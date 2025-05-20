Bodrum’da Sezonun En Güçlü Geccesi: The GALLIARD Cove House Açılıyor!

Bodrum’un büyüleyici atmosferi, 6 Haziran Perşembe akşamı müzik ve gastronomiyle yeniden şekilleniyor. The GALLIARD Cove House, 2025 yaz sezonunu Afro House sahnesinin global yıldızı Enzo Siffredi ile karşılıyor. Geccenin ritmini derin baslar, hipnotik melodiler ve sahne enerjisi belirliyor.

Afro House’un Büyüsü Gökçebel Koyu’nda

Enzo Siffredi, bu özel geccede sahneyi Murat Tokuz ve Orkun Bozdemir gibi sevilen isimlerle paylaşıyor. Bodrum’un en ayrıcalıklı bölgelerinden Gökçebel Koyu, elektronik müziğin büyüsüyle başka bir boyuta taşınıyor. Burası sadece bir müzik etkinliği değil; işitsel bir seremoni, görsel bir şölen ve ruhu besleyen bir deneyim vadediyor.

Sınırlı sayıda bilet mevcut! Elektronik müzik tutkunları bu tarihi not etmeli: 6 Haziran Perşembe.

Gurme Lezzetler ve Etkileyici Bir Menü

The GALLIARD Cove House, yalnızca müziğiyle değil, aynı zamanda gurme menüsüyle de fark yaratıyor.

İtalya, İspanya ve Fransa mutfağından esinlenen Modern Akdeniz Mutfağı, geleneksel Türk Mutfağı’ndan da izler taşıyor. Menüdeki her tabak, Michelin yıldızlı restoranlarda çalışmış usta şeflerin imzasını taşıyor. Mekan ayrıca imza kokteylleri ile de dikkat çekiyor.

Bodrum’un En Seçkin Mekanlarından

Minimalist dekorasyonu, denize sıfır konumu ve Bodrum’un doğal güzelliğiyle iç içe olan The GALLIARD Cove House, geçtiğimiz yaz sezonunda olduğu gibi bu yıl da adından söz ettirmeye kararlı. Haziran ayı itibariyle yeniden kapılarını açan mekan, müzik ve gastronomiyi bir araya getiren konseptiyle yazın en özel duraklarından biri olmaya devam ediyor.