

Tarih: 23 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Fülöp Ranki Piyano Resitali

Fülöp Ránki, genç kuşağın önde gelen Macar piyanistlerinden biri olarak Franz Liszt Piyano Sezonu’nda sahne alıyor. Sanatçı, Liszt’in derin duygularla yüklü “Funérailles” ve efsanevi “Dante Sonatı” gibi başyapıtlarının yanı sıra, Bach’ın zarif “La Minör Fantezi ve Füg”ü ile Beethoven’ın etkileyici “Mi Majör Piyano Sonatı”nı seslendirecek. Resital, Barok’tan Romantik döneme uzanan geniş bir müzikal yelpaze sunarak dinleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Yer: Deniz Müzesi

Tarih: 26 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Türkan

Türkan Şoray, Yeşilçam’ın unutulmaz anılarını senfoni orkestrası eşliğinde sahneye taşıyor! “Mavi Eşarp,” “Selvi Boylum Al Yazmalım” ve “Dila Hanım” gibi klasiklerin müzikleri, özel aranjmanlarla yeniden canlanırken, Türkan Şoray’ın anıları izleyicilere duygusal bir yolculuk sunacak. Türk sinemasının efsanesini bu büyülü performansta kaçırmayın!

Yer: Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 27 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Melek Mosso

Ülkemizin sevilen vokallerinden Melek Mosso, İstanbul seyircisiyle buluşuyor. Mosso’nun güçlü ve etkileyici sesi eşliğinde, en sevilen şarkılarını dinleyeceğiniz bu büyülü geceyi kaçırmayın!

Yer: Jolly Joker Kartal

Tarih: 27 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

BİFO “Mozart’tan Sevgilerle”

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, onursal şefi Gürer Aykal yönetiminde, zarif ve dengeli bir Mozart programı sunuyor. Dünyaca ünlü piyanist Chloe Ji-Yeong Mun’un solist olarak yer alacağı konserde, bestecinin 22. Piyano Konçertosu’nun şairane güzellikteki tınıları dinleyicileri büyüleyecek. Programda ayrıca, Mozart’ın iki marşı ve 28. Senfonisi ile klasik dönemin farklı yönlerine ışık tutulacak.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 28 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Passo

Hande Yener

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Hande Yener, hit şarkıları ve enerjik sahne performansıyla müzikseverlerle buluşuyor. Yıllardır pop müziğin zirvesinde yer alan sanatçı, en sevilen şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Yer: Jolly Joker Vadistanbul

Tarih: 28 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Sena Şener

Etkileyici vokali ve duygusal performanslarıyla son dönemin en çok dikkat çeken isimlerinden Sena Şener, İstanbullu hayranlarıyla buluşuyor. Hit parçaları ve özgün müzik tarzıyla dinleyicilerine müzik dolu bir akşam yaşatacak sanatçıyla bu özel akşamı kaçırmayın!

Yer: Blind

Tarih: 29 Kasım 2024, 21:30

Bilet: Passo

Zeynep Casalini – Zamansız Kadınların Şarkıları

Zeynep Casalini, “Zamansız Kadınların Şarkıları” konsepti ile Türkiye turnesine çıkıyor! Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nilüfer ve Nükhet Duru gibi efsanevi isimlerin unutulmaz şarkılarını seslendireceği bu özel konserde, Türk pop müziğine damga vurmuş eserler yeniden hayat bulacak. Bu nostaljik ve lezzetli repertuvarla, siz de “Zamansız Kadınların” dünyasına adım atın!

Yer: Dada Salon Kabarett

Tarih: 29 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Cem Adrian

Türk müziğinin eşsiz sesi Cem Adrian, en sevilen şarkılarıyla sahnede! Olağanüstü ses yeteneğiyle dinleyicilerini derin bir duygusal yolculuğa çıkaran Cem Adrian, kendi yazıp bestelediği eserlerle müzikseverleri büyüleyecek.

Yer: JJ Arena

Tarih: 29 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

The Away Days

30 Kasım’da %100 Studio’da sahne alacak The Away Days, indie rock, shoegaze ve dream pop unsurlarını harmanlayarak dinleyicilere eşsiz bir deneyim sunacak. Can Özen ve Orkun Atik’in kurduğu grup, SXSW gibi prestijli festivallerdeki performanslarıyla uluslararası bir hayran kitlesi kazandı. Hit şarkıları “Layers” ve ilk albümleri “Dreamed at Dawn” ile dikkat çeken The Away Days, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 30 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Passo

Flapper Swing

30 Kasım akşamı touché’de sahne alacak Flapper Swing, “cazın altın çağı” olarak bilinen 1920’ler ve 1930’ların müziğini günümüze taşıyarak dinleyicilere eşsiz bir deneyim sunacak. Otantik soundları ve neşeli repertuarlarıyla dikkat çeken grup, manouche gitarlar, kontrbas, saksafon ve vokalin uyumlu birlikteliği ile hem görsel hem de işitsel olarak unutulmaz bir geceye imza atacak.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 30 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Passo

İstanbul Kasım Ayı Tiyatroları

Aydınlıkevler

Yaşamak, zemheriye ve yokluğa direnmek ve Amerika’yla baş etmek üzerine dar gelirli ama zengin bir öykü… ‘Burası Aydınlıkevler ve babaannem Amerika’ya karşı!’ Başrollerini Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal‘ın paylaştığı bu mükemmel komedi yeni sezonuyla sahnede. Kaçırmayın!

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 1 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Passo

Misery

Stephen King’in gerilim dolu dünyasından uyarlanan Misery, Zorlu PSM’de sahneleniyor! Popüler yazar Paul Sheldon’ın, onu kurtaran ama takıntılı bir hayranı olan Annie Wilkes’in evinde yaşadığı esareti konu alan bu nefes kesici oyun, gerilim ve psikolojik şiddetin doruklarına ulaşıyor. Annie’nin Misery karakterine saplantısı, Paul’ü dehşet verici bir hayatta kalma mücadelesine sürüklüyor. Seyircileri koltuklarına mıhlayacak bu unutulmaz deneyimi kaçırmayın!

Yer: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

Tarih: 1 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Şirreti Evcilleştirmek

Moda Sahnesi, William Shakespeare’in klasik eseri “The Taming of the Shrew”yu, yeni bir çeviri ve yorumla izleyicilerle buluşturuyor. Emine Ayhan tarafından “Şirreti Evcilleştirmek” olarak dilimize kazandırılan bu eser, daha önce “Hırçın Kız” adıyla sahnelenmişti. Uzun yıllardır birlikte oynayan Moda Sahnesi oyuncuları, yönetmen Kemal Aydoğan’ın rejisiyle bu klasiği sahnede yeniden canlandırıyor.

Yer: Moda Sahnesi

Tarih: 1 – 2 Kasım 2024, 16:00 – 20:30

Bilet: Biletinial

Bayanlar Baylar Dario Moreno

“Bayanlar Baylar Dario Moreno,” ünlü Türk şarkıcı Dario Moreno’nun hayatını, ödüllü yazar Kosta Kortidis’in gerçek ve kurgu arasında ustaca gidip gelen anlatımıyla sahneye taşıyor. Kosta Kortidis, Moreno’nun müzik kariyerini, kişisel yolculuklarını ve dünyaca ünlü bir yıldız olma sürecini dramatik bir performansla izleyiciye sunuyor. Bu müzikli tiyatro oyunu, Moreno’ya bir saygı duruşu niteliğinde, izleyicileri nostaljik ve duygusal bir yolculuğa davet ediyor.

Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Tarih: 2 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Meçhul Paşa

“Meçhul Paşa,” efsanevi mizah gazetesi Marko Paşa’nın masalsı serüvenini sahneye taşıyan neşeli bir ortaoyunu. Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz’un kaleminden çıkan gazete, 1946’da başlayan cesur mücadelesiyle dönemin zorluklarına rağmen 77 sayı çıkarmayı başardı. Oyun, mizahın gücüyle hakikati dile getiren bu efsanevi yolculuğu, seyirciye kahkaha dolu anlarla sunuyor.

Yer: Fişekhane Ana Sahne

Tarih: 2 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Nilgün Belgün Aşk ve Komedi

Nilgün Belgün’ün hayat hikayesinden esinlenen “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi”, müzik ve dans eşliğinde sahnelenmeye devam ediyor. Sanatçının içtenlikle anlattığı anılar, kahkahalar ve hüzün dolu anlarla harmanlanarak seyircilerle buluşuyor. Belgün’ün büyük ilgi gören kitabı “İçimdeki Kadın Aşk ve Komedi”den uyarlanan bu gösteri, izleyicilere keyifli ve duygu dolu bir akşam vadediyor.

Yer: Trump Sahne

Tarih: 3 Kasım 2024, 19:00

Bilet: Biletinial

Kel Diva

Bir İngiliz burjuva ailesi olan Bay ve Bayan Smith, geleneksel İngiliz akşamını yaşarken, konukları Bay ve Bayan Martin’i ağırlamaya hazırlanırlar. Ancak, sıradan görünen bu buluşma, tuhaf ve absürt olaylarla dolu bir karmaşaya dönüşür. İtfaiye Şefi’nin gereksiz yere ortaya çıkışı, anlam verilemeyen diyaloglar ve zamanın sürekli kaybolduğu bu evrende, gerçeklik sorgulanır ve her şeyin anlamsızlığı ortaya çıkar. Oyunun hikayesi, bilinçli bir şekilde seyircinin beklentilerini altüst eder ve olayları çözmeye çalışmanın gereksiz olduğunu vurgular.

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 4 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Afife

Kadının sahnede var olma mücadelesini ve Afife Jale’nin ilham verici hikâyesini çağdaş bir dille yorumlayan Afife, işgal altındaki İstanbul’da bir tiyatro kumpanyasının perde arkasını gözler önüne seriyor. Cesur kadınlara ve sanatçılara adanan bu etkileyici yapım, tiyatro severleri büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 4 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Passo

Fanatik

Fanatik, Tanju ve Eda’nın 5 yaşındaki oğulları Atlas’a, cenazesi olan dedesinin nereye gittiğini akılcı bir dille anlatma çabasını konu alıyor. Gerçekleri aktarmak isteyen bu aile, Tanju’nun annesinin öbür dünyaya dair inancı ile çatışırken, Tanju, Galatasaraylı yapılan oğlunu bu illetten kurtarmak için her şeyi göze alıyor. Aile içinde yaşanan bu komik ve duygusal çatışma, kimliklerimizi şekillendiren aile baskısını ele alıyor. Fanatik, çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmeye çalışan bir ailenin mücadelesini sahneye taşıyor.

Yer: Trump Sahne

Tarih: 4 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Edith

Selin Köseoğlu’nun yazıp yönettiği ve Edith Piaf’ın aşklarını, kayıplarını ve şarkılarını günümüz dünyasında yeniden canlandırdığı Edith, izleyiciyi duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Piaf’ın meşhur şarkılarının Türkçe versiyonlarıyla harmanlanan bu tek kişilik müzikli oyun, Köseoğlu’nun performansı ve piyanoda Onur Avdan’ın eşsiz eşliğiyle sahnede hayat buluyor. Edith, alışılmış “Kaldırım Serçesi” figürünün ötesine geçerek, seyirciye bambaşka bir Piaf portresi sunuyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 5 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Passo

Cyrano

Edmond Rostand’ın klasik eseri Cyrano De Bergerac, bu sezon DasDas’ta Ahmet Sami Özbudak yönetiminde yeniden sahneleniyor. İzleyiciler, şiirsel ve masalsı atmosferde aşk, yalnızlık ve ölüm temaları etrafında derin düşüncelere dalacaklar. Cyrano, hayata meydan okumanın sadece bilek gücüyle değil, söz gücüyle de mümkün olduğunu sorgularken, geçmişin ve günümüzün güzellik meselelerine ışık tutacak.

Yer: DasDas

Tarih: 5 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Mobilet

Tanıdığım Tüm Erkekler

“Tanıdığım Tüm Erkekler”, Erdem’in sevgilisi Esma için her şeyi göze aldığı bir geceyi konu alıyor. Esma’nın eski sevgililerinin beklenmedik ziyareti, Erdem’in ilişkideki rolünü sorguladığı komik ve karanlık anlarla dolu bir kabusa dönüşüyor. Dolunayın ışığında kendini “kurt adam”a dönüştürme arayışında olan Erdem, izleyicilere derin ve eğlenceli bir yolculuk sunuyor. Bu çarpıcı prodüksiyon, hayal ile gerçeğin iç içe geçtiği bir dünyayı keşfetmek için seyirciyi davet ediyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 6 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Passo

Seninle Evlenir Miyim?

Haldun Dormen süpervizörlüğünde sahnelenen Seninle Evlenir Miyim?, Melda Gür ve Barbaros Uzunöner’in rol aldığı mizah dozu yüksek bir komedi. Tanışmadan evliliğe giden sürecin eğlenceli ve absürt yanlarını ele alan bu ödüllü oyun, izleyiciyi kahkahalarla güldürüyor. Barbaros Uzunöner’in yazıp yönettiği bu ilişkiler komedisi, sahneleniş tarzı ve kurgusuyla keyifli bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Yer: Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi

Tarih: 6 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Passo

Hiçbi Şey Olmamış Gibi

“Hiçbi Şey Olmamış Gibi”, evlilik yıldönümlerini bile hatırlamakta zorlanan bir çiftin mizahi ve absürt hikayesini sahneye taşıyor. Her zamanki mekânlarında, garsonun alışılmadık menüsüyle karşılaştıkları bu akşam, bastırılmış duyguların ve toplumun dayattığı kalıpların eğlenceli bir sorgulamasına dönüşüyor. Komik ve düşündürücü bir dille, konuşulamayanların hem bireyleri hem de toplumu nasıl şekillendirdiğine ışık tutan bu oyun, izleyicilere sıradan anların arkasındaki derinliği gösteriyor.

Yer: Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro Ataşehir

Tarih: 6 – 13 – 27 – 30 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Chaplin

Londra’nın yoksul mahallelerinden yola çıkıp genç yaşta sahnelere adım atan, Amerika’ya uzanarak Hollywood’un zirvesine yerleşen ve özel hayatındaki skandal iniş çıkışlarla, politik görüşleriyle, yarattığı efsanevi eserler ve ikonik Şarlo karakteriyle hem güldüren hem düşündüren Charlie Chaplin’in zengin yaşam öyküsü, bu müzikli tiyatro oyunuyla seyirciyle buluşuyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 6 – 28 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Ölün Bizi Ayırana Dek

Cansu ve Serdar, evliliklerinden bıkmış ve boşanmaya karar vermiş bir çifttir. Boşanmadan önceki gece düzenlenen bir “kutlama” partisinin ardından, sabah aynı yatakta sızmış halde uyanırlar. Bir gece öncesini hatırlamayan çift, salondaki kanepede bir ceset bulunca şok olur. “Hangimiz katil?” sorusuna yanıt ararken, ilişkilerini ve geçmişlerini yeniden değerlendirir ve sürprizlerle başa çıkmaya çalışırlar.

Yer: Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi

Tarih: 7 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Passo

Zengin Mutfağı

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan Zengin Mutfağı, başrolde Şener Şen’in eşsiz performansıyla sahnede izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Tarih: 7 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Passo

Proje Diktatör

“Proje Diktatör”, 2022 yılında İngiltere’de Rhum and Cly ekibi tarafından Devising Tekniği ile hayata geçirilen etkileyici bir yapım. Otoriter rejim altında yaşayan sanatçılarla yapılan görüşmelerden ilham alarak oluşturulan oyun, günümüzdeki sert politik iklime dair derin bir sorgulama yapıyor. Seyircileri de dahil eden interaktif yapısıyla “Problemler Nasıl Çözülür?” sorusuna sıra dışı yanıtlar arayan Proje Diktatör, izleyicilere düşündürücü bir deneyim sunuyor.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 7 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Passo

Gomidas

“Gomidas’ın Yolculuğu”, Osmanlı döneminde Kütahya’da doğan müzikolog ve besteci Gomidas Vartabed’in hayatını anlatan etkileyici bir performans. Ermeni, Anadolu ve dünya kültürüne derin izler bırakan Gomidas, sürgün hayatının ardından geçirdiği sessizliğin içindeki hikayeleri dinleyiciye sunuyor. Yakın arkadaşının ona bıraktığı hayalî koyunun peşinden çıktığı bu yolculukta, 40 kişilik Lusavoriç Korosu da ona eşlik ediyor. Müzik ve hikaye iç içe geçerken, Gomidas’ın derin sesiyle yaşadığı trajik anılar ve kültürel miras sahnede hayat buluyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 7 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Passo

Linçler ve Dudaklar

“Linçler ve Dudaklar”, Cemal karakterinin içsel çatışmalarını ve çevresiyle olan ilişkilerini sorgulayan etkileyici bir tiyatro oyunu. Eski bir binada, babasının eşyalarıyla dolu bir evde yaşam mücadelesi veren Cemal, sözde aykırı fikirleriyle çevresindekileri mahvederken kentsel dönüşümü başaramaz. Halil Babür’ün yazıp sahneye koyduğu bu yapım, akıl yoluyla yaşamı dizayn etmeye çalışanların hikayesini çarpıcı bir şekilde sunuyor.

Yer: İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Tekel Sahnesi

Tarih: 7 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Passo

Cimri

“Dünyadaki insanların en az insan olanı; yeryüzündeki canlıların en katı yüreklisi, pintilerin en pintisidir. Onun sevmesi kuru, okşaması kısırdır. Vermek öyle zoruna gider ki, selam bile vermez, onu bile alır; yalnızca alır…” Cimri’yi tanıyanlar böyle betimler. Peki, kimdir bu Cimri? Gerçekten dedikleri kadar acımasız, katı yürekli, pinti ve kötü müdür? İnsan doğuştan mı böyle olur? Sadece yazılmış bir karakter midir, yoksa etrafımızda da böyle insanlar var mıdır? Böylesi biriyle yaşamak nasıl olurdu? Fransız yazar Moliere’in ünlü eseri Cimri, Tansu Biçer’in yorumu ve Serkan Keskin’in çok konuşulan “Harpagon” performansıyla sahnede.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 8 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Passo

Hamlet

Büyük yönetmen Declan Donnellan, 20 yıl aradan sonra festivalde sahne alıyor ve Shakespeare’in başyapıtı “Hamlet” ile izleyicilere derin bir deneyim sunuyor. “Olmak ya da olmamak” teması etrafında dönen bu yapım, Donnellan’ın incelikli yorumuyla günümüze taşınıyor. Nick Ormerod’un çarpıcı sahne tasarımı eşliğinde, Marin Sorescu Ulusal Tiyatrosu’nun ustalıkla sahnelediği Hamlet, varoluşsal sorgulamalarla dolu bir yolculuğa davet ediyor.

Yer: DasDas

Tarih: 8 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Passo

Mutlu Aile Tablosu

“Mutlu Aile Tablosu” seyirciyi Elaine ve Ken Haber’in monoton bir evlilikten çıkış arayışına sürüklüyor. Orta yaş krizine giren çift, hayatlarını değiştirmeye karar verdiklerinde, bu yenilik çabası onları beklenmedik kaoslara sürüklüyor. Çocuklarının da etkisiyle ilişkilerini sorgulayan Haber ailesinin komik ve dokunaklı hikayesi, izleyenlere hem kahkahalar hem de derin bir içsel yolculuk sunuyor.

Yer: Watergarden Performans Merkezi

Tarih: 8 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Passo

Sidikli Kasabası Müzikali

Tony Ödüllü ‘Sidikli Kasabası Müzikali’, 27 kişilik kadrosuyla Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde sezon boyunca sahne alıyor. Greg Kotis ve Mark Hollman’ın yazdığı bu eğlenceli müzikal, tuvalet yasakları ve absürt bir sistemin ortasında gelişen Bobby ve Hope’un aşk hikâyesini anlatıyor. Renkli müzik türleri ve canlı orkestrasıyla zenginleşen Sidikli Kasabası, akıcı temposuyla izleyicileri büyüleyecek!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 10 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Passo

1923 Müzikali

Cumhuriyetimizin 100. yılında, tarihe uzanan büyüleyici bir müzikal yolculuğa hazır olun! Dört arkadaşın Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde kaybolmasıyla başlayan macera, onları Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapuru’na götürüyor. Bandırma’nın dalgalarından Meclis’in açılışına, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in ilanına uzanan bu eser, genç, yaşlı, kadın ve erkek birçok isimsiz kahramanın destanını müzik, dans ve etkileyici sahne tasarımı ile sahneye taşıyor. 100 kişilik dev kadronun performansını kaçırmayın ve Cumhuriyet kahramanlarına saygı duruşunda bulunun!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 10 Kasım 2024, 19:00

Bilet: Passo

Müfettişler

Tiyatro.iN’nin yeni oyunu “Müfettişler,” Melih Cevdet Anday’ın 1972’de yazdığı uyumsuz dört oyunundan biridir. Engin Hepileri’nin sahneye koyduğu bu eser, modern çalışma hayatının ve baskıcı sistemlerin yarattığı kutuplaşmayı ele alırken, eşit bir dünya hayalini ve özgür bir yaşam için harekete geçme çağrısını vurguluyor.

Yer: Fişekhane Ana Sahne

Tarih: 10 Kasım 2024, 19:00

Bilet: Biletinial

Nora

Henrik Ibsen’in klasik eseri Nora, 145 yıl sonra Tiyatro Circa tarafından yeniden sahneleniyor. Yönetmen Selin Şenköken’in önderliğinde, ödüllü oyuncu Tuğçe Altuğ’un canlandırdığı Nora karakteri, ataerkil düzenle mücadelesinde cesaretle kendi yolunu çizmeye karar veriyor. Kadın hikayelerine odaklanan bu yeni yorum, Nora’nın evrensel temalarını modern bir bakış açısıyla ele alıyor. Zamanın sınırlarını aşarak izleyicilere düşünmeye teşvik eden bu performans, kadınların özgürlük arayışını ve toplumsal normlara meydan okumasını sahneye taşıyor.

Yer: DasDas

Tarih: 10 Kasım 2024, 17:00

Bilet: Mobilet

Plastik Aşklar

Ödüllü komedi Plastik Aşklar, usta oyuncu Oya Başar ve Ebru Kural’ın muhteşem performanslarıyla sahneye taşınıyor. Farklı geçmişlere sahip iki kadın, Hıdırellez gecesinde karşılaşarak, yaşamlarının plastikleşen aşklarını ve kendileriyle barışma çabalarını sorguluyor. Modern ilişkilerin yapaylığına mizahi bir dille yaklaşan oyun, izleyicilere kahkaha dolu anlar sunarak, aşkın ve yaşamın karmaşasını gözler önüne seriyor. Sımsıcak bir komedi deneyimi için bu muhteşem performansı kaçırmayın!

Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Tarih: 11 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Üçü Bir Arada

“Üçü Bir Arada,” çapkın bir aşk arsızı, kaybetmeye yazgılı kanserden kurtulmuş eski bir kaleci ve komplo teorilerine saplanmış uyumsuz bir sosyopatın yollarının kesiştiği karanlık bir komediyi sahneye taşıyor. Erkek dünyasının karmaşık ve gizli yanlarını mizahi bir dille ele alan bu oyun, erkeklerin toplumun beklentileri karşısında yaşadığı içsel mücadeleleri gözler önüne seriyor. Yılbaşı gecesi, komşularla yapılan beklenmedik bir karşılaşma ve kaybedilen erkeklik mücadeleleri, oyunun merkezinde yer alıyor.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

Tarih: 11 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Alevli Günler

Üç eski arkadaşın dostlukları, içlerinden birinin kanser olup ölümden sonra yakılmak istemesiyle sıra dışı bir sınavdan geçiyor. Bir kasap, bir muhasebeci ve bir profesör, farklı olana yaşam hakkı tanımayan düzenle yüzleşirken başvurdukları her yer onlara ayrı bir komedi yaşatır. Hem güldüren hem düşündüren bu hikaye, anlaşmazlıkların ortasında dostluk ve inanç çatışmalarını mizahi bir dille sahneye taşıyor.

Yer: House Of Performance

Tarih: 11 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Macbeth

Shakespeare’in “Macbeth”ine bambaşka bir soluk getiren ödüllü yönetmen Nikita Milivojević, izleyicileri büyüleyici bir rüya atmosferine davet ediyor. Kabare, pantomim ve gölge tiyatrosu gibi farklı öğeleri müzikle harmanlayan bu gerçeküstü yorum, hem zamansız hem çağdaş bir dünya sunuyor. Milivojević’in estetik ve kışkırtıcı rejisi, Macbeth’in bilinçaltına derinlemesine inerek izleyicileri uykuyla uyanıklık arasında hipnotize ediyor.

Yer: Cemal Reşit Rey Konser Salonu

Tarih: 12 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Passo

Timsah Ateşi

Timsah Ateşi, Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç’in başrollerini paylaştığı, çarpıcı bir aile draması olarak sahneye taşınıyor. Mehmet Ergen’in yönetmenliğini üstlendiği oyun, 1989 yılında Kuzey İrlanda’da, sevgisiz bir evde geçen, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin babalarıyla olan çalkantılı ilişkisini anlatıyor. Grotesk ve sürreal öğelerle bezeli bu gerilim dolu hikâye, izleyicilere temposu hiç düşmeyen etkileyici bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 12 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Passo

Ahududu

“Ahududu”, iki yaşlı kadının yalnızlıklarını gidermek için buldukları tuhaf ve komik çözümü konu alıyor. Tiyatrokare’nin yeni yorumuyla sahnelenen bu klasik komedide, Suna Keskin ve Melek Baykal başrolleri paylaşıyor. İzleyicilere bol kahkaha vadeden bu oyun, iki yaşlı kadının ilginç sırlarını ortaya çıkarıyor.

Yer: Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 12 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Etekler ve Pantolonlar

Nurseli İdiz ve Nergis Kumbasar’ın rol aldığı, ödüllü oyun Etekler ve Pantolonlar, iki eski arkadaşın evliliklerini ve hayatlarını sorgulama yolculuğunu sahneye taşıyor. Yıllar sonra bir araya gelen Nurcan ve Aysel, evlilikleri üzerinden kendilerini ve geçmişlerini keşfederken, aile ve toplum baskısının onları nasıl şekillendirdiğini fark ediyor. Bu içsel yolculuk, özgürce kendi hayatlarını kurma arayışına dönüşüyor.

Yer: Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi

Tarih: 13 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Muskat

Bir kadın, bir gece ve bir cenaze… İstanbul ile Paris arasında gidip gelen zehirli bir zihin akışında, hayatın en mutlu gününe dair beklenmedik bir yüzleşme. Parça parça dağılan anılar ve yapamayacaklarının ağırlığıyla sessiz bir kopuş yaşayan kadının hikâyesi, derin bir içsel yolculuğa davet ediyor. Bu etkileyici oyun, hayatın kırılma anlarını sahnede yeniden anlamlandırıyor.





Yer: Zorlu PSM

Tarih: 13 Kasım 2024, 19:00 – 21:00

Bilet: Biletinial

Balina

Samuel D. Hunter’ın aynı adlı eserinden uyarlanan oyun, Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu ve Yağız Can Konyalı’nın güçlü performanslarıyla bir baba-kızın çok geç kalınmış kavuşma hikâyesini anlatıyor. Vicdan, affetme ve insan ilişkilerinin hassas dengelerini konu alan Balina, etkileyici anlatımıyla izleyicilere derin bir duygusal yolculuk vadediyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 14 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Passo

Öteki

Emin Alper’in Dostoyevski’nin “Öteki” eserinden sahneye uyarladığı bu özgün kara komedi, izleyicileri derin bir içsel sorgulamaya davet ediyor. Fiziksel olarak tıpa tıp benzeyen, ancak karakter olarak zıtlıklar barındıran bir alter-ego ile yüzleşen ana karakterin hikayesi, hem düşmanlık hem de kıskançlık temalarını irdeliyor.

Yer: Mall Of İstanbul Biletinial Moi Sahne

Tarih: 14 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Loop

Geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki belirsizliği sorgulayan Umut, içsel yolculuğunda kendi gerçekliğini hatırlamaya çalışırken, etrafındaki dünyanın akışını durdurmanın yollarını arar. Kendi zihin sağlığının “düzeltilmesi gereken bir şey” olarak görülmesinin tuzaklarını fark eden Umut, izleyicilere derin bir düşünsel deneyim sunuyor. Bu etkileyici performans, belirsizlik ve içsel kopukluk temalarıyla izleyicileri düşündürmeye davet ediyor.

Yer: Maximum UNIQ Box

Tarih: 14 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Shirley

Sumru Yavrucuk’un ses getiren tek kişilik komedi oyunu “Shirley”, tiyatro tutkunlarına unutulmaz dakikalar yaşatacak. Günlük hayatının sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine’nin öyküsü… Komik ve eğlenceli bir kendini keşfediş hikâyesi olan ‘Shirley’, başarılı oyuncu Sumru Yavrucuk’un yorumuyla hayat buluyor.

Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Tarih: 14 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Tatlı Kaçık

Opal’in çöp toplayarak ve sevgi dolu bir şekilde yaşadığı sade hayatı, üç davetsiz misafirin gelişiyle altüst olur. Saf iyilik ve şefkatle misafirlerini kabul eden Opal, onların bencil planlarına rağmen iyiliğiyle dünyaya meydan okur. Modern yaşamın hırslarına karşı insanlığı hatırlatan bu duygusal ve komik oyun, izleyenlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 14 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Seyfi Bey

Seyfi Dursunoğlu’nun ikonik karakteri Huysuz Virjin’in sahne arkasındaki dünyasına dair derin bir bakış sunan Seyfi Bey, izleyicileri geçmişin hatıralarına ve geleceğin hayallerine davet ediyor. 2007 yılında, Seyfi Bey’in sahneye çıkmadan önceki anlarına odaklanan bu oyun, onun yaşamı boyunca risk alarak yarattığı Huysuz Virjin karakterinin inceliklerini gözler önüne seriyor. Armağan Çağlayan’ın ustalıkla kaleme aldığı metin, Celal Kadri Kınoğlu’nun rejisiyle sahnede hayat buluyor. Eğlence dünyasında devrim yaratan bir ikonun portresini çizen bu oyun, izleyicilere hem duygusal hem de düşündürücü bir deneyim sunuyor.

Yer: Trump Sahne

Tarih: 15 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Koca Ütüleme Rehberi

“Koca Ütüleme Rehberi” mizah dolu bir gösteriyle seyirciyi kırıp geçiriyor! Volkan Kantoğlu ve Rukiye Bektaş’ın usta oyunculuklarıyla hayat bulan bu eğlenceli performans, kadınlara ütüleme sırlarını mizahi bir dille sunarken erkekleri nezaket ve saygı sınavından geçiriyor. Hayat boyu işe yarayacak taktikler ve kahkaha dolu anlar vadeden bu gösteri, mizahın gücünü sonuna kadar kullanıyor.

Yer: Türkan Saylan Kültür Merkezi Kardelen 2 Salonu

Tarih: 15 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Passo

Aşk Biter Mi?

“Aşk Biter mi?”, Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın güçlü performanslarıyla Zorlu PSM’de seyirciyle buluşuyor. Eski sevgililerin yıllar sonra bir araya gelerek geçmişle hesaplaştığı bu etkileyici oyun, “aşk biter mi?” sorusunun peşine düşüyor. Edebiyat, şiir ve müziğin harmanlandığı oyun, izleyicilere derin duygusal anlar yaşatırken, gerçek aşk hikâyeleri ve şiirlerle dolu bir yolculuk sunuyor.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 16 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Passo

Aşk Hikâyen Düşmüş

Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı ve Emrah Eren’in yönettiği Aşk Hikâyen Düşmüş, hiç kavuşmamış iki aşığın masalsı hikâyesini sahneye taşıyor. Oyun, ruh eşlerinin yollarının kesişip kesişmeyeceğini sorgularken, parmak boyunda insanlar ve kanatlı müzisyenler gibi fantastik unsurlarla büyülü bir dünya sunuyor. Ayça ve Fatih Koyunoğlu’nun performanslarıyla hayat bulan bu neşeli masal, izleyicilere aşkı yeniden hatırlatacak.

Yer: Kartal Sanat Tiyatrosu Salonu

Tarih: 16 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım

Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım, kaybetmenin ve yalnızlığın derin izlerini, bir adamın korkularıyla birlikte sorgulamasını sahneye taşıyor. Hayat, aşk, çocukluk ve insan-hayvan ilişkisini irdeleyen bu kusursuzluk arayışı, izleyiciyi gerçeklikle hayal arasındaki ince çizgide bir yolculuğa çıkarıyor. Çocukluğun kayboluşunun acımasız anları, güçlü bir şekilde işlenirken, kaybetmenin getirdiği yaralar ve derin duygusal çalkantılar da mizahi bir dille ele alınıyor.

Yer: Kartal Sanat Tiyatro Salonu

Tarih: 17 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Yan Rol

Yan Rol, bir kadının hayatındaki ilişkiler ve baskılarla yüzleşmesini anlatan çarpıcı bir hikâye sunuyor. Kendi hayatında bile sürekli “yan rol” olarak görülen bir kadın oyuncunun, mesleği, arkadaşları ve ailesiyle olan ilişkilerini sorgulamasına tanık oluyoruz. Toplumun dayattığı rollerle başa çıkmaya çalışan bu karakter, artık sessiz kalmayarak kendi hikayesinin kahramanı olma yoluna giriyor. İzleyicileri derin bir sorgulamaya davet eden bu oyun, kişisel ve toplumsal iktidar ilişkilerini ele alıyor.

Yer: Kadıköy Boa Sahne

Tarih: 17 Kasım 2024, 19:00

Bilet: Biletinial

Bütün Çılgınlar Sever Beni

Eşinin sadakatini test etmek için eski dostunun yardımını isteyen Yosif, kendisini ve dostu Angel’ı içinden çıkılamaz bir aşk üçgenine sokar. Bu üçgenin ortasındaki Maria’nın ise bir çözüm bulması gerekecektir. Başrollerini Mert Fırat, Çağlar Yalçınkaya ve Öznür Serçelerin paylaştığı Bütün Çılgınlar Sever Beni, bu sezon da seyircisiyle buluşuyor.

Yer: Moda Sahnesi

Tarih: 17 Kasım 2024, 16:00 – 19:00

Bilet: Biletinial

Bir Garip Orhan Veli

Orhan Veli’nin şiirleriyle İstanbul sokaklarında unutulmaz bir müzikal yolculuğa hazır olun. Reha Özcan’ın güçlü yorumu, Cem İdiz’in besteleri ve Grup Giderayak’ın ezgileriyle Garip Akımı’nın eşsiz dizeleri yeniden hayat buluyor. Bu büyülü gösteride hem oyun oynayacak hem de Orhan Veli’nin o içten ve samimi mısralarıyla duygusal bir yolculuğa çıkacaksınız. Hep birlikte maviye uyanmaya ne dersiniz?

Yer: Dada Salon Kabarett

Tarih: 17 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

III. Richard

Thomas Ostermeier’in yenilikçi rejisiyle hayat bulan III. Richard, Shakespeare’in klasik eserine modern bir bakış sunuyor. Schaubühne Berlin’in sahnelediği bu başyapıt, Lars Eidinger’ın büyüleyici performansıyla kötülüğün doğasına derinlemesine iniyor. Ostermeier, izleyiciyi Richard’ın iktidar hırsı ve ahlaksızlıkla dolu dünyasına çekerek karanlık arzuları sorgulatan, güçlü bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 18 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Passo

Müfit Can Saçıntı “İtiraz Ediyorum”

Müfit Can Saçıntı, “İtiraz Ediyorum” adlı tek kişilik gösterisiyle izleyicilere hem güldürü hem de derin düşünceler sunuyor. Kapitalist sistem eleştirisiyle tanınan Saçıntı, evlilikten eğitime, çalışma hayatından reklamlara kadar birçok konuda eğlenceli itirazlarını dile getiriyor. Canlı müzik eşliğinde gerçekleşen bu mizahi gösteride, Derman Çinkılıç ve Ersin Kızılkaya’nın müzikleri de sahneye ayrı bir renk katıyor.

Yer: Torium Sahne

Tarih: 19 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Etik Alkol

Alkolün insan üzerindeki etkilerini araştırarak, bu ünlü isimlerin neden ve nasıl içtiklerini, hikayelerini keşfetmeye hazır mısınız? Aziz Nesin, Cemal Süreya, Edip Cansever, Orhan Veli, Özdemir Asaf, Rıfat Ilgaz ve Sabahattin Ali, Aydın Boysan’ın da katılımıyla bir sofrada bir araya gelip içki ve sohbetlerini paylaşıyorlar. Bu masada siz de yerinizi alın.

Yer: Barış Manço Kültür Merkezi

Tarih: 19 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Korkuyu Beklerken

“Korkuyu Beklerken”, korkularıyla baş başa kalan bir adamın, silahları parçalanana kadar süren mücadelesini anlatıyor. Oğuz Atay’ın “Tutunamayanlar” kitabındaki tanıma uygun olarak, bu oyun, insanın yalnızlık ve çaresizlik içinde verdiği mücadeleyi derinlemesine keşfediyor. Tutunamayan bir varoluşun izlerini sahnede izlerken, acı ve umudun iç içe geçtiği bu etkileyici deneyimi kaçırmayın.

Yer: İstinye Saloon Amfi Sahne

Tarih: 20 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Haberci

Tragedyalarda önemli bir rol üstlenen haberciler, halk ve krallar, tanrılar ve insanlar arasında bir köprü vazifesi görerek, duydukları haberlerle olayların akışını etkilerler. Ancak bu karakterler, getirdikleri kötü haberlerle insanlık tarihinin en karanlık yüzlerine zorunlu tanıklık eden figürlerdir. Sahnedeki varlıkları, kendilerine biçilen rollerle sınırlı kalırken, kim oldukları ve varlıkları hakkında derin bir belirsizlik taşırlar. Bu etkileyici yapım, izleyicilere varoluşun anlamını sorgulatırken, trajedinin evrensel gerçekleriyle yüzleşme fırsatı sunuyor.

Yer: DasDas

Tarih: 20 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Mobilet

Celile (Nazım Hikmet’in Annesi)

“Celile” oyunu, Nazım Hikmet’in annesi Celile Hanım’ın hayatını etkileyici bir biçimde sahneye taşıyor. Ayşegül Yalçıner’in ödüllü performansıyla izleyiciyle buluşan oyun, yalnızca bir anne ve bir aşığın hikayesini değil, Osmanlı’nın ilk kadın nü ressamı olarak Celile Hanım’ın güçlü ve cesur duruşunu gözler önüne seriyor. İzleyiciyi derinden etkileyen bu yapım, Türkiye’nin birçok ilinde alkışlarla karşılanmaya devam ediyor. Cesareti, aşkı ve annelik mücadelesiyle Celile’nin unutulmaz portresi sizleri bekliyor.

Yer: Hilltown Seyirlik Sahne

Tarih: 20 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Kötü Bir Gün

Boşandıktan sonra dededen kalma apartmana taşınan psikolog Erdem, apartman görevlisi Yakup’un garip davranışlarıyla yüzleşir. Yakup’un verdiği ürpertici haberler ve apartmanın karanlık geçmişi, ikiliyi rahatsız edici bir yüzleşmenin içine çeker. Toplumsal kodlarımızı sorgulatan bu sinir bozucu oyun, izleyiciyi derin bir gerilim ve mizah karışımıyla baş başa bırakıyor.

Yer: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

Tarih: 21 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Serkan Keskin’in etkileyici performansıyla sinema ve tiyatronun buluştuğu çağdaş bir uyarlama olarak sahneleniyor. İstanbul’da büyüyen Hayri İrdal, bir aile yadigarı saat üzerinden zamanın ve hayatın anlamını sorgularken, geleneksel ile modern arasında bir yolculuğa çıkıyor.

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 22 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Erkek Aklı Oksimoron

Emre Karayel’in “Erkek Aklı – Oksimoron” oyunu, kadın ve erkeğin doğası üzerine mizahi bir bakış sunuyor. Farklı karakterlere bürünerek izleyicileri güldüren Karayel, kadınların ne istediğini sorgularken, eksik X kromozomunun etkilerini komediyle anlatıyor. Seyirciler, terk edilen bir adamın “Kadınlar ne ister?” sorusuna katılarak eğlenceli ve umut dolu bir deneyim yaşıyor.

Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Tarih: 22 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı

44 yaşındaki Dave, evli ve çocuklu bir bodyguard, yeni bir iş arar ve bir gazete ilanı sayesinde bir sanat galerisinde güvenlik görevlisi olur. Bu işin daha kolay olacağını düşünür. Görevi, galerinin arka tarafındaki, sert içerikli bir serginin bulunduğu bir odanın güvenliğini sağlamaktır. Odanın önünde “DİKKAT! Bu odadaki sergi sert içeriklidir. Rahatsız olabileceğinizi düşünüyorsanız lütfen girmeyin. 18 yaşından küçükler zaten giremez.” yazılı bir perde vardır. Ancak Dave’e, sergi hakkında veya neden orada olduğuna dair hiçbir bilgi verilmez.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 22 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Amadeus

Başrollerini Selçuk Yöntem, Tansu Biçer, Dilan Deniz Çiçek ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı, Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikâyesi “Amadeus”, 5. sezonu ile yeniden sahnede.

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Tarih: 23 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Passo

Dinini Satan Adam

Bir oyuncu, yanlış kapıdan girerek sahneye çıktığında, işler bir anda karışır! “Dinini Satan Adam” oyununun ortasında kendini bulan oyuncu, aslında yönetmenin onu test ettiğini sanarak sahneden inmeyi reddeder. Komik atışmalar, absürt diyaloglar ve kahkaha dolu anlar arasında, oyuncu kendi hayat hikayesini anlatmaya başlar ve oyun kontrolünü ele geçirir. Yanlış kapıdan doğru sahneye çıkan bu keyifli güldürü, izleyicilere bolca kahkaha vaat ediyor!

Yer: Akasya Kültür Sanat Sahnesi

Tarih: 23 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Cırcır Böcekleri İtler ve Biz

Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz, Sam Shepard’ın klasikleşmiş True West oyununa çağdaş bir yorum getiriyor. İki zıt kardeşin – kentli senarist ve özgür ruhlu hırsız- birbirlerini keşfetme ve birbirlerine dönüşme hikâyesi, doğa ve kent, sanat ve ticaret, hayaller ve gerçekler arasındaki çatışmaları sahneye taşıyor. Sistem içinde ezilen insanın çıkış yolu arayışını mizah ve dramla harmanlayan bu oyun, izleyicilere derin bir sorgulama sunuyor.

Yer: Fişekhane Ana Sahne

Tarih: 24 Kasım 2024, 16:00 – 19:00

Bilet: Biletinial

Freud’un İnsanları

Sigmund Freud’un Psikoseksüel Gelişim Teorisi, Kimya Gökçe Aytaç ve Onur Büyüktopçu’nun performanslarıyla mizahi bir dille tiyatro sahnesine taşınıyor. Tiyatro Yeditepe ve BAM Yapım prodüksiyonu “Freud’un İnsanları,” psikoseksüel gelişimini tamamlayamamış bireylerin birbirleriyle ilişkilerini esprili bir şekilde ele alıyor. Bu oyun, cinselliğin ilgi çekiciliğini ve mizahın gücünü bir arada sunarak izleyicileri düşündürüyor. Freud’un teorisinin ışığında, eğlenceli bir yolculuğa çıkmaya hazır olun!

Yer: Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi

Tarih: 25 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Aşık Shakespeare

Yüksek enerjisi, komedisi ve romantizmiyle göz dolduran Aşık Shakespeare, Türkiye’de ilk kez sahneye konuyor. Uraz Kaygılaroğlu’nun William Shakespeare, Nezaket Erden’in ise Viola olarak hayat bulduğu bu etkileyici prodüksiyon, sahne üzerindeki 40 ve sahne arkasındaki 30 kişiyle toplamda 70 kişilik dev kadrosuyla dikkat çekiyor. Shakespeare’in gençliğine ve tutkulu mücadelesine odaklanan oyun, tiyatro dünyasında aşkın en tuhaf hallerini ve bir kumpanyanın sahneleme sürecinde yaşadığı karmaşaları mizahi bir dille ele alıyor.

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Tarih: 26 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Passo

Ermişler ya da Günahkarlar

Mark Styler, polisiye öyküler yazan bir romancı olarak, tarihin en büyük seri katillerinden biri olan Easterman ile yüzleşmek üzere Fairfield Akıl Hastanesi’ne gelir. Ancak, hastane doktoru Farquhar’ın garip tavırları ve hemşire Plimpton’ın paranoyak davranışları, Styler’ın amacına ulaşmasını zorlaştırır. Olayların içine daldıkça, Styler, durumun göründüğünden çok daha karmaşık olduğunu fark eder. Bu gizemli atmosferde, okurlarını gerilim dolu bir yolculuğa çıkaracak bu eser, merak uyandıran bir polisiye hikaye sunuyor.

Yer: İstinye Park İstinye Saloon

Tarih: 27 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Van Gogh

Tiyatrogerçek, Van Gogh’un tutkulu yaşamını ve trajedisini sahneye taşıyor. Sanatçının resme olan aşkı, içsel mücadelesi ve trajik sonuna kadar uzanan bu etkileyici hikaye, izleyicileri onun atölyesine ve zihnine davet ediyor. Yoğun ilgi üzerine yeniden sahnelenen bu oyunda, Van Gogh’un “bir yüzde sevgi yaratma” arayışına tanık olurken, sanat ve insan olma üzerine derin bir portreyle karşılaşacaksınız.

Yer: Kozzy Kozyatağı Kültür Merkezi

Tarih: 27 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Othello

William Shakespeare’in klasik eseri Othello, yeniden sahneye taşınıyor. Emine Ayhan’ın Türkçeye kazandırdığı bu oyun, aşk ve kıskançlığın yanı sıra politika, sınıf farkı ve kimlik gibi derin temaları ele alıyor. Kemal Aydoğan’ın yönetimindeki güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici tasarım ile, bu sezon boyunca Moda Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Yer: Moda Sahnesi

Tarih: 28 – 29 – 30 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Eksik

Eksik, Datça’nın sakin atmosferinde, bir çiftlik evinde gerçekleşen dramatik bir aile hikâyesini sahneye taşıyor. Metin, annesinin komada olduğunu bildirmek için babası Kartal’ın yanına gelirken, alev alev yanan ilişkilerin ve geçmişin sırlarının aydınlatılmasına tanıklık ederiz. Sıcak havanın etkisiyle gerilen ortamda, komik ve acı anlar bir araya gelirken, aile içindeki çatışmalar ve hesaplaşmalar gözler önüne seriliyor. Geçmişle yüzleşmek ve geleceği yeniden şekillendirmek isteyen herkesin hikâyesine bir ayna tutan bu etkileyici oyunu kaçırmayın!

Yer: Atlas 1948

Tarih: 29 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Terapi

“Küçümsenen bir kadın en tehlikeli olanıdır” teması etrafında şekillenen hikâye, adaletsiz davranışlarla yüzleşmenin risklerini ve gerekliliğini ele alıyor. Üçüncü taraflarla olan yüzleşmelerin aydınlatıcı ama tehlikeli sonuçları olabileceği vurgulanırken, dayanışmanın ve vicdanın önemi de öne çıkıyor. Bu etkileyici deneyim, izleyicilere insan ilişkilerinin derinliklerini sorgulama fırsatı sunuyor.

Yer: Torium Sahne

Tarih: 29 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Şakşakçılar

Fransız yazar Fred Radix’nin kaleme aldığı ve Çağlar Çorumlu’nun sahneye taşıdığı “Şakşakçılar”, 1895 Paris’inde geçen eğlenceli bir hikaye sunuyor. Şakşakçı Şefi Auguste Levasseur, açılış gecesine iki saat kala ekibi tarafından terk edilince, acemi şakşakçılarla dolu bir prova macerasına atılıyor. Seyircilerin de katılımıyla, mizah ve müziğin iç içe geçtiği bu komik serüven, büyük yapımın alkış düzenini kurtarmak için yapılan çabaları gözler önüne seriyor. “İmkansız bizim lügatımızda yoktur” sözüyle sahnede yaşanan kahkaha dolu anlar, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Yer: TiyatrOPS

Tarih: 29 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Mobilet

Cihat Tamer Ve Zihni Göktay ile Bir Varmış Bir Yokmuş

Cihat Tamer ve Zihni Göktay’ın 60 yıllık muhteşem hikâyesi, “Bir Varmış Bir Yokmuş” müzikli gösterisiyle sahneye taşınıyor! Tiyatrodan sinemaya, kabarelerden dizilere uzanan bu yolculuk, izleyicilere acı-tatlı anılarla dolu bir deneyim sunacak. Sanat Yönetmenliğini Serkan Budak’ın üstlendiği gösteri, müzik ve şarkılar eşliğinde masalsı bir atmosfer yaratırken, halkın kalbinde taht kurmuş iki ustanın yaşamlarına dair derin bir bakış sunuyor.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 30 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Bülent Beyin Hikayesi

“Bülent Bey’in Hikâyesi”, beyin ve organlar arasındaki komik ve düşündürücü bir yönetim mücadelesini sahneye taşıyor. Beyin, diğer organları yönetirken aralarında yaşanan absürt ve eğlenceli olaylar Bülent Emrah Parlak’ın beynini, ünlü oyuncuların ise organları canlandırdığı bu oyunda hayat buluyor. İki perdelik bu kahkaha dolu tiyatro, izleyiciyi organların isyanıyla beyin arasındaki çatışmalara ve hayal gücünü zorlayan bir hikâyeye davet ediyor.

Yer: Kozzy Kozyatağı Kültür Merkezi

Tarih: 30 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

İstanbul Kasım Ayı Stand-Up Showları

Berfu & Eser Yenenler “Çift Terapisi”

Berfu & Eser Yenenler’in samimi ve eğlenceli stand-up gösterisi “Çift Terapisi”, yenilenmiş haliyle seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Evlilik, ikili ilişkiler ve ebeveynlik üzerine esprili anlatımlarıyla hem kahkahalar attıran hem de terapi etkisi yaratan bu gösteriyi kaçırmayın!

Yer: Sahne Dragos

Tarih: 1 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Çok Güzel Hareketler 2

Çok Güzel Hareketler 2, Beşiktaş Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşmaya devam ediyor! Beş sezondur kapalı gişe oynayan bu eğlenceli gösteride, BKM Mutfak’ın yetenekli ekibi her hafta yeni skeçleriyle izleyenleri kahkahaya boğuyor. Yetenekli oyuncuların sahnelediği yepyeni esprileri kaçırmayın!

Yer: Beşiktaş Kültür Merkezi

Tarih: 2 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Oğuzhan Soylu “Şaka Yapıyorum”

Unutulmaz komedi programlarının ilham verici konuğu, iki perdeden oluşan bu gösteride yaşadığı talihsizlikleri ve aklındaki karmaşık konuları cesurca paylaşıyor. Seyircilerle etkileşim içinde geçen bu eğlenceli yolculukta, bol kahkahalı anlar sizi bekliyor. Her şeyin açıkça konuşulacağı bu gösteri, izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü bir deneyim sunacak. Kaçırmayın!

Yer: İnfiniti Sahne

Tarih: 2 Kasım 2024, 19:00

Bilet: Mobilet

Ali Rıza Tanyeli “Kendime Düşünceler”

M.Ö. 180’de yaşamış Büyük Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un derlediği düşünceleri, günümüz sahnesine Ali Rıza’nın kendine özgü yorumu ile taşınıyor. “Kendime Düşünceler” adlı tek kişilik gösterisinde, Urfalı Ali Rıza, kariyer yolculuğunun yanı sıra, kendi hayatına dair öğüt ve ağıtları samimi bir dille sahneye koyuyor. Yöresel tartışmalara ve derin düşüncelere yer veren bu performans, izleyicileri hem düşündürecek hem de güldürecek.

Yer: Mentalist Pub

Tarih: 2 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Türk Japon Dostluğu, Rakugo ve Komedi

2024’te Japonya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünü kutlamak amacıyla İstanbul’da “mizah” temalı uluslararası bir diyalog etkinliği düzenleniyor. The Japan Foundation ve Komedi Kulüp by Brothers iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlikte, Rakugo sanatçıları Halit Mızraklı, Shinoharu TATEKAWA ve Kimie OSHIMA, moderatör Sarp Apak ve Doç. Dr. Bülent Sezgin bir araya gelecek. Panel, iki ülkenin mizah kültürünü ve evrimini keşfedecekken, etkinliğin geliri LÖSEV Vakfı’na bağışlanacak.

Yer: Atlas 1948 Sahnesi

Tarih: 3 Kasım 2024, 16:00

Bilet: Mobilet

Özlem Kosif “Hayatım Yanlış Anlama”

Özlem Kosif, sahnedeki dinamik enerjisi ve samimi anlatımıyla izleyicilere unutulmaz bir akşam sunuyor. Yaşanmış hikayeler, çarpıcı gözlemler ve eğlenceli anekdotlarla dolu performansı, mizahı içten bir üslupla harmanlayarak gerçek hayattan kesitleri komedi şölenine dönüştürüyor. Kosif’in doğrudan ve etkileyici tarzı, her yaştan izleyiciye hitap ederek keyifli anlar yaşatacak. Bu benzersiz gösteri, hem güldürüp hem de düşündüren anekdotlarla dolu bir yolculuk vadediyor.

Yer: Kartal Sanat Tiyatro Salonu

Tarih: 3 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Meksika Açmazı

Podcast platformlarının favorisi ve Türkiye’nin açık ara en çok dinlenen mizah programı Meksika Açmazı, Mesut Süre, Anlatanadam ve Fazlı Polat’ın benzersiz performansı ile sahneye taşınıyor.

Yer: Beşiktaş Kültür Merkezi

Tarih: 3 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletix

CMXXIV

Cem Yılmaz, izleyicileri kahkahalara boğan CMXXIV gösterisiyle Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne geri dönüyor! Yılmaz’ın mizah dehası ve benzersiz esprileriyle dolu gösterisi, yine izleyicilere unutulmaz bir komedi deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Kahkaha dolu anlar için yerinizi şimdiden ayırtın!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 6 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Passo

Güldür Güldür Show

Ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür Show, Maximum UNIQ Hall’de seyircisiyle buluşarak kahkaha dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Aile, aşk, teknoloji ve günlük hayatın her detayına eğlenceli bir bakış sunan gösteri, mizahın sınırlarını zorlayan esprileriyle unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 7 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Passo

Ufuk Özkan

Adem ile Havva’dan bu yana kadınlar ve erkekler arasında hem derin bir sevgi hem de derin bir çatışma vardır. İki tarafı olan çatışmanın dünya üzerinde 4’er milyar neferi bulunur. Peki bu çatışma nasıl başladı, nerede pik yaptı ve nasıl bitecek; Ufuk Çizgisi’nin başladığı yerde bu çatışma bitecek. Ufuk Özkan’ın kadın-erkek ilişkisine değindiği stand up gösterisi “Ufuk Çizgisi”, İzmir seyircisiyle buluşuyor.

Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Tarih: 10 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Merve Özcan

Merve Özcan, üç sezondur devam eden komedi podcasti “Berbat Bir Anne” ve quiz geceleriyle tanıdığınız enerjik ve cesur mizah anlayışıyla BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy sahnesinde! Kalıpları kıran provokatif şakaları ve özgün espri tarzıyla dikkat çeken Özcan, izleyicilere kahkaha dolu bir gece yaşatacak.

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy

Tarih: 10 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Yasemin Sakallıoğlu “Doğru Koca Nasıl Seçilir?”

Yasemin Sakallıoğlu, “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” isimli tek kişilik gösterisiyle Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne alıyor! Aile bağları, kadın-erkek ilişkileri ve bu ilişkilerin komik yanlarını tiplemeleriyle eğlenceli bir dille anlatan genç komedyen, izleyicilere kahkaha dolu bir akşam vadediyor. Kendi hayatından komik hikayelerle süslenen bu gösteriyi kaçırmayın!

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Tarih: 13 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Passo

Yavuz Günal “III. Yavuz”

Yavuz Günal, “III. YAVUZ” adlı yeni stand-up gösterisiyle sahnelere dönüyor! Kendine has mizah anlayışıyla gündelik hayatın absürtlüklerini ve toplumun dinamiklerini komik bir dille anlatan Günal, izleyenleri kahkahalarla buluşturuyor.

Yer: Hilltown Seyirlik Sahne

Tarih: 14 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Kaan Sekban

Kaan Sekban, kurumsal hayattan sahneye uzanan yolculuğunda, kendi odasındaki talk şovlarını artık seyirci karşısında gerçekleştiriyor. Beyaz yakalı yaşamın eğlenceli yanlarını kendine özgü üslubuyla ele alan Sekban, plaza hayatından cast ajanslarına, sosyal medyadaki davranış bozukluklarına kadar birçok konuyu mizahi bir dille yorumluyor.

Yer: DasDas

Tarih: 17 Kasım 2024, 17:00

Bilet: Mobilet

Gökhan Ünver

Reklamcılığı bırakarak sahneye adım atan Gökhan Ünver, mizahını hayatın her alanından esprilerle süslüyor. Sosyal medya, kültür çatışmaları, evliliğin zorlukları ve ebeveynlik gibi konulara dokunan Ünver, samimi ve eğlenceli bir üslupla izleyicilerini kahkahaya boğuyor. A’dan Z’ye her detayı içtenlikle sahneye taşıyan bu gösteri, izleyenlere unutulmaz bir stand-up deneyimi sunuyor.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 18 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Sarp Apak

Ünlü oyuncu Sarp Apak, uzun zamandır hayalini kurduğu stand-up sahnesinde seyircilerle buluşuyor! Touché by N Kolay’da, üzerinde titizlikle çalıştığı çok beğenilen setiyle görkemli bir hırpalanış hikâyesi sunacak. Bu özel gösteriyi kaçırmayın!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 19 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Passo

İlker Gümüşoluk

15 yıldır Türkiye’nin her köşesinde 1000’den fazla gösteri yapan İlker Gümüşoluk, tek kişilik gösterisinde ikili ilişkiler başta olmak üzere, hayata dair birçok hikâye ve tespitini seyircisiyle buluşturuyor.

Yer: Duru Tiyatro – Watergarden Performans Merkezi

Tarih: 19 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Benyunusyılmaz “Olay Yeri İnceleme”

Yunus Yılmaz, “Olay Yeri İnceleme” stand-up gösterisiyle sahnelere peri kanatlarıyla geliyor! Komik şakalarla bezeli bu gösteride, ciddi gibi görünen olayları lakayıt bir bakış açısıyla ele alıyor ve izleyicilerini kahkahaya boğarken, aynı zamanda rüyalarını süslemeyi amaçlıyor.

Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Tarih: 20 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Barbaros Şansal “Burda Olmaz“

Terzi yamağı konuşuyor! Barbaros Şansal, yeni gösterisi Burada Olmaz ile sahneye çıkıyor ve izleyiciyi hem güldürüp hem düşündürmeye davet ediyor. Moda dünyasından sanat ve politikaya kadar pek çok konuya mizahi bir üslupla dokunan Şansal, “Burda Olmaz Fakat Her Yerde Olur” diyerek toplumsal ve politik meselelere dikkat çekiyor. Sürpriz konukların da katılımıyla renklenecek bu özel gösteri, izleyenlere keskin zekâsıyla unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Yer: Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi

Tarih: 20 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Date Night with Tuğrul Tülek

Tuğrul Tülek, Date Night Şarkıları ile romantik ve eğlenceli bir gece vadediyor! Hem aşk dolu hem de anti-romantik şarkılardan oluşan seçkin repertuvarıyla, bu özel gecede date hikayeleri paylaşılırken unutulmaz anlar yaşanacak. Sürpriz konuklar ve şahane bir orkestra eşliğinde gerçekleşecek bu büyüleyici performansı kaçırmayın!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 23 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Passo

Ali Congun Stand Up

Ali Congun, yeni stand-up gösterisiyle 23 Kasım akşamı Turkcell Platinum Sahnesi’nde izleyiciyle buluşuyor! Şehir Eliti gösterisiyle kasaba kurnazlığını ve kentlileşme çabalarını ironik bir dille işleyen Congun, bu kez kariyer hırsı ve aşk acısı temalı setiyle sahnede olacak. Kahkaha dolu bu geceyi kaçırmayın!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 23 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Passo

Atalay Demirci “Kel Alaka”

Atalay Demirci, birbirinden alakasız gibi görünen hikayeleri ustalıkla bir araya getirdiği “Kel Alaka” gösterisiyle sahneye dönüyor! Her anı kahkahalarla dolu bu stand-up performansında, Demirci’nin esprileri izleyicileri adeta gülmekten yorgun düşürüyor. Diyaframları zorlayan, çene kaslarını çalıştıran bu eşsiz gösteri, tekrar tekrar izlemek isteyeceğiniz türden. Kahkaha dolu bir gece için kaçırmayın!

Yer: Mall Of İstanbul Biletinial Moi Sahne

Tarih: 24 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

İstanbul Kasım Ayı Festivalleri ve Partileri

Halloween Party

3 Kasım’da Kastel’de gerçekleşecek Cadılar Bayramı partisiyle karanlığın büyüsüne kapılmaya hazır olun! Saat 22:30’da başlayacak bu unutulmaz gecede, en yaratıcı ve korkunç kostümlere sürpriz ödüller dağıtılacak. Dans müzikleri, hayalet hikayeleri, korkunç atıştırmalıklar ve eğlenceli temalı oyunlarla dolu bu gece, Cadılar Bayramı ruhunu en keyifli şekilde yaşatacak.

Yer: Kastel

Tarih: 3 Kasım 2024, 22:30

Bilet: Biletino

Urban Festival

Urban Festival, 9 Kasım’da Zorlu PSM’de, üç farklı sahnede müzikseverlerle buluşuyor! Röyksopp, Trentemøller ve Miss Monique gibi dev isimlere ev sahipliği yapmış festival, bu yıl da AVIS VOX, BEEGEE, Fiona Kraft, Hannah Wants ve daha birçok yetenekle müzikal bir şölen sunacak. Festivalde ayrıca DJ’ler için kariyer yönetimi ve müzik sektörü hakkında bilgi veren Urban Talks panelleri de yer alacak. Şehrin enerjisini müziğin ritmiyle buluşturan bu özel etkinlik, kaçırılmayacak bir deneyim vadediyor!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 9 Kasım 2024, 16:00

Bilet: Biletino

DevFest İstanbul 2024

DevFest Istanbul 2024, 9 Kasım’da Maximum UNIQ Hall’da teknoloji tutkunlarını buluşturuyor! GDG İstanbul tarafından organize edilen bu dev etkinlik, yapay zeka, bulut bilişim, mobil ve web geliştirme, siber güvenlik gibi birçok alanda ilham verici konuşmalar ve son trendlerle dolu bir gün sunuyor. Teknoloji dünyasının öncü isimleriyle geleceği birlikte inşa etmek için bir araya gelin ve bu heyecan verici deneyimin bir parçası olun!

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 9 Kasım 2024, 09:00

Bilet: Biletix

PenFest

Dünyanın ilk kalem festivali PenFest, 9-10 Kasım tarihlerinde 5. kez Çırağan Sarayı’nda kapılarını açıyor. Dünyaca ünlü kalem markaları, vintage koleksiyonlar, özel tasarım kalemler ve yazı gereçlerinin sergileneceği festival, prestij kalem dünyasının en önemli isimlerini bir araya getiriyor. 51 firma ve uluslararası katılımcıların yer alacağı etkinlik, kalem tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunarken, yazının büyüsünü ve estetiğini kutluyor. Kalem yarışmaları ve sürpriz etkinliklerle dolu PenFest, iki gün boyunca sanatseverleri bekliyor.

Yer: Çırağan Sarayı

Tarih: 9 – 10 Kasım 2024, 10:00

Detaylı Bilgi: penfest.com

İstanbul Kasım Ayı Workshopları

Terrazzo Sunum Tepsisi & Bardak Altlığı Yapım Atölyesi

Terrazzo workshop atölyesinde, renkli çimento ile kendi servis tepsinizi ve bardak altlıklarınızı tasarlamayı öğrenin! Hayalinizdeki desen ve renk kombinasyonlarını yaratırken el becerilerinizi geliştirip evinize özel bir dokunuş katacaksınız. Her yaş ve deneyim seviyesine uygun olan bu keyifli atölyede tek ihtiyacınız, yaratıcılığınızı yanınıza almak!

Yer: Ona Değer Art & Design Gift Store

Tarih: 1 Kasım 2024, 19:00

Bilet: Passo

İtalyan Parti Atıştırmalık

İtalyan mutfağının lezzetli atıştırmalıkları ve serinletici kokteylleriyle bir parti hazırlamaya ne dersiniz? Bu workshop’ta, İtalyan atıştırmalıklarını ve yazın favori kokteyllerini hazırlamayı öğrenerek, Akdeniz’in renkli dünyasını keşfedeceksiniz. Hem pratik hem lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor!

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 2 – 9 – 10 Kasım 2024, 19:00

Bilet: Biletix

Favori Kokteyller Workshop

Eataly Mutfak Atölyesi’nde gerçekleşecek olan Cocktail Workshop, dünyanın en çok tercih edilen kokteyllerini yapmayı öğrenmek isteyenler için harika bir deneyim sunuyor! Aperol Spritz, Chili Passion, Portofino ve Tiramisu Martini gibi lezzetli kokteyllerin yapım aşamalarını uzmanlarla birlikte keşfedin ve bu eşsiz tatları sevdiklerinizle paylaşmanın keyfini çıkarın.

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 6 – 13 – 20 – 27 Kasım 2024, 19:00

Bilet: Biletix

El Yapımı Makarna ve Soslar Workshop

Taze makarna yapımının inceliklerini öğrenmek ve lezzetli soslarla bu deneyimi taçlandırmak ister misiniz? Bu özel workshop’ta kendi el yapımı makarnalarınızı hazırlayacak, lazanyadan dört peynirli ravioliye, Napoliten spaghettiye kadar birbirinden enfes tarifleri keşfedeceksiniz. Ustalıkla hazırlanan makarna hamuru ve en uyumlu soslarla dolu bu lezzet yolculuğunu kaçırmayın!

Yer: Chef’s Table Mutfak Akademisi

Tarih: 8 Kasım 2024, 19:00

Bilet: Passo

Ev Yapımı Lazanya Bolonez

İtalyan mutfağının vazgeçilmezi lazanyayı, en ince püf noktalarıyla öğrenmeye hazır mısınız? “Ev Yapımı Lazanya Bolonez” workshop’unda, gerçek İtalyan makarnasının hazırlık aşamasından sosuna kadar tüm detayları deneyimleyecek, el yapımı lazanya ile mutfakta harikalar yaratacaksınız.

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 14 – 22 Kasım 2024, 19:00

Bilet: Biletix

Çağdaş Sanatta Üretim Yöntemleri, Ali Kazma ile Lens Temelli Mecralar Üzerine

Arter’in “Çağdaş Sanatta Üretim Yöntemleri” atölye serisinin ikinci bölümünde, uluslararası alanda tanınan sanatçı Ali Kazma, lens temelli çalışmaların yaratım süreçlerini katılımcılarla paylaşıyor. Yaklaşık 30 yıllık sanat pratiğinden örneklerle, bir eserin fikir aşamasından prodüksiyon ve sergileme süreçlerine kadar uzanan yaratıcı adımları inceleyeceğiniz bu atölye, katılımcılara deneyimlerini paylaşma ve sanatçıya sorularını yöneltme fırsatı sunuyor.

Yer: Arter

Tarih: 16 Kasım 2024, 14:00

Bilet: Biletix

Uzakdoğu Sokak Lezzetleri Workshop

Uzakdoğu’nun sokak lezzetlerini kendi mutfağınıza taşımaya hazır mısınız? Bu workshop’ta Moğol usulü tavuk, sebzeli noodle ve kızarmış muz gibi lezzetlerle Uzakdoğu mutfağının enfes tatlarını keşfedeceksiniz. Farklı ve lezzet dolu bir yemek deneyimi için bu etkinliği kaçırmayın!

Yer: Chef’s Table Mutfak Akademisi

Tarih: 17 Kasım 2024, 13:00

Bilet: Passo

Sağlıklı Lezzetler Workshop

Sağlıklı ve lezzetli bir menü hazırlamayı öğrenmek ister misiniz? Bu workshop’ta poşe somon, kuşkonmaz sote ve kapari limon sos ile hazırlanan ana yemekten, avokado ve portakallı kinoa salatasına kadar hafif ve besleyici tarifler sizi bekliyor.

Yer: Chef’s Table Mutfak Akademisi

Tarih: 29 Kasım 2024, 19:00

Bilet: Passo





Şimdiden Yerinizi Ayırın!

Tomris

Şiirsel bir kara komedi olarak sahnelenen bu eser, bir akıl hastanesi odasında kendini Tomris Uyar zanneden bir okurun içsel dünyasına ve kadın-erkek ilişkilerine odaklanıyor. Yalnızlık ve özgürlük temalarının derinlemesine işlendiği bu hikaye, izleyicilere güçlü bir duygusal deneyim sunuyor. Bu unutulmaz performans, tiyatronun sınırlarını zorlayan bir anlatım biçimiyle dikkat çekiyor.

Yer: Mall Of İstanbul Biletinial Moi Sahne

Tarih: 1 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Formidable ! Aznavour

“Formidable! Aznavour”, Fransız müziğinin efsanesi Charles Aznavour’un unutulmaz şarkılarına ve olağanüstü kariyerine bir saygı duruşunda bulunuyor. Şarkıcı Jules Grison, Paris boheminin büyüleyici atmosferini sahnede yeniden canlandırırken, Aznavour’un duygusal ve ilham verici müziğiyle seyircilere unutulmaz bir yolculuk sunuyor. 4 Aralık 2024’te Zorlu PSM’de bu müzikal şöleni kaçırmayın!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 4 Aralık 2024, 21:00

Bilet: Passo

Martı Mıyım?

Anton Çehov’un Martı oyununu günümüze uyarlayan bu etkileyici prodüksiyon, yaşamın belirsizlikleri ve insan ilişkilerinin karmaşası üzerine derinlemesine bir sorgulama sunuyor. Beş oyuncu, geçmişten geleceğe uzanan zamansız bir yolculuk yaparak, günümüzün zorluklarıyla yüzleşiyor ve izleyicilere düşündürücü bir deneyim yaşatıyor. Hem geçmiş hem de şimdi ile bağlantı kurarak, varoluşsal sorulara hınzırca gülümseyen bir bakış açısı getiriyorlar.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 11 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Passo

Kovacs

Kariyerinde yürüdüğü eşsiz yolu karakteristik sesi ve imajıyla şekillendiren Sharon Kovacs, 20 Aralık akşamı IF Performans Hall sahnesinde.

Yer: IF Performans Hall Beşiktaş

Tarih: 20 Aralık 2024, 21:30

Bilet: Biletinial

Hogwarts Senfoni Gösterisi

Bu kış, PRIME Orkestrası’nın dünya turnesinin bir parçası olan HOGWARTS Sympho Show, izleyicileri büyülü bir müzikal yolculuğa çıkaracak. John Williams’ın ikonik Harry Potter melodilerinin yanı sıra Fantastik Canavarlar, Narnia Günlükleri ve Karayip Korsanları gibi sevilen filmlerden sürpriz müzikler de sahnede olacak. Modern orkestranın olağanüstü performansı, en son ses ve ışık teknolojileri ile birleşerek unutulmaz bir deneyim sunacak. Harry Potter hayranları ve senfonik müzik tutkunları için bu sihirli konseri kaçırmayın!

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Tarih: 26 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

An Epic Symphony & Mustafa Sandal & maNga

Istanbul Night Flight, 10. sezonuna hazır! Türk pop müziğinin yıldızı Mustafa Sandal ve rock müziğin sevilen isimlerinden maNga, 24 Ocak’ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda An Epic Symphony projesiyle sahne alıyor. Tuluğ Tırpan ve Özgür Sevinç yönetimindeki Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde gerçekleşecek bu büyüleyici performansı kaçırmayın. Müzik dolu bu unutulmaz gece için yerinizi şimdiden ayırtın!

Yer: Ülker Spor ve Etkinlik Alanı

Tarih: 24 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Biletinial

Ross the Boss

Ross The Boss, Manowar klasiklerini çalacağı özel bir konser serisi için Türkiye’ye geliyor! “Sign of the Hammer” albümünü baştan sona seslendireceği bu unutulmaz gecede, Battle Hymn ve Kings of Metal gibi efsanevi parçalar da yer alacak. Marc Lopes, Dirk Schlächter ve Rhino’nun eşlik edeceği bu güçlü performans, metal severler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Heavy metal tarihine damga vuran bu efsanevi müzikal yolculuğa tanıklık etmeye hazır olun!

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

Tarih: 5 Nisan 2025, 21:30

Bilet: Biletinial