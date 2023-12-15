Yılbaşı gurmelerine hediye önerileri...

Sugar Excuse - @sugarexcuses

Sevdiklerinizin damaklarına imza atmaya hazırsanız; Sugar Excuse'un yeni yıl koleksiyonuna hayran kalacaksınız. Her yerde görmeye alışık olduğumuz kurabiyelerden, pastalardan siz de sıkıldıysanız; farklı konsept ve tasarımlarıyla bu koleksiyona kesinlikle göz atmalısınız.

Eğlenceli detayları ve lezzette boyut attıran seçenekleriyle Sugar Excuse'un yeni yıl koleksiyonundan favorimiz; Nice or Naughty Cupcake Box! İçerisinde 6 adet Cupcake bulunuyor. Sürpriz yapmak istediğiniz arkadaşınızın iyi ve kötü huylarını söylüyorsunuz. İyi huylarını pembe, kötü huylarını siyah Cupcake'lere yazıp arkadaşınıza yolluyorlar. Eğer kutudan 3 veya daha fazla siyah Cupcake çıkıyorsa; arkadaşınız 2023 yılında biraz fazla yaramazlık yapmış demek oluyor. Fakat eğer pembe Cupcake'ler fazlaysa; Noel Baba'nın favorisi olmayı başarmış demektir. Bunu da ödüllendirmek gerekiyor tabii; arkadaşının doğum gününde vereceği Sugar Excuse siparişine %50 indirim de hediye ediyorlar. Hem lezzet hem eğlence dolu bir konsept!

Sugar Excuse yeni yıl koleksiyonunda aynı zamanda pastalarda göz kamaştırıyor! Yenilebilir pullar, kurdeleler ve varaklar... Care Package'larına da kesinlikle göz atmalısınız. Ayrıca yine aynı koleksiyonun dev Gingy kurabiyeleri de harika!

Sipariş vermek için TIKLAYIN!

Godiva - @godivaturkiye

Godiva, yeni yılın ışıltısından ve doğanın güzelliğinden ilham alarak hazırladığı 2024 yeni yıl koleksiyonu ile Belçika çikolatasından doğan benzersiz lezzetlerini çikolata severlerle buluşturuyor. Sezonun ruhunu, lezzetini ve heyecanını yansıtan ışıltılı hediye seçenekleri arasında trüf, pralin, kare, napoliten, madlen ya da karışık çikolata çeşitlerini içeren özel tasarımlı çikolata kutuları ile kişiselleştirilebilen hediye sepeti çeşitleri çikolata severlerin favorisi oluyor.

Godiva 2024 yeni yıl koleksiyonunda, çikolataların kahve ile bir araya getirildiği, her kutunun yeni yıla özel ışıltılı dokunuşlarla tasarlandığı ve dönemin ruhunu yansıtan renklerle süslendiği şık hediye alternatifleri öne çıkıyor. Kar küresi, mum, termos, bardak gibi ürün çeşitleriyle kişiselleştirilebilen kutular ve sepetler birçok farklı hediye seçeneği oluşturma imkanı sunuyor.

Sipariş vermek için TIKLAYIN!

Çırağan Palace Shop - @ciraganpalaceshop

Yeni yıla özel olarak hazırlanan ürünlerin arasında; yılbaşı temalı çikolatalar, çam ağacı, mum, kızak formunda lezzetli çikolatalar, zencefilli kurabiyeden yapılmış rengarenk yılbaşı evleri, yılbaşı klasiklerinden enfes stollen keki ve çok daha fazlası yer alıyor. Fırınlanmış sebzeler ve iki farklı sosla servis edilen bütün Kandıra hindisi ise yeni yıl sofralarının en özel lezzetlerinin başında geliyor.

Çırağan Sarayı’nın popüler Beş Çayı konsepti de yeni yıl konseptine bürünerek hem göze hem de damağa hitap eden enfes tatlar sunuyor. Bu özel beş çayı menüsünde; zencefilli cheesecake, kestaneli makaron, tahinli balkabaklı mini tatlılar, vanilyalı mini pavlova, mini stollen dilimleri, salepli çikolata, zencefilli scone gibi yılbaşı ruhunu ortaya koyan pek çok lezzet sohbetlere eşlik ediyor. Saray mutfağında taptaze malzemelerden hazırlanmış nefis lezzetler, kendisini ve sevdiklerini şımartmak isteyenlere özel hediye paketleriyle sunuluyor. Karaca x Çırağan Palace Shop özel koleksiyonundan Türk kahvesi fincanları ve büyük yılbaşı temalı çikolata kutusu, Çırağan Palace x Atelier Rebul özel koleksiyonundan kokulu mum, yılbaşı ağacı şeklinde çikolata ve yeni yıl temalı kurabiye kutusu ve daha farklı hediye paketleri, yılbaşı coşkusunu taçlandırıyor.

Sipariş vermek için TIKLAYIN!

Harem Chocolate - @haremchocolate

Yeni bir yıla adım atacak olmanın enerjisini ve lezzetini hissettiren Harem Chocolate; harika hediye seçenekleriyle karşınızda!

Harem Chocolate yeni yıl koleksiyonu hem Göztepe, hem Teşvikiye dükkanında; hem de online olarak web sitesinde satışta. Yılbaşı ruhunu en ince detaylarına kadar yansıtan bu özel koleksiyon aynı zamanda markanın 25. yılının mutluluğunu da taşıyor.

Sipariş vermek için TIKLAYIN!

