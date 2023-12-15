AysunKaba X AybikeStil: Zamansız kapsül koleksiyonunun lansmanından çok özel...

Moda dünyasının başarılı ismi Aysun Kaba, göz kamaştıran bir iş birliği ile karşımıza çıktı! AysunKaba X AybikeStil kapsamında, geçtiğimiz gün gerçekleşen lansmanda kapsül koleksiyonunun tüm incelikleri anlatıldı. Nişantaşı'nın sevilen mekanı Delicatessen'de gerçekleşen lansmana sanat, moda ve cemiyet dünyasından da birçok ünlü isim katıldı!

Burcu Esmersoy, Zeynep Arçay, Gülcan Aslan, Gülden Büyükbucak, Murat Türkili, Hakan Bahar, Demet Şener, Meltem Kazaz, Gül Erçetingöz, Yöntem Akmen, Mihribah Seyhan ve Moshe Aelyon gibi isimlerin katıldığı lansman; moda dünyasının tüm ilgisini üstünde toplamayı başardı. Burcu Esmersoy'un lansmana AysunKaba X Aybikestil koleksiyonundan parçalar giyip gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı!

Aysun Kaba: "Yaşsız, zamansız ve konforlu bir koleksiyon yarattık!"

Aysun Kaba ve Aybike Begüm Şimşek ile birlikte hayata geçen AysunKaba X AybikeStil iş birliği moda dünyasına kusursuz bir soluk getiriyor.

Şık stil seçimleriyle her daim dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış olan Aysun Kaba ile son zamanların hızla yükselen moda markalarından Aybikestil; özel bir koleksiyona imza attı. Şıklık ve konforun ön planda olduğu koleksiyonda, neredeyse tüm parçalar zamansız çizgilere sahip.

Motto: Dinamik ve yaşsız kadınlar!