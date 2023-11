Netflix’in bu kadar popülerleşmesinin ardından ise televizyon izleme alışkanlığımız sona erdi gibi ve artık bilgisayardan ve elimizdeki telefondan bir şeyler izleme alışkanlığına dönüştü.

İşte 2023 En İyi Netflix Drama Dizileri:



2023 En İyi Fantastik Diziler

Wednesday – IMDb: 8.1



Tim Burton’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Wednesday dizisi Netflix izleyenleriyle buluştu. Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Luis Guzman’ın başrolünde olacağı dizi ünlü Addams Ailesi’nin kızı Wednesday’i merkez alıyor. Ailesini, bulunduğu ortamı, kendini ve yaşamı sorgulayan Wednesday bir diğer yandan da ailesini etkisi altına alan 25 yıllık gizemi çözmeye çalışıyor.

The Sandman – IMDb: 7.7

Neil Gaiman’in çizgi romanından uyarlanan “The Sandman” dizisi, 5 Ağustos’ta tüm dünya ile birlikte aynı anda Netflix’te yayınlandı. The Sandman’de çağdaş kurgu, tarihi drama ve efsane kusursuzca iç içe geçiyor. Modern mit ile karanlık fantezinin zengin bir harmanı olan yapım, hem Rüya Tanrısı Morpheus’un uzun varoluşu boyunca yaptığı kozmik ve insani hataları onarma sürecinin hem de onun yaptıklarından etkilenen insanların ve yerlerin öyküsünü aktarıyor.

Better Than Us – IMDb: 7.3

Parçalanmanın eşiğinde bir aile, son teknoloji ürünü bir robota sahip olur. Ancak robotun peşinde bir şirket, cinayet masası dedektifleri ve teröristler vardır.

Locke & Key – IMDb: 7.3

Babalarının gizemli cinayetinden sonra aile yadigârı evlerine taşınan Locke kardeşleri ve anneleri, burada (Keyhouse) birçok sihirli anahtar bulurlar ve bu anahtarlar babalarının cinayetine bir şekilde bağlantılıdır. Üç Locke kardeşi farklı anahtarları keşfederlerken aynı zamanda kendi özel güçlerini de keşfetmektedirler. Ancak bu hareketlilik esrarengiz bir şeytanı uyandırmıştır ve tek keşfedecekleri yeni güçleri olmayacaktır.

Chilling Adventures of Sabrina – IMDb: 7.4

16. yaş gününde ailesinin cadı dünyası ve arkadaşlarının insan dünyası arasında seçim yapmak zorunda olan yarı cadı yarı ölümlü Sabrina; halaları, kedisi Salem ve sevgilisi Harvey Kinkle ile birlikte gizemli kasaba Greendale’de korkunç olaylar ve yeni maceralar yaşayacak.