Divan - @divanpastaneleri

Divan yeni yıl koleksiyonunda ilhamını dört mevsimin ruhundan almış! Divan 4 Mevsim Koleksiyonu'nda; şık aksesuarlar ve parçalar, mevsimsellik anlayışıa göre hazırlanan lezzetler ile buluşuyor.

Aynı zamanda; Divan Restoranları'nın tecrübeli şefleri; ciğerli iç pilav, kestane şekeri, Brüksel lahanası, brokoli, mısır, kırmızı lahana, yaban mersini sosu ve gravy sos eşliğinde yılbaşı hindisi ile sofralarınızı da süsleyecek. Divan Pastanaleri ise İtalya'dan gelen elli yıllık maya ile hazırladıkları Noel'n sembolü Panettone, "Kralların Yemeği" Stollen ekmeği, meyve parçacıklı şans keki Kestaneli Buche ve yaratıcı yılbaşı pastaları ile son dokunuşu ekliyor!

Sipariş vermek için TIKLAYIN!

Beymen Chocolate - @beymen

Beymen Chocolate, üstün kalite anlayışı ve sofistike yaklaşımını, Türkiye'nin ilk artizan çikolata üreticisi Butterfly Chocolate işbirliğiyle çikolata dünyasına taşıdı. Yeni yıl hediyesi için siz de gurme ve lezzetli bir kaçamak arıyorsanız kesinlikle inceleyin!​​​​​​​

Sipariş vermek için TIKLAYIN!

Four Seasons Hotel Bosphorus - Festive Pop - Up - @fsbosphorus

Four Seasons Hotel Bosphorus, yılbaşı sezonunun coşkusunu yaşatmak üzere, göz kamaştıran bir “Festival Pop Up Mağazası”nı konuklarıyla buluşturuyor. Yeni yıl ruhuna uygun dekorasyonu ile dikkat çeken mağaza 10-31 Aralık günlerinde kurumsal hediyelerden, artizan yılbaşı sepetlerine, özel el yapım çikolatalardan, yılbaşına özgü pasta ve kurabiyelere kadar birçok seçenek sunuyor.

Four Seasons Hotel Bosphorus’un yetenekli şeflerinin sofistike dokunuşlarıyla hazırlanan taze panettone kekler, imza çikolatalar, ev yapımı baharatlı sıcak içecekler, yılbaşı konseptli cupcakeler lezzetli kurumsal hediyeler arayanlar için özel bir gurme deneyimi sunuyor.Yeni yılın ilgiyle beklenen hediyeleri arasında en heyecan verici olanları şüphesiz yılbaşı sepetleri. Four Seasons Hotels Istanbul şefleri tarafından mevsim lezzetlerinin zamansız klasik tariflerle ustaca bir araya getirilmesi ile oluşturulan yılbaşı sepetleri, şık kutularında enfes lezzetler sunuyor. Zevkinize göre hazırlanan kişiye özel sepetler, ev yapımı egzotik tatlarla hazırlanmış çikolatalardan, pekan cevizli tartlara, stollen çöreğinden, zencefilli yılbaşı kurabiyelerine kadar mutluluk veren birçok seçenek ile sevdiklerinizi lezzet dünyasında büyülü bir yolculuğu çıkaracaksınız.

Vakko L'Atelier - @vakkolatelier

Fransız pastacılık sanatını ve dünya mutfağını Vakko şıklığı ile buluşturan Vakko L’Atelier, yeni yıl heyecanına lezzet katmaya devam ediyor. Damaklarda iz bırakan tatlı çeşitleriyle yeni yılda yeni mutluluklara eşlik ediyor.

Meyve parçacıklı şans keki olarak geçmişten günümüze uzanan klasik lezzet ‘Panettone’ Vakko L’Atelierşeflerinin imzasıyla yeniden yorumlanıyor. Çikolata severlere rüya gibi bir lezzet sunan La Buche A Deux Chocolats şık tasarımıyla da yeni yıl sofralarının yıldızı olmaya aday. Fransız pastacılığının zarafetini yansıtan La Buche Cheesecake A La Mangue, egzotik mangolu tadıyla yeni yılın büyülü atmosferini damaklara taşıyor. Eşsiz Vakko Çikolatası’nı nefis krokan parçaları ve yoğun karamel aroması ile bir araya getiren Chocolat Croquant Caramel farklı bir lezzet olarak öne çıkıyor. Vakko L’Atelier’nin imza lezzetlerinden biri olan 'Millefeuille' yeni yılın büyüsünü 'La Buche Millefeuille' ile yansıtıyor. Sezonun geleneksel tatları kestane ve armutlar ile hazırlanan ‘La Buche Aux Marrons Et Poires’ tutkulu bir lezzet sunuyor. Tarçın, zencefil, bal ve portakal kabuğunun buluşmasından ortaya ‘Pain D’Epices’ yeni yıl lezzetlerinin ikonik tatları arasında yer alıyor. Özel pastacı kreması ve çilekli içeriğiyle 'La Buche Citron Vert Fraise' ise tatlı bir başlangıç yapmak isteyenlere hitap ediyor.

Sipariş vermek için TIKLAYIN!

Baylan - @baylanistanbul

Her gününde farklı bir Baylan çikolatasının saklı olduğu yılbaşı takvimi, kendinizi ve sevdiklerinizi mutlu etmek için harika bir fikir; Galataport, Bebek ve Kadıköy Baylan mağazalarında satışta..

​​​​​​​

Aynı zamanda Baylan'ın farklı konseptteki yeni yıl kutularına da kesinlikle göz atmalasınız!