Zorlu’dan Yalıkavak’a Uzanan Sofistike Bir Deneyim: Parlé

Paris’in zarafeti, Akdeniz’in tazeliği ve İstanbul’un enerjisi… Geccemekan ekibi olarak geçtiğimiz günlerde Zorlu’da Parlé’nin büyüleyici atmosferine adım attık. Daha ilk dakikada, kendimizi Paris’in şık bir sokağında, camlarla dans eden ışık oyunlarının içindeymişiz gibi hissettik. Parlé, Fransız kafelerinin modern bir yorumunu İstanbul’a taşıyor ama öyle bildiğiniz gibi değil; kendi rafine karakterini başrole koyarak.

Zorlu’nun sanat, moda ve gastronomiyi birleştiren ruhuyla kusursuz bir uyum yakalayan Parlé, hem iç mekanındaki modern sofistike çizgiler hem de menüsündeki zarif detaylarla “klasik şıklık” tanımını yeniden yapıyor. Açık hava bölümlerinde şehrin temposunu bir anlığına durdururken, iç mekandaki ayna detayları ve altın tonlarıyla ışığın ve lüksün başrol oynadığı bir sahnede buluyorsunuz kendinizi.

Şef Sadık Ilgaz’dan Lezzet Gösterisi

Parlé’nin menüsünde Güney Fransa ve Akdeniz mutfağının rafine dokunuşları öne çıkıyor. Denediğimiz tabaklar arasında öne çıkanlar:

Kral Yengeç Tartar: Avokado püresi, tobiko havyar ve lime ile… Hem ferah hem zengin.

Mücver: Bildiğiniz gibi değil. Bir tabakta nostaljiyle zarafet buluşuyor.

Ravioli: Parlé yorumu gerçekten etkileyici; yumuşak dolgularla tam bir tat şöleni.

Izgara Kuzu Sırtı: Altında yer alan fesleğenli tagliatelle ile bütünsel bir denge yakalıyor.

Kestane Mont Blanc & Hurma Puding: Tatlıda iddiasını en tatlı haliyle gösteriyor.

Ve Şimdi Parlé Bodrum’da!

İstanbul’da yakaladığı o rafine atmosferi şimdi yazın ışıltısıyla birleştirmeye hazırlanan Parlé, çok yakında Yalıkavak Marina’da kapılarını açıyor. Gündüz güneşle parlayan, akşam DJ performanslarıyla ritim kazanan bir deneyim...

Lüks tekne ulaşımına uygun özel konumu, marina içindeki erişimi ve her detayı düşünülmüş mimarisiyle Parlé Bodrum; bu yazın en çok konuşulan destinasyonlarından biri olacak. Menüde Akdeniz esintileriyle harmanlanmış, deniz ürünleri ağırlıklı yepyeni tatlar yer alacak. 15 kişilik özel salon ise butik davetler için birebir.

Parlé’de her tabak bir hikaye, her detay bir Paris esintisi.. İstanbul’daki sofistike çizgisiyle şehre damga vuran Parlé, şimdi Bodrum’un zarif meltemine karışıyor. Hazırsanız; lezzet, müzik ve estetikle harmanlanmış bir yaz başlıyor.