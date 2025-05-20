%100 Müzik, %100 Eğlence: The Populist Sahnesinde Bu Hafta

The Populist, bu hafta da İstanbul’un müzik sahnesine yön veriyor. Yapı Kredi Bomontiada ve Galataport İstanbul şubelerinde gerçekleşecek olan dopdolu program, her zevke hitap eden performanslarla şehirdeki enerjiyi zirveye taşıyor.

Şehrin Nabzını Tutan Mekan

Hafta boyunca, The Populist sahnesinde birbirinden farklı müzik türleriyle keyifli geceler sizi bekliyor. Mekan, yalnızca bir gastronomi noktası değil; aynı zamanda ritmin kalbinin attığı bir buluşma noktası. DJ performansları, plak setleri, disco-funk ve pop melodileriyle dolu dolu bir program sunuyor.

Her gece farklı bir ruhla akacak. Kimi zaman nostaljik bir 80’ler geccesi, kimi zaman dans ettiren bir funk seti… Üstelik eşsiz lezzetler eşliğinde! Hem kulaklara hem damaklara hitap eden bu deneyim, haftaya enerji katıyor.

İşte Etkinlik Takvimi

21–24 Mayıs tarihleri arasında iki farklı lokasyonda sahne sırası şu şekilde:

Yapı Kredi Bomontiada:

Çarşamba: Cihan Saldıran – Organic Grooves (%100 Plak)

Cuma: Fırat Kalaycı – Disco-Funk-Pop

Cumartesi: Nadir Duman – 100% Hits

Galataport İstanbul:

Cuma: Nadir Duman – 100% Hits

Cumartesi: 7-Erhan – Funk, Disco, Hip Hop, 80’s, House

The Populist, bu hafta da kendine yakışır biçimde ritmi yükseltiyor. Müzik tutkunları için her akşam başka bir hikaye başlıyor.

Unutulmaz setler, iyi müzik, iyi insanlar ve iyi tatlar burada birleşiyor. Şehrin enerjisini yakalamak isteyen herkes için adres belli: The Populist